Знакомство с новым и старым Баку

Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Баку формируют 2 части: внутренний и внешний город. Внутренний город — Ичери-шехер — нередко именуют Старым городом.

Он находится внутри крепостных стен и славится древними памятниками архитектуры — мы вдумчиво осмотрим их на пешей прогулке.

По современному Баку, наоборот, прокатимся на автомобиле — вольёмся в ритм большого города и поговорим о том, чем он живёт сейчас.
5
1 отзыв
Знакомство с новым и старым Баку
Знакомство с новым и старым Баку
Знакомство с новым и старым Баку
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Новый Баку — на автомобиле

  • Вы прокатитесь по улицам столицы Азербайджана под рассказы о дворцах нефтяных королей. Перед вами предстанет город, который в 19 веке поэтично именовали кавказским Парижем
  • Поднимитесь на панорамную смотровую, чтобы полюбоваться Баку с высоты птичьего полёта
  • Прогуляетесь по Нагорному парку и послушаете рассказ о здешних мемориалах
  • Увидите волнообразный шедевр архитектуры — культурный центр Гейдара Алиева

Старый Баку — пешком

Гуляя по лабиринту улочек Старого города, вы:

  • Поймёте, по какой причине он получил название Ичери-шехер
  • Рассмотрите все знаковые исторические локации: крепостные стены, Парные ворота, дворцовый ансамбль ширваншахов, Девичью башню, дворец Иса бека Гаджинского, Музей миниатюрных книг, дом Исмаилия, средневековые караван-сараи, хаммамы и мечети
  • Увидите места съёмок культовых советских кинокартин «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Тегеран 43»
  • Услышите множество городских легенд
  • Узнаете, что вкусного и где можно поесть в Баку

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле марки Opel или Toyota от места вашего проживания, услуги гида
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1 июня 2024
Очень понравилась экскурсия с Еленой.
Человек на своем месте, все очень доступно и душевно рассказывала. Видно, что человек любит и знает свою страну и свой город.

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