Высокогорный посёлок Лагич в Исмаиллинском районе Азербайджана представляет собой оригинальный памятник градостроительного и архитектурного искусства древности.
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Что вас ожидает:
- Мавзолей «живого» дедушки
- Город Шемаха, мечеть VIII века, остатки старой крепости
- Село Баскал
- Село Лагич
- Древние мастерские
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Поселок ремесленников — Лагич.
Особенно прославился Лагич изготовлением холодного оружия и медной утвари, украшенной гравированным орнаментом. И поныне здесь действует с десяток мастерских, где потомственные кузнецы на глазах у изумленных туристов изготавливают различные предметы домашнего быта. Самый первый квартал Лагича был заложен в III—IV вв. Любопытно, что в городе действует система водопровода и канализации, которой без малого более полутора тысяч лет!
Под центральной улицей, на глубине до 1 м. проложен трехуровневый коллектор протяженностью 2 км. В первых двух уровнях по трубам течет питьевая вода и вода для технических целей. Нижняя часть коллектора — прямоугольный желоб, выложенный речным камнем, предназначена для отходов, которые поступают через отверстия, имеющиеся во дворе каждого дома. Никто из жителей не знает, где канализация начинается и где заканчивается, и по какому принципу работает, что не мешает коллектору функционировать много веков. Ныне Лагич является историко-архитектурным памятником, охраняемым государством и облик поселения сохранен в первозданном виде.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автомобиль, топливо
- Гид
- Мелкие расходы
- Что не входит
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель, если он в черте городаЗавершение: По вашему желанию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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