Изысканный микс культур и традиций Баку

Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Тех, кто впервые посещает Баку, удивляет оригинальное сочетание древней архитектуры, советского наследия и броских шедевров эпохи нефтяного бума. Да, Баку многолик — и в этом его шарм.

Мы пройдём по центру города и постепенно, слой за слоем, будем погружаться в его культуру и богатую историю. Увидим все ключевые достопримечательности и добавим к ним много неочевидных.
5
29 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальное сочетание культур и традиций
  2. 🏛️ Исторический центр с древними памятниками
  3. 🕌 Восточный колорит и западное влияние
  4. 🚶 Пешая прогулка по живописным улицам
  5. 🎁 Подарок на память о Баку

Что можно увидеть

  • Жилой дом деятелей науки
  • Здание «Монолит»
  • Бакинский фуникулёр
  • Музеи ковров и миниатюрных книг
  • Памятники Бахрам гуру, Низами Гянджеви и Мирза Алекперу Сабиру
  • Приморский бульвар
  • Дворец де Бура
  • Дом Садыховых и Мирзабековых
  • Здание женской гимназии
  • Пассажи Лалаева и Тагиева
  • Кукольный театр
  • Губернаторский дом
  • Дворец Ширваншахов
  • Девичья башня
  • Дворец Бакинских ханов
  • Мечети
  • Караван-сараи
  • Бани
  • Мастерская Мир-Теймура Мамедова
  • Места съёмок "Тегеран-43","Человек-амфибия", "Бриллиантовая рука"
Изысканный микс культур и традиций Баку
Изысканный микс культур и традиций Баку
Изысканный микс культур и традиций Баку
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я заберу вас из отеля и привезу в исторический центр Баку, откуда начнётся наша пешая прогулка. Здания мы осмотрим снаружи и не будем заходить в музеи, однако экскурсия от этого не станет менее насыщенной. Вы:

  • Узнаете о богатом прошлом Баку и его важной роли в мировой торговле и культурном обмене
  • Погрузитесь в историческую атмосферу Старого города с его узкими улочками, величественными дворцами и мечетями
  • Оцените оригинальный микс культур и традиций Баку — особое сочетание восточного колорита и западного влияния

Вы увидите:

  • Многочисленные памятники советской эпохи: жилой дом деятелей науки, здание «Монолит», бакинский фуникулёр, музеи ковров и миниатюрных книг (мы не будем их посещать), памятники Бахрам гуру, Низами Гянджеви и поэту Мирза Алекперу Сабиру, Приморский бульвар и многое другое
  • Архитектурные символы процветания столицы в период нефтяного бума: дворец де Бура, дом Садыховых и Мирзабековых, здание женской гимназии, пассажи Лалаева и Тагиева, кукольный театр, губернаторский дом и многие другие
  • Исторические объекты Старого города: дворец Ширваншахов, Девичью башню, дворец Бакинских ханов, мечети, караван-сараи и бани
  • Мастерскую Мир-Теймура Мамедова — знаменитого скульптора, керамиста, историка и писателя. Мы познакомимся с его творчеством поближе.
  • Места съёмок знаменитых советских фильмов: «Тегеран-43», «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука»

В конце экскурсии я преподнесу вам в подарок баночку варенья из фейхоа или тута (шелковицы) — на добрую память о Баку.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает посещения музеев и осмотра зданий изнутри
  • Трансфер из вашего отеля в месту начала и обратно проходит на комфортабельном авто SsangYong Korando (для 4 человек) и на дополнительном автомобиле при большем числе участников
  • Экскурсия возможна с детьми от 14 лет
  • Если вы планируете экскурсию на вечер, рекомендую взять с собой тёплые вещи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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Т
6 июня 2024
Экскурсия очень содержательная и интересная. Михаил показал нам знаковые места города, рассказывая интригующие истории и легенды. Чувствовалось, что Михаил с любовью относится к своей стране и с удовольствием делает свою работу!
В конце экскурсии Михаил подарил нам варенье из шелковицы- приятный комплимент!)))
Спасибо за впечатления!
Галина
4 июня 2024
Это был мой первый день в Баку. Михаил очень интерсно рассказал об истории города, о людях, о культуре, вернее о миксе культур. Было очень увлекательно, время пролетело незаметно. Хотелось сушать
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Михаила еще и еще. Он показал мне старый город и район вокруг него. Рассказал о современном городе, посоветовал куда пойти по насущным вопросам (покушать, поенять валюту, посмотреть еще интересное). И еще он подарил мне баночку домашнего варенья) К слову сказать, добрешие таможенники выпустили меня с этой баночкой в ручной клади) Максимально рекомендую погулять по Баку с Михаилом.

