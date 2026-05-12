97 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себя на улицах Баку, где каждый уголок скрывает в себе частицу гастрономического сокровища Азербайджана.Эта экскурсия позволит вам не только насладиться изысканными блюдами местной кухни, но и познакомиться с культурой

страны через её кулинарные традиции. От завтрака с ароматными лепешками в Старом городе до ужина с каре ягненка в национальном ресторане, каждый этап путешествия обещает быть незабываемым. Попробуйте баранину, которую называют самой вкусной в мире, осетрину прямо из Каспийского моря, и узнайте секреты азербайджанских специй и сухофруктов на колоритном бакинском базаре

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Завтрак в Старом городе

Ваше знакомство с гастрономической культурой Азербайджана в Старом Городе начнется с традиционного завтрака, состоящего из деревенского масла, сыра, мёда, горячих свежеиспеченных в тандыре лепешек, ароматного чая или кофе. Подкрепившись, мы прогуляемся по знаковым достопримечательностям Старого города, чтобы вы прониклись историей и архитектурой Баку.

Азербайджанский колорит на восточном базаре

Вы посетите один из старейших бакинских базаров, где я расскажу вам о специфике азербайджанской кухни, её основных ингредиентах и характерных специях, национальных и региональных блюдах. На базаре вы сможете глубже проникнуть в мир восточной кухни, а также продегустировать и приобрести всевозможные специи, сухофрукты, свежайшую каспийскую чёрную икру, эксклюзивные сорта азербайджанского чая и многое другое.

Рыбацкий ресторан у Каспийского моря

Затем мы проследуем к Северному побережью Апшерона: после небольшой прогулки вдоль Каспийского моря мы остановимся на обед в одном из рыбацких ресторанов, где вы отведаете шашлык из только что пойманной осетрины и другой морской рыбы, а также другие вкуснейшие блюда с приправами азербайджанской кухни. Кроме того, по дороге вы рассмотрите Храм Огнепоклонников и посетите горящую гору Янардаг, узнаете о древней религии Азербайджана и культе огня.

Аутентичные блюда и секретные рецепты

После обеда мы вернемся в Баку и поднимемся на смотровую площадку в Нагорном Парке — с этой точки города вам откроется лучший вид на город! А вечером вас будет ждать ужин в национальном ресторане, где прекрасно готовят каре ягненка, шах-плов и другие традиционные азербайджанские блюда. Приготовьтесь отведать самую вкусную в мире баранину, приготовленную по древнему рецепту от местных поваров.

До встречи, дорогие гурманы!

Организационные детали