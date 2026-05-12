97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

🏛️ Прогулка по историческим достопримечательностям
🛍️ Посещение колоритного восточного базара
🐟 Обед в рыбацком ресторане у Каспийского моря
🔥 Уникальные виды на Баку с Нагорного Парка
🍷 Дегустация местных деликатесов и вин
Что можно увидеть
Старый город
Бакинский базар
Каспийское море
Храм Огнепоклонников
Гора Янардаг
Нагорный Парк
Описание экскурсии
Завтрак в Старом городе
Ваше знакомство с гастрономической культурой Азербайджана в Старом Городе начнется с традиционного завтрака, состоящего из деревенского масла, сыра, мёда, горячих свежеиспеченных в тандыре лепешек, ароматного чая или кофе. Подкрепившись, мы прогуляемся по знаковым достопримечательностям Старого города, чтобы вы прониклись историей и архитектурой Баку.
Азербайджанский колорит на восточном базаре
Вы посетите один из старейших бакинских базаров, где я расскажу вам о специфике азербайджанской кухни, её основных ингредиентах и характерных специях, национальных и региональных блюдах. На базаре вы сможете глубже проникнуть в мир восточной кухни, а также продегустировать и приобрести всевозможные специи, сухофрукты, свежайшую каспийскую чёрную икру, эксклюзивные сорта азербайджанского чая и многое другое.
Рыбацкий ресторан у Каспийского моря
Затем мы проследуем к Северному побережью Апшерона: после небольшой прогулки вдоль Каспийского моря мы остановимся на обед в одном из рыбацких ресторанов, где вы отведаете шашлык из только что пойманной осетрины и другой морской рыбы, а также другие вкуснейшие блюда с приправами азербайджанской кухни. Кроме того, по дороге вы рассмотрите Храм Огнепоклонников и посетите горящую гору Янардаг, узнаете о древней религии Азербайджана и культе огня.
Аутентичные блюда и секретные рецепты
После обеда мы вернемся в Баку и поднимемся на смотровую площадку в Нагорном Парке — с этой точки города вам откроется лучший вид на город! А вечером вас будет ждать ужин в национальном ресторане, где прекрасно готовят каре ягненка, шах-плов и другие традиционные азербайджанские блюда. Приготовьтесь отведать самую вкусную в мире баранину, приготовленную по древнему рецепту от местных поваров.
До встречи, дорогие гурманы!
Организационные детали
Расходы на еду и напитку не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно. Для завтрака, обеда и ужина мы выберем аутентичные места, куда ходят сами азербайджанцы: цены здесь, как правило, на порядок ниже, чем в туристических ресторанах Баку.
Транспорт входит в стоимость
Если у вас есть свои гастрономические предпочтения, обязательно расскажите мне об этом: в зависимости от того, что вас интересует, мы можем сделать акцент экскурсии на традиционной или современной азербайджанской кухне, на специях, мясе и т. д.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самир — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1163 туристов
Я активный велосипедист, люблю родной Баку и стараюсь, чтобы его полюбили мои гости. Прекрасно владею русским языком, знаком со всеми тайнами и секретами этого замечательного города.
Моя специализация — кулинарные и читать дальшеуменьшить
развлекательные туры по Баку и Азербайджану. Близко знаком со всеми изысками национальной кухни, знаю самые вкусные места на карте города.
Со мной ваш отдых в Азербайджане будет интересным, познавательным и запомнится надолго!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 162 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
160
4
2
3
–
2
–
1
–
Евгения
Когда название полностью соответствует содержанию - это очень приятно. Замечательный познавательный, развлекательный и очень гастрономичный день с Самиром мы точно запомним. Любим и разбираемся в гастрономии, и мимо такой экскурсии не читать дальшеуменьшить
могли пройти. Завтрак и обед прошли в отличных заведениях, а каждая прогулочная и историческая локация сопровождалась интереснейшим рассказом. Неожиданным и очень приятным дополнением к завтраку стала история Азербайджана, попросили рассказать про страну и заслушались аж на два часа с открытым ртом:)) Самир - человек с широчайшим кругозором, энциклопедическими знаниями и своей точкой зрения. Встретить гида, который нестандартно рассуждает и может обосновать свою точку зрения - особая удача. Вишенка на торте - заезд на местный рынок, очень колоритный, приятный и недорогой. С огромным удовольствием рекомендуем эту прогулку!
Самир
Ответ организатора:
🌹🌹🌹Большое спасибо за столь высокую оценку!
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Антон
Самир есть професионал в своем деле. Прекрасно рассказал о истории Баку, смог удивить. Пять балов!!!
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Н
Николай
Самир — прекрасный и чуткий гид. Программа составлена прекрасно, без единого лишнего движения и ненужной паузы. Очень насыщенная и интересная программа, много остановок и ни одну не хотелось пропустить. Самир читать дальшеуменьшить
очень много знает и об истории, и о развитии Баку, подскажет варианты на любой вкус и кошелёк. Всё кулинарные остановки были вкусные и аутентичные. Рекомендуем и эту экскурсию, и Самира как прекрасного гида.
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К
Ксения
День с Самиром - это не просто экскурсия, это про любовь к стране, ее истории, архитектуре, кухне, вину, традициям, людям. Это удивительная возможность провести день в компании невероятно внимательного, эрудированного читать дальшеуменьшить
и любознательного человека. Мы предполагали, что данная экскурсия станет для нас просто хорошим гастрономическим опытом, но это оказалось полноценным знакомством с Баку и его пригородом, его историями, его движением, его духом и самим ДНК бакинцев. Самир внимательно и бережно относится к запросам туристов и может познакомить с любым уголком Азербайджана. Этот день абсолютно превзошел наши ожидания. Приедем ли еще? Приедем! Поедем ли еще с Самиром? Будем считать за честь! Спасибо от всей души ❤️🔥
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Алексей
Просто невероятная экскурсия. Такой самоотдачи не встречал у гидов никогда. Несколько часов просто пролетели. Много интересной информаци и захватывающих локаций. Огромное спасибо Самиру за его фантастическую работу.
+2
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В
Власов
Один день с Самиром оказался великолепным научно-исследовательским, познавательно-учебным и насыщенным весельем днëм. Самир предложил индивидуальный маршрут по Баку, предварительно поинтересовавшись, что мы хотим увидеть и попробовать на вкус. Невероятно лëгкое, дружеское и понимающее общение на все интересующие нас темы, сделало этот день незабываемым и восхитительным! Самир, благодарим Вас!
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