Баку может восхищать, удивлять, быть загадочным, но никого и никогда не оставляет равнодушным и любое место после него кажется заурядным.
Во время пешеходной экскурсии открою вам тайны Азербайджана, о которых знает не каждый житель нашей страны. Покажу достопримечательности и расскажу то, что не найти ни в одном справочнике, книге и интернете.
Во время пешеходной экскурсии открою вам тайны Азербайджана, о которых знает не каждый житель нашей страны. Покажу достопримечательности и расскажу то, что не найти ни в одном справочнике, книге и интернете.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Метро «Ичяри Шяхяр» и Проспект Истиглалийят
- Скверы у памятников поэтам Низами Гянджяви и М. А. Сабира
- Площадь перед главными крепостными воротами «Гоша Гала гапысы»
- Средневековая часть города «Ичяри Шяхяр»
- Дом Бакинских Ханов (XVIII век)
- Дом с цепями, также известный как Дом утюжок — XIX век
- Караван-сарай «Мултани»-XIV век
- Караван-сарай «Бухара»- XV век
- Рыночная площадь
- Девичья Башня
- Баня Гаджи Бани- XIV век
- Двухэтажный караван-сарай (XV век)
- Мечеть Джума
- «Медресе» (XII век)
- «Мечеть Мухаммеда»
- «Музей миниатюрных книг»
- Памятник Алиага Вахиду
- Комплекс «Дворец Ширваншахов»
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Описание
Архитектурный ансамбльСтарого городаБаку способен восхищать и удивлять, навсегда оставляя неизгладимое впечатление. Этот город полон загадок и тайн, которые можно раскрывать только в ходе пешеходных экскурсий. Я покажу вам множество малоизвестных аспектов Азербайджана, которые не каждый местный житель знает. Путешествуя по его улицам, я покажу вам знаковые достопримечательности и расскажу уникальные истории, которые не найдете ни в одном справочнике, книге или в интернете.
Начнем мы маршрут с истории возникновения города Баку, его роста и развития в средневеково-феодальный период, в конце XIX в. — начале XX в. в., советское время и в современный период.
Что вы увидите:• Метро «Ичяри Шяхяр» и Проспект Истиглалийят. Здесь мы полюбуемся на архитектуру XIX — начала XX вв. .
- Скверы у памятников поэтам Низами Гянджяви и М. А. Сабира.
- Площадь перед главными крепостными воротами «Гоша Гала гапысы»;
- Средневековая часть города «Ичяри Шяхяр» (узкие улицы, мечети, бани и др.);
- Дом Бакинских Ханов (XVIII век) — на протяжении долгого периода ханы династии Ширваншахов проживали в этом доме;
- Дом с цепями, также известный как Дом утюжок — XIX век;
- Караван-сарай «Мултани» — XIV век. Это прекрасный образец средневекового зодчества. Он был построен в XIV веке на караванном пути, соединявшем Восток с Западом. Благодаря своему расположению в центре города, караван-сарай являлся местом притяжения для торговцев и путников, оказавшихся в столице.
- Караван-сарай «Бухара» — XV век. Был возведен в конце XV века на торговой магистрали, проходившей через Шамахинские ворота крепости. Караван-сарай использовался в качестве постоялого двора большей частью купцами из Средней Азии, отсюда и название.
- Рыночная площадь — не смотря на названия, данная площадь не являлось только местом для торговли, в древности это было священное место для зароастрийцев, это доказывают найденные во время раскопок тотемы и другие исторические артефакты.
- Девичья Башня — является символом Баку. Точная дата постройки до сих является объектом споров ученых, как и цель постройки настолько большой и не привычной формы башни.
- Баня Гаджи Бани — XIV век. Была расположена на торгово-караванном пути и служила излюбленным местом встреч, общения и времяпрепровождения для утомленных путников и купцов. Долгое время баня оставалась под землей, пока не была выявлена в результате археологических раскопок в 1964 году.
- Двухэтажный караван-сарай (XV век). Здание в настоящее время используется как Театр Мугама.
- Мечеть Джума. Джума означает пятница, которая является священным днем для всех мусульман. Мечеть относиться к XII веку, но также известно, что на месте этой мечети в древности находился храм огнепоклонников.
- «Медресе» (XII век). Медресе это духовная школа мусульман, где кроме Корана, также ученики обучались естественным наукам и математике.
- «Мечеть Мухаммеда» (1078–79 года) является самой древней мечетью исламского периода.
- «Музей миниатюрных книг». В музее собраны миниатюрные книги разных времен, языков, авторов. Коллекция составляет более 8500 книг из 64 стран мира.
- Памятник Алиага Вахиду. Внесён в список 100- лучших уличных памятников мира. Вахид — литературный псевдоним Алиаги Искендерова (1895–1965). Поэт, заслуженный деятель искусств АзССР.
- Комплекс «Дворец Ширваншахов» (XII–XV век) является последним дворцом Государства Ширваншахов, обладающим более чем тысячелетней историей и многое другое.
- Важная информация:• Возьмите с собой воду и легкий перекус.
- Надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь.
Все дни. В любое время суток.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Страховка
- Личные расходы
- Билеты в музеи
- Место начала и завершения?
- Старый город
- Когда и сколько длится?
- Когда: Все дни. В любое время суток.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Святые места
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Старый город
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Дворцы, замки и особняки
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