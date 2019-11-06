23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная велопрогулка по главным объектам и аутентичным улочкам города

Самир
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Самир – ваш гид
Велопрогулка по бульварам, площадям и старым улицам Баку — лучший способ рассмотреть город не только с фасада, но и изнутри: заглянуть в колоритные нетуристические районы, остановиться на чай в уютном кафе и уловить ритм повседневной жизни столицы Азербайджана.

За 4 часа вы познакомитесь с наиболее значимыми достопримечательностями Баку, прикоснетесь к местным легендам и традициям, узнаете о бакинском образе жизни и осмотрите весь город с высоты птичьего полета.
От 56 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На велосипеде
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии23 отзыва
5
Весь Баку на велосипеде!
Весь Баку на велосипеде!

Что вас ожидает

Погружение в повседневную жизнь Баку
Мы неспешно прокатимся по роскошному Бакинскому бульвару и приморскому парку, свернем в улочки Старого города, заедем на колоритный рынок, чтобы попробовать сочные сезонные фрукты, а по пути будет фотографировать и останавливаться в бакинских кафе. Как коренной житель Баку я расскажу старинные легенды города, познакомлю с его историей и помогу понять местные обычаи и культурные особенности. В результате вы увидите настоящий, нетуристический Баку изнутри, разведаете самые вкусные места с блюдами азербайджанской кухни и впитаете невероятную атмосферу древних узких улочек со своими традициями.

Увидеть ключевые достопримечательности
Проезжая по нетуристическим местам Баку, мы не обойдем стороной и его главные архитектурные объекты: вы увидите Морской вокзал, Площадь Государственного флага, музеи ковров и прикладного искусства, сделаете отличные снимки на фоне Огненных башен, Губернаторского сада и Ичери-Шехер. Мы рассмотрим здания филармонии, парламента и мэрии, поговорим об истории Девичей башни и дома Гаджинского. А после поднимемся на фуникулере на смотровую площадку, откуда вы насладитесь потрясающей панорамой всего Баку.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено:

  • аренда велосипедов (4 варианта на выбор — легкие складные или стандартные) с необходимыми принадлежностями
  • страховка на день экскурсии с лимитом 1000 евро (нужно заранее в будние дни предоставить гиду паспортные данные)
  • трансфер от отеля в центре города
  • прохладительные напитки 0,5 л
  • транспортные расходы на фуникулер или автобус

