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Поселок ремесленников — Лагич.

Особенно прославился Лагич изготовлением холодного оружия и медной утвари, украшенной гравированным орнаментом. И поныне здесь действует с десяток мастерских, где потомственные кузнецы на глазах у изумленных туристов изготавливают различные предметы домашнего быта. Самый первый квартал Лагича был заложен в III—IV вв. Любопытно, что в городе действует система водопровода и канализации, которой без малого более полутора тысяч лет!

Под центральной улицей, на глубине до 1 м. проложен трехуровневый коллектор протяженностью 2 км. В первых двух уровнях по трубам течет питьевая вода и вода для технических целей. Нижняя часть коллектора — прямоугольный желоб, выложенный речным камнем, предназначена для отходов, которые поступают через отверстия, имеющиеся во дворе каждого дома. Никто из жителей не знает, где канализация начинается и где заканчивается, и по какому принципу работает, что не мешает коллектору функционировать много веков. Ныне Лагич является историко-архитектурным памятником, охраняемым государством и облик поселения сохранен в первозданном виде.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.