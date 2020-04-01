97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Провести день, как настоящий бакинец, и попробовать лучшие блюда в аутентичных ресторанах

Самир
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Самир – ваш гид
Эта экскурсия откроет для вас мир богатейшей азербайджанской кухни и познакомит с её главными составляющими.

Вас ждет насыщенное гастрономическое путешествие по Старому городу, колоритному бакинскому базару и побережью Каспийского моря.

За один день вы изведаете новые оттенки вкусов и ароматов, попробуете местные деликатесы, самую вкусную в мире баранину и осетрину, ароматные вина, бесчисленные специи и сухофрукты.

А в результате — познакомитесь с самобытной культурой Азербайджана через его национальную кухню!
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии97 отзывов
4.99
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни

Что вас ожидает

Завтрак в Старом городе
Ваше знакомство с гастрономической культурой Азербайджана в Старом Городе начнется с традиционного завтрака, состоящего из деревенского масла, сыра, мёда, горячих свежеиспеченных в тандыре лепешек, ароматного чая или кофе. Подкрепившись, мы прогуляемся по знаковым достопримечательностям Старого города, чтобы вы прониклись историей и
архитектурой Баку.

Азербайджанский колорит на восточном базаре
Вы посетите один из старейших бакинских базаров, где я расскажу вам о специфике азербайджанской кухни, её основных ингредиентах и характерных специях, национальных и региональных блюдах. На базаре вы сможете глубже проникнуть в мир восточной кухни, а также продегустировать и приобрести всевозможные специи, сухофрукты, свежайшую каспийскую чёрную икру, эксклюзивные сорта азербайджанского чая и многое другое.

Рыбацкий ресторан у Каспийского моря
Затем мы проследуем к Северному побережью Апшерона: после небольшой прогулки вдоль Каспийского моря мы остановимся на обед в одном из рыбацких ресторанов, где вы отведаете шашлык из только что пойманной осетрины и другой морской рыбы, а также другие вкуснейшие блюда с приправами азербайджанской кухни. Кроме того, по дороге вы рассмотрите Храм Огнепоклонников и посетите горящую гору Янардаг, узнаете о древней религии Азербайджана и культе огня.

Аутентичные блюда и секретные рецепты
После обеда мы вернемся в Баку и поднимемся на смотровую площадку в Нагорном Парке — с этойточки города вам откроется лучший вид на город! А вечером вас будет ждать ужин в национальном ресторане, где прекрасно готовят каре ягненка, шах-плов и другие традиционные азербайджанские блюда. Приготовьтесь отведать самую вкусную в мире баранину, приготовленную по древнему рецепту от местных поваров.

До встречи, дорогие гурманы!

