Архитектурный ансамбльСтарого городаБаку способен восхищать и удивлять, навсегда оставляя неизгладимое впечатление. Этот город полон загадок и тайн, которые можно раскрывать только в ходе пешеходных экскурсий. Я покажу вам множество малоизвестных аспектов Азербайджана, которые не каждый местный житель знает. Путешествуя по его улицам, я покажу вам знаковые достопримечательности и расскажу уникальные истории, которые не найдете ни в одном справочнике, книге или в интернете.

Начнем мы маршрут с истории возникновения города Баку, его роста и развития в средневеково-феодальный период, в конце XIX в. — начале XX в. в., советское время и в современный период.

Что вы увидите:• Метро «Ичяри Шяхяр» и Проспект Истиглалийят. Здесь мы полюбуемся на архитектуру XIX — начала XX вв. .