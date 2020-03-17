11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Поплутать по улочкам и увидеть самое интересное, раскрыть истории города и ощутить его атмосферу

Офил
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Офил – ваш гид
Старый центр — пожалуй, самое колоритное место в Баку.

Вас очаруют лабиринты переулков, уютные балкончики и аутентичная архитектура.

Я познакомлю вас с биографией города, его религиозной жизнью и торговым прошлым.

А еще покажу главные достопримечательности и необычные места.
15 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Конституционного суда
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Магия старого Баку
Магия старого Баку

Что вас ожидает

Погружение в историю
Наша прогулка начнется у центральных ворот в Старый Город. Я расскажу о появлении Баку и строительстве крепостных стен, о планировке центра и делении на богатые и бедные кварталы, которое существовало до начала XX века.
Возле Девичьей Башни вы услышите легенду о дочери шаха и узнаете истинное предназначение этого сооружения. У руин Святого Варфоломея, апостола Иисуса Христа, поговорим о христианстве и первой церкви в Азербайджане, а возле Джума-мечети — об исламе.

Баку торговый
В двухэтажном караван-сарае Мугам вас ждет знакомство с традиционным азербайджанским чаепитием. На рыночной площади вы поймете, какие торговые пути вели в наш город и какие товары вывозили из страны в средние века. Кроме того, обсудим популярные сувениры и изделия, привлекающие современного туриста.

Бакинские изюминки
На прогулке по Губернаторскому Саду мы поговорим о его прошлом. Пройдем по местам съемок культового советского фильма «Бриллиантовая рука» и рассмотрим дом с кошками. Вы посетите мастерскую художника Али Шамси и заглянете в баню-хамам Ага Микаила, которая является памятником культуры! А в музее миниатюрной книги рассмотрите крошечные фолианты и подивитесь тонкой работе.

В программу не входит посещение Девичьей Башни и Дворца Ширваншахов, но я дам подробную информацию о том, что представляют эти сооружения и что можно увидеть внутри.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь
  • Дополнительных расходов не предвидится
Магия старого Баку
Магия старого Баку
Магия старого Баку
Магия старого Баку
Магия старого Баку
Магия старого Баку
Магия старого Баку
Магия старого Баку
Магия старого Баку
Магия старого Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Конституционного суда.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Офил
Офил
Коренной бакинец, в туризме работаю более 15 лет. Являюсь главным редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель Национальной Туристической Премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (ВУЗ окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почетный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским, азербайджанским, говорю на польском, турецком и английском.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 марта 2020
Получили удовольствие от прогулки по старому Баку. Экскурсия была очень познавательная, рационально составлен маршрут. Рекомендуем.
12 марта 2020
Мы очень довольны, что начали знакомство с городом Баку с помощью Офила - замечательного гида, знающего, тактичного и внимательного человека. Встреча с ним состоялась в первый день нашего пребывания в городе, и он сумел задать настроение всей поездке. Спасибо огромное!
15 февраля 2020
Интереснейшая экскурсия по старому городу с гидом Офилом Исмаиловым оставила неизгладимое впечатление. Крепостные стены, узенькие улочки с огромным количеством музеев, сувенирных лавок, караван-сараи, бани, мечети, Девичья башня, дворец Ширваншахов и талантливый рассказчик погрузил нас в те далекие времена и помог представить как это было. Спасибо Офилу
23 ноября 2019
Офил прекрасный гид, который очень любит свой город и с любовью рассказывает о нем, . Я однозначно его советую всем путешествующим в Баку. Мы были с другом в Баку всего на выходные и нам очень хотелось узнать и посмотреть как можно больше за маленький отрезок времени. С Офилом мы прошлись по основным достопримечательностям Баку и получили много полезной информации, которую уж точно не забудем. А какой визит у нас был в картинную мастерскую!!!!!!!!!Офил, спасибо Вам огромное за интересную экскурсию и за внимание к нам. Всем очень рекомендую Офила.
28 октября 2019
Очень приятная и интересная экскурсия. Очень интересный гид. Спасибо большое!!!
17 октября 2019
Добрый день! Очень понравилась экскурсия "Магия старого Баку", понятная и содержательная, Офил хороший рассказчик, мастер своего дела, всем рекомендую!
9 октября 2019
Экскурсия была немного спонтанная для нас. За день до этого мы прошли старый город, но видимо все не случайно. Офил как сам город Баку, интеллигентный, гостеприимный, начитанный, мудрый, приятный рассказчик. Мы очень рады знакомству. Экскурсовод -профессионал. Самостоятельно мы узнали и увидели бы процентов 5 от той информации, которую получили благодаря Офилу. И кроме исторической информации услышали очень много советов куда сьездить, что посмотреть, где покушать вкусно. Это здорово!
5 октября 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании, Офил-очень хороший рассказчик, знает историю своей страны, обладает тонким чувством юмора, что сделало нашу экскурсию ещё более интересной. Улочки старого Баку завораживают. Рекомендую всем, кто в Баку в первый раз, взять эту экскурсию
4 октября 2019
Очень понравилась экскурсия! Завалили Офила самыми разными вопросами об истории и современном Баку и Азербайджане - ответил на все и интересно рассказал обо всем, что нас интересовало за рамками программы. Спасибо большое!
27 сентября 2019
Добрый день. Были в Баку с 16 по 23 сентября, 18 сентября ходили на экскурсию «Магия старого Баку» Нам очень понравилось. Рекомендую. Отдельное Спасибо гиду;) Дал много советов куда сходить и что посмотреть. Порекомендовал ресторан «Долма» ребята место супер а еда просто волшебная. Очень советую! Цены не высокие что самое главное.
Ещё 1 отзыв

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