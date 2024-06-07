Экскурсии по Старому городу в Баку

Найдено 79 экскурсий в категории «Старый город» в Баку на русском языке, цены от €17, скидки до 49%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в Баку с пользой. Комфортабельный авто, интересные маршруты и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: У аэропорта или вокзала
«Перенестись в древний Баку довольно просто — достаточно оказаться за крепостными стенами Старого города»
11 июня в 01:30
12 июня в 01:00
180 за всё до 6 чел.
Тайны Старого Баку
🚶 Пешая
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
В тренде
Тайны Старого Баку: историческое путешествие по древнему городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В Сабирском саду
«Я раскрою, почему Старый город решили построить на берегу Каспийского моря, как проектировали секретные дороги для его защиты и при каких обстоятельствах возвели три могучие оборонительные башни»
Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2218 за человека
Старый город Баку за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
26%
Групповая
2 часа
93 отзыва
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2317 за человека
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
60 отзывов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160144 за всё до 3 чел.
Изысканный микс культур и традиций Баку
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
«Погрузитесь в историческую атмосферу Старого города с его узкими улочками, величественными дворцами и мечетями»
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
9077 за всё до 7 чел.
Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
«По-настоящему понять историю и характер Баку можно именно здесь — и я буду рада стать вашим проводником в мир фактов, легенд и удивительных эпизодов из жизни Старого города»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Старый город в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
197 отзывов
Старый город Баку в деталях: от легенд до современности
Вас ждет путешествие по историческому сердцу Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних времен до наших дней
«В завершающей части прогулки вы покинете Старый город и исследуете внешнюю часть городской стены»
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
54 за всё до 4 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
«С площадки хорошо просматриваются главные достопримечательности современного Баку: самый высокий флагшток в мире, исторический центр — Старый город-крепость (Ичери Шехер)»
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от 58 за всё до 3 чел.
Город ветров и огня - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
79 отзывов
Город ветров и огня - путешествие по историческому и современному Баку
Откройте тайны Баку: от Старого города с его легендами до впечатляющих историй современности
«Старый город построен так, что с детскими колясками его не одолеть (лестницы, переходы с горки на горку, отсутствие пандусов и т»
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
116 за всё до 6 чел.
Тайны жителей Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
62 отзыва
Тайны жителей Старого города: погружение в историю Баку
Познайте душу Баку через истории его жителей, архитектуру и традиции на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
от 62 за всё до 5 чел.
Секреты Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Секреты Старого города Баку: уникальное путешествие в прошлое
Загадки Старого города Баку раскроются в увлекательной экскурсии. История, архитектура и культура в одном туре
«Я также расскажу о всемирно известных личностях, выросших в Старом городе»
11 июня в 15:00
16 июня в 19:00
77 за всё до 6 чел.
Магия старого Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
127 отзывов
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
«Наша прогулка начнется у центральных ворот в Старый Город»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
77 за всё до 4 чел.
Узнать Баку за 3 часа
Индивидуальная
3 часа
165 отзывов
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
«Айда знакомиться с секретами Старого Города и Нового Баку в компании коренного бакинца»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 119 за всё до 40 чел.
По каменным улочкам Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Путешествие по каменным улочкам Старого города Баку
Исследуйте сакральные места Баку и откройте для себя тайны древнего города. Погрузитесь в историю и культуру, наслаждаясь уникальными архитектурными памятниками
«В столице мусульманской страны вы узнаете, какое место в Старом городе и почему является священным для христиан»
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
77 за всё до 6 чел.
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
94 отзыва
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:30
от 252 за всё до 6 чел.
Все памятники Баку за один день: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Экскурсия по всем памятникам Баку за один день
Откройте для себя удивительный мир Баку, где старинные крепости и современные здания расскажут вам историю города. Прогулка по старому и новому Баку
«Мы начнем экскурсию от вашей гостиницы и двинемся в сторону Старого Города»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 188 за всё до 30 чел.
С Баку на «ты»
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие
Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия
Начало: У входа в старый город, рядом с крепостью
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7568 за всё до 4 чел.
Вдохновиться контрастами Баку
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города
Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 170 за всё до 50 чел.
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
«По пути мы поговорим об удивительных историях и легендах, наполняющих Ичери-шехер, а выйдя за пределы Старого города — полюбуемся архитектурой бакинских достопримечательностей и, наконец, доберемся до финиша»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 250 за всё до 10 чел.
Баку и бакинцы
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
«Как и полагается, прогулка начнётся с истоков, у входа в Ичери-шехер — Старый город за крепостными стенами»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240180 за всё до 4 чел.
Старый город: 22 гектара колорита
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
46 отзывов
Старый город Баку: путешествие по 22 гектарам колорита и истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Баку, где каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия по Старому городу - это путешествие в прошлое
«Старый город откроет всю красоту и историю: расположенное на перекрёстке западных и восточных цивилизаций место вобрало в себя лучшее из двух миров»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 99 за всё до 10 чел.
Весь Баку на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
43 отзыва
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 4 чел.
Баку. История Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
368 отзывов