Обратите внимание

  • Подъем на фуникулере возможен только при выборе складных велосипедов. Если вы выбираете стандартные велосипеды, маршрут может корректироваться.
  • Маршрут экскурсии — 12-13 км (можно сократить по вашему желанию)
  • Если вы выберете складные велосипеды, перед началом экскурсии мы 10-15 минут поездим по бульвару, чтобы вы успели привыкнуть к новому транспорту
Весь Баку на велосипеде!
Весь Баку на велосипеде!
Весь Баку на велосипеде!
Весь Баку на велосипеде!
Весь Баку на велосипеде!
Весь Баку на велосипеде!
Весь Баку на велосипеде!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Самир
Самир
Салам, дорогие гости солнечного Баку! Я с большим удовольствием покатаю вас на стандартных или на современных легких складных велосипедах по старинному городу огней. Баку — город, в котором родился дед моего про деда, и я счастлив, что являюсь коренным бакинцем и живу в том же доме, где жили мои предки. Хочу составить вам компанию и показать интересные места, которые вряд ли самостоятельно найдет турист. От меня вы узнаете истории, факты и случаи, связанные с Баку, услышите о традициях, городских обычаях и легендах.
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 ноября 2019
Великолепный маршрут в тёплой компании!!! Самые разнообразные уголки и интересные ракурсы города контрастов Баку. Огромная благодарность Самиру, нашему гиду и гостеприимному жителю Баку в "тридесятом" поколении. Очень чутко относится к интересам и пожеланиям, настроению и самочувствию своих гостей. Нам было чрезвычайно комфортно, море эмоций и впечатлений. Думаю, мы продолжим познавать и впитывать колорит города и его окрестностей в компании Самира, его экскурсии действительно индивидуальные!
10 сентября 2019
Потрясающая экскурсия! Идеальный выбор в первый день пребывания в Баку для знакомства с городом. Спасибо Самиру за авторскую экскурсию, видно, когда человек любит то, что делает! Маршрут корректируется с учетом предпочтений с максимальным охватом как туристических мэйнстримовых мест, так и настоящих аутентичных улочек. Велосипед очень удобный, никакой усталости после катания, более того, не хотелось слезать:) я хотела ещё увидеть центр и Мечеть Гейдар Алиева то что читала про них в интернетенете , так как они находились они чуть дальше от нашего маршрута и от центра (так Самир предложил пересесть на мотоскутер и мы увидели объехали все что я хотела и плюс поели дыню гранаты прям у знакомого продавца фруктовой лавки на улице очень- очень вкусные ) А в качестве приятного бонуса будут шикарные фотографии, практически уровень профессиональных снимков:)
Однозначно советую Самира с его уникальной программой!
10 сентября 2019
Сразу хочу оговориться- экскурсия была на скутере. Но я ни разу не пожалела! У меня был трудный перелёт, день начался в 4 утра и я переоценила свои силы. И поэтому благодарю Самира за возможность увидеть многое не прилагая больших усилий. Скутер позволил увидеть больше за ограниченный срок. Мы проехали там, где даже думать нельзя про машину. Я получила общее представление и уже наметила куда вернусь обязательно ещё. Спасибо! Но я не оставила мысль про велосипедную экскурсию и в следующий приезд обращусь к Самиру, только отдохну после перелёта :) . И кстати, я насладилась поездкой на скутере по тёплому вечернему городу - это вернуло меня в ощущения молодости, прошло уже около 40 лет, когда я последний раз каталась на мотоцикле. Самир, спасибо!
24 августа 2019
Весь Баку на скутере !!! Хотели удивить дочку 9 лет!!! И это получилось сделать с Самиром на скутерах! Как же было классно.... на скорости по удивительным улочкам с ветерком ...ммм! Незабываемая экскурсия по колоритному , благодаря гиду , Баку! Заезжали в такие необычные места , улочкам , которым 200 лет и в современные очень красивые места! Ни капли усталости от такой насыщенной экскурсии , одни восторги!!! Очень безопасно ( даже для ребёнка), очень продуманно !!! Спасибо за экскурсию ! До встречи !!!
14 августа 2019
Были на велоэкскурсии 14 августа. Порадовала подготовка, Самир очень серьёзно подходит к выбору и подбору велосипедов, обязательно экипировка и инструктаж)) мы были на экскурсии почти целый день !!! Но удивительно, что практически не устали. Мы были с детьми-подростками, которых сложно чем либо заинтересовать, но и они стойко выдержали всю экскурсию, слушали не отрываясь,. Мы побывали в красивейших местах Баку, парках, обзорных площадках, смотрели и слушали истории о городе и его жителях, были в местах, где туристы очень редкие гости, а национальная еда в чудесном кафе - выше всяких похвал!! Самир успевал не только рассказывать, но и фотографировать нас. Мы прекрасно провели время, узнали много важных и интересных моментов, которые пригодятся нам в поездке)))
29 июля 2019
Уникальная, эксклюзивная и безумно увлекательная экскурсия! Прекрасная идея - проводить экскурсию на велосипедах,
поскольку мы увидели все, что хотели. И даже больше! Если хотите посмотреть весь Баку за 1 день, не пожалеете, выбрав эту экскурсию!
