14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс

Приготовьте традиционные азербайджанские блюда с профессиональным шеф-поваром. Узнайте секреты национальной кухни и насладитесь вкусным ужином
Национальная кухня Азербайджана - это неотъемлемая часть культуры страны.

На кулинарном мастер-классе в Баку вы сможете не только попробовать, но и сами приготовить традиционные блюда. Вас ждет посещение колоритного рынка, где
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вы оцените ассортимент свежих продуктов и специй.

Затем, в уютной бакинской квартире, под руководством профессионального шеф-повара, вы научитесь готовить два выбранных блюда. Мастер-класс завершится ужином, сервированным в лучших традициях азербайджанского гостеприимства.

Это уникальная возможность погрузиться в гастрономические традиции Азербайджана и насладиться весёлым общением

5
33 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍷 Погружение в азербайджанскую культуру
  • 🍅 Посещение колоритного рынка
  • 🥘 Обучение у профессионального шеф-повара
  • 🍽️ Приготовление двух традиционных блюд
  • 🍷 Ужин в уютной атмосфере
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс

Что можно увидеть

  • Бакинский рынок

Описание мастер-класса

🍷 Национальные гастрономические традиции
Мастер-класс станет не только приятным обучением новым навыкам и аппетитным ужином, но и вкусным погружением в азербайджанскую культуру через кулинарию. Вы познакомитесь с бытом и традициями бакинской семьи, научитесь произносить настоящие азербайджанские тосты и узнаете о правилах сервировки по-азербайджански.

🍅 Колорит бакинского рынка
Вы совершите небольшое путешествие на рынок, где оцените ассортимент овощей, специй и сухофруктов. Свежайшая черная икра каспийского осетра, яркий гранатовый сок и многое другое порадуют гурманов и пробудят здоровый аппетит и желание поскорее отведать приготовленные вами блюда. Бесплатная дегустация и торг до последнего «патрона» на рынке приняты и приятны как покупателям, так и продавцам.

🥘 Мастер-класс с искусным шеф-поваром
Вы заранее выберете два понравившихся блюда азербайджанской кухни из предлагаемого списка, чтобы мы подготовили необходимые продукты, специи и другие ингредиенты. В день мастер-класса вы отправитесь в уютную бакинскую квартиру к популярному повару, побывавшему героем кулинарных передач. Под его руководством вы изучите ингредиенты выбранных блюд и начнете подготавливать продукты, чтобы затем в непринуждённой и веселой атмосфере перейти к приготовлению.

А после за столом, сервированном в лучших традициях азербайджанского гостеприимства, вы насладитесь ужином — хрустящим тандыр-чуреком, свежими овощами и зеленью, и конечно, вашими двумя блюдами. По желанию, по дороге с рынка на лучшей винодельне можно купить вино, подходящее по аромату именно выбранным блюдам.

По согласованию в организатором вы можете выбрать любые два блюда: один стартер и одно основное блюдо:

  • Туршу-плов — с ягненком и сухофруктами
  • Сябзи-плов — с зеленью и мясом
  • Плов с деревенской курочкой, специями и сухофруктами
  • Шах-плов
  • Долма из виноградных листьев
  • Пип-долма (с другими видами листьев)
  • Долма из баклажанов, помидоров и перцев
  • Мясо в горшочке (телятина, баранина, специи, сухофрукты, нут)
  • Национальные супы (довга — кисломолочный суп с зеленью, кюфтя-бозбаш — гороховый суп с фрикадельками, парча-бозбаш, пити — супы с бараниной)
  • Кутабы с мясом, с зеленью,с тыквой, с сыром
Опционально (за дополнительную плату):
  • Буглама из осетрины (помидоры, перец капи, перец карри, лук, картофель, приправы)
  • Буглама из осетрины с зеленью

Программа 🕒

В день мастер-класса я встречу вас в отеле или любом другом удобном для вас месте, и на комфортабельном минивэне мы отправимся на мастер-класс. После подготовки блюд к термической обработке мы поедем на рынок, пока шеф-повар будет следить за правильным «поведением» ваших блюд. После рынка возвращаемся к ужину.

Организационные детали

  • Стоимость всех продуктов, транспортного обслуживания и услуг шеф-повара включены в стоимость
  • Фотографии процесса готовки и ужина по запросу высылаются на почту

