23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Представляем вашему вниманию индивидуальную велосипедную экскурсию по Баку, которая позволит вам насладиться красотой и уникальностью столицы Азербайджана.
В течение 4 часов вы прокатитесь по знаменитым бульварам, площадям и узким улочкам, увидите читать дальшеуменьшить
город не только с его известной стороны, но и заглянете в уютные, скрытые от глаз туристов районы.
Эта экскурсия даст вам возможность не просто увидеть Баку, но и почувствовать его ритм, познакомиться с местными жителями, их традициями и образом жизни.
Вас ждет встреча с историей в лице величественных архитектурных памятников, посещение колоритных рынков, где можно попробовать свежие фрукты, и фотосессии на фоне удивительных пейзажей.
Ваш личный гид, коренной житель Баку, расскажет вам легенды, связанные с древними улицами, и поделится историями о знаковых местах.
Включенная в стоимость аренда велосипеда, страховка, трансфер и прохладительные напитки сделают ваше путешествие максимально комфортным. Подъем на фуникулере откроет вам потрясающие виды на город с высоты птичьего полета.
Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Баку, его культурой и историей, оставив в душе яркие впечатления и незабываемые моменты
Мы неспешно прокатимся по роскошному Бакинскому бульвару и приморскому парку, свернем в улочки Старого города, заедем на колоритный рынок, чтобы попробовать сочные сезонные фрукты, а по пути будет фотографировать и останавливаться в бакинских кафе. Как коренной житель Баку я расскажу старинные легенды города, познакомлю с его историей и помогу понять местные обычаи и культурные особенности. В результате вы увидите настоящий, нетуристический Баку изнутри, разведаете самые вкусные места с блюдами азербайджанской кухни и впитаете невероятную атмосферу древних узких улочек со своими традициями.
Увидеть ключевые достопримечательности
Проезжая по нетуристическим местам Баку, мы не обойдем стороной и его главные архитектурные объекты: вы увидите Морской вокзал, Площадь Государственного флага, музеи ковров и прикладного искусства, сделаете отличные снимки на фоне Огненных башен, Губернаторского сада и Ичери-шехер. Мы рассмотрим здания филармонии, парламента и мэрии, поговорим об истории Девичей башни и дома Гаджинского. А после поднимемся на фуникулере на смотровую площадку, откуда вы насладитесь потрясающей панорамой всего Баку.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включено:
аренда велосипедов (4 варианта на выбор — легкие складные или стандартные) с необходимыми принадлежностями
страховка на день экскурсии с лимитом 1000 евро (нужно заранее в будние дни предоставить гиду паспортные данные)
трансфер от отеля в центре города
прохладительные напитки 0,5 л
транспортные расходы на фуникулер или автобус
Обратите внимание
Подъем на фуникулере возможен только при выборе складных велосипедов. Если вы выбираете стандартные велосипеды, маршрут может корректироваться.
Маршрут экскурсии — 12-13 км (можно сократить по вашему желанию)
Если вы выберете складные велосипеды, перед началом экскурсии мы 10-15 минут поездим по бульвару, чтобы вы успели привыкнуть к новому транспорту
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самир — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 403 туристов
Салам, дорогие гости солнечного Баку! Я с большим удовольствием покатаю вас и покатаюсь вместе с вами на мотоскутерах, велосипедах и самокатах по старинному городу огней. Баку — город, в котором читать дальшеуменьшить
родился дед моего прадеда, и я счастлив, что являюсь коренным бакинцем и живу в том же доме, где жили мои предки. Хочу составить вам компанию и показать интересные места, которые вряд ли самостоятельно найдёт турист. От меня вы узнаете истории, факты и случаи, связанные с Баку, услышите о традициях, городских обычаях и легендах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
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3
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Екатерина
Несмотря на то, что изначально запланированная экскурсия на велосипедах сорвалась из-за погоды. Неожиданно в Баку в конце февраля пошел снег)) Самир предложил на замену другой маршрут, мы согласились и поехали читать дальшеуменьшить
изучать Баку) было довольно-таки познавательно, гид прислушивается и ориентирует свое повествование на слушателей. Но! Скажу сразу: нужно давать обратную связь по ходу) если давать комментарии: это интересно, это нет и тп, всё получится очень даже хорошо)
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Павел
