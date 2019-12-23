14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть секреты национальной гастрономии и приготовить 2 блюда под руководством шеф-повара

Самир
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Самир – ваш гид
Национальная кухня Азербайджана — часть нашей культуры: чтобы лучше понять её, я предлагаю вам самим приготовить традиционные блюда.

На рынке вы почувствуете вкусы и ароматы азербайджанской кухни.

А дома у профессионального бакинского кулинара познакомитесь с гастрономическими традициями страны, узнаете о правильных ингредиентах, приготовите два блюда и насладитесь весёлым общением.
От 150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — ваш отель
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У этой экскурсии14 отзывов
5
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс

Что вас ожидает

🍷 Национальные гастрономические традиции
Мастер-класс станет не только приятным обучением новым навыкам и аппетитным ужином, но и вкусным погружением в азербайджанскую культуру через кулинарию. Вы познакомитесь с бытом и традициями бакинской семьи, научитесь произносить настоящие азербайджанские тосты и узнаете о правилах сервировки по-азербайджански.

🍅 Колорит бакинского рынка
Вы совершите небольшое путешествие на рынок, где оцените ассортимент овощей, специй и сухофруктов. Свежайшая черная икра каспийского осетра, яркий гранатовый сок и многое другое порадуют гурманов и пробудят здоровый аппетит и желание поскорее отведать приготовленные вами блюда. Бесплатная дегустация и торг до последнего «патрона» на рынке приняты и приятны как покупателям, так и продавцам.

🥘 Мастер-класс с искусным шеф-поваром
Вы заранее выберете два понравившихся блюда азербайджанской кухни из предлагаемого списка, чтобы мы подготовили необходимые продукты, специи и другие ингредиенты. В день мастер-класса вы отправитесь в уютную бакинскую квартиру к популярному повару, побывавшему героем кулинарных передач. Под его руководством вы изучите ингредиенты выбранных блюд и начнете подготавливать продукты, чтобы затем в непринуждённой и веселой атмосфере перейти к приготовлению.

А после за столом, сервированном в лучших традициях азербайджанского гостеприимства, вы насладитесь ужином — хрустящим тандыр-чуреком, свежими овощами и зеленью, и конечно, вашими двумя блюдами. По желанию, по дороге с рынка на лучшей винодельне можно купить вино, подходящее по аромату именно выбранным блюдам.

Список возможных блюд, из которых вы можете выбрать любые два:

  • Туршу-плов — с ягненком и сухофруктами
  • Сябзи-плов — с зеленью и мясом
  • Плов с деревенской курочкой, специями и сухофруктами
  • Шах-плов
  • Долма из виноградных листьев
  • Пип-долма (с другими видами листьев)
  • Долма из баклажанов, помидоров и перцев
  • Мясо в горшочке (телятина, баранина, специи, сухофрукты, нут)
  • Национальные супы (довга — кисломолочный суп с зеленью, кюфтя-бозбаш — гороховый суп с фрикадельками, парча-бозбаш, пити — супы с бараниной)
  • Кутабы с мясом, с зеленью,с тыквой, с сыром

Опционально (за дополнительную плату):
  • Буглама из осетрины (помидоры, перец капи, перец карри, лук, картофель, приправы)
  • Буглама из осетрины с зеленью

Программа 🕒

В день мастер-класса я встречу вас в отеле или любом другом удобном для вас месте, и на комфортабельном минивэне мы отправимся на мастер-класс. После подготовки блюд к термической обработке мы поедем на рынок, пока шеф-повар будет следить за правильным «поведением» ваших блюд. После рынка возвращаемся к ужину.

