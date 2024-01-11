Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов
Во время экскурсии по Баку вы познакомитесь с богатым историческим наследием и архитектурными чудесами города.
Вас ждет прогулка по местам, где встречаются прошлое и настоящее: от зданий, созданных польскими архитекторами XIX века, до современных архитектурных шедевров.
Вы посетите Нагорный парк с его захватывающими видами, увидите Башни пламени, пройдетесь по Приморскому бульвару и бакинской Венеции, оцените красоту Площади фонтанов и улицы Низами.
Вас ждут особняки бывших нефтяных магнатов, Молоканский сад, центр «Мугам», Музей ковра и бакинский фуникулер.
Экскурсия достигнет своего апогея в посещении Бакинской телебашни, где вы сможете насладиться панорамными видами города, пока обедаете во вращающемся ресторане. В стоимость входит входной билет на телебашню и еда по меню ресторана
Вас ждет прогулка по местам, где встречаются прошлое и настоящее: от зданий, созданных польскими архитекторами XIX века, до современных архитектурных шедевров.
Вы посетите Нагорный парк с его захватывающими видами, увидите Башни пламени, пройдетесь по Приморскому бульвару и бакинской Венеции, оцените красоту Площади фонтанов и улицы Низами.
Вас ждут особняки бывших нефтяных магнатов, Молоканский сад, центр «Мугам», Музей ковра и бакинский фуникулер.
Экскурсия достигнет своего апогея в посещении Бакинской телебашни, где вы сможете насладиться панорамными видами города, пока обедаете во вращающемся ресторане. В стоимость входит входной билет на телебашню и еда по меню ресторана
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Описание
Что вас ожидает
На обзорной части экскурсии вы увидите:
- здания, построенные польскими архитекторами в XIX веке и современные архитектурные шедевры
- Нагорный парк, где с высоты птичьего полета открывается незабываемая панорама города -«Бакинский амфитеатр»;
- Башни пламени и Аллею почетного захоронения;
- Приморский бульвар и бакинскую Венецию;
- Площадь фонтанов и улицу Низами
- особняки бывших нефтяных магнатов и Молоканский сад;
- центр «Мугам» и Музей ковра;
- бакинский фуникулер
- фантастический Центр Гейдара Алиева, построенное по проекту архитектора Захи Хадид;
А кульминацией программы будет посещение Бакинской телебашни, устремлённой в небо. Её видно практически из любой точки города, но лучше всего подняться на высоту и посетить вращающийся ресторан. Его платформа делает полный оборот за 1 час 10 минут.
Организационные детали
Входные билеты на телебашню 40 AZN или $ 25 USA — за 1 путешественника. В эту стоимость входит еда по стоимости меню данного заведения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лала — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 202 туристов
Я лицензированный гид-экскурсовод в Азербайджане, международный мастер по шахматам, коренная бакинка. До 2010 года работала корреспондентом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA (Deutsche Presse-Agentur) в Азербайджане. Два высших образования (в Азербайджане и в Норвегии). Прошла сотни курсов и тренингов, в том числе и в WFTGA. Провожу обзорные, тематические и авторские экскурсии для взрослых и детей на датском, норвежском, русском и английском языках (свыше 125 программ).
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