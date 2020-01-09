3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Научиться готовить традиционные блюда и познать обычаи жителей страны

АНАР
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АНАР – ваш гид
Нежная долма, необычный шахский плов, сочный шашлык — разве можно не любить азербайджанскую кухню? Я открою вам все её тонкости: вместе мы отправимся на зелёный рынок Баку, а после приготовим то, что интересно вам больше всего.

Вы попробуете восточные закуски — пастуший салат, баклажановые рулеты и аджику по-кавказски в обрамлении вкуснейших соусов.

Угоститесь люля-кебабом или дюшпере и запомните, в чём секрет идеального саджа.

Добро пожаловать в восхитительный мир азербайджанских лакомств!
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля или апартаментов
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»

Что вас ожидает

Колорит Баку
Наше гастрономическое путешествие начнётся с самого знаменитого рынка города. Здесь вы проникнетесь духом восточного базара: его вкусами, ароматами и яркими цветами. Мы прогуляемся по рынку и выберем продукты. При желании, вы купите понравившиеся товары, а я научу вас искусству торга.

Тайны традиционной кухни
После рынка мы отправимся в мой дом. На мастер-классе вас ждут два блюда на выбор: первое (пити по-шекински, чечевичный суп, дюшпере или кюфта-бозбаш) и горячее (гранатовый плов, один из 50-ти видов шашлыка или долма). Я покажу вам, как правильно рассчитывать ингредиенты для этих угощений и какие специи лучше использовать. Вы присоединитесь к готовке, чтобы лучше разобраться во всех тонкостях и деталях кулинарного процесса.

Вкусный обед и история азербайджанской кухни
Завершением мастер-класса станет застолье, на котором вы попробуете всё, что мы приготовили. Кроме того, я угощу вас восточными закусками — салатами, баклажановыми рулетами, свежими овощами, деревенским сыром и пикантными соусами. Я расскажу об истории азербайджанской кухни, о происхождении названий блюд и об особенностях гастрономии в разных регионах страны. Вы поймёте, чем азербайджанская долма отличается от армянской, что такое «шахский плов» и какие виды шашлыка готовят в стране. Мы поговорим о традициях азербайджанцев и обсудим быт жителей столицы.

Организационные детали

  • Все продукты включены в стоимость экскурсии
  • С собой вы можете принести вино или любые другие напитки
Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля или апартаментов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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АНАР
АНАР
Родился в городе Баку. Знаю свой город, а также все пригороды и районы страны как пять пальцев. Помогу вам оставить лучшие впечатления о нашем городе. Я хочу подарить вам, дорогие гости, любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейшей культуре Азербайджана, помочь вам почувствовать неповторимую ауру и божественный дух города. Познакомить вас с обычаями страны, а также многовековой национальной кухней. Я сделаю так, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей сказкой.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Очень интересно познакомится с Азербайджанской кухней , поучаствовать в процессе приготовления. Прекрасный , дружелюбный, гостеприимный дом, чудесно проведенный день . Большое спасибо Анар!
Илья
5 января 2020
Все было отлично и полностью соответствовало нашим ожиданиям. Мы (Папа и две дочери 12 и 16 лет из Санкт-Петербурга) ездили на базар и купили там каштаны, курагу и кишмиш для плова (а также различные сладости и сыр, но это для себя) подоге получили краткий исторический рассказ о республике, что было очень полезно и увлекательно. Также Мы заехали в отличный винным магазин где Я продегустировал: вино три вида, ликер два вида и коньяк три вида (купил себе вино и ликер из айвы - рекомендую). По приезду к Анару домой Мы готовили долму и "Шах" плов. Анар очень гостеприимный хозяин и отличный шеф повал. Долма получилась великолепная, а Шах плов просто божественный. Мои дочери остались в восторге от этого мастер класса они научились - заворачивать долму, варить и чистить каштаны, укладывать в казан лаваш для плова и еще многим тонкостям и секретам местной кухни. Все это сопровождалось рассказами и историческими экскурсами о республике (Об оперном театре, о Муслим Магомаеве, об академике Юзефе, о традициях (свадьбе и похоронах) и еще многом другом . Я на пример не знал, что в Азербайджане растут оливки (у меня в голове были только помидоры и гранаты). А лучшая куркума из Ирана. Всем кто хочет по ближе познакомится с не только с кухней Азербайджана (ни какой ресторан не даст этой полноты ощущений, вкуса и колорита) но и узнать чем жили раньше и как живут сейчас люди в Азербайджане не из туристических путеводителей а от местного жителя на прямую - всем рекомендую.
5 января 2020
Экскурсия понравилась национальным колоритом. Познакомились с бытом местного населения, научились готовить долму и шах-плов. Впечатляет радушие, тёплый приём, простота и доброта Анара и его семьи. Всем советуем.

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