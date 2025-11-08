Мои заказы

Там, где земля встречается с небом: Губа + Хыналыг

Путешествие в сердце Азербайджана: горы, традиции и гостеприимство. Откройте для себя уникальные места и насладитесь природой в её величественном проявлении
Север Азербайджана - это не только величественные горы и чистый воздух, но и уникальная возможность познакомиться с древними народами и их культурой. Путешествие в Губу и Хыналыг обещает быть насыщенным
и познавательным.

Вы увидите карамельные горы Хызы, прогуляетесь по деревне евреев, насладитесь видами леса Гечреш и каньона Гудиалчай.

В Хыналыге, самом высоком населенном пункте Азербайджана, вас ждёт встреча с уникальной культурой и чаепитие в доме охотника

4.9
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Величественные горы и чистый воздух
  • 🏘️ Древние деревни и уникальные традиции
  • 🛤️ Незабываемые природные ландшафты
  • 🗣️ Общение с местными жителями
  • 🍵 Чаепитие в доме охотника
Там, где земля встречается с небом: Губа + Хыналыг© Мурад
Там, где земля встречается с небом: Губа + Хыналыг© Мурад
Там, где земля встречается с небом: Губа + Хыналыг© Мурад
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Карамельные горы Хызы
  • Деревня евреев (Красная слобода)
  • Лес Гечреш
  • Каньон Гудиалчай
  • Хыналыг

Описание экскурсии

Карамельные горы Хызы

Здесь мы сделаем первую остановку по пути из Баку. Из-за наслоения разных типов глины земля в этих местах словно переливается десятком разных цветов. Некоторым кажется, будто они находятся на большой карамельной трости. Такое зрелище нельзя пропустить!

Деревня евреев (Красная слобода)

Это одно из немногих мест компактного проживания еврейского населения. Здесь можно увидеть традиционные дома, а также познакомиться с еврейскими обычаями и культурой. В деревне производят уникальные ручные изделия, а местные жители открыты к общению и готовы рассказать о своём быте.

Лес Гечреш

Настоящее убежище от городской суеты и рай для любителей природы. Отсюда открывается великолепный вид на горы Шахдаг и Базардюзю — до них рукой подать! А ещё неподалёку готовят гутабы — местный стритфуд.

Каньон Гудиалчай

Он создан одноимённой рекой, которая извивается между высокими скалами. Вы понаблюдаете за необычными формациями камней и уникальной флорой, характерной для данного региона.

Хыналыг

Деревня Хынылыг — самый высокий населённый пункт в Азербайджане — находится на вершине горы, подобно орлиному гнезду. Если повезёт, увидите, как облака плывут по её подножию. А ещё узнаете, что хынылыгцы — это особая нация со своим языком и обычаями. В деревне вас ждёт посещение местного музея и чаепитие в доме охотника.

Организационные детали

  • Трансфер по программе осуществляется на микроавтобусе Mercedes Sprinter или минивэне Toyota (если количество участников от 6 до 12). Если в группе до 6 человек, то поедем на минивэне Mercedes Vito
  • Мы заберём вас из места вашего проживания, если оно находится в пределах города
  • Домашний обед включен в стоимость тура
  • Дополнительно оплачивается проезд в Хыналыг из Гечреша — 30 манат за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 21 туриста
Меня зовут Мурад. Наше агентство занимается организацией туров и экскурсий по Азербайджану. Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая индивидуальные и групповые туры, культурные и исторические экскурсии, а также активный отдых. Мы стремимся показать нашим гостям уникальную красоту и богатое культурное наследие Азербайджана. Наша команда профессионалов делает все возможное, чтобы каждое путешествие было незабываемым и насыщенным.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
Е
Елена
8 ноя 2025
Все было замечательно.
Большое спасибо году Лейла
Все было замечательно.
С
Светлана
5 окт 2025
Прекрасные гиды, водители. Очень душевные люди 🤗 они сделали эту поездку незабываемой. А эта голубая буханка просто разрыв сердечка♥️ очень рекомендую эту команду
Прекрасные гиды, водители. Очень душевные люди 🤗 они сделали эту поездку незабываемой. А эта голубая буханка просто разрыв сердечка♥️ очень рекомендую эту команду
О
Ольга
9 сен 2025
Ставлю одну звезду за виды, вторую за четкость логистики маршрута и строгое следование плану, третью за вкусный обед, а четвертую за хороших общительных водителей спринтера и буханки, которые разговорами скрасили
мне информационную пустоту от гида Мурада. Он милый любезный парень, но если что-то и знает, то ооочень поверхностно и весь его рассказ за все 12 часов пути уложился в минут 40 общей информации и основная функция сводилась к навигации по маршруту и соблюдению тайминга.

Э
Эвника
27 июл 2025
I liked everything: the beautiful scenery, the authentic lunch in the village, and the friendly guide Leyla. Thank you
Мне понравилось всё: красивые пейзажи, аутентичный обед в деревне и приветливый гид Лейла. Спасибо.
I liked everything: the beautiful scenery, the authentic lunch in the village, and the friendly guide Leyla. Thank you
Мне понравилось всё: красивые пейзажи, аутентичный обед в деревне и приветливый гид Лейла. Спасибо.
Д
Дарья
27 июл 2025
Любители гор однозначно оценят! Гид Лэйла до начала мероприятия уже все уточнила, забрали из отеля, даже попросили тёплую одежду и гид взяла. Все с максимальной заботой и вниманием! Сам маршрут комфортный, хоть длится и весь день экскурсия. Виды на горы шикарные, поселение в горах очень аутентичное и атмосферное, домашний обед очень вкусный!
Любители гор однозначно оценят! Гид Лэйла до начала мероприятия уже все уточнила, забрали из отеля, даже попросили тёплую одежду и гид взяла. Все с максимальной заботой и вниманием! Сам маршрут комфортный, хоть длится и весь день экскурсия. Виды на горы шикарные, поселение в горах очень аутентичное и атмосферное, домашний обед очень вкусный!
Дарья
Дарья
21 июл 2025
Очень красивая и интересная экскурсия и приятные люди
Anastasia
Anastasia
5 апр 2025
Большое спасибо гидам и водителю, по организации вопросов нет, все прошло отлично.
По маршруту- в основном маршрут состоит из того, что привезут на точку и 15 мин погулять-походить, не хватило времени
на свежем воздухе, чтобы насладиться.
По остановкам: деревня евреев- вообще не очень понятно, зачем там остановка- не посмотреть и не зайти в синагогу. пейзажи вокруг так себе. . Лес- было ощущение, что там можно погулять, но и тут нет, остановка на перекус гутабами. Деревня- ребята, там такие прекрасные места, продумайте маршрут прогуляться по деревне, а не посмотреть на нее с одной точки после обеда 15 мин. Я уверена там есть место для прогулки,можно продумать маршрут вместе с местными жителями.
Желаю удачи!

Большое спасибо гидам и водителю, по организации вопросов нет, все прошло отлично.