А
4 июня 2024
Mikail, превосходно знает историю и культуру этой страны и народа. Рекомендуем, точно не пожалеете!
Арина
25 мая 2024
Замечательная экскурсия, четко и грамотно продуман маршрут. Микаил очень харизматичен, чувствуется, что любит свою профессию (историю), город, страну.
Микаил, спасибо за знакомство с Вами и Баку!
P.s. Мы довольно равнодушны к сладкому, но баночка варенья с чаем была съедена в один присест)))
Юлия
20 мая 2024
Отлично прошла экскурсия, было интересно и информативно
D
14 мая 2024
Михаил отличный гид, детально знающий историю и архитектуру Баку. 4 часа пролетели очень быстро, было интересно и познавательно. Рекомендую!
Михаил отличный гид, детально знающий историю и архитектуру Баку. 4 часа пролетели очень быстро, было интересно и познавательно. Рекомендую!Михаил отличный гид, детально знающий историю и архитектуру Баку. 4 часа пролетели очень быстро, было интересно и познавательно. Рекомендую!Михаил отличный гид, детально знающий историю и архитектуру Баку. 4 часа пролетели очень быстро, было интересно и познавательно. Рекомендую!
Д
12 мая 2024
Приехала в Баку на 2 дня и нужно было успеть посмотреть все. Микаил очень интересный рассказчик, показал все удобным красивым маршрутом и подал нескучную историческую справку с историями о любовях и горестях! Я в восторге от этой города! Благодаря экскурсии впечатления 100% положительные! Рекомендую Микаила как гида и приятного собеседника!
Приехала в Баку на 2 дня и нужно было успеть посмотреть все. Микаил очень интересный рассказчик,Приехала в Баку на 2 дня и нужно было успеть посмотреть все. Микаил очень интересный рассказчик,Приехала в Баку на 2 дня и нужно было успеть посмотреть все. Микаил очень интересный рассказчик,Приехала в Баку на 2 дня и нужно было успеть посмотреть все. Микаил очень интересный рассказчик,Приехала в Баку на 2 дня и нужно было успеть посмотреть все. Микаил очень интересный рассказчик,Приехала в Баку на 2 дня и нужно было успеть посмотреть все. Микаил очень интересный рассказчик,Приехала в Баку на 2 дня и нужно было успеть посмотреть все. Микаил очень интересный рассказчик,
И
11 мая 2024
Экскурсию отличает грамотно и интересно построенный маршрут вокруг ключевых достопримечательностей и исторических фактов многосотлетней истории Баку. Микаил глубоко знает историю города и страны, готов ответить на любые вопросы. Рассказы о
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фактах, местах и людях четко привязаны к хронологическому каркасу истории. При этом форма рассказа исключительно увлекательная, веселая, со своевременным юмором, пронизанная искренней любовью к своему городу и патриотизмом. Наша семья получила прекрасное "живое" представление о жизни города на протяжение различных исторических эпох.

Оксана
11 мая 2024
Отличная экскурсия по Баку с Микаилом. Рекомендуем 👍
н
10 мая 2024
Вчера были на экскурсии с Микаэлом. Прекрасно составлен маршрут, не заметили как пролетело время, очень информативный познавательно! Владение знаниями и умение расположить слушателя, заинтересовать его, удается не каждому. Микаэл владеет
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этим филигранно- были объекты, о которых он не только рассказывал, но и показывал фото. Все самые интересные локации старого города и вообще по маршруту экскурсии были настолько интересно освещены, что не запомнить просто не получится. Положительные эмоции и, в целом, приятное впечатление о городе -во многом благодаря таким мастером своего дела как Микаэл. Буду советовать друзьям, которые соберутся ваш чудесный, красивый и чистый город.

Е
6 мая 2024
Я первый раз побывала в Баку, столице Азербайджана. И то, что город мне сразу понравился, во многом заслуга Михаила, гида и историка по образованию. Очень эрудированный, отлично знающий историю города,
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он познакомил нас с прошлым и настоящим Баку. Показал достопримечательности столицы, рассказал о людях, прославивших Азербайджан. Время экскурсии пролетело незаметно. Любовь к городу, прекрасное знание истории, остроумие и искренняя заинтересованность в том, чтобы путешественникам было комфортно, — основные черты Михаила. С удовольствием буду рекомендовать этого гида всем желающим посетить этот прекрасный город.

