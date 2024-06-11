Орхан — ваша команда гидов в Баку

Провели экскурсии для 1691 туриста

Здравствуйте! Меня зовут Орхан, я работаю в сфере туризма уже более 5 лет. Очень люблю свою страну, хорошо знаю её историю, традиции и обычаи. Провожу экскурсии в команде с такими же амбициозными, увлечёнными единомышленниками. Знакомить гостей с Азербайджаном для нас — большое удовольствие. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло интересно и комфортно.