Во время экскурсии по Баку вы познакомитесь с богатым историческим наследием и архитектурными чудесами города. Вас ждет прогулка по местам, где встречаются прошлое и настоящее: от зданий, созданных польскими архитекторами XIX века, до современных архитектурных шедевров. Вы посетите Нагорный парк с его захватывающими видами, увидите Башни пламени, пройдетесь по Приморскому бульвару и бакинской Венеции, оцените красоту Площади фонтанов и улицы Низами. Вас ждут особняки бывших нефтяных магнатов, Молоканский сад, центр «Мугам», Музей ковра и бакинский фуникулер. Экскурсия достигнет своего апогея в посещении Бакинской телебашни, где вы сможете насладиться панорамными видами города, пока обедаете во вращающемся ресторане. В стоимость входит входной билет на телебашню и еда по меню ресторана

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Описание

Что вас ожидает

На обзорной части экскурсии вы увидите:

здания, построенные польскими архитекторами в XIX веке и современные архитектурные шедевры

Нагорный парк, где с высоты птичьего полета открывается незабываемая панорама города -«Бакинский амфитеатр»;

Башни пламени и Аллею почетного захоронения;

Приморский бульвар и бакинскую Венецию;

Площадь фонтанов и улицу Низами

особняки бывших нефтяных магнатов и Молоканский сад;

центр «Мугам» и Музей ковра;

бакинский фуникулер

фантастический Центр Гейдара Алиева, построенное по проекту архитектора Захи Хадид;

А кульминацией программы будет посещение Бакинской телебашни, устремлённой в небо. Её видно практически из любой точки города, но лучше всего подняться на высоту и посетить вращающийся ресторан. Его платформа делает полный оборот за 1 час 10 минут.

Организационные детали

Входные билеты на телебашню 40 AZN или $ 25 USA — за 1 путешественника. В эту стоимость входит еда по стоимости меню данного заведения.