Организационные детали

  • Стоимость всех продуктов, транспортного обслуживания и услуг шеф-повара включены в стоимость
  • Фотографии процесса готовки и ужина по запросу высылаются на почту
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Самир
Самир
Меня зовут Самир, мне 48 лет. Высшее университетское образование, активный велосипедист, люблю родной Баку и стараюсь, чтобы его полюбили мои гости. Прекрасно владею русским языком, знаком со всеми тайнами и секретами этого замечательного города. Прекрасно провожу кулинарные и развлекательные туры по Баку и Азербайджану. Близко знаком со всеми изысками национальной кухни, знаю самые вкусные места на карте города. Ваш отдых в Азербайджане будет интересным, познавательным и запомнится надолго.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 декабря 2019
Отличная экскурсия все профессионально и на высшем уровне . всем рекомендую .
17 октября 2019
Спасибо Самиру и Рае за прекрасный вечер, проведенный в их компании. Оба не просто мастера своего дела, а и гостеприимные, душевные люди. Под чутким контролем Раи были приготовлены два наивкуснейших блюда национальной кухни и раскрыты маленькие секретики,без которых невозможно самостоятельно добиться превосходного результата. Самир же прекрассный рассказчик,настолько увлеченный, что мы просто позабыли о времени, слушая его. Рекомендую всем оказавшимся в Баку эту экскурсию-вы с головой окунетесь в колорит страны и проведете прекрасный вечер в компании этой пары.
31 августа 2019
Рая и Самир! Большое спасибо за прекрасно проведённый кулинарный мастер класс, сопровождение по рынку и чудесный вечер в вашей компании. Очень рекомендуем ! Сразу сложилось впечатление, что мы знакомы много лет. Наша программа началась с посещения рынка. Словами не передать дух восточного базара, не описать вкусов, ароматов и ярких цветов. Самир показал нам ароматные специи и пряности, лавки вкуснейших сухофруктов и конечно же свежайшей чёрной икры. Затем мы готовили плов из курицы и сухофруктов и долму из виноградных листьев с фаршем из баранины и говядины. Получилось невероятно вкусно! Рая очень доступно все показала и объяснила, рассказала про особенности азербайджанской кухни, разные пряности и свои кулинарные секреты. С нами были наши дети (7 и 11 лет), которые принимали активное участие в приготовлении блюд.
Уже хочется попробовать воспроизвести все самим дома :)
Большое спасибо за гостеприимство и тепло с которым нас приняли.
Рая и Самир, будем вам очень рады в Женеве !
27 июля 2019
Best master-class ever!:)
обязательный к посещению мастер-класс, рекомендуем.
В нем идеально все от логистики до самых ярких эмоций.
За 6 часов мы побывали на рынке,окунулись в мир таинства азербайджанских торговцев, продегустировали самые вкусные продукты и действительно ощутили на себе весь колорит Yasil Bazar.
Все перемещения Самир организовал на очень удобном микроавтобусе Mercedes.
Мы были необычайно рады прикоснуться к таинствам кулинарии и рецептов собственными руками, отведать сумасшедше вкусные блюда(кутабы и ягненка в горшочке), и несомненно познакомиться с красивой и гостеприимной семьей Самира и его супруги Раи.
Спасибо Вам, друзья за вашу экскурсию и радушие!
15 июня 2019
Экскурсия просто высший класс. Ранее мы не были на подобных необычных экскурсиях. Это настоящая культурная бакинская семья. Самир и Рая знают и любят национальную кулинарию, культуру, достопримечательности. Завтра и послезавтра по их совету посетим два ресторана. И еще Самир и Рая будем очень рады видеть Вас в Самаре и постараемся сделать Ваш отдых таким же ярким и непринужденным.
15 июня 2019
Замечательный мастер-класс! Замечательная пара Самир и Рая!
Мы готовили долму из виноградных листьев и плов, и я, человек очень далекий от кухни и кастрюль, получила истинное удовольствие! И вроде бы, получилось даже весьма съедобно )) Или Самир, как настоящий джентельмен, просто льстил моим кулинарным способностям )))
И пусть мои руки ещё пару дней будут благоухать бараниной, шафраном и прочими специями, это того стоило) Познать страну через кулинарный экспириенс очень интересно и увлекательно!
А «зелёный рынок», куда Самир меня свозил,...мммм..очень рекомендую!
11 июня 2019
Мы с друзьями получили огромное удовольствие от проведённого мастер-класса. Помимо вкусного плова мы насладились непринуждённой беседой с образованными и гостеприимными бакинцами. Рекомендуем.
6 мая 2019
«Мы были в гостях» так можно кратко описать этот мастер класс.Самир и его супруга очень гостеприимны и радушны.Самир прекрасный рассказчик,профессионал своего дела.Очень важно чтобы первое впечатление было положительным и Самир с отличием выполнил эту роль.Вся наша компания,а нас было 9 человек выражает благодарность за проведённое время)))
Эмиль
29 апреля 2019
Самир и Рая - истинные бакинцы - гостеприимные, душевные, открытые и очень приятные в общении. Рая очень вкусно готовит и с умением передает свои знания и опыт. Мастер класс оправдал и превзошел все ожидания.
Если вы любите готовить то это точно для вас.
8 апреля 2019
Это было просто потрясающе! Всю экскурсию можно условно поделить на три части - кулинарный мастре-класс, поход на рынок и живое общение с хозяевами дома. Все три части очень понравились, каждая по-своему. Рецепты были согласованы заранее, но мы не ожидали, что плов, например, можно готовить таким образом - очень много новых и интересных лайфхаков. Поход на рынок решил все наши проблемы по покупке сцепий, чая, сладостей - все можно найти в одном месте, нам все показали и подробно объяснили различия, а еще дали попробовать. Ну и в конце совсем не хотелось уходить из гостей - настолько интересно было послушать про жизнь настоящих бакинцев.
Еще раз большое спасибо!
Ещё 4 отзыва

Самир проводит ещё 1 экскурсию

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