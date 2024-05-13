Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич

Посетить две исторических святыни и старинный центр медного производства со своим укладом
Наша главная цель — посёлок в Исмаиллинском районе, расположенном на южных склонах Главного Кавказского хребта.

Вы познакомитесь с сельской средневековой архитектурой и узнаете, как деревня мастеров стала одним из важных культурных центров. Пообедаете в гостях у местного жителя. А по пути в Лагич заедем в таинственный мавзолей в Гобустане и Джума-мечеть в Шемахе.
5
1 отзыв
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мавзолей Дири Баба

Первую остановку сделаем уже через час после старта. Вы посетите мавзолей, возведённый в 1402 году, узнаете о «нетленном старце», которому он посвящён, и услышите легенды этого паломнического места.

Древняя Шемаха

Город пострадал от разрушительных землетрясений. Однако сохранились руины мечети 8 века. Вы осмотрите реконструированный памятник и познакомитесь с историей города. А ещё здесь есть единственная в Азербайджане ферма с альпаками, где вы сможете сфотографироваться с этими милыми и дружелюбными животными.

Деревня мастеров Лагич

Главная цель путешествия — высокогорный посёлок, живущий вдали от цивилизации в своём ритме. Я познакомлю вас с его аутентичным бытом и архитектурой. И конечно, расскажу о ремёслах Лагича — изготовлении изделий из меди и олова традиционным методом, вручную. Вы заглянете в мастерскую, которой более двух сотен лет. А после я предложу пообедать в гостях у местного жителя — он с удовольствием расскажет об этом живописном уголке Азербайджана.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser (2005) или Hyundai Sonata (2011)
  • Дополнительные расходы: билет в мавзолей Дири Баба — 5€ с человека, обед в Лагиче — 10€ с человека, билеты на ферму альпак (не работает по понедельникам) — 44€ за 1-2 человек или 19 €/чел. если вас 3 и больше
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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13 мая 2024
Эльдар провел для нас замечательный тур! Всё было очень четко, понятно, по нашему пожеланию добавил еще локации и удлиннил тур на несколько часов, очень интересный рассказчик, замечательно общается и видно,
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что знает предмет от А до Я. Очень быстро и четко отвечает, не дает ложных обещаний, выполняет всё, за что взялся. Благодаря Эльдару мы влюбились в Баку и Азербайджан, обязательно приедем еще и привезем друзей!
Рекомендую всем

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