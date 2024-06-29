1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Погружение в азербайджанскую кулинарию: мастер-класс в Баку
Приготовьте традиционные азербайджанские блюда с профессиональным шеф-поваром. Узнайте секреты национальной кухни и насладитесь вкусным ужином
Начало: ваш отель
Завтра в 15:00
3 июля в 14:00
от €250 за всё до 15 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90€77 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гобустан: путешествие к древним петроглифам и грязевым вулканам
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии по Гобустану. Уникальные петроглифы и загадочные грязевые вулканы ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
Завтра в 08:00
3 июля в 14:00
от €90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Поселок Балаханы - путешествие между прошлым и будущим в Баку
Вас ждет незабываемое путешествие по Балаханам, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир, где прошлое встречается с будущим
Начало: У вашего отеля в черте города Баку
10 июля в 09:00
15 июля в 09:00
€103 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономическое приключение: «Секреты азербайджанской кухни» в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанской кухни: от зелёного рынка Баку до вкуснейших блюд на вашем столе
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €247 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Цветные горы Хызы: космические пейзажи Баку
Откройте для себя чудеса Азербайджана: розовое озеро, мистические горы Хызы и духовную гору Бешбармаг
Начало: ваш отель
17 июля в 09:00
18 июля в 09:00
от €300 за всё до 20 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от 270€230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
17 июля в 09:00
18 июля в 09:00
от €300 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур
Погрузитесь в историю и культуру Азербайджана, посетив древние поселки Апшеронского полуострова. Откройте для себя уникальные места и традиции
Начало: У вашего отеля, если отель в центральной части гор...
30 июля в 09:30
1 авг в 09:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны жителей Старого города: погружение в историю Баку
Познайте душу Баку через истории его жителей, архитектуру и традиции на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
от €62 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
16 июля в 15:00
17 июля в 09:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:30
от €252 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Архитектурное путешествие по Баку: от истории до современности
Вас ждет уникальное путешествие по архитектурным эпохам Баку, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: От вашего отеля в черте города
10 июля в 09:00
21 июля в 09:30
€122 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Раскрыть все краски Баку: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Баку на автомобильно-пешеходной экскурсии, узнайте о его истории, культуре и архитектуре. Подарок каждому участнику
Начало: У вашего отеля
29 июля в 09:30
30 июля в 09:30
€105 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Проехать маршрутами древних караванов на родину виноделия и народных ремёсел
Начало: Возле вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €187 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €157 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческое путешествие по Ичери-шехер: легенды и факты
Исследуйте лабиринты Ичери-шехер, погружаясь в атмосферу Баку. Узнайте тайны Девичьей башни, дворца Ширваншахов и посетите караван-сарай и мастерскую художника
Начало: От Вашего отеля, либо со встречей у Ичери-шехер в ...
16 июля в 15:00
17 июля в 09:00
от €200 за всё до 18 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180€171 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Шемаха - современная и древняя
Увидеть самобытную архитектуру, познакомиться с альпаками и приобщиться к культуре страны
Начало: в холле вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
€160 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
Посетить интересные места в Баку и заповеднике Гобустан на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150€128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Шеки: яркие краски Азербайджана
Из Баку в старинный город с дворцом-шкатулкой, средневековым караван-сараем и самобытной кухней
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
€291 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Интересный и вкусный полуостров Апшерон
Устроить тур по посёлкам Большого Баку в поисках местных чудес и самой свежей рыбы
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
от €300 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
5 часов
Джип-сафари в Гобустане
Прокатиться с ветерком по бездорожью, увидеть грязевые вулканы и восхититься дикой природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
€225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева
Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит
Увидеть грязевые вулканы, неугасимый природный огонь и мечеть, где покоится внучка пророка
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170€128 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Огненные следы Шелкового пути в Баку
Откройте для себя древние тайны Азербайджана, следуя по огненным следам Шелкового пути в Баку
Начало: У вашего отеля
17 июля в 11:00
18 июля в 11:00
от €280 за всё до 18 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Легендарные парки Баку
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
29 июля в 09:30
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
Узнать древнюю религиозную историю Азербайджана и изучить мечети снаружи и внутри
Начало: У вашего отеля
10 июля в 09:00
21 июля в 09:00
€122 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизведанные окрестности Баку
Побывать в святилищах и старинной крепости, а также узнать о жизни Есенина в Азербайджане
Начало: Ваш отель
16 июля в 15:00
17 июля в 09:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Душа Старого города Баку: Историческое путешествие
Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €112 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Погулять по «городу мастеров», посетить Джума-мечеть и скальный мавзолей Дири-Бабы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
Оценить архитектурные шедевры города и загадочный поселок Вилла Петролеа с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
30 июля в 09:30
2 авг в 09:00
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Баку - в гости к потомкам Ноя и к марсианским горам
Насладиться красотой гор Азербайджана, увидеть невероятные пейзажи и познакомиться с правнуками Ноя
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €187 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Познакомиться с жизнью бакинских поселков
Начало: У вашей гостиницы
3 июля в 09:30
4 июля в 09:30
€97 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Едем в Шахдаг: 2 дня среди головокружительных гор
Сбежать из города и насладиться разнообразными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Баку или Шахдаге
17 июля в 08:00
18 июля в 08:00
от €590 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Гобустан: тайны грязевых вулканов и древних наскальных рисунков
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии по окрестностям Баку
Начало: От вашего отеля в Баку (если отель находится в чер...
30 июля в 09:00
1 авг в 09:00
от €155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку»
О Муслиме Магомаеве, Льве Ландау, братьях Нобель и других личностях, оставивших особый след в городе
Начало: У вашего отеля в центральной части города
10 июля в 09:00
15 июля в 09:30
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый город Баку: путешествие сквозь века в историческом сердце Азербайджана
Прогулка по Старому городу Баку - это погружение в историю Азербайджана, от древних времен до наших дней
Начало: Ваш отель, апартаменты
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $127 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Древний Баку и пылающие небоскребы: путешествие по истории и современности
Отправьтесь в путешествие из прошлого в настоящее Баку, где древние улицы встречаются с современной архитектурой
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг (2200метров за один день)
Начало: У вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Баку с посещением уникальных мест
Начало: Ваш отель, либо станция метро «Ичери шехер»
Расписание: Ежедневно, после 16:00
1 ноя в 16:00
2 ноя в 16:00
$250 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
12 часов
Ленкорань - путешествие в азербайджанские субтропики
Отправиться в южную столицу страны и полюбоваться её идиллическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 300€210 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис29 июня 2024Латиф очень понравился. Были семьей с детьми. Начал рассказывать сразу, как сели в машину. Очень много узнали интересного и подача информации легко воспринимается. Экскурсия на одном дыхании. Спасибо большое! Рекомендуем! 👍🔥
- ААлександр28 июня 2024Ездили на эту нестандартную экскурсию с Эльдаром, было интересно и необычно. Поездка была комфортной: Эльдар приехал заранее и ждал нас
- ММаржан28 июня 2024Добрый день! В Баку впервые! Микаил замечательный гид который любит свой город и с душой о нем рассказывает! Для ознакомительной экскурсии самое то! Огромная благодарность за ваше гостеприимство!
- ООксана27 июня 2024Все было идеально и выше ожиданий
- ДДмитрий27 июня 2024Очень насыщенная и информативная экскурсия! Если вы готовы переварить такой объём информации. Если не готовы: просто послушаете приятного рассказчика. Одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь. Баку гораздо глубже, чем это кажется.
- ФФаиг26 июня 2024Фуад очень хороший гид. Рекомендую всем однозначно. Очень приятный, внимательный. Всегда очень интересно рассказывает, беседы всегда очень легкие и глубокие.
- ЕЕкатерина26 июня 2024Спасибо большое Эвелине за экскурсию! Всё было отлично, Эвелина не просто рассказывала заученный текст,но и отвечала на все наши вопросы. Так же в жару это прекрасный вариант экскурсия на авто с учётом удалённости достопримечательностей.
- ССергей25 июня 2024Великолепно! Познавательно, интересно, гид- отличный рассказчик. Комфортный автомобиль. Прекрасная еда в ресторане. Рекомендую.
- ООльга25 июня 2024Остались очень довольны теплой, дружественной атмосферой, созданной Зауром во время поездки.
- ООльга25 июня 2024Были на данной экскурсии с Микаэлем 16.06.2024. Остались очень довольны. Грамотно подан материал, удобно составленный маршрут. Глубокие знания и безграничная любовь к своему городу. Спасибо за экскурсию)
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «От вашего отеля»
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