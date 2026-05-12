97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Вкусы и ароматы азербайджанской кухни

Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане
Представьте себя на улицах Баку, где каждый уголок скрывает в себе частицу гастрономического сокровища Азербайджана.

Эта экскурсия позволит вам не только насладиться изысканными блюдами местной кухни, но и познакомиться с культурой
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страны через её кулинарные традиции.

От завтрака с ароматными лепешками в Старом городе до ужина с каре ягненка в национальном ресторане, каждый этап путешествия обещает быть незабываемым.

Попробуйте баранину, которую называют самой вкусной в мире, осетрину прямо из Каспийского моря, и узнайте секреты азербайджанских специй и сухофруктов на колоритном бакинском базаре

5
162 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Насыщенное гастрономическое путешествие
  • 🏛️ Прогулка по историческим достопримечательностям
  • 🛍️ Посещение колоритного восточного базара
  • 🐟 Обед в рыбацком ресторане у Каспийского моря
  • 🔥 Уникальные виды на Баку с Нагорного Парка
  • 🍷 Дегустация местных деликатесов и вин
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Бакинский базар
  • Каспийское море
  • Храм Огнепоклонников
  • Гора Янардаг
  • Нагорный Парк

Описание экскурсии

Завтрак в Старом городе

Ваше знакомство с гастрономической культурой Азербайджана в Старом Городе начнется с традиционного завтрака, состоящего из деревенского масла, сыра, мёда, горячих свежеиспеченных в тандыре лепешек, ароматного чая или кофе. Подкрепившись, мы прогуляемся по знаковым достопримечательностям Старого города, чтобы вы прониклись историей и архитектурой Баку.

Азербайджанский колорит на восточном базаре

Вы посетите один из старейших бакинских базаров, где я расскажу вам о специфике азербайджанской кухни, её основных ингредиентах и характерных специях, национальных и региональных блюдах. На базаре вы сможете глубже проникнуть в мир восточной кухни, а также продегустировать и приобрести всевозможные специи, сухофрукты, свежайшую каспийскую чёрную икру, эксклюзивные сорта азербайджанского чая и многое другое.

Рыбацкий ресторан у Каспийского моря

Затем мы проследуем к Северному побережью Апшерона: после небольшой прогулки вдоль Каспийского моря мы остановимся на обед в одном из рыбацких ресторанов, где вы отведаете шашлык из только что пойманной осетрины и другой морской рыбы, а также другие вкуснейшие блюда с приправами азербайджанской кухни. Кроме того, по дороге вы рассмотрите Храм Огнепоклонников и посетите горящую гору Янардаг, узнаете о древней религии Азербайджана и культе огня.

Аутентичные блюда и секретные рецепты

После обеда мы вернемся в Баку и поднимемся на смотровую площадку в Нагорном Парке — с этой точки города вам откроется лучший вид на город! А вечером вас будет ждать ужин в национальном ресторане, где прекрасно готовят каре ягненка, шах-плов и другие традиционные азербайджанские блюда. Приготовьтесь отведать самую вкусную в мире баранину, приготовленную по древнему рецепту от местных поваров.

До встречи, дорогие гурманы!

Организационные детали

  • Расходы на еду и напитку не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно. Для завтрака, обеда и ужина мы выберем аутентичные места, куда ходят сами азербайджанцы: цены здесь, как правило, на порядок ниже, чем в туристических ресторанах Баку.
  • Транспорт входит в стоимость
  • Если у вас есть свои гастрономические предпочтения, обязательно расскажите мне об этом: в зависимости от того, что вас интересует, мы можем сделать акцент экскурсии на традиционной или современной азербайджанской кухне, на специях, мясе и т. д.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самир
Самир — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1163 туристов
Я активный велосипедист, люблю родной Баку и стараюсь, чтобы его полюбили мои гости. Прекрасно владею русским языком, знаком со всеми тайнами и секретами этого замечательного города. Моя специализация — кулинарные и
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развлекательные туры по Баку и Азербайджану. Близко знаком со всеми изысками национальной кухни, знаю самые вкусные места на карте города. Со мной ваш отдых в Азербайджане будет интересным, познавательным и запомнится надолго!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 162 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
160
4
2
3
2
1
Евгения
Когда название полностью соответствует содержанию - это очень приятно. Замечательный познавательный, развлекательный и очень гастрономичный день с Самиром мы точно запомним.
Любим и разбираемся в гастрономии, и мимо такой экскурсии не
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могли пройти. Завтрак и обед прошли в отличных заведениях, а каждая прогулочная и историческая локация сопровождалась интереснейшим рассказом. Неожиданным и очень приятным дополнением к завтраку стала история Азербайджана, попросили рассказать про страну и заслушались аж на два часа с открытым ртом:)) Самир - человек с широчайшим кругозором, энциклопедическими знаниями и своей точкой зрения. Встретить гида, который нестандартно рассуждает и может обосновать свою точку зрения - особая удача. Вишенка на торте - заезд на местный рынок, очень колоритный, приятный и недорогой.
С огромным удовольствием рекомендуем эту прогулку!