Организационные детали

  • Расходы на еду и напитку не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно. Для завтрака, обеда и ужина мы выберем аутентичные места, куда ходят сами азербайджанцы: цены здесь, как правило, на порядок ниже, чем в туристических ресторанах Баку.
  • Транспорт входит в стоимость
  • Если у вас есть свои гастрономические предпочтения, обязательно расскажите мне об этом: в зависимости от того, что вас интересует, мы можем сделать акцент экскурсии на традиционной или современной азербайджанской кухне, на специях, мясе и т.д.
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Самир
Самир
Меня зовут Самир, мне 48 лет. Высшее университетское образование, активный велосипедист, люблю родной Баку и стараюсь, чтобы его полюбили мои гости. Прекрасно владею русским языком, знаком со всеми тайнами и секретами этого замечательного города. Прекрасно провожу кулинарные и развлекательные туры по Баку и Азербайджану. Близко знаком со всеми изысками национальной кухни, знаю самые вкусные места на карте города. Ваш отдых в Азербайджане будет интересным, познавательным и запомнится надолго.
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97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 апреля 2020
Никогда не думали, что настолько интересно и комфортно может быть с гидом целый день!
Самир - ЛУЧШИЙ в своей профессии ! Благодаря ему наша семья влюбилась в Баку ! А для мамы это был самый неожиданный и креативный подарок на 8 марта!
12 марта 2020
Первый раз с друзьями в Баку. Почитав отзывы, решили заказать данную экскурсию на целый день.
Не пожалели. Экскурсия прошла потрясающе, ярко, содержательно! Самир великолепный гид!
Мы много узнали о Баку, много посмотрели, много попробовали (очень вкусно!!!!)
Экскурсия закончилась уже ближе к полуночи, но усталости мы не чувствовали! Нас было 5 взрослых и ребенок 9 лет, все в восторге от экскурсии Самира.
Самир огромное спасибо от нашей группы. Обязательно порекомендую тебя друзьям собирающимся в Баку)))
10 марта 2020
Лучший гид! Все очень понравилось, учёл все пожелания! Абсолютно комфортный, добрый и просто замечательный человек! Бронируйте, не сомневаясь!
22 февраля 2020
Самир, мастер своего дела! Искренне любит, знает и учится знать больше о Баку, традициях и нравах. Всячески рекомендуем!
11 января 2020
Экскурсия потрясающая. Первое ознакомление с Баку плюс дегустация отличных блюд. Описывать программу смысла нет - все описано на сайте. Программа восхитительная.
Я от себя лично и от имени моих друзей хочу написать о Самире. Самир - Гид с большой буквы. Интеллигентный, высоко образованный, с чувством юмора, отрабатывающий свои деньги на 200% и больше. Имея пытливый ум, интересуется всем без исключения. Он скромен, не занимается самолюбованием, имея огромный багаж знаний. Не раздражается, когда туристы отвлекаются на фото и пересправшивают. Настолько тактичный, вежливый и чуткий к любым желаниям туриста, что чувствуешь себя с ним как с родным человеком - просто и уютно.
Самир реально любит свою работу и людей. Путешествуя много лет, встречаясь с разными гидами, в том числе замечательными, мы никогда не видели ТАКОГО ПОТРЯСАЮЩЕГО отношения к нам. Самир настолько старался сделать наше знакомство с Баку и кухней Азербайджана комфортным, что мы полюбили его искренне и очень не хотелось с ним расставаться. Признаюсь, что в последующие дни мы по нему скучали. Вот почему мы вернемся в Баку и встретимся с Самиром еще.
Экскурсия заняла около 12 часов. Несмотря на длительность, было комфортно. Самир возил нас на большом минивене Мерседес.
Потрясающий завтрак. Не буду описывать состав - пусть сохранится интрига. Но мы вынесли для себя несколько идей. Честно говоря, были ошеломлены от того, насколько вкусно сочетание некоторых обычных продуктов.
Мы попробовали потрясающую рыбу на берегу Каспия. Несмотря на весьма скромный антураж ресторана, рыба была бесподобной и свежайшей, выловленной утром, за несколько часов до обеда. Все четыре вида рыбы оказались божественны. А среди нас, поверьте, были гурманы и привереды. Два вида мы съесть не смогли, взяли с собой. Но количество рыбы можно регулировать. Просто мы захотели взять с собой.
На рынке мы пили свежевыжатый гранатовый сок - очень вкусный. Гранаты в Азербайджане потрясающие. Купили просто высочайшего качества чай, специи, сухофрукты,орехи, сыр. И даже скалки для приготовления теста для кутабов. И, конечно, купили черную икру и рыбу - куда без них!!!
А кутабы!!! Сколько их видов мы попробовали - класс! При этом, не было чувства тяжести.
В общем, экскурсия нам дала кучу рецептов, идей, вкусняшек для родный и друзей, для себя любимых, незабываемую историю Азербайждана, незабываемые виды Баку дневного и ночного, и, конечно, незабываемое общение с потрясающим человеком и высоко профессиональным гидом - Самиром, встреча с которым - самое яркое впечатление от нашей поездки в Баку.
7 января 2020
Очень комфортная обзорная экскурсия
Дмитрий
10 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась, открыли для себя новые вкусы и узнали много нового. Очень здорово. Наш гид Самир очень хороший рассказчик, уже после первого часа экскурсии появилось ощущение что мы с ним знакомы много лет. Экскурсия хоть и длилась целый день, была совсем не утомительна, все было интересно. Обязательно буду рекомендовать данный тур своим друзьям и знакомым. Спасибо за впечатления и за полученную интересную информацию о стране.
12 ноября 2019
Мне сложно назвать встречу с Самиром экскурсией, для нас это была словно встреча с хорошим другом в его родном, и главное любимом городе.
Сказать, что мы испытали восторг - это ничего не сказать
Прогулки по старому, вечернему и ночному городу, приправленные интересными историями и душевными беседами...Посещение базара, когда с сожалением понимаешь, что ты приехал всего лишь на выходные с ручной кладью...и многое можно попробовать, но купить уже не получится))
Рыбацкая деревушка, рядом с домом, где жил Есенин..маленькая Персия рядом с Баку, - со свежайшей рыбой, которая тает у вас во рту... Еда.. тут просто экстаз - когда мурашки по коже бегут от того, как все вкусно!
Самир - человек, который станет вам другом, думаю этим все сказано)))
Как говорится на востоке, ИншаАллах, приедем еще и не раз!)))

Лена и Катя :)
9 ноября 2019
Нашему гиду Самиру огромное спасибо за отличную, содержательную и интересную экскурсию.
Гид ,абсолютно профессиональный , внимательный, терпеливый, хорошо информированный об истории и архитектуре, делал правильные и нужные акценты на самых интересах фактах, не перегружая информацией. Кроме этого, чего мы только не перепробовали.. Отведали наисвежайшую белугу , осетрину и т.д, Было нереально вкусно..
Ну и помимо всего, Самир просто очень приятный человек. Мы получили массу положительных эмоций...Ещё раз спасибо!!
1 ноября 2019
Спасибо Самиру за прекрасный день, который мы провели вместе с ним. Он великолепный рассказчик, увлечённый историей, знающий так много о Баку, что время пролетело незаметно. Экскурсия организована так, что за один день мы объехали город и побывали в его окрестностях. «Покорили» старую крепость, погуляли по берегу моря, пообедали у рыбаков (такой свежей и вкусной рыбки мы никогда ещё не ели), заехали на горящую гору. Вернувшись в Баку, со смотровой площадки Нагорного парка полюбовались вечерним городом. Несмотря на дождливую погоду, впечатления замечательные! Мы всем советуем этого экскурсовода, т.к. у него много разных вариантов. И можно быть уверенным в чёткой организации.
Ещё 87 отзывов

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