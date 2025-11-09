Описание экскурсииЭто увлекательная экскурсия, которая проведет вас через ключевые достопримечательности столицы Азербайджана. Вы начнете с посещения древней Мярдакянской крепости, затем отправитесь в Храм огнепоклонников Атешгях, где узнаете о зороастрийской религии. После обеда вы посетите современный Центр Гейдара Алиева, спроектированный Захой Хадид,
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1 Мярдакянская крепость
- 2 Храм огнепоклонников
- 3 Центр Гейдара Алиева
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от вашего отеля
Завершение: Привезем в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
20%
Индивидуальная
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:30
от €48
€60 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Ассоциативная прогулка по Баку с историком
Погружение в архитектурные тайны Баку с историком: увлекательный маршрут, где каждый камень расскажет свою историю. Откройте для себя магию города
Начало: В районе станции метро «Ичери Шехер»
Завтра в 09:00
11 ноя в 08:00
от €85 за всё до 8 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища Апшеронского полуострова
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Апшерону, где вас ждут огненные горы, розовые озера и древние храмы. Откройте тайны природы
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от €100
€200 за всё до 10 чел.