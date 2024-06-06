Тех, кто впервые посещает Баку, удивляет оригинальное сочетание древней архитектуры, советского наследия и броских шедевров эпохи нефтяного бума. Да, Баку многолик — и в этом его шарм.
Мы пройдём по центру города и постепенно, слой за слоем, будем погружаться в его культуру и богатую историю. Увидим все ключевые достопримечательности и добавим к ним много неочевидных.
Мы пройдём по центру города и постепенно, слой за слоем, будем погружаться в его культуру и богатую историю. Увидим все ключевые достопримечательности и добавим к ним много неочевидных.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальное сочетание культур и традиций
- 🏛️ Исторический центр с древними памятниками
- 🕌 Восточный колорит и западное влияние
- 🚶 Пешая прогулка по живописным улицам
- 🎁 Подарок на память о Баку
Что можно увидеть
- Жилой дом деятелей науки
- Здание «Монолит»
- Бакинский фуникулёр
- Музеи ковров и миниатюрных книг
- Памятники Бахрам гуру, Низами Гянджеви и Мирза Алекперу Сабиру
- Приморский бульвар
- Дворец де Бура
- Дом Садыховых и Мирзабековых
- Здание женской гимназии
- Пассажи Лалаева и Тагиева
- Кукольный театр
- Губернаторский дом
- Дворец Ширваншахов
- Девичья башня
- Дворец Бакинских ханов
- Мечети
- Караван-сараи
- Бани
- Мастерская Мир-Теймура Мамедова
- Места съёмок "Тегеран-43","Человек-амфибия", "Бриллиантовая рука"
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я заберу вас из отеля и привезу в исторический центр Баку, откуда начнётся наша пешая прогулка. Здания мы осмотрим снаружи и не будем заходить в музеи, однако экскурсия от этого не станет менее насыщенной. Вы:
- Узнаете о богатом прошлом Баку и его важной роли в мировой торговле и культурном обмене
- Погрузитесь в историческую атмосферу Старого города с его узкими улочками, величественными дворцами и мечетями
- Оцените оригинальный микс культур и традиций Баку — особое сочетание восточного колорита и западного влияния
Вы увидите:
- Многочисленные памятники советской эпохи: жилой дом деятелей науки, здание «Монолит», бакинский фуникулёр, музеи ковров и миниатюрных книг (мы не будем их посещать), памятники Бахрам гуру, Низами Гянджеви и поэту Мирза Алекперу Сабиру, Приморский бульвар и многое другое
- Архитектурные символы процветания столицы в период нефтяного бума: дворец де Бура, дом Садыховых и Мирзабековых, здание женской гимназии, пассажи Лалаева и Тагиева, кукольный театр, губернаторский дом и многие другие
- Исторические объекты Старого города: дворец Ширваншахов, Девичью башню, дворец Бакинских ханов, мечети, караван-сараи и бани
- Мастерскую Мир-Теймура Мамедова — знаменитого скульптора, керамиста, историка и писателя. Мы познакомимся с его творчеством поближе.
- Места съёмок знаменитых советских фильмов: «Тегеран-43», «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука»
В конце экскурсии я преподнесу вам в подарок баночку варенья из фейхоа или тута (шелковицы) — на добрую память о Баку.
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает посещения музеев и осмотра зданий изнутри
- Трансфер из вашего отеля в месту начала и обратно проходит на комфортабельном авто SsangYong Korando (для 4 человек) и на дополнительном автомобиле при большем числе участников
- Экскурсия возможна с детьми от 14 лет
- Если вы планируете экскурсию на вечер, рекомендую взять с собой тёплые вещи
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mikail — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 140 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Микаил, я — гид, родившийся и выросший в прекрасном Азербайджане. Моя любовь к родной земле привела меня к тщательному изучению истории, архитектуры и культуры Азербайджана. СЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
6 июня 2024
Экскурсия очень содержательная и интересная. Михаил показал нам знаковые места города, рассказывая интригующие истории и легенды. Чувствовалось, что Михаил с любовью относится к своей стране и с удовольствием делает свою работу!
В конце экскурсии Михаил подарил нам варенье из шелковицы- приятный комплимент!)))
Спасибо за впечатления!
В конце экскурсии Михаил подарил нам варенье из шелковицы- приятный комплимент!)))
