Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич (в мини-группе)

Посетить две исторических святыни и старинный центр медного производства со своим укладом
Наша главная цель — посёлок в Исмаиллинском районе, расположенном на южных склонах Главного Кавказского хребта.

Вы познакомитесь с сельской средневековой архитектурой и узнаете, как деревня мастеров стала одним из важных культурных центров. Пообедаете в гостях у местного жителя. А по пути в Лагич заедем в таинственный мавзолей в Гобустане и Джума-мечеть в Шемахе.
5
1 отзыв
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич (в мини-группе)
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич (в мини-группе)
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Мавзолей Дири Баба

Первую остановку сделаем уже через час после старта. Вы посетите мавзолей, возведённый в 1402 году, узнаете о «нетленном старце», которому он посвящён, и услышите легенды этого паломнического места.

Древняя Шемаха

Город пострадал от разрушительных землетрясений. Однако сохранились руины мечети 8 века. Вы осмотрите реконструированный памятник и познакомитесь с историей города. А ещё здесь есть единственная в Азербайджане ферма с альпаками, где вы сможете сфотографироваться с этими милыми и дружелюбными животными.

Деревня мастеров Лагич

Главная цель путешествия — высокогорный посёлок, живущий вдали от цивилизации в своём ритме. Я познакомлю вас с его аутентичным бытом и архитектурой. И конечно, расскажу о ремёслах Лагича — изготовлении изделий из меди и олова традиционным методом, вручную. Вы заглянете в мастерскую, которой более двух сотен лет. А после я предложу пообедать в гостях у местного жителя — он с удовольствием расскажет об этом живописном уголке Азербайджана.

Организационные детали

  • Трансфер, услуги гида, билеты в мавзолей и обед в Лагиче включены в стоимость
  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser (2005) или Hyundai Sonata (2011). Можем предоставить детские кресла, пожалуйста, запросите их заранее
  • Дополнительные расходы: билеты на ферму альпак (не работает по понедельникам) — €44 за 1-2 человек или €20/чел. если вас 3 и больше
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник и субботу в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€77
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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30 авг 2024
Были на экскурсии с сыном. Нам очень понравилось. Эльдар прекрасный гид,любит свою работу,свою страну. Мы тоже полюбили Азербайджан и мечтаем теперь снова вернуться. Формат экскурсии очень уютный, а посещение фермы это не просто позитивные эмоции а ламотерапия. Спасибо за приятно проведенное время!

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