Я первый раз побывала в Баку, столице Азербайджана. И то, что город мне сразу понравился, воЯ первый раз побывала в Баку, столице Азербайджана. И то, что город мне сразу понравился, воЯ первый раз побывала в Баку, столице Азербайджана. И то, что город мне сразу понравился, воЯ первый раз побывала в Баку, столице Азербайджана. И то, что город мне сразу понравился, воЯ первый раз побывала в Баку, столице Азербайджана. И то, что город мне сразу понравился, воЯ первый раз побывала в Баку, столице Азербайджана. И то, что город мне сразу понравился, во
Пётр
4 мая 2024
Михаил раскрыл город изнутри.
Рассказал в доступной и понятной форме много интересных и неизвестных для простых туристов фактов о Баку и истории Азербайджана в целом.
Очень понравились стиль и манера подачи материала, маршрут и продолжительность экскурсии.
Искренне рекомендую Михаила не только как гида по прекрасной столице Азербайджана, но и как замечательного и эрудированного собеседника.
Спасибо, все очень понравилось
Михаил раскрыл город изнутри.Михаил раскрыл город изнутри.Михаил раскрыл город изнутри.Михаил раскрыл город изнутри.Михаил раскрыл город изнутри.Михаил раскрыл город изнутри.Михаил раскрыл город изнутри.
Ольга
3 мая 2024
Просто супер! Очень интересная и познавательная экскурсия. Микаил смог ответить на все интересующие нас вопросы. Мы узнали очень много интересного о Баку, его архитектуре, жителях и истории.
Очень советую эту экскурсию. Мы в восторге.
Просто супер! Очень интересная и познавательная экскурсия. Микаил смог ответить на все интересующие нас вопросы. МыПросто супер! Очень интересная и познавательная экскурсия. Микаил смог ответить на все интересующие нас вопросы. МыПросто супер! Очень интересная и познавательная экскурсия. Микаил смог ответить на все интересующие нас вопросы. МыПросто супер! Очень интересная и познавательная экскурсия. Микаил смог ответить на все интересующие нас вопросы. Мы
Tatiana
1 мая 2024
Михаил очень грамотный и интересный рассказчик. Время на экскурсии с ним пролетело незаметно, настолько насыщенной была программа.
Мы успели прогуляться по Старому городу и окрестностям, заглянуть на набережную, в местную Венецию,
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в мастерскую известного азербайджанского керамиста с его глубокими работами.
Загадали желание в доме местного святого (и съели конфетку)).
Михаил помог нам купить сувениры, подарил вкусное домашнее варенье и был приветлив и предупредителен.
Горячо рекомендую Михаила как гида. Тем более он профессиональный историк, много знает о своей стране и умеет заинтересовать.
Очень рада, что первым с Баку нас познакомил Михаил.

Михаил очень грамотный и интересный рассказчик. Время на экскурсии с ним пролетело незаметно, настолько насыщенной была программа.Михаил очень грамотный и интересный рассказчик. Время на экскурсии с ним пролетело незаметно, настолько насыщенной была программа.Михаил очень грамотный и интересный рассказчик. Время на экскурсии с ним пролетело незаметно, настолько насыщенной была программа.Михаил очень грамотный и интересный рассказчик. Время на экскурсии с ним пролетело незаметно, настолько насыщенной была программа.Михаил очень грамотный и интересный рассказчик. Время на экскурсии с ним пролетело незаметно, настолько насыщенной была программа.Михаил очень грамотный и интересный рассказчик. Время на экскурсии с ним пролетело незаметно, настолько насыщенной была программа.Михаил очень грамотный и интересный рассказчик. Время на экскурсии с ним пролетело незаметно, настолько насыщенной была программа.Михаил очень грамотный и интересный рассказчик. Время на экскурсии с ним пролетело незаметно, настолько насыщенной была программа.Михаил очень грамотный и интересный рассказчик. Время на экскурсии с ним пролетело незаметно, настолько насыщенной была программа.
А
1 мая 2024
Сегодня были на экскурсии по городу Баку с Михаилом. Михаил забрал нас у гостиницы и отвёз на начало маршрута. Нам понравился хорошо составленный маршрут. Экскурсия была очень информативная, иногда с
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юмором. Экскурсовод отлично знает историю страны и города. Мы прошли по всем основным улицам, узнали интересные факты о зданиях и жителях города. Прогулялись по старому городу, по набережной. На наши вопросы Михаил отвечал обстоятельно и с удовольствием. В конце экскурсии Михаил отвёз нас обратно к гостинице и подарил нам 2 баночки варенья. Большое спасибо Михаилу за экскурсию и за подарок!

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