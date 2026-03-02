14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Национальная кухня Азербайджана - это неотъемлемая часть культуры страны.На кулинарном мастер-классе в Баку вы сможете не только попробовать, но и сами приготовить традиционные блюда. Вас ждет посещение колоритного рынка, где

вы оцените ассортимент свежих продуктов и специй. Затем, в уютной бакинской квартире, под руководством профессионального шеф-повара, вы научитесь готовить два выбранных блюда. Мастер-класс завершится ужином, сервированным в лучших традициях азербайджанского гостеприимства. Это уникальная возможность погрузиться в гастрономические традиции Азербайджана и насладиться весёлым общением

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

🍷 Национальные гастрономические традиции

Мастер-класс станет не только приятным обучением новым навыкам и аппетитным ужином, но и вкусным погружением в азербайджанскую культуру через кулинарию. Вы познакомитесь с бытом и традициями бакинской семьи, научитесь произносить настоящие азербайджанские тосты и узнаете о правилах сервировки по-азербайджански.

🍅 Колорит бакинского рынка

Вы совершите небольшое путешествие на рынок, где оцените ассортимент овощей, специй и сухофруктов. Свежайшая черная икра каспийского осетра, яркий гранатовый сок и многое другое порадуют гурманов и пробудят здоровый аппетит и желание поскорее отведать приготовленные вами блюда. Бесплатная дегустация и торг до последнего «патрона» на рынке приняты и приятны как покупателям, так и продавцам.

🥘 Мастер-класс с искусным шеф-поваром

Вы заранее выберете два понравившихся блюда азербайджанской кухни из предлагаемого списка, чтобы мы подготовили необходимые продукты, специи и другие ингредиенты. В день мастер-класса вы отправитесь в уютную бакинскую квартиру к популярному повару, побывавшему героем кулинарных передач. Под его руководством вы изучите ингредиенты выбранных блюд и начнете подготавливать продукты, чтобы затем в непринуждённой и веселой атмосфере перейти к приготовлению.

А после за столом, сервированном в лучших традициях азербайджанского гостеприимства, вы насладитесь ужином — хрустящим тандыр-чуреком, свежими овощами и зеленью, и конечно, вашими двумя блюдами. По желанию, по дороге с рынка на лучшей винодельне можно купить вино, подходящее по аромату именно выбранным блюдам.

По согласованию в организатором вы можете выбрать любые два блюда: один стартер и одно основное блюдо:

Туршу-плов — с ягненком и сухофруктами

Сябзи-плов — с зеленью и мясом

Плов с деревенской курочкой, специями и сухофруктами

Шах-плов

Долма из виноградных листьев

Пип-долма (с другими видами листьев)

Долма из баклажанов, помидоров и перцев

Мясо в горшочке (телятина, баранина, специи, сухофрукты, нут)

Национальные супы (довга — кисломолочный суп с зеленью, кюфтя-бозбаш — гороховый суп с фрикадельками, парча-бозбаш, пити — супы с бараниной)

Кутабы с мясом, с зеленью,с тыквой, с сыром

Буглама из осетрины (помидоры, перец капи, перец карри, лук, картофель, приправы)

Буглама из осетрины с зеленью

Программа 🕒

(за дополнительную плату):

В день мастер-класса я встречу вас в отеле или любом другом удобном для вас месте, и на комфортабельном минивэне мы отправимся на мастер-класс. После подготовки блюд к термической обработке мы поедем на рынок, пока шеф-повар будет следить за правильным «поведением» ваших блюд. После рынка возвращаемся к ужину.

Организационные детали