Запечатлеть себя в декорациях исторического центра Ичери-шехер
Я очень люблю свой город и хочу продемонстрировать его красоту вам, чтобы на память остались не обычные туристические фото, а профессиональные снимки колоритного центра Баку — Ичери-шехер.
Мы побываем в самых значимых местах Старого города, и я поймаю в объектив ваши лучшие ракурсы на фоне живописного ансамбля древней и современной архитектуры.
Мы побываем в самых значимых местах Старого города, и я поймаю в объектив ваши лучшие ракурсы на фоне живописного ансамбля древней и современной архитектуры.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наша фотопрогулка пройдёт по Старому городу, окружённому крепостными стенами. Среди основных достопримечательностей, на фоне которых мы поснимаем, будут:
- Девичья башня — символ Баку
- Парные крепостные ворота, к которым подходил древний караванный путь
- Старинные подземные бани
- Дом бакинских ханов — большой архитектурный комплекс в сердце Ичери-шехера
- Дворец ширваншахов на вершине бакинского холма, откуда открывается потрясающая панорама города
Я немного расскажу о Баку, но основной формат нашей прогулки — фотосессия, которая не предполагает исторического экскурса.
Организационные детали
- По итогу съёмки я передам все удачные фото в лёгкой цветокоррекции (около 150, а возможно и больше) посредством виртуальной галереи на сайте: вы сможете скачать фото как в оригинальном размере, так и в более сжатом формате. Также вы сможете отобрать 15 понравившихся кадров для более детальной ретуши. Фотографии хранятся на сайте 1 месяц.
- Вы можете взять с собой на съёмку один комплект одежды, чтобы переодеться. Рекомендую захватить аксессуары в виде шляпок, очков, шалей. Если в съёмке участвуют несколько человек, советую подбирать одежду в тон, без ярких принтов и надписей.
- Оплата принимается в манатах, долларах или евро
Дополнительные расходы (по желанию)
- Стоимость фотосессии указана за 1-2 человек (дети не в счёт). Возможно участие большего количества людей (до 6 человек), доплата за каждого — 50 евро.
- Доступны услуги стилиста, визажиста и мастера по волосам — цена по запросу
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамилла — ваш гид в Баку
Я родилась и выросла в Баку в интернациональной семье. Очень люблю работать с людьми и снимать портреты. Фотографией занимаюсь уже более 10 лет. Поняла, что максимальный заряд энергии и позитива получаю от фотосессии в формате прогулки, знакомясь с новыми людьми из разных стран и знакомя их со своим любимым городом!
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