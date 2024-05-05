1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Горный Лагич и винзавод «Meyseri» в городе Шемахы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 180$171 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Древний город мастеров Лагич
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения5 мая 2024Поездка очень насыщенная совершенно разными местами. Увидели всё, что было озвучено Информации не очень много, но всё, о чем спрашивали, гид комментировал. Поэтому это скорее поездка для души, а не историческая. Если едете за красотами горного Азербайджана, вам сюда
- ЕЕлена2 мая 2024Это была прекрасная экскурсия! Рашад проявил себя как очень внимательный, добрый и чуткий гид. Мы чувствовали себя комфортно и заинтересованно.
- ААртем26 апреля 2024Отличная легкая экскурсия. Спасибо Рафаэлю, за комфорт, заботу и за фото и видео, которые он нам наснимал во время наших различных остановок!
- ЕЕлена6 марта 2024Во-первых, спасибо за то, что Рашад всегда был на связи еще за долго до экскурсии, во -вторых приехал в назначенное
- АА1 ноября 2023Мы с мужем очень благодарны Рашаду за прекрасную организацию экскурсии в Лагич! Если вы обратитесь к Рашаду, вы будете в
- ВВалентина11 октября 2023Этот город действительно нужно увидеть в Азербайджане, он идеально отражает эстетику древнего города мастеров, впечатления превысили ожидания, по дороге гид Резван завез в кафе с домашней едой и гранатовым вином, пробовали впервые, очень впечатлило
- MMargarita29 сентября 2023Отличная экскурсия, остались очень довольны, рекомендуем всем влюбленным в горы. Пейзажи по пути следования просто головокружительные и сам Лагич прекрасное
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Лагич»
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