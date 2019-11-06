23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Только закончилась велоэкскурсия с Самиром по Баку.

Хочу выразить огромную благодарность Самиру, поскольку считаю, что это лучшая экскурсия в моей жизни! Самир кореной житель баку, любит своё дело. Веломаршрут подбирает с учётом потребности туриста. Для меня была очень интересна настоящая жизнь бакинцев. Недолго думая, мы отправились на ул. Советская. Это очень интересный район баку, куда без «своего» человека лучше не отправляться. Несмотря на то, что это считается самым криминальным районом города, я была поражена гостеприимством жителей этого района, таких не встретишь на улицах города. Они очень интересные, открытые люди. Любят пообщаться, рассказать о жизни. Совсем незнакомого человека приглашают на чай и даже предлагают остаться на ночь :-) один из жителей подарил цветы выращенные в собственном небольшом саду на крыше своего дома. У меня было огромное желание как можно больше узнать о жизни и быте этих людей. Самир меня познакомил со своей тетей, которая там живет. Мы зашли к ней в дом на чай с вареньем. Какие же душевные люди! Я не знала, что такое может быть! После посещения района мы отправились смотреть достопримечательности «нового города». Баку это однозначно город контрастов и синергии различных эпох, религий. Проезжая по району старого города мы познакомились ещё с одним Самиром, который продавал ковры и платки. Я узнала из первых уст секреты производства ковров и платков, интереснейших мест недалёко от Баку, куда теперь очень хочу приехать! Спасибо гиду Самиру за его общение, харизму, знание каждого сантиметра города. Он рассказывает действительно интересные вещи, которые не написаны в обычных путеводителях! Ещё раз огромная благодарность Самиру, он зажег огонь Баку для меня!