Баку. История Старого города
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
Начало: У музея азербайджанской литературы имени Низами Гя...
«Визитная карточка Старого Города — Девичья Башня (VIII-VII вв»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
77 за всё до 4 чел.
Прогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Прогулка по Старому городу
Погрузиться в колорит Ичери-шехер и открыть сокровищницу городских легенд
Начало: От Вашего отеля, либо со встречей у Ичери-шехер в ...
«В лабиринтах Старого города мы поговорим об истории Баку и отыщем интересные детали: красивые резные балконы, святилище, студию художника Али Шемси и необычный памятник поэту Алиага Вахиду»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 200 за всё до 18 чел.
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
«Начнём экскурсию у Парных Ворот Старого Города, где вы ощутите атмосферу древности и загадочности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Ежедневная прогулка по Баку
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Ежедневная прогулка по Баку: от Старого города до Пламенных башен
Познайте душу Баку, пройдя по узким улочкам Старого города и восхитившись современной архитектурой
Начало: На площади Фонтанов
«Красный маршрут: лабиринты и загадки Старого города»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
20 за человека
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
«, и средневековой жизни Старого города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Бакинские каникулы
🏍 На мотоцикле
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
«Экскурсия на скутерах подарит вам новые эмоции и позволит охватить сразу Старый город, новые районы и места, где не ступала нога туриста»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 12090 за всё до 5 чел.
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого
Начало: У станции метро Ичери-шехер
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2018 за человека
Четыре эпохи Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
74 отзыва
Путешествие через Четыре эпохи Баку: от Средневековья до современности
Познайте уникальное сочетание эпох в Баку: от средневековых улочек до современных архитектурных шедевров в одной экскурсии
«Средневековые улочки Старого города»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
123 за всё до 4 чел.
Старый Баку: из прошлого к настоящему
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старый Баку: из прошлого к настоящему
Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос
Начало: Рядом метро «Старый город»
«Старый город (Ичери-шехер) является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
130 за всё до 6 чел.
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе
Начало: В райне метро Ичери Шехер
«Также я проведу вас к таинственным узким улочкам Старого города и открою ракурсы, которые трудно найти самостоятельно, особенно если вы в городе впервые»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 за всё до 2 чел.
Душа Старого города Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
63 отзыва
Душа Старого города Баку: Историческое путешествие
Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей
Начало: У вашего отеля
«Углубляясь в улочки Старого города, полюбуетесь шедеврами средневекового зодчества, узнаете об их истории и особенностях»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:00
от 112 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Здравствуй, Баку
Прогуляться с коренным бакинцем и за 2 часа перейти с городом на ты
Начало: В районе Старого города
«Я покажу Старый город, дом с цепями и парные ворота Гоша Гала»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 45 чел.
Колоритная фотосессия в сердце Баку
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Колоритная фотосессия в сердце Баку
Погулять по Старому городу в компании профессионального фотографа и получить яркие снимки на память
Начало: В районе Девичьей башни
«Я запечатлею вас на фоне памятников Старого города, помогу создать красивые образы и подскажу ракурсы для снимков, которые украсят вашу фотоколлекцию»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160120 за всё до 2 чел.
Знакомство с новым и старым Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
«Гуляя по лабиринту улочек Старого города, вы:»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Баку с профессиональным фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
21 отзыв
Баку с профессиональным фотографом
Погулять по колоритным улочкам Старого города и получить качественные душевные снимки
Начало: У метро Ичери-шехер
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
170 за всё до 2 чел.
С ветерком по Баку и вокруг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
«Старый город Баку, он же Ичери-шехер — сердце Азербайджана»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 250 за всё до 60 чел.
Шашлык-машлык-тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Шашлык-машлык-тур
Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
Погулять по центральным улочкам, пообедать в ресторане у моря и запомнить город на вкус
«Поприветствуем Старый город: старинные мечети, караван-сараи, Девичью башню и дворец Ширваншахов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 170 за всё до 4 чел.
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
Запечатлеть себя в декорациях исторического центра Ичери-шехер
«Наша фотопрогулка пройдёт по Старому городу, окружённому крепостными стенами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170153 за всё до 2 чел.
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес
Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени
«Петляющие узкие улочки Старого города навевают романтическое настроение»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 120 за всё до 10 чел.
Баку от Б до У
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
«Прогулка по каменным улочкам Старого города»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Баку для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Баку для детей и взрослых
Сказки о городе, бакинский зоопарк и «кукольное царство»
Начало: От отеля проживания туристов
«Прогулка по Старому городу и бакинский зоопарк»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
132 за всё до 2 чел.
Баку старый и новый - архитектура и искусство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Старый город Баку, где вы пешком обойдете каменные улочки»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от 225 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    По каменным улочкам Старого города
    Потрясающая экскурсия, позволяющая понять историю не только Баку, но и самой страны, ее культуру и быт. Алиса прекрасный рассказчик, с
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    которым абсолютно не устаешь от большого обьема информации. Очень хорошо составлена сама экскурсия, что позволило с большим комфортом выдержать 2,5 часа передвижения по Старому городу при температуре выше 30 градусов. После экскурсии была выслана очень дельная информация для дальнейшего пребывания в городе. Огромное спасибо Алисе за все.

