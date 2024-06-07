1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в Баку с пользой. Комфортабельный авто, интересные маршруты и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: У аэропорта или вокзала
«Перенестись в древний Баку довольно просто — достаточно оказаться за крепостными стенами Старого города»
11 июня в 01:30
12 июня в 01:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
В тренде
Тайны Старого Баку: историческое путешествие по древнему городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В Сабирском саду
«Я раскрою, почему Старый город решили построить на берегу Каспийского моря, как проектировали секретные дороги для его защиты и при каких обстоятельствах возвели три могучие оборонительные башни»
Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
22€18 за человека
скидка
26%
Групповая
2 часа
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
23€17 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160€144 за всё до 3 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
«Погрузитесь в историческую атмосферу Старого города с его узкими улочками, величественными дворцами и мечетями»
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
90€77 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
«По-настоящему понять историю и характер Баку можно именно здесь — и я буду рада стать вашим проводником в мир фактов, легенд и удивительных эпизодов из жизни Старого города»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Баку в деталях: от легенд до современности
Вас ждет путешествие по историческому сердцу Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних времен до наших дней
«В завершающей части прогулки вы покинете Старый город и исследуете внешнюю часть городской стены»
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
€54 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
«С площадки хорошо просматриваются главные достопримечательности современного Баку: самый высокий флагшток в мире, исторический центр — Старый город-крепость (Ичери Шехер)»
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от €58 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Город ветров и огня - путешествие по историческому и современному Баку
Откройте тайны Баку: от Старого города с его легендами до впечатляющих историй современности
«Старый город построен так, что с детскими колясками его не одолеть (лестницы, переходы с горки на горку, отсутствие пандусов и т»
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
€116 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны жителей Старого города: погружение в историю Баку
Познайте душу Баку через истории его жителей, архитектуру и традиции на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
от €62 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты Старого города Баку: уникальное путешествие в прошлое
Загадки Старого города Баку раскроются в увлекательной экскурсии. История, архитектура и культура в одном туре
«Я также расскажу о всемирно известных личностях, выросших в Старом городе»
11 июня в 15:00
16 июня в 19:00
€77 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
«Наша прогулка начнется у центральных ворот в Старый Город»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
«Айда знакомиться с секретами Старого Города и Нового Баку в компании коренного бакинца»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €119 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по каменным улочкам Старого города Баку
Исследуйте сакральные места Баку и откройте для себя тайны древнего города. Погрузитесь в историю и культуру, наслаждаясь уникальными архитектурными памятниками
«В столице мусульманской страны вы узнаете, какое место в Старом городе и почему является священным для христиан»
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
€77 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:30
от €252 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия по всем памятникам Баку за один день
Откройте для себя удивительный мир Баку, где старинные крепости и современные здания расскажут вам историю города. Прогулка по старому и новому Баку
«Мы начнем экскурсию от вашей гостиницы и двинемся в сторону Старого Города»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €188 за всё до 30 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие
Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия
Начало: У входа в старый город, рядом с крепостью
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
75€68 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города
Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
«По пути мы поговорим об удивительных историях и легендах, наполняющих Ичери-шехер, а выйдя за пределы Старого города — полюбуемся архитектурой бакинских достопримечательностей и, наконец, доберемся до финиша»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €250 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
«Как и полагается, прогулка начнётся с истоков, у входа в Ичери-шехер — Старый город за крепостными стенами»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Баку: путешествие по 22 гектарам колорита и истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Баку, где каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия по Старому городу - это путешествие в прошлое
«Старый город откроет всю красоту и историю: расположенное на перекрёстке западных и восточных цивилизаций место вобрало в себя лучшее из двух миров»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €99 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Баку. История Старого города
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
Начало: У музея азербайджанской литературы имени Низами Гя...
«Визитная карточка Старого Города — Девичья Башня (VIII-VII вв»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Старому городу
Погрузиться в колорит Ичери-шехер и открыть сокровищницу городских легенд
Начало: От Вашего отеля, либо со встречей у Ичери-шехер в ...
«В лабиринтах Старого города мы поговорим об истории Баку и отыщем интересные детали: красивые резные балконы, святилище, студию художника Али Шемси и необычный памятник поэту Алиага Вахиду»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €200 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
«Начнём экскурсию у Парных Ворот Старого Города, где вы ощутите атмосферу древности и загадочности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Баку: от Старого города до Пламенных башен
Познайте душу Баку, пройдя по узким улочкам Старого города и восхитившись современной архитектурой
Начало: На площади Фонтанов
«Красный маршрут: лабиринты и загадки Старого города»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€20 за человека
Индивидуальная
5 часов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
«, и средневековой жизни Старого города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
«Экскурсия на скутерах подарит вам новые эмоции и позволит охватить сразу Старый город, новые районы и места, где не ступала нога туриста»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 120€90 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого
Начало: У станции метро Ичери-шехер
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20€18 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие через Четыре эпохи Баку: от Средневековья до современности
Познайте уникальное сочетание эпох в Баку: от средневековых улочек до современных архитектурных шедевров в одной экскурсии
«Средневековые улочки Старого города»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€123 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старый Баку: из прошлого к настоящему
Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос
Начало: Рядом метро «Старый город»
«Старый город (Ичери-шехер) является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе
Начало: В райне метро Ичери Шехер
«Также я проведу вас к таинственным узким улочкам Старого города и открою ракурсы, которые трудно найти самостоятельно, особенно если вы в городе впервые»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Душа Старого города Баку: Историческое путешествие
Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей
Начало: У вашего отеля
«Углубляясь в улочки Старого города, полюбуетесь шедеврами средневекового зодчества, узнаете об их истории и особенностях»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:00
от €112 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Баку
Прогуляться с коренным бакинцем и за 2 часа перейти с городом на ты
Начало: В районе Старого города
«Я покажу Старый город, дом с цепями и парные ворота Гоша Гала»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €100 за всё до 45 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
Колоритная фотосессия в сердце Баку
Погулять по Старому городу в компании профессионального фотографа и получить яркие снимки на память
Начало: В районе Девичьей башни
«Я запечатлею вас на фоне памятников Старого города, помогу создать красивые образы и подскажу ракурсы для снимков, которые украсят вашу фотоколлекцию»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160€120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
«Гуляя по лабиринту улочек Старого города, вы:»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Баку с профессиональным фотографом
Погулять по колоритным улочкам Старого города и получить качественные душевные снимки
Начало: У метро Ичери-шехер
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
«Старый город Баку, он же Ичери-шехер — сердце Азербайджана»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 60 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шашлык-машлык-тур
Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
Погулять по центральным улочкам, пообедать в ресторане у моря и запомнить город на вкус
«Поприветствуем Старый город: старинные мечети, караван-сараи, Девичью башню и дворец Ширваншахов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €170 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
Запечатлеть себя в декорациях исторического центра Ичери-шехер
«Наша фотопрогулка пройдёт по Старому городу, окружённому крепостными стенами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170€153 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес
Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени
«Петляющие узкие улочки Старого города навевают романтическое настроение»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
«Прогулка по каменным улочкам Старого города»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Баку для детей и взрослых
Сказки о городе, бакинский зоопарк и «кукольное царство»
Начало: От отеля проживания туристов
«Прогулка по Старому городу и бакинский зоопарк»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€132 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Старый город Баку, где вы пешком обойдете каменные улочки»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от €225 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 июня 2024Потрясающая экскурсия, позволяющая понять историю не только Баку, но и самой страны, ее культуру и быт. Алиса прекрасный рассказчик, с
- ННаталья6 июня 2024Замечательная экскурсия. Нестандартный выбор локаций. Возможно, больше подойдёт тем, кто у знаковых, «заезженных» достопримечательностей уже побывал. Тем более, информацию о
- ТТатьяна6 июня 2024Экскурсия очень содержательная и интересная. Михаил показал нам знаковые места города, рассказывая интригующие истории и легенды. Чувствовалось, что Михаил с
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо Сабине за отличную экскурсию по старому городу! Интересный, увлекательный рассказ об истории города не мог оставить нас равнодушными. Хотите
- ААлина5 июня 2024Отличная экскурсия и Сабир замечательный гид! Вся информация интересная, преподнесенная в нескучном виде, с шутками в уместных местах. Всем советуем для ознакомления с историей города и страны
- ВВиктория5 июня 2024Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
- ГГалина4 июня 2024Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
- ГГалина4 июня 2024Это был мой первый день в Баку. Михаил очень интерсно рассказал об истории города, о людях, о культуре, вернее о
- ААлександр4 июня 2024Mikail, превосходно знает историю и культуру этой страны и народа. Рекомендуем, точно не пожалеете!
- AAnna4 июня 2024Один день в Баку, но какой … На скутере, можете себе представить?!!!) Встретились с гидом в назначенный час, понравилось, что
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Старый город»
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