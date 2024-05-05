Лагич – экскурсии в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Лагич» в Баку на русском языке, цены от $171, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 180$171 за всё до 4 чел.
Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $190 за всё до 4 чел.
Древний город мастеров Лагич
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Древний город мастеров Лагич
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    5 мая 2024
    Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
    Поездка очень насыщенная совершенно разными местами. Увидели всё, что было озвучено Информации не очень много, но всё, о чем спрашивали, гид комментировал. Поэтому это скорее поездка для души, а не историческая. Если едете за красотами горного Азербайджана, вам сюда
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
    Это была прекрасная экскурсия! Рашад проявил себя как очень внимательный, добрый и чуткий гид. Мы чувствовали себя комфортно и заинтересованно.
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    За один день мы познакомились с разнообразной и уникальной природой Азербайджана — каждые 15 минут менялись пейзажи. Мы погрузились в историю страны, посетили мечеть 8 века, прогулялись по горам и перешли мост над обрывом. Были радушными гостями в Лагиче, попробовали настоящие кутабы и лепешки, а также выпили чаю с ежевичным вареньем на краю обрыва. Мы также посетили винодельню с хорошим рестораном. Маршрут экскурсии был живописным и продуманным, с множеством остановок и возможностей насладиться видами, сделать фотографии и купить сувениры. Рекомендуем эту экскурсию всем, особенно москвичам!

  • А
    Артем
    26 апреля 2024
    Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
    Отличная легкая экскурсия. Спасибо Рафаэлю, за комфорт, заботу и за фото и видео, которые он нам наснимал во время наших различных остановок!
  • Е
    Елена
    6 марта 2024
    Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
    Во-первых, спасибо за то, что Рашад всегда был на связи еще за долго до экскурсии, во -вторых приехал в назначенное
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    время и место, в-третих, несмотря на специфическую нашу компанию был доброжелателен и терпелив к нам, рассказывал и отвечал на наши глупые вопросы и вел с нами дружественный диалог, сама экскурсия длительная, но это того стоит, деревушка очень понравилась, старые времена прям затягивают, познавательно было на винодельни, отлично провели день! Спасибо!

  • А
    А
    1 ноября 2023
    Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
    Мы с мужем очень благодарны Рашаду за прекрасную организацию экскурсии в Лагич! Если вы обратитесь к Рашаду, вы будете в
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    надежных руках, больше не придется беспокоиться, ваш отдых пройдет отлично! Рашад, нам было очень приятно общаться с вами, и мы надеемся вернуться в Баку еще не раз, чтобы продолжить наше знакомство. Мы настоятельно рекомендуем этого замечательного гида всем своим друзьям, которые посещают Азербайджан.

  • В
    Валентина
    11 октября 2023
    Древний город мастеров Лагич
    Этот город действительно нужно увидеть в Азербайджане, он идеально отражает эстетику древнего города мастеров, впечатления превысили ожидания, по дороге гид Резван завез в кафе с домашней едой и гранатовым вином, пробовали впервые, очень впечатлило
  • M
    Margarita
    29 сентября 2023
    Древний город мастеров Лагич
    Отличная экскурсия, остались очень довольны, рекомендуем всем влюбленным в горы. Пейзажи по пути следования просто головокружительные и сам Лагич прекрасное
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    место. Азик - отличный гид, аккуратный водитель. Кроме экскурсии дал различные полезные рекомендации по Баку, как по достопримечательностям, так и кафе для ужина, что сделало поездку незабываемой. Получили массу положительных эмоций, еще раз огромное спасибо за поездку

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Лагич»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
  2. Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
  3. Древний город мастеров Лагич
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Лагич" можно забронировать 3 экскурсии от 171 до 200 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Лагич», 20 ⭐ отзывов, цены от $171. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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