Нестандартная экскурсия по Баку – увидели город «изнутри». Самир очень своеобразно вел нас по городу, сопровождая рассказами переданными дедами и отцами родившимися и прожившие в Баку на протяжении 10 поколений. Мы приехали читать дальшеуменьшить
на ОЧЕНЬ короткий срок посмотреть Формулу1, и экскурсия Самира была супер спланирована с учетом ограничений по передвижению по городу – успели все и даже больше. По пути заехали в «фавелы» Баку (навряд ли сами бы туда добрались), встретились с интересными жителями города, попробовали местных сладостей («не для туристов, а для своих») – и все это на мотоциклах. Кстати о мотоциклах – изначально экскурсия должна была быть на велосипедах, но из-за Формулы Самир посоветовал сменить формат и в итоге мы не пожалели. И вам советуем заранее списаться с Самиром и распланировать тур с учетом личных пожеланий и выделенного времени – у Самира куча идей и планов на подачу экскурсий:)
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М
Марина
Интелегентный, образованный бакинец Самир 🙂. Экскурсия понравилась, охватили максимальное количество интересных и красивых мест города, т. к. передвигались не пешком и без пробок. Вся экскурсия подстраивалась индивидуально, с учётом моих пожеланий и советов гида. Рекомендую 👍👍👍👍👍. Последующие экскурсии тоже организовал он
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В
Вероника
Большая благодарность Самиру за прекрасную организацию экскурсии! 4 часа пролетели незаметно, все было очень познавательно и интересно, до многих мест физически не дойти пешком, поэтому вариант экскурсии на велосипеде позволяет посмотреть много мест за короткий промежуток времени, что очень удобно. Однозначно буду рекомендовать Самира своим друзьям. Не только прекрасный гид, но и добрый, отзывчивый человек, который живет своим делом!
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Влада
Мы с мужем заказали экскурсию «Бакинские каникулы». Должна была быть велосипедная экскурсия. Но, ввиду жары и перекопанности предполагаемых маршрутов, нам Самир предложил заменить её на экскурсию на скутерах, в качестве читать дальшеуменьшить
пассажиров. Мы остались очень довольны этим мудрым предложением. Такого Баку на велосипедах мы бы для себя не открыли. И жары вообще не почувствовали особо. Ветерком обдувало хорошо. И Самир всегда следил, чтобы мы слушали его, находясь в тени. Очень внимательный, воспитанный и корректный гид. Впечатлил даже не старый город, а советский Баку. И как вишенка на торте, его гастрономические рекомендации. От прекрасного обеда в кафе Чинар мы остались в восторге. И ещё, из рекомендаций Самира, даже если у Вас свои планы по выбору экскурсий, можете с ним просто посоветоваться по этому поводу. Он просто даст рекомендации касательно актуальности предлагаемого маршрута и возможного состава попутчиков. Огромная благодарность Самиру за познание красивого города Баку!
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А
Алексей
Мы много путешествуем, заранее изучаем места куда направиться в очередной стране и всегда заранее все бронируем. В этот раз неожиданно образовались ковидные каникулы, мы не успели ничего ни изучить, ни читать дальшеуменьшить
забронировать, но в итоге не пожалели! Спонтанно решили взять экскурсию по Баку - привлёк формат велосипедной экскурсии. Наш гид Самир оказался очень живым и интересным человеком, который явно любит свою работу и получает сам от неё большое удовольствие. Нам понравилась экскурсия по Баку, активная и что очень важно совсем не занудная, несмотря на то, что продлилась на несколько часов больше чем планировали) Спросили не сможет ли Самир сопровождать нас в нашей поездке в Шеки, оказалось, что у него большой опыт в организации таких поездок и помимо Шеки он отвез нас в другие интересные локации, куда сами бы мы точно не заехали. О плюсах путешествия с человеком, который знает страну и язык с рождения говорить не стоит. Он учитывает особенности каждого человека, готов подстроиться под твои запросы, что очень важно. При этом старается, чтобы все было на уровне. Он может предложить огромное количество вариантов на все вкусы и предпочтения. Он не историк и дает довольно ограниченную историческую информацию о месте, но возможно поэтому с ним никогда не бывает скучно. Там где нужно подключает своих знакомых местных гидов, которые дадут подробную историческую справку. Совет - при поездке за пределы Баку заранее проговорите все локации, которые вы хотели бы обязательно включить в маршрут, чтобы потом не пришлось его менять на ходу. В целом отпуск удался и наверное во многом благодаря Самиру. Интересно, колоритно, здорово!