23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погружение в повседневную жизнь Баку
Мы неспешно прокатимся по роскошному Бакинскому бульвару и приморскому парку, свернем в улочки Старого города, заедем на колоритный рынок, чтобы попробовать сочные сезонные фрукты, а по пути будет фотографировать и останавливаться в бакинских кафе. Как коренной житель Баку я расскажу старинные легенды города, познакомлю с его историей и помогу понять местные обычаи и культурные особенности. В результате вы увидите настоящий, нетуристический Баку изнутри, разведаете самые вкусные места с блюдами азербайджанской кухни и впитаете невероятную атмосферу древних узких улочек со своими традициями.
Увидеть ключевые достопримечательности
Проезжая по нетуристическим местам Баку, мы не обойдем стороной и его главные архитектурные объекты: вы увидите Морской вокзал, Площадь Государственного флага, музеи ковров и прикладного искусства, сделаете отличные снимки на фоне Огненных башен, Губернаторского сада и Ичери-Шехер. Мы рассмотрим здания филармонии, парламента и мэрии, поговорим об истории Девичей башни и дома Гаджинского. А после поднимемся на фуникулере на смотровую площадку, откуда вы насладитесь потрясающей панорамой всего Баку.
В стоимость экскурсии включено:
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