23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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забронировать, но в итоге не пожалели! Спонтанно решили взять экскурсию по Баку - привлёк формат велосипедной экскурсии. Наш гид Самир оказался очень живым и интересным человеком, который явно любит свою работу и получает сам от неё большое удовольствие. Нам понравилась экскурсия по Баку, активная и что очень важно совсем не занудная, несмотря на то, что продлилась на несколько часов больше чем планировали) Спросили не сможет ли Самир сопровождать нас в нашей поездке в Шеки, оказалось, что у него большой опыт в организации таких поездок и помимо Шеки он отвез нас в другие интересные локации, куда сами бы мы точно не заехали. О плюсах путешествия с человеком, который знает страну и язык с рождения говорить не стоит. Он учитывает особенности каждого человека, готов подстроиться под твои запросы, что очень важно. При этом старается, чтобы все было на уровне. Он может предложить огромное количество вариантов на все вкусы и предпочтения. Он не историк и дает довольно ограниченную историческую информацию о месте, но возможно поэтому с ним никогда не бывает скучно. Там где нужно подключает своих знакомых местных гидов, которые дадут подробную историческую справку. Совет - при поездке за пределы Баку заранее проговорите все локации, которые вы хотели бы обязательно включить в маршрут, чтобы потом не пришлось его менять на ходу. В целом отпуск удался и наверное во многом благодаря Самиру. Интересно, колоритно, здорово!