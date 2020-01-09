3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Колорит Баку

Наше гастрономическое путешествие начнётся с самого знаменитого рынка города. Здесь вы проникнетесь духом восточного базара: его вкусами, ароматами и яркими цветами. Мы прогуляемся по рынку и выберем продукты. При желании, вы купите понравившиеся товары, а я научу вас искусству торга.

Тайны традиционной кухни

После рынка мы отправимся в мой дом. На мастер-классе вас ждут два блюда на выбор: первое (пити по-шекински, чечевичный суп, дюшпере или кюфта-бозбаш) и горячее (гранатовый плов, один из 50-ти видов шашлыка или долма). Я покажу вам, как правильно рассчитывать ингредиенты для этих угощений и какие специи лучше использовать. Вы присоединитесь к готовке, чтобы лучше разобраться во всех тонкостях и деталях кулинарного процесса.

Вкусный обед и история азербайджанской кухни

Завершением мастер-класса станет застолье, на котором вы попробуете всё, что мы приготовили. Кроме того, я угощу вас восточными закусками — салатами, баклажановыми рулетами, свежими овощами, деревенским сыром и пикантными соусами. Я расскажу об истории азербайджанской кухни, о происхождении названий блюд и об особенностях гастрономии в разных регионах страны. Вы поймёте, чем азербайджанская долма отличается от армянской, что такое «шахский плов» и какие виды шашлыка готовят в стране. Мы поговорим о традициях азербайджанцев и обсудим быт жителей столицы.