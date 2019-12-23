14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

🍷 Национальные гастрономические традиции
Мастер-класс станет не только приятным обучением новым навыкам и аппетитным ужином, но и вкусным погружением в азербайджанскую культуру через кулинарию. Вы познакомитесь с бытом и традициями бакинской семьи, научитесь произносить настоящие азербайджанские тосты и узнаете о правилах сервировки по-азербайджански.
🍅 Колорит бакинского рынка
Вы совершите небольшое путешествие на рынок, где оцените ассортимент овощей, специй и сухофруктов. Свежайшая черная икра каспийского осетра, яркий гранатовый сок и многое другое порадуют гурманов и пробудят здоровый аппетит и желание поскорее отведать приготовленные вами блюда. Бесплатная дегустация и торг до последнего «патрона» на рынке приняты и приятны как покупателям, так и продавцам.
🥘 Мастер-класс с искусным шеф-поваром
Вы заранее выберете два понравившихся блюда азербайджанской кухни из предлагаемого списка, чтобы мы подготовили необходимые продукты, специи и другие ингредиенты. В день мастер-класса вы отправитесь в уютную бакинскую квартиру к популярному повару, побывавшему героем кулинарных передач. Под его руководством вы изучите ингредиенты выбранных блюд и начнете подготавливать продукты, чтобы затем в непринуждённой и веселой атмосфере перейти к приготовлению.
А после за столом, сервированном в лучших традициях азербайджанского гостеприимства, вы насладитесь ужином — хрустящим тандыр-чуреком, свежими овощами и зеленью, и конечно, вашими двумя блюдами. По желанию, по дороге с рынка на лучшей винодельне можно купить вино, подходящее по аромату именно выбранным блюдам.
Список возможных блюд, из которых вы можете выбрать любые два:
В день мастер-класса я встречу вас в отеле или любом другом удобном для вас месте, и на комфортабельном минивэне мы отправимся на мастер-класс. После подготовки блюд к термической обработке мы поедем на рынок, пока шеф-повар будет следить за правильным «поведением» ваших блюд. После рынка возвращаемся к ужину.