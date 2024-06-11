Баку — красивейший город нашей страны, её культурный, развлекательный и туристический центр. Здесь переплетаются Восток и Запад, история и современность. Всё это очень удачно сочетается и придаёт столице неповторимый колорит.
На экскурсии вы увидите все ключевые локации и убедитесь, что Баку не просто так называют «городом контрастов».
На экскурсии вы увидите все ключевые локации и убедитесь, что Баку не просто так называют «городом контрастов».
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Часть 1: Баку современный
- Культурный центр имени Гейдара Алиева. Здание центра было признано лучшим архитектурным строением в мире за 2014 год.
- Футуристические Пламенные башни и трасса «Формулы 1».
- Мечеть Биби-Эйбат. Вы узнаете необычную историю появления этой мечети, которая на протяжении нескольких столетий считалась одной из основных святынь исламского мира.
- Первая в мире нефтяная скважина, с которой началась мировая промышленная добыча нефти.
- Кристалл-холл, где проводился конкурс «Евровидение» в 2012 году.
- Набережная, прогуливаясь по которой вы увидите Музей ковра, а также «Малую Венецию» прямо в центре Баку.
- Нагорный парк со смотровой площадкой. Это одна из самых высоких точек, откуда открывается невероятная панорама на весь город. Подниматься наверх будем либо на машине, либо на фуникулёре.
Часть 2: Старый город (Ичери-Шехер)
- Осмотрим один из символов Баку — Девичью башню, овеянную романтическими легендами.
- Изучим резиденцию древних правителей — Дворец ширваншахов.
- Увидим крепостные ворота, мечети, а также древние караван-сараи и рыночную площадь, которые в старину были центрами общественной жизни.
- Рассмотрим руины часовни святого Варфоломея, прибывшего в эти места в 1 веке проповедовать христианство.
- Пройдём по местам, где снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43» и «Человек-амфибия».
- Познакомимся с неотъемлемой частью восточной культуры — хаммамами. Некоторые из них функционируют и сегодня.
Вы узнаете:
- Почему Баку стал столицей страны, ведь он не всегда занимал главенствующее положение.
- Почему его называют городом ветров.
- Какие религии были распространены на территории Баку и прилегающих к нему регионов.
- Есть ли у Баку свой вкус.
- И многое другое!
Организационные детали
- Все объекты осматриваются снаружи.
- Экскурсия не предполагает каких-либо дополнительных расходов, по пути мы можем зайти за кофе/чаем по вашему желанию.
- Можете взять с собой детей, но имейте в виду, что в программу входит часовая пешеходная прогулка по Старому городу.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 1691 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Орхан, я работаю в сфере туризма уже более 5 лет. Очень люблю свою страну, хорошо знаю её историю, традиции и обычаи. Провожу экскурсии в команде с такими же амбициозными, увлечёнными единомышленниками. Знакомить гостей с Азербайджаном для нас — большое удовольствие. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло интересно и комфортно.Задать вопрос
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