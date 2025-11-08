Север Азербайджана - это не только величественные горы и чистый воздух, но и уникальная возможность познакомиться с древними народами и их культурой. Путешествие в Губу и Хыналыг обещает быть насыщенным

и познавательным. Вы увидите карамельные горы Хызы, прогуляетесь по деревне евреев, насладитесь видами леса Гечреш и каньона Гудиалчай. В Хыналыге, самом высоком населенном пункте Азербайджана, вас ждёт встреча с уникальной культурой и чаепитие в доме охотника

Описание экскурсии

Карамельные горы Хызы

Здесь мы сделаем первую остановку по пути из Баку. Из-за наслоения разных типов глины земля в этих местах словно переливается десятком разных цветов. Некоторым кажется, будто они находятся на большой карамельной трости. Такое зрелище нельзя пропустить!

Деревня евреев (Красная слобода)

Это одно из немногих мест компактного проживания еврейского населения. Здесь можно увидеть традиционные дома, а также познакомиться с еврейскими обычаями и культурой. В деревне производят уникальные ручные изделия, а местные жители открыты к общению и готовы рассказать о своём быте.

Лес Гечреш

Настоящее убежище от городской суеты и рай для любителей природы. Отсюда открывается великолепный вид на горы Шахдаг и Базардюзю — до них рукой подать! А ещё неподалёку готовят гутабы — местный стритфуд.

Каньон Гудиалчай

Он создан одноимённой рекой, которая извивается между высокими скалами. Вы понаблюдаете за необычными формациями камней и уникальной флорой, характерной для данного региона.

Хыналыг

Деревня Хынылыг — самый высокий населённый пункт в Азербайджане — находится на вершине горы, подобно орлиному гнезду. Если повезёт, увидите, как облака плывут по её подножию. А ещё узнаете, что хынылыгцы — это особая нация со своим языком и обычаями. В деревне вас ждёт посещение местного музея и чаепитие в доме охотника.

