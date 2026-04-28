11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Магия старого Баку

Поплутать по улочкам и увидеть самое интересное, раскрыть истории города и ощутить его атмосферу
Старый центр — пожалуй, самое колоритное место в Баку. Вас очаруют лабиринты переулков, уютные балкончики и аутентичная архитектура. Я познакомлю вас с биографией города, его религиозной жизнью и торговым прошлым. А еще покажу главные достопримечательности