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За один день мы познакомились с разнообразной и уникальной природой Азербайджана — каждые 15 минут менялись пейзажи. Мы погрузились в историю страны, посетили мечеть 8 века, прогулялись по горам и перешли мост над обрывом. Были радушными гостями в Лагиче, попробовали настоящие кутабы и лепешки, а также выпили чаю с ежевичным вареньем на краю обрыва. Мы также посетили винодельню с хорошим рестораном. Маршрут экскурсии был живописным и продуманным, с множеством остановок и возможностей насладиться видами, сделать фотографии и купить сувениры. Рекомендуем эту экскурсию всем, особенно москвичам!