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Город ветров и огня - первая встреча
    Замечательная экскурсия. Нестандартный выбор локаций. Возможно, больше подойдёт тем, кто у знаковых, «заезженных» достопримечательностей уже побывал. Тем более, информацию о
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    таких можно найти в интернете в большом объёме. Алиса же в оригинальной манере поможет окунуться в аутентичные, колоритные атмосферу и историю Азербайджана и города Баку. Рассказ Алисы занимательный, информативный, с юмором. Очень рекомендуем данную экскурсию и прекрасного экскурсовода!

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Экскурсия очень содержательная и интересная. Михаил показал нам знаковые места города, рассказывая интригующие истории и легенды. Чувствовалось, что Михаил с
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    любовью относится к своей стране и с удовольствием делает свою работу! В конце экскурсии Михаил подарил нам варенье из шелковицы- приятный комплимент!))) Спасибо за впечатления!

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Баку. История Старого города
    Спасибо Сабине за отличную экскурсию по старому городу! Интересный, увлекательный рассказ об истории города не мог оставить нас равнодушными. Хотите
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    получить удовольствие от прогулки по старому городу, заряд позитива на весь день и много ценной информации о городе и его достопримечательностях? Познакомьтесь с замечательным гидом - Сабиной и она поможет вам влюбиться в этот город раз и навсегда!

