Лагич - азербайджанский бриллиант Большого Кавказа

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Высокогорный посёлок Лагич в Исмаиллинском районе Азербайджана представляет собой оригинальный памятник градостроительного и архитектурного искусства древности.
Лагич - азербайджанский бриллиант Большого Кавказа
Лагич - азербайджанский бриллиант Большого Кавказа
Лагич - азербайджанский бриллиант Большого Кавказа
Лагич - азербайджанский бриллиант Большого Кавказа
Лагич - азербайджанский бриллиант Большого Кавказа
Лагич - азербайджанский бриллиант Большого Кавказа
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Что вас ожидает:

  • Мавзолей «живого» дедушки
  • Город Шемаха, мечеть VIII века, остатки старой крепости
  • Село Баскал
  • Село Лагич
  • Древние мастерские
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Поселок ремесленников — Лагич.
Особенно прославился Лагич изготовлением холодного оружия и медной утвари, украшенной гравированным орнаментом. И поныне здесь действует с десяток мастерских, где потомственные кузнецы на глазах у изумленных туристов изготавливают различные предметы домашнего быта. Самый первый квартал Лагича был заложен в III—IV вв. Любопытно, что в городе действует система водопровода и канализации, которой без малого более полутора тысяч лет!
Под центральной улицей, на глубине до 1 м. проложен трехуровневый коллектор протяженностью 2 км. В первых двух уровнях по трубам течет питьевая вода и вода для технических целей. Нижняя часть коллектора — прямоугольный желоб, выложенный речным камнем, предназначена для отходов, которые поступают через отверстия, имеющиеся во дворе каждого дома. Никто из жителей не знает, где канализация начинается и где заканчивается, и по какому принципу работает, что не мешает коллектору функционировать много веков. Ныне Лагич является историко-архитектурным памятником, охраняемым государством и облик поселения сохранен в первозданном виде.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобиль, топливо
  • Гид
  • Мелкие расходы
Что не входит
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Завершение: По вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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