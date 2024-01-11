Знакомство с Баку + посещение телебашни
Индивидуальная экскурсия в Баку

Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов

Во время экскурсии по Баку вы познакомитесь с богатым историческим наследием и архитектурными чудесами города.

Вас ждет прогулка по местам, где встречаются прошлое и настоящее: от зданий, созданных польскими архитекторами XIX века, до современных архитектурных шедевров.

Вы посетите Нагорный парк с его захватывающими видами, увидите Башни пламени, пройдетесь по Приморскому бульвару и бакинской Венеции, оцените красоту Площади фонтанов и улицы Низами.

Вас ждут особняки бывших нефтяных магнатов, Молоканский сад, центр «Мугам», Музей ковра и бакинский фуникулер.

Экскурсия достигнет своего апогея в посещении Бакинской телебашни, где вы сможете насладиться панорамными видами города, пока обедаете во вращающемся ресторане. В стоимость входит входной билет на телебашню и еда по меню ресторана
Знакомство с Баку + посещение телебашни
Знакомство с Баку + посещение телебашни
Знакомство с Баку + посещение телебашни
Знакомство с Баку + посещение телебашни
Знакомство с Баку + посещение телебашни
Знакомство с Баку + посещение телебашни
Знакомство с Баку + посещение телебашни
Ближайшие даты:
11
янв
12
янв
13
янв
14
янв
15
янв
16
янв
17
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

На обзорной части экскурсии вы увидите:

  • здания, построенные польскими архитекторами в XIX веке и современные архитектурные шедевры
  • Нагорный парк, где с высоты птичьего полета открывается незабываемая панорама города -«Бакинский амфитеатр»;
  • Башни пламени и Аллею почетного захоронения;
  • Приморский бульвар и бакинскую Венецию;
  • Площадь фонтанов и улицу Низами
  • особняки бывших нефтяных магнатов и Молоканский сад;
  • центр «Мугам» и Музей ковра;
  • бакинский фуникулер
  • фантастический Центр Гейдара Алиева, построенное по проекту архитектора Захи Хадид;

А кульминацией программы будет посещение Бакинской телебашни, устремлённой в небо. Её видно практически из любой точки города, но лучше всего подняться на высоту и посетить вращающийся ресторан. Его платформа делает полный оборот за 1 час 10 минут.

Организационные детали

Входные билеты на телебашню 40 AZN или $ 25 USA — за 1 путешественника. В эту стоимость входит еда по стоимости меню данного заведения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНочныеЛетниеОбзорныеНагорный паркПопулярные местаПлощадь ФонтановСамое главноеМузей ковраУлица НизамиЦентр Гейдара АлиеваБакинский фуникулёрПламенные башниПарк «Малая Венеция»Бакинская телебашня

Похожие туры из Баку

Пульс Баку и секреты местной кухни
🚶 Пешая
скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Пульс Баку и секреты азербайджанской кухни - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя душу Баку через его историю и гастрономию, наслаждаясь персональным вниманием гида
Возле памятника Низами Гянджеви
Завтра
11 янв
12 янв
13 янв
9965 за всё до 10 чел.
Душа Старого города Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
52 отзыва
Душа Старого города Баку: Историческое путешествие
Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей
у вашего отеля
Завтра
11 янв
12 янв
13 янв
от 88 за всё до 6 чел.
С ветерком по Баку и вокруг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
Завтра
11 янв
12 янв
13 янв
от 225 за всё до 12 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