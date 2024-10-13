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готовностью делюсь этими знаниями с гостями города и погружаю в уникальный мир родной страны. Мои эскурсии хорошо спланированы, я обеспечиваю высокий уровень сервиса и создаю дружелюбную атмосферу. Моя цель как гида — делиться красотой и богатством моей родины с людьми со всего мира. Встречи с путешественниками позволяют мне не только открывать им удивительные места Азербайджана, но и обмениваться различными культурными богатствами и традициями через наши вдохновляющие беседы. Добро пожаловать в незабываемое путешествие!