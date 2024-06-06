Тех, кто впервые посещает Баку, удивляет оригинальное сочетание древней архитектуры, советского наследия и броских шедевров эпохи нефтяного бума. Да, Баку многолик — и в этом его шарм. Мы пройдём по центру города и постепенно, слой за слоем, будем погружаться в его культуру и богатую историю. Увидим все ключевые достопримечательности и добавим к ним много неочевидных.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я заберу вас из отеля и привезу в исторический центр Баку, откуда начнётся наша пешая прогулка. Здания мы осмотрим снаружи и не будем заходить в музеи, однако экскурсия от этого не станет менее насыщенной. Вы:

Узнаете о богатом прошлом Баку и его важной роли в мировой торговле и культурном обмене

Погрузитесь в историческую атмосферу Старого города с его узкими улочками, величественными дворцами и мечетями

Оцените оригинальный микс культур и традиций Баку — особое сочетание восточного колорита и западного влияния

Вы увидите:

Многочисленные памятники советской эпохи: жилой дом деятелей науки, здание «Монолит», бакинский фуникулёр, музеи ковров и миниатюрных книг (мы не будем их посещать), памятники Бахрам гуру, Низами Гянджеви и поэту Мирза Алекперу Сабиру, Приморский бульвар и многое другое

жилой дом деятелей науки, здание «Монолит», бакинский фуникулёр, музеи ковров и миниатюрных книг (мы не будем их посещать), памятники Бахрам гуру, Низами Гянджеви и поэту Мирза Алекперу Сабиру, Приморский бульвар и многое другое Архитектурные символы процветания столицы в период нефтяного бума: дворец де Бура, дом Садыховых и Мирзабековых, здание женской гимназии, пассажи Лалаева и Тагиева, кукольный театр, губернаторский дом и многие другие

дворец де Бура, дом Садыховых и Мирзабековых, здание женской гимназии, пассажи Лалаева и Тагиева, кукольный театр, губернаторский дом и многие другие Исторические объекты Старого города: дворец Ширваншахов, Девичью башню, дворец Бакинских ханов, мечети, караван-сараи и бани

дворец Ширваншахов, Девичью башню, дворец Бакинских ханов, мечети, караван-сараи и бани Мастерскую Мир-Теймура Мамедова — знаменитого скульптора, керамиста, историка и писателя. Мы познакомимся с его творчеством поближе.

— знаменитого скульптора, керамиста, историка и писателя. Мы познакомимся с его творчеством поближе. Места съёмок знаменитых советских фильмов: «Тегеран-43», «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука»

В конце экскурсии я преподнесу вам в подарок баночку варенья из фейхоа или тута (шелковицы) — на добрую память о Баку.

Организационные детали