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самир
Самир — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 1163 туристов
Я активный велосипедист, люблю родной Баку и стараюсь, чтобы его полюбили мои гости. Прекрасно владею русским языком, знаком со всеми тайнами и секретами этого замечательного города. Моя специализация — кулинарные и
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развлекательные туры по Баку и Азербайджану. Близко знаком со всеми изысками национальной кухни, знаю самые вкусные места на карте города. Со мной ваш отдых в Азербайджане будет интересным, познавательным и запомнится надолго!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Спасибо огромное Самиру и его семье за прекрасно проведенное время. Гид очень подробно рассказал и показал рынок, мы и не думали, что будет настолько интересно! Сам мастер-класс прошел в уютной домашней обстановке, блюда получились невероятно вкусными, спасибо огромное за возможность не только увидеть, но и насладиться кухней Азербайджана!
Спасибо огромное Самиру и его семье за прекрасно проведенное время. Гид очень подробно рассказал и показал
Спасибо огромное Самиру и его семье за прекрасно проведенное время. Гид очень подробно рассказал и показал
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Алексей
Готовили туршу-плов и долму из баклажанов, помидоров и перцев, всё рассказали и показали пошагово, получилось невероятно вкусно! С собой забрали в контейнерах — на следующий день доедали с удовольствием. Очень тёплый, душевный мастер-класс с настоящим гостеприимством и атмосферой домашнего уюта.
Готовили туршу-плов и долму из баклажанов, помидоров и перцев, всё рассказали и показали пошагово, получилось невероятно
Готовили туршу-плов и долму из баклажанов, помидоров и перцев, всё рассказали и показали пошагово, получилось невероятно
Готовили туршу-плов и долму из баклажанов, помидоров и перцев, всё рассказали и показали пошагово, получилось невероятно
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Анастасия
Мне кажется, что интереснее всего знакомиться с новой страной, культурой через людей и еду.
Так, наше знакомство с Баку началось с этого прекрасного мастер-класса!
Сразу же после заселения в отеле, нас встретил
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Самир и первое, куда мы отправились, был Зеленый рынок! Там мы пробудили аппетит вкуснейшим гранатовым соком, попробовали ВЕЛИКОЛЕПНУЮ черную икру белуги- сливочную, золотистого цвета, расспросили Самира про интересные сыры, соленья, виды риса, купили необходимые специи к ужину и отправились на мастер- класс.
Уже дома нас встретила замечательная Рая, которая рассказывала и обучала всем тонкостям азербайджанской кухни, помогала и подсказывала. Время за приготовлением плова с курицей, кутабов с зеленью и мясом пролетело незаметно!
Еще нас угощали вкусным чаем и сухофруктами (многое пробовали впервые). Мы словно оказались в гостях у давних знакомых, которые нас так гостеприимно, тепло и дружелюбно встретили! Самир и Рая очень открытые, добрые люди!
Стол был уже сервирован, нам оставалось только попробовать все то, что мы так старательно готовили) Было очень вкусно! Еще раз большое вам спасибо за этот вечер!

Всем рекомендую обязательно посетить этот мастер-класс, на котором вы не только научитесь готовить национальные блюда и узнаете больше о культуре страны, но и душевно проведете время)

Мне кажется, что интереснее всего знакомиться с новой страной, культурой через людей и еду.
Мне кажется, что интереснее всего знакомиться с новой страной, культурой через людей и еду.
Мне кажется, что интереснее всего знакомиться с новой страной, культурой через людей и еду.
Мне кажется, что интереснее всего знакомиться с новой страной, культурой через людей и еду.
Мне кажется, что интереснее всего знакомиться с новой страной, культурой через людей и еду.
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Олег
Огромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живем в Баку и знакомы с местной кухней и рынками, мы все равно узнали массу
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нового о культуре, кухне и городе. На протяжении всего мастер класса мы не переставали общаться и узнавать новое, а приготовленные блюда выше всяких похвал и любых ресторанных блюд! Рая мастер на все руки, Самир очень интересный и опытный в кулинарной сфере мастер!

Огромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живем
Огромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живем
Огромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живем
Огромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живем
Огромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живем
Огромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живем
Огромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живем
Огромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живем+2
Огромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живем
Огромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живем
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D
Мастер класс прошел замечательно.
Самир возил меня по местам продуктов и нужных инградиентов на базар, обьясняя все тонкости азербайджанскойс кухни, специй и продуктов.
Впервые я попробовал массу новых вкусов, о которых дажеине
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подозревал. Например, варенье из оливок и тд.
Особая благоарность супруге Самира, Рае за профессионализм (работает в колпаке, что очень важно для профессионалов. Огромная благодарность зятю Самира, профессиональному шефу Фариду за доходчивое обьяснение программы (все тонкости и секреты были раскрыты). Спасибо Самиру за помощь в покупке новых для меня продуктов, таких как баранье сало))) (курдюк). Атмосфера домашняя спокойная без суеты. Все было сделано с любовью, заказывайте любые блюда, даже не из списка, вам их с удовольствием предоставят. С наилучшими пожеланиями, профессиональный повар Дмитрий, Раматган, Израиль.

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М
Побывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и жена Самира). Действо проходит в городской квартире. Во дворе хорошая игровая/спортивная площадка. Чисто теоретически можно
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занять детей там, если есть такая необходимость.
Был накрыт красиво стол. Была создана атмосфера (специальный разделочный стол с досками, специями и всеми заготовками) для присутствия при приготовлении. Мы слушали, общались, и совсем немного сами что то готовили. Было очень вкусно все, интересно пообщались, приятно и душевно. На рынок мы не заезжали, так как ранее там бывали, и гид заранее уже все подготовил, но это с нами согласовали по дороге. Короче у нас был максимально ленивый мастер класс))) Мы еще с собой винца прихватили и отлично провели время. А сына угостили газировкой (хозяева дома) - он был счастлив). Объелись конечно. Я не мог остановиться есть нежнейшего ягненка из плова. Такого мяса я не ел пожалуй нигде… Готовили два сытных блюда. Туршу говурма плов (с ягненком) и Кюфта Боз баш (там вроде телятина и ягненок в перемешку). Так же на столе был накрыт салат из помидор, лука с соусами гранат, вроде кизил, нар шараб - короче все слова какие вспомнил написал) - ну фирменный салат Азербайджанский, вообщем, и конечно очень вкусный! Была зелень на столе, хлеб.
Мы пощупали специи, понюхали, поспрашивали что то… Было интересно.
Сын полепил котлетки, почистил картошку и порезал лучок… Вообщем время пролетело незаметно…

Побывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и жена
Побывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и жена
Побывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и жена
Побывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и жена
Побывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и жена
Побывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и жена
Побывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и жена
Побывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и жена
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