Тех, кто впервые посещает Баку, удивляет оригинальное сочетание древней архитектуры, советского наследия и броских шедевров эпохи нефтяного бума. Да, Баку многолик — и в этом его шарм.
Мы пройдём по центру города и постепенно, слой за слоем, будем погружаться в его культуру и богатую историю. Увидим все ключевые достопримечательности и добавим к ним много неочевидных.
Мы пройдём по центру города и постепенно, слой за слоем, будем погружаться в его культуру и богатую историю. Увидим все ключевые достопримечательности и добавим к ним много неочевидных.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание экскурсии
Здания мы осмотрим снаружи и не будем заходить в музеи, однако экскурсия от этого не станет менее насыщенной. Вы:
- Узнаете о богатом прошлом Баку и его важной роли в мировой торговле и культурном обмене
- Погрузитесь в историческую атмосферу Старого города с его узкими улочками, величественными дворцами и мечетями
- Оцените оригинальный микс культур и традиций Баку — особое сочетание восточного колорита и западного влияния
Вы увидите:
- Многочисленные памятники советской эпохи: жилой дом деятелей науки, здание «Монолит», бакинский фуникулёр, музеи ковров и миниатюрных книг (мы не будем их посещать), памятники Бахрам гуру, Низами Гянджеви и поэту Мирза Алекперу Сабиру, Приморский бульвар и многое другое
- Архитектурные символы процветания столицы в период нефтяного бума: дворец де Бура, дом Садыховых и Мирзабековых, здание женской гимназии, пассажи Лалаева и Тагиева, кукольный театр, губернаторский дом и многие другие
- Исторические объекты Старого города: дворец Ширваншахов, Девичью башню, дворец Бакинских ханов, мечети, караван-сараи и бани
- Мастерскую Мир-Теймура Мамедова — знаменитого скульптора, керамиста, историка и писателя. Мы познакомимся с его творчеством поближе.
- Места съёмок знаменитых советских фильмов: «Тегеран-43», «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука»
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает посещения музеев и осмотра зданий изнутри
- Экскурсия возможна с детьми от 14 лет
- Если вы планируете экскурсию на вечер, рекомендую взять с собой тёплые вещи
в воскресенье в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шовкет Алекперовой
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mikail — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 323 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Микаил, я — гид, родившийся и выросший в прекрасном Азербайджане. Моя любовь к родной земле привела меня к тщательному изучению истории, архитектуры и культуры Азербайджана. СЗадать вопрос
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