Баку формируют 2 части: внутренний и внешний город. Внутренний город — Ичери-шехер — нередко именуют Старым городом.
Он находится внутри крепостных стен и славится древними памятниками архитектуры — мы вдумчиво осмотрим их на пешей прогулке.
По современному Баку, наоборот, прокатимся на автомобиле — вольёмся в ритм большого города и поговорим о том, чем он живёт сейчас.
Он находится внутри крепостных стен и славится древними памятниками архитектуры — мы вдумчиво осмотрим их на пешей прогулке.
По современному Баку, наоборот, прокатимся на автомобиле — вольёмся в ритм большого города и поговорим о том, чем он живёт сейчас.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Новый Баку — на автомобиле
- Вы прокатитесь по улицам столицы Азербайджана под рассказы о дворцах нефтяных королей. Перед вами предстанет город, который в 19 веке поэтично именовали кавказским Парижем
- Поднимитесь на панорамную смотровую, чтобы полюбоваться Баку с высоты птичьего полёта
- Прогуляетесь по Нагорному парку и послушаете рассказ о здешних мемориалах
- Увидите волнообразный шедевр архитектуры — культурный центр Гейдара Алиева
Старый Баку — пешком
Гуляя по лабиринту улочек Старого города, вы:
- Поймёте, по какой причине он получил название Ичери-шехер
- Рассмотрите все знаковые исторические локации: крепостные стены, Парные ворота, дворцовый ансамбль ширваншахов, Девичью башню, дворец Иса бека Гаджинского, Музей миниатюрных книг, дом Исмаилия, средневековые караван-сараи, хаммамы и мечети
- Увидите места съёмок культовых советских кинокартин «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Тегеран 43»
- Услышите множество городских легенд
- Узнаете, что вкусного и где можно поесть в Баку
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле марки Opel или Toyota от места вашего проживания, услуги гида
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашад — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 132 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Рашад. Я и мой друг-коллега — коренные азербайджанцы с высшими образованиями, влюблённые в свою Родину. Уже больше 10 лет мы проводим однодневные экскурсии и многодневныеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
1 июня 2024
Очень понравилась экскурсия с Еленой.
Человек на своем месте, все очень доступно и душевно рассказывала. Видно, что человек любит и знает свою страну и свой город.
Человек на своем месте, все очень доступно и душевно рассказывала. Видно, что человек любит и знает свою страну и свой город.
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