Самир грамотно подошёл к её построению, основывался на наших предпочтениях, желаниях и возможностях, чувствуется индивидуальный подход к каждому) мы с супругом даже не предполагали, что будет так здорово) боялись, что велосипеды не будут нам поддаваться, но в конце экскурсии нам просто не хотелось с них слезать. Они очень легкие и суперудобные. Привыкли к ним за несколько минут. Маршрут иногда проходит по дороге, но ездить совсем не страшно, Самир очень осторожно и грамотно вёл нас по безопасному маршруту. А еще нам повезло, что экскурсия продлилась на несколько часов дольше, чем было запланировано, потому что мы увидели места, о которых не знают туристы, места, в которых настоящая история города.
Мы боялись, что нам не хватит воды, но Самир учёл и это)
Самир рассказал обо всем, ответил на все интересующие вопросы, подсказал интересные места, куда мы обязательно направимся самостоятельно. После этой экскурсии мы чувствуем себя как дома, спасибо Самиру, спасибо Баку!
13 июля 2019
Друзья, если вы собираетесь в Баку или только приехали в этот чудесный город, то обязательно посетите экскурсию на велосипедах! Экскурсия однозначно нетрадиционная! Наш гид Самир-кореной бакинец ,показал нам не только традиционные достопримечательности, но и провез нас по местам своего детства , завёз на рынок и в старый город! Для того, чтобы получить эти эмоции достаточно ответить на вопросы анкеты, уметь управлять двухколесным велосипедом и быть готовыми к более длительному маршруту, чем заявлено в описании экскурсии! За что, кстати, Самир не взял дополнительной оплаты!!!! Наши ноги ещё гудят, а сердце переполнено эмоциями!!! Спасибо!!!!
17 июня 2019
Только закончилась велоэкскурсия с Самиром по Баку.
Хочу выразить огромную благодарность Самиру, поскольку считаю, что это лучшая экскурсия в моей жизни! Самир кореной житель баку, любит своё дело. Веломаршрут подбирает с учётом потребности туриста. Для меня была очень интересна настоящая жизнь бакинцев. Недолго думая, мы отправились на ул. Советская. Это очень интересный район баку, куда без «своего» человека лучше не отправляться. Несмотря на то, что это считается самым криминальным районом города, я была поражена гостеприимством жителей этого района, таких не встретишь на улицах города. Они очень интересные, открытые люди. Любят пообщаться, рассказать о жизни. Совсем незнакомого человека приглашают на чай и даже предлагают остаться на ночь :-) один из жителей подарил цветы выращенные в собственном небольшом саду на крыше своего дома. У меня было огромное желание как можно больше узнать о жизни и быте этих людей. Самир меня познакомил со своей тетей, которая там живет. Мы зашли к ней в дом на чай с вареньем. Какие же душевные люди! Я не знала, что такое может быть! После посещения района мы отправились смотреть достопримечательности «нового города». Баку это однозначно город контрастов и синергии различных эпох, религий. Проезжая по району старого города мы познакомились ещё с одним Самиром, который продавал ковры и платки. Я узнала из первых уст секреты производства ковров и платков, интереснейших мест недалёко от Баку, куда теперь очень хочу приехать! Спасибо гиду Самиру за его общение, харизму, знание каждого сантиметра города. Он рассказывает действительно интересные вещи, которые не написаны в обычных путеводителях! Ещё раз огромная благодарность Самиру, он зажег огонь Баку для меня!
17 июня 2019
Спасибо огромное Самиру за такую не стандартную экскурсию. Мы под впечатлением, столько проехали и столько услышали! Получили исключительно позитивные эмоции. Велосипеды очень удобные, Самир разработал оптимальный и безопасный маршрут. Однозначно советую всем любителям активного отдыха. Эту экскурсию вы запомните на всю жизнь)))
10 июня 2019
Взяли с другом экскурсию по Баку на велосипеде. В Баку уже бывали раньше, поэтому захотелось узнать что-то новое и увидеть неизведанное))) Гид Самир встретил нас возле отеля, далее мы прошли до набережной, где были припаркованы наши велосипеды. Экскурсия заняла 4 часа, начали мы у старого морского порта, далее проехались по набережной, поднялись на фуникулере на смотровую площадку и поехали уже дальше в центр города. Изюминкой экскурсии с Самиром является заезд в старые кварталы Баку, которые остались нетронутыми еще с середины прошлого века. Это одно- и двухэтажные домики, узкие улочки, где до сих пор проживают коренные бакинцы. Без гида туристу туда лучше не ездить) Неизвестно, сколько еще этот район будет существовать в Баку, т.к. высотные дома постепенно вытесняют его, но нам удалось запечатлеть его в своей памяти. Мы даже заглянули в заброшенную баню, в которую сам наш гид Самир когда-то приходил в детстве :-) Далее мы заехали на местный базар и закончили наше путешествие снова на набережной.
Мне понравился не только город, но и сам велосипед)) У меня был маленький городской прогулочный велосипед, совсем не долго к нему привыкала, а в сложенном состоянии его легко было перевести на фуникулере.
В целом отличный вариант для знакомства с таким разным Баку! Рекомендую!
Ещё 13 отзывов

Самир проводит ещё 1 экскурсию

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