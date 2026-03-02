14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На кулинарном мастер-классе в Баку вы сможете не только попробовать, но и сами приготовить традиционные блюда. Вас ждет посещение колоритного рынка, где
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍷 Погружение в азербайджанскую культуру
- 🍅 Посещение колоритного рынка
- 🥘 Обучение у профессионального шеф-повара
- 🍽️ Приготовление двух традиционных блюд
- 🍷 Ужин в уютной атмосфере
Что можно увидеть
- Бакинский рынок
Описание мастер-класса
🍷 Национальные гастрономические традиции
Мастер-класс станет не только приятным обучением новым навыкам и аппетитным ужином, но и вкусным погружением в азербайджанскую культуру через кулинарию. Вы познакомитесь с бытом и традициями бакинской семьи, научитесь произносить настоящие азербайджанские тосты и узнаете о правилах сервировки по-азербайджански.
🍅 Колорит бакинского рынка
Вы совершите небольшое путешествие на рынок, где оцените ассортимент овощей, специй и сухофруктов. Свежайшая черная икра каспийского осетра, яркий гранатовый сок и многое другое порадуют гурманов и пробудят здоровый аппетит и желание поскорее отведать приготовленные вами блюда. Бесплатная дегустация и торг до последнего «патрона» на рынке приняты и приятны как покупателям, так и продавцам.
🥘 Мастер-класс с искусным шеф-поваром
Вы заранее выберете два понравившихся блюда азербайджанской кухни из предлагаемого списка, чтобы мы подготовили необходимые продукты, специи и другие ингредиенты. В день мастер-класса вы отправитесь в уютную бакинскую квартиру к популярному повару, побывавшему героем кулинарных передач. Под его руководством вы изучите ингредиенты выбранных блюд и начнете подготавливать продукты, чтобы затем в непринуждённой и веселой атмосфере перейти к приготовлению.
А после за столом, сервированном в лучших традициях азербайджанского гостеприимства, вы насладитесь ужином — хрустящим тандыр-чуреком, свежими овощами и зеленью, и конечно, вашими двумя блюдами. По желанию, по дороге с рынка на лучшей винодельне можно купить вино, подходящее по аромату именно выбранным блюдам.
По согласованию в организатором вы можете выбрать любые два блюда: один стартер и одно основное блюдо:
- Туршу-плов — с ягненком и сухофруктами
- Сябзи-плов — с зеленью и мясом
- Плов с деревенской курочкой, специями и сухофруктами
- Шах-плов
- Долма из виноградных листьев
- Пип-долма (с другими видами листьев)
- Долма из баклажанов, помидоров и перцев
- Мясо в горшочке (телятина, баранина, специи, сухофрукты, нут)
- Национальные супы (довга — кисломолочный суп с зеленью, кюфтя-бозбаш — гороховый суп с фрикадельками, парча-бозбаш, пити — супы с бараниной)
- Кутабы с мясом, с зеленью,с тыквой, с сыром
- Буглама из осетрины (помидоры, перец капи, перец карри, лук, картофель, приправы)
- Буглама из осетрины с зеленью
Программа 🕒
В день мастер-класса я встречу вас в отеле или любом другом удобном для вас месте, и на комфортабельном минивэне мы отправимся на мастер-класс. После подготовки блюд к термической обработке мы поедем на рынок, пока шеф-повар будет следить за правильным «поведением» ваших блюд. После рынка возвращаемся к ужину.
Организационные детали
- Стоимость всех продуктов, транспортного обслуживания и услуг шеф-повара включены в стоимость
- Фотографии процесса готовки и ужина по запросу высылаются на почту
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Так, наше знакомство с Баку началось с этого прекрасного мастер-класса!
Сразу же после заселения в отеле, нас встретил
Самир возил меня по местам продуктов и нужных инградиентов на базар, обьясняя все тонкости азербайджанскойс кухни, специй и продуктов.
Впервые я попробовал массу новых вкусов, о которых дажеине