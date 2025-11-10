Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Описание экскурсии Куда стремится каждый гость Баку? Правильно — в Старый Город или как мы его называем «Ичери Шехер». Именно здесь снимались эпизоды таких знаменитых советских фильмов как «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Айболит — 66», «Тегеран 43». Хотя за столетия Баку шагнул далеко за пределы этих крепостных стен, сегодня все еще ни одна «новостройка» не может затмить собой этот небольшой квартал, по праву называемый «музеем под открытым небом». Тихие, мечтательные улочки … тут словно погружаешься в историю, давние периоды времени и жизни людей. Здесь по-прежнему не принято суетиться и куда-то спешить. Приготовьтесь прикоснуться к истории и услышать увлекательный рассказ нашего экскурсовода, который раскроет Вам все тайны и легенды «сердца Баку»! Парные Ворота «Гоша Гала» Укрепления издавна восхищали людей, свидетельствовали о мощи тех, кто их построил, а также хранили воспоминания о том, что пережил город. «Почему ворота парные?», «Что означают головы быка и льва, выбитые над аркой?» — ответы на эти и многие другие вопросы Вам поведает наш опытный экскурсовод. «Караван-сараи» «Откуда в Баку так много отелей?» — возможно Вы удивитесь, но они всегда тут были. Будучи восточным городом, Баку не обошел один из важнейших элементов Восточной архитектуры — комплекс Караван-сараев. Эти постоялые дворы использовались для размещения торговых караванов и купцов с товарами. Нас ждет осмотр двух «первых гостиниц» — Мултани (XV в.) и Бухарского (XIV в.). «Археологический сад» «Это место, где все началось» — скажете Вы и будете правы. Остатки строений эпохи бронзы в сочетании с множеством артефактов делают это место по-настоящему особенным! Девичья башня или «Гыз Галасы» (включен в список памятников ЮНЕСКО) Главный вопрос – «Почему Девичья башня?». Многие историки объясняют происхождение такого названия с неприступностью башни. Однако, это далеко не единственная версия, ведь главная достопримечательность Баку хранит в себе столько же секретов, сколько камней в ее древней кладке… Джума Мечеть или «Пятничная Мечеть» Главная Мечеть Старого Города неоднократно перестраивалась и в нынешнем виде была построена в конце 19-го века на деньги бакинского мецената Гаджи Шихали Дадашева. Ажурная каменная резьба и красивые орнаменты – все это делает невозможное, а именно выделяет «Пятничную Мечеть» на фоне других зданий Старого города. «Поскользнулся, упал. Потерял сознание. Очнулся, гипс…» «Падать или не падать?» — вот в чем вопрос! Историю простого труженика Семена Семеновича Горбункова мы знаем наизусть с самого детства. Удивительно, но не прошло и нескольких дней, как картину растащили на цитаты, а детвора уже распевала песню про зайцев. И сегодня, спустя полвека после съемок «Бриллиантовой руки» в Баку, старинные улочки «Ичери Шехер» продолжают напоминают кадры из любимой картины. Памятник Алиага Вахиду Впереди нас ждет один из лучших памятников мира, посвященный Алиага Вахиду — известному азербайджанскому поэту, оставившего яркий след в литературе и культуре страны. Говорят: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Эта поговорка многое раскрывает нам о друге великого русского поэта Сергея Есенина. Находящиеся на памятнике фигуры людей и множество других мелких деталей скрывают глубокий смысл (его Вам поведает наш экскурсовод), но мы уверены, что каждый найдёт там что-то своё… Дворец Ширваншахов (включен в список памятников ЮНЕСКО) Резиденции правителей всегда привлекали внимание своей роскошью и помпезностью, однако Дворец Ширваншахов стал исключением. «Простота и Роскошь» — два непримиримых понятия, прекрасно сочетающихся в этой жемчужине архитектурного наследия Азербайджана. Несмотря на то, что дворец строился не одно десятилетие (XIII по XVI вв), постоянно пополняясь новыми сооружениями — оно производит поразительно целостное впечатление. Приготовьтесь совершить путешествие во времени и отправится в гости к самому Ширваншаху. Важная информация: Место встречи: Старый город

