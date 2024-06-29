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🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 34 отзыва Историческое путешествие по Ичери-шехер: легенды и факты Исследуйте лабиринты Ичери-шехер, погружаясь в атмосферу Баку. Узнайте тайны Девичьей башни, дворца Ширваншахов и посетите караван-сарай и мастерскую художника Начало: От Вашего отеля, либо со встречей у Ичери-шехер в ... от € 200 за всё до 18 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Азербайджан: горы, вино и ремесло Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди Начало: У вашего отеля 180 € 171 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 8 отзывов Шемаха - современная и древняя Увидеть самобытную архитектуру, познакомиться с альпаками и приобщиться к культуре страны Начало: в холле вашего отеля € 160 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов Посетить интересные места в Баку и заповеднике Гобустан на автопешеходной экскурсии Начало: У вашего отеля 150 € 128 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 10 отзывов Шеки: яркие краски Азербайджана Из Баку в старинный город с дворцом-шкатулкой, средневековым караван-сараем и самобытной кухней Начало: У вашего отеля € 291 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Интересный и вкусный полуостров Апшерон Устроить тур по посёлкам Большого Баку в поисках местных чудес и самой свежей рыбы Начало: Возле вашего отеля от € 300 за всё до 50 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Джип-сафари в Гобустане Прокатиться с ветерком по бездорожью, увидеть грязевые вулканы и восхититься дикой природой Начало: У вашего отеля € 225 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев Начало: Ваш отель от € 150 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит Увидеть грязевые вулканы, неугасимый природный огонь и мечеть, где покоится внучка пророка Начало: У вашего отеля 170 € 128 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Индивидуальная экскурсия: Огненные следы Шелкового пути в Баку Откройте для себя древние тайны Азербайджана, следуя по огненным следам Шелкового пути в Баку Начало: У вашего отеля от € 280 за всё до 18 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 3 часа 18 отзывов Легендарные парки Баку Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города Начало: У вашего отеля € 140 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 10 отзывов Мусульманские святыни Баку и Апшерона Узнать древнюю религиозную историю Азербайджана и изучить мечети снаружи и внутри Начало: У вашего отеля € 122 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Неизведанные окрестности Баку Побывать в святилищах и старинной крепости, а также узнать о жизни Есенина в Азербайджане Начало: Ваш отель от € 170 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 64 отзыва Душа Старого города Баку: Историческое путешествие Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей Начало: У вашего отеля от € 112 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Из Баку - в Шемаху и Лагич Погулять по «городу мастеров», посетить Джума-мечеть и скальный мавзолей Дири-Бабы Начало: У вашего отеля от € 180 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку Оценить архитектурные шедевры города и загадочный поселок Вилла Петролеа с профессиональным гидом Начало: У вашего отеля € 140 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Из Баку - в гости к потомкам Ноя и к марсианским горам Насладиться красотой гор Азербайджана, увидеть невероятные пейзажи и познакомиться с правнуками Ноя Начало: Возле вашего отеля от € 187 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Нескучная этнография в окрестностях Баку Познакомиться с жизнью бакинских поселков Начало: У вашей гостиницы € 97 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 6 отзывов Едем в Шахдаг: 2 дня среди головокружительных гор Сбежать из города и насладиться разнообразными пейзажами Начало: У вашего отеля в Баку или Шахдаге от € 590 за всё до 18 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 17 отзывов Гобустан: тайны грязевых вулканов и древних наскальных рисунков Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии по окрестностям Баку Начало: От вашего отеля в Баку (если отель находится в чер... от € 155 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку» О Муслиме Магомаеве, Льве Ландау, братьях Нобель и других личностях, оставивших особый след в городе Начало: У вашего отеля в центральной части города € 125 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 119 отзывов Старый город Баку: путешествие сквозь века в историческом сердце Азербайджана Прогулка по Старому городу Баку - это погружение в историю Азербайджана, от древних времен до наших дней Начало: Ваш отель, апартаменты Расписание: Все дни. С 10.00-20.00 от $ 65 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов 70 отзывов Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах Начало: У вашего отеля или апартаментов Расписание: Все дни. от $ 127 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 60 отзывов Древний Баку и пылающие небоскребы: путешествие по истории и современности Отправьтесь в путешествие из прошлого в настоящее Баку, где древние улицы встречаются с современной архитектурой Начало: У вашего отеля или апартаментов Расписание: Все дни. С 10.00-20.00 от $ 75 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 9 часов 34 отзыва Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг (2200метров за один день) Начало: У вашего отеля Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00 от $ 220 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Эксклюзивная вечерняя прогулка по Баку с посещением уникальных мест Начало: Ваш отель, либо станция метро «Ичери шехер» Расписание: Ежедневно, после 16:00 $ 250 за всё до 4 чел.