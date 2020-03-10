5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать древнюю религиозную историю Азербайджана и изучить мечети снаружи и внутри

Офил
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Офил – ваш гид
Азербайджан — страна древней мусульманской культуры и архитектуры.

Я покажу вам главные исламские святыни Баку и полуострова Апшерон, расскажу о религиозной истории страны и познакомлю с местными верованиями и обрядами.

Вы погрузитесь в древние традиции ислама и влюбитесь в удивительные мозаики на потолках самых величественных мечетей страны огней!
50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
Мусульманские святыни Баку и Апшерона

Что вас ожидает

Исламское зодчество Азербайджана
Со мной вы посетите значимые памятники бакинской и апшеронской архитектуры, узнаете о религиозной истории страны и о том, как мусульманская культура повлияла на жизнь в Азербайджане. Я помогу понять, почему мечети выглядят именно так, и какую функцию они выполняют. Вместе мы рассмотрим величественные здания Шахской мечети и Биби-Эйбат, зайдем внутрь, чтобы исследовать мозаики, и поговорим об их истории, на которой отразились глобальные процессы. Мечеть — это символ страны, и я покажу, как через него можно глубоко понять азербайджанскую культуру.

Религиозные ценности Апшерона
После посещения Баку мы объедем полуостров Апшерон и увидим древние мусульманские святыни, представляющие собой значимые для религиозной истории Азербайджана символы. Также побываем в небольших старинных поселках, гордящихся тем, что хранят важные мусульманские реликвии — след стопы святого Али и мавзолей великого целителя Мир Мовсум Аги. Вы побываете в пире Хасана, величественных мавзолеях и усыпальницах и узнаете историю их создания. А я расскажу о специфических азербайджанских религиозных обрядах и верованиях.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на автомобиле гида. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Желающие смогут принять участие в древнем обряде чилдаг — снятии болезней и испуга.
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
Мусульманские святыни Баку и Апшерона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Офил
Офил
Коренной бакинец, в туризме работаю более 15 лет. Являюсь главным редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель Национальной Туристической Премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (ВУЗ окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почетный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским, азербайджанским, говорю на польском, турецком и английском.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия с Офилом для меня пролетела незаметно, т.к. гид в совершенстве владеет русским языком и настоящий профессионал своего дела. Информация подаётся дозированно, чтобы успеть "переварить" услышанное, при этом чувствуется достаточно глубокое знание материала. Нельзя не отметить чувство юмора Офила - это особенно располагает к общению. Видно, что это не просто работа, а любимое дело. Очень благодарна, что очень оперативно удалось организовать поездку!
27 февраля 2020
Под большим впечатлением от сегодняшней экскурсии и гида Офила! Информации предоставляется в большом объеме - полезной и познавательной, гид отвечает на все интересующие вопросы с комментариями! Также было интересно узнать информацию и не по программе экскурсии, то есть гид не молчит пока мы едем до того или иного объекта! А вообще был очень интересен этот день, потому что Офил- профессионал своего ЛЮБИМОГО дела! Очень рекомендую!
6 января 2020
Гид нас провез по удивительным местам! Открывать для себя новое со знающим человеком всегда приятно!
16 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. Были с подругой. Гид Офил очень интересно и доходчиво рассказал нам много исторических фактов. Буду рекомендовать своим друзьям побывать в Азербайджане. Спасибо за гостеприимство!
9 января 2019
30 декабря побывали на замечательной экскурсии по мусульманским святыням с не менее замечательным и грамотным гидом Офилом. Спасибо Вам огромное, Офил, за удивительное путешествие, познакомившее нас с восхитительными памятниками культуры и природы. Хрустальная мечеть произвела несгладимое впечатление, такого никогда в жизни мы не видели, Пир Хасан стал местом проникновенной силы, а Биби-Эйбат поразила великолепным убранство. Маршрут экскурсии крайне грамотно составлен, турист совершенно не утомлен длинными пешими прогулками, но информации и эмоций вы точно получите максимально много. Отдельно хочется отметить доброжелательность, отзывчивость Офила! Побережье Каспия в Бильгях оставило несгладимое впечатление в наших сердцах! Одним словом, данная экскурсия обязательна к посещению! Непременно порекомендуем друзьям и всем остальным! Офилу огромная благодарность за интесную, позновательную и очень душевную экскурсию. Сказать, что мы получили огромное удовольствие от неё с профессиональным гидом и интересным человеком- это ничего не сказать. Мы просто в восторге!!!

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