Спасибо за впечатления!
Галина
4 июня 2024
Это был мой первый день в Баку. Михаил очень интерсно рассказал об истории города, о людях, о культуре, вернее о миксе культур. Было очень увлекательно, время пролетело незаметно. Хотелось сушать
А
Александр
4 июня 2024
Mikail, превосходно знает историю и культуру этой страны и народа. Рекомендуем, точно не пожалеете!
Арина
25 мая 2024
Замечательная экскурсия, четко и грамотно продуман маршрут. Микаил очень харизматичен, чувствуется, что любит свою профессию (историю), город, страну.
Микаил, спасибо за знакомство с Вами и Баку!
P.s. Мы довольно равнодушны к сладкому, но баночка варенья с чаем была съедена в один присест)))
Микаил, спасибо за знакомство с Вами и Баку!
P.s. Мы довольно равнодушны к сладкому, но баночка варенья с чаем была съедена в один присест)))
Юлия
20 мая 2024
Отлично прошла экскурсия, было интересно и информативно
D
Dilovar
14 мая 2024
Михаил отличный гид, детально знающий историю и архитектуру Баку. 4 часа пролетели очень быстро, было интересно и познавательно. Рекомендую!
Д
Дарья
12 мая 2024
Приехала в Баку на 2 дня и нужно было успеть посмотреть все. Микаил очень интересный рассказчик, показал все удобным красивым маршрутом и подал нескучную историческую справку с историями о любовях и горестях! Я в восторге от этой города! Благодаря экскурсии впечатления 100% положительные! Рекомендую Микаила как гида и приятного собеседника!
И
Игорь
11 мая 2024
Экскурсию отличает грамотно и интересно построенный маршрут вокруг ключевых достопримечательностей и исторических фактов многосотлетней истории Баку. Микаил глубоко знает историю города и страны, готов ответить на любые вопросы. Рассказы о
Оксана
11 мая 2024
Отличная экскурсия по Баку с Микаилом. Рекомендуем 👍
н
наталья
10 мая 2024
Вчера были на экскурсии с Микаэлом. Прекрасно составлен маршрут, не заметили как пролетело время, очень информативный познавательно! Владение знаниями и умение расположить слушателя, заинтересовать его, удается не каждому. Микаэл владеет
Е
Елена
6 мая 2024
Я первый раз побывала в Баку, столице Азербайджана. И то, что город мне сразу понравился, во многом заслуга Михаила, гида и историка по образованию. Очень эрудированный, отлично знающий историю города,
Пётр
4 мая 2024
Михаил раскрыл город изнутри.
Рассказал в доступной и понятной форме много интересных и неизвестных для простых туристов фактов о Баку и истории Азербайджана в целом.
Очень понравились стиль и манера подачи материала, маршрут и продолжительность экскурсии.
Искренне рекомендую Михаила не только как гида по прекрасной столице Азербайджана, но и как замечательного и эрудированного собеседника.
Спасибо, все очень понравилось
Рассказал в доступной и понятной форме много интересных и неизвестных для простых туристов фактов о Баку и истории Азербайджана в целом.
Очень понравились стиль и манера подачи материала, маршрут и продолжительность экскурсии.
Искренне рекомендую Михаила не только как гида по прекрасной столице Азербайджана, но и как замечательного и эрудированного собеседника.
Спасибо, все очень понравилось
Ольга
3 мая 2024
Просто супер! Очень интересная и познавательная экскурсия. Микаил смог ответить на все интересующие нас вопросы. Мы узнали очень много интересного о Баку, его архитектуре, жителях и истории.
Очень советую эту экскурсию. Мы в восторге.
Очень советую эту экскурсию. Мы в восторге.
Tatiana
1 мая 2024
Михаил очень грамотный и интересный рассказчик. Время на экскурсии с ним пролетело незаметно, настолько насыщенной была программа.
Мы успели прогуляться по Старому городу и окрестностям, заглянуть на набережную, в местную Венецию,
Мы успели прогуляться по Старому городу и окрестностям, заглянуть на набережную, в местную Венецию,
А
Анна
1 мая 2024
Сегодня были на экскурсии по городу Баку с Михаилом. Михаил забрал нас у гостиницы и отвёз на начало маршрута. Нам понравился хорошо составленный маршрут. Экскурсия была очень информативная, иногда с
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