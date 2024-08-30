Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич (в мини-группе)
Посетить две исторических святыни и старинный центр медного производства со своим укладом
Наша главная цель — посёлок в Исмаиллинском районе, расположенном на южных склонах Главного Кавказского хребта.
Вы познакомитесь с сельской средневековой архитектурой и узнаете, как деревня мастеров стала одним из важных культурных центров. Пообедаете в гостях у местного жителя. А по пути в Лагич заедем в таинственный мавзолей в Гобустане и Джума-мечеть в Шемахе.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Мавзолей Дири Баба
Первую остановку сделаем уже через час после старта. Вы посетите мавзолей, возведённый в 1402 году, узнаете о «нетленном старце», которому он посвящён, и услышите легенды этого паломнического места.
Древняя Шемаха
Город пострадал от разрушительных землетрясений. Однако сохранились руины мечети 8 века. Вы осмотрите реконструированный памятник и познакомитесь с историей города. А ещё здесь есть единственная в Азербайджане ферма с альпаками, где вы сможете сфотографироваться с этими милыми и дружелюбными животными.
Деревня мастеров Лагич
Главная цель путешествия — высокогорный посёлок, живущий вдали от цивилизации в своём ритме. Я познакомлю вас с его аутентичным бытом и архитектурой. И конечно, расскажу о ремёслах Лагича — изготовлении изделий из меди и олова традиционным методом, вручную. Вы заглянете в мастерскую, которой более двух сотен лет. А после я предложу пообедать в гостях у местного жителя — он с удовольствием расскажет об этом живописном уголке Азербайджана.
Организационные детали
Трансфер, услуги гида, билеты в мавзолей и обед в Лагиче включены в стоимость
Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser (2005) или Hyundai Sonata (2011). Можем предоставить детские кресла, пожалуйста, запросите их заранее
Дополнительные расходы: билеты на ферму альпак (не работает по понедельникам) — €44 за 1-2 человек или €20/чел. если вас 3 и больше
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Eldar — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 29 туристов
Здравствуйте, дорогие гости волшебной страны Азербайджан! Меня зовут Эльдар, по образованию я лингвист, а русский — мой родной язык. Работаю профессиональным гидом-экскурсоводом более пяти лет. Я убеждён, что это именно читать дальше
то ремесло, к которому я шёл в течение всего жизненного пути, ибо я влюблён в свою профессию! Вам повезло оказаться на моей страничке, ибо судьба свела вас с одним из лучших гидов прекрасного Азербайджана. Широкие знания культуры, истории, и что самое главное, количество положительных отзывов и лояльность путешественников — вот мои критерии. У меня нет стандартных заезженных маршрутов. Я всегда готов предложить что-нибудь необычное. А если у вас есть особенные пожелания, то я с радостью сконструирую поездку, учитывая именно ваши интересы. Я покажу вам, за что люблю свою Родину!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталия
30 авг 2024
Были на экскурсии с сыном. Нам очень понравилось. Эльдар прекрасный гид,любит свою работу,свою страну. Мы тоже полюбили Азербайджан и мечтаем теперь снова вернуться. Формат экскурсии очень уютный, а посещение фермы это не просто позитивные эмоции а ламотерапия. Спасибо за приятно проведенное время!