Когда название полностью соответствует содержанию - это очень приятно. Замечательный познавательный, развлекательный и очень гастрономичный день
Когда название полностью соответствует содержанию - это очень приятно. Замечательный познавательный, развлекательный и очень гастрономичный день
Когда название полностью соответствует содержанию - это очень приятно. Замечательный познавательный, развлекательный и очень гастрономичный день
Когда название полностью соответствует содержанию - это очень приятно. Замечательный познавательный, развлекательный и очень гастрономичный день
Самир
Самир
Ответ организатора:
🌹🌹🌹Большое спасибо за столь высокую оценку!
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Антон
Самир есть професионал в своем деле. Прекрасно рассказал о истории Баку, смог удивить. Пять балов!!!
Самир есть професионал в своем деле. Прекрасно рассказал о истории Баку, смог удивить. Пять балов!!!
Самир есть професионал в своем деле. Прекрасно рассказал о истории Баку, смог удивить. Пять балов!!!
Самир есть професионал в своем деле. Прекрасно рассказал о истории Баку, смог удивить. Пять балов!!!
Самир есть професионал в своем деле. Прекрасно рассказал о истории Баку, смог удивить. Пять балов!!!
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Н
Самир — прекрасный и чуткий гид. Программа составлена прекрасно, без единого лишнего движения и ненужной паузы. Очень насыщенная и интересная программа, много остановок и ни одну не хотелось пропустить. Самир
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очень много знает и об истории, и о развитии Баку, подскажет варианты на любой вкус и кошелёк. Всё кулинарные остановки были вкусные и аутентичные. Рекомендуем и эту экскурсию, и Самира как прекрасного гида.

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К
День с Самиром - это не просто экскурсия, это про любовь к стране, ее истории, архитектуре, кухне, вину, традициям, людям. Это удивительная возможность провести день в компании невероятно внимательного, эрудированного
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и любознательного человека. Мы предполагали, что данная экскурсия станет для нас просто хорошим гастрономическим опытом, но это оказалось полноценным знакомством с Баку и его пригородом, его историями, его движением, его духом и самим ДНК бакинцев. Самир внимательно и бережно относится к запросам туристов и может познакомить с любым уголком Азербайджана. Этот день абсолютно превзошел наши ожидания. Приедем ли еще? Приедем! Поедем ли еще с Самиром? Будем считать за честь! Спасибо от всей души ❤️🔥

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Алексей
Просто невероятная экскурсия. Такой самоотдачи не встречал у гидов никогда. Несколько часов просто пролетели. Много интересной информаци и захватывающих локаций. Огромное спасибо Самиру за его фантастическую работу.
Просто невероятная экскурсия. Такой самоотдачи не встречал у гидов никогда. Несколько часов просто пролетели. Много интересной
Просто невероятная экскурсия. Такой самоотдачи не встречал у гидов никогда. Несколько часов просто пролетели. Много интересной
Просто невероятная экскурсия. Такой самоотдачи не встречал у гидов никогда. Несколько часов просто пролетели. Много интересной
Просто невероятная экскурсия. Такой самоотдачи не встречал у гидов никогда. Несколько часов просто пролетели. Много интересной
Просто невероятная экскурсия. Такой самоотдачи не встречал у гидов никогда. Несколько часов просто пролетели. Много интересной
Просто невероятная экскурсия. Такой самоотдачи не встречал у гидов никогда. Несколько часов просто пролетели. Много интересной
Просто невероятная экскурсия. Такой самоотдачи не встречал у гидов никогда. Несколько часов просто пролетели. Много интересной
Просто невероятная экскурсия. Такой самоотдачи не встречал у гидов никогда. Несколько часов просто пролетели. Много интересной+2
Просто невероятная экскурсия. Такой самоотдачи не встречал у гидов никогда. Несколько часов просто пролетели. Много интересной
Просто невероятная экскурсия. Такой самоотдачи не встречал у гидов никогда. Несколько часов просто пролетели. Много интересной
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В
Один день с Самиром оказался великолепным научно-исследовательским, познавательно-учебным и насыщенным весельем днëм.
Самир предложил индивидуальный маршрут по Баку, предварительно поинтересовавшись, что мы хотим увидеть и попробовать на вкус. Невероятно лëгкое, дружеское и понимающее общение на все интересующие нас темы, сделало этот день незабываемым и восхитительным!
Самир, благодарим Вас!
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