Я очень люблю свой город и хочу продемонстрировать его красоту вам, чтобы на память остались не обычные туристические фото, а профессиональные снимки колоритного центра Баку — Ичери-шехер. Мы побываем в самых значимых местах Старого города, и я поймаю в объектив ваши лучшие ракурсы на фоне живописного ансамбля древней и современной архитектуры.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наша фотопрогулка пройдёт по Старому городу, окружённому крепостными стенами. Среди основных достопримечательностей, на фоне которых мы поснимаем, будут:

Девичья башня — символ Баку

— символ Баку Парные крепостные ворота , к которым подходил древний караванный путь

, к которым подходил древний караванный путь Старинные подземные бани

Дом бакинских ханов — большой архитектурный комплекс в сердце Ичери-шехера

— большой архитектурный комплекс в сердце Ичери-шехера Дворец ширваншахов на вершине бакинского холма, откуда открывается потрясающая панорама города

Я немного расскажу о Баку, но основной формат нашей прогулки — фотосессия, которая не предполагает исторического экскурса.

Организационные детали

По итогу съёмки я передам все удачные фото в лёгкой цветокоррекции (около 150, а возможно и больше) посредством виртуальной галереи на сайте: вы сможете скачать фото как в оригинальном размере, так и в более сжатом формате. Также вы сможете отобрать 15 понравившихся кадров для более детальной ретуши. Фотографии хранятся на сайте 1 месяц.

Вы можете взять с собой на съёмку один комплект одежды, чтобы переодеться. Рекомендую захватить аксессуары в виде шляпок, очков, шалей. Если в съёмке участвуют несколько человек, советую подбирать одежду в тон, без ярких принтов и надписей.

Оплата принимается в манатах, долларах или евро

Дополнительные расходы (по желанию)