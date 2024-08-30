Наша главная цель — посёлок в Исмаиллинском районе, расположенном на южных склонах Главного Кавказского хребта. Вы познакомитесь с сельской средневековой архитектурой и узнаете, как деревня мастеров стала одним из важных культурных центров. Пообедаете в гостях у местного жителя. А по пути в Лагич заедем в таинственный мавзолей в Гобустане и Джума-мечеть в Шемахе.

Описание экскурсии

Мавзолей Дири Баба

Первую остановку сделаем уже через час после старта. Вы посетите мавзолей, возведённый в 1402 году, узнаете о «нетленном старце», которому он посвящён, и услышите легенды этого паломнического места.

Древняя Шемаха

Город пострадал от разрушительных землетрясений. Однако сохранились руины мечети 8 века. Вы осмотрите реконструированный памятник и познакомитесь с историей города. А ещё здесь есть единственная в Азербайджане ферма с альпаками, где вы сможете сфотографироваться с этими милыми и дружелюбными животными.

Деревня мастеров Лагич

Главная цель путешествия — высокогорный посёлок, живущий вдали от цивилизации в своём ритме. Я познакомлю вас с его аутентичным бытом и архитектурой. И конечно, расскажу о ремёслах Лагича — изготовлении изделий из меди и олова традиционным методом, вручную. Вы заглянете в мастерскую, которой более двух сотен лет. А после я предложу пообедать в гостях у местного жителя — он с удовольствием расскажет об этом живописном уголке Азербайджана.

Организационные детали