5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Исламское зодчество Азербайджана

Со мной вы посетите значимые памятники бакинской и апшеронской архитектуры, узнаете о религиозной истории страны и о том, как мусульманская культура повлияла на жизнь в Азербайджане. Я помогу понять, почему мечети выглядят именно так, и какую функцию они выполняют. Вместе мы рассмотрим величественные здания Шахской мечети и Биби-Эйбат, зайдем внутрь, чтобы исследовать мозаики, и поговорим об их истории, на которой отразились глобальные процессы. Мечеть — это символ страны, и я покажу, как через него можно глубоко понять азербайджанскую культуру.

Религиозные ценности Апшерона

После посещения Баку мы объедем полуостров Апшерон и увидим древние мусульманские святыни, представляющие собой значимые для религиозной истории Азербайджана символы. Также побываем в небольших старинных поселках, гордящихся тем, что хранят важные мусульманские реликвии — след стопы святого Али и мавзолей великого целителя Мир Мовсум Аги. Вы побываете в пире Хасана, величественных мавзолеях и усыпальницах и узнаете историю их создания. А я расскажу о специфических азербайджанских религиозных обрядах и верованиях.