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Старый город в деталях
    Отличная экскурсия и Сабир замечательный гид! Вся информация интересная, преподнесенная в нескучном виде, с шутками в уместных местах. Всем советуем для ознакомления с историей города и страны
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
    Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
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    на скутере. Я несколько опасалась, видя пару дней городской траффик. Но, мои опасения были напрасными. Самир прекрасно, безопастно и аккуратно, словно дорогущую китайскую вазу 15 века, катал меня полдня по горроду. Мне было интересно посмотреть нетуристические места, там, где живут местные, где есть история не для туристов. И Самир мне это все показал! Честно скажу, что туда я бы никогда не сунулась одна, хотя я опытный путешественник. Взять хотя бы мастерские по ремонту самоваров - это же уму непостижимо, что эти мастерские до сих пор существуют и мастерство передают в семье от поколения к поколению. Про районы-трущобы я не буду спойлерить - это надо видеть, надо прочувствовать. Ну при условии, что Вам это интересно и это Вас трогает до глубины души. Это была моя самая крутейшая прогулка по Баку. Знаете, есть клубнику прям из пакетика, в лавке зеленщика в трущобах, которую этот зеленщик нам взвесил и помыл - это дорогого стоит. Не важно и вальяжно в ресторане, а запросто, как с другом детства, которого не видела много лет. И был еще один момент, который показал насколько Самир открытий, душевный человек, который максимально открыт и доверят тому, кого он видит первый раз в жизни. Для меня это было из разряда "не может быть, в современном мире не бывает таких людей". Поверьте, решив выбрать прогулку с Самиром Вы не только получите максимальные впечатления, которые будете помнить еще долго, но и захотите вернуться в Баку еще и еще. Вообщем, мои эмоции зашкалили) Максимально рекомендую.

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Это был мой первый день в Баку. Михаил очень интерсно рассказал об истории города, о людях, о культуре, вернее о
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    миксе культур. Было очень увлекательно, время пролетело незаметно. Хотелось сушать Михаила еще и еще. Он показал мне старый город и район вокруг него. Рассказал о современном городе, посоветовал куда пойти по насущным вопросам (покушать, поенять валюту, посмотреть еще интересное). И еще он подарил мне баночку домашнего варенья) К слову сказать, добрешие таможенники выпустили меня с этой баночкой в ручной клади) Максимально рекомендую погулять по Баку с Михаилом.

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Mikail, превосходно знает историю и культуру этой страны и народа. Рекомендуем, точно не пожалеете!
  • A
    Anna
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Один день в Баку, но какой … На скутере, можете себе представить?!!!) Встретились с гидом в назначенный час, понравилось, что
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    перед началом тура Самир провел необходимый инструктаж по технике безопасности, выдал шлем, спросил про настрой и пожелания, и только после этого мы помчались на встречу с городом! На скутере было удобно выбираться из пробок, парковаться, перемещаться от одного «объекта» к другому. Так мы проехали довольно приличный маршрут, по пути заглядывая во внутренние дворики Баку, любуясь местной флорой (гранатовые, оливковые, инжирные деревья, шелковица, виноград…). Прикрепляю фото маленьких гранатиков, которые покорили сердце. Еще Самир очень внимательно отнесся к моей просьбе найти почтовые открытки в Баку. Так мы объездили кучу доп. мест вне маршрута в поисках нужного. В общем, если вам что-то нужно по городу - смело обращайтесь к Самиру - этот презентабельный и добрый Бакинец первым придет на помощь. В завершение хочется еще раз поблагодарить Самира за этот уникальный тур! Желаю процветания и сделать как можно больше людей счастливыми! P.S. Если сомневаетесь брать или не брать данный тур по Баку, то не сомневайтесь - берите. Самир молодец! Низкий поклон.

    Один день в Баку, но какой …Один день в Баку, но какой …Один день в Баку, но какой …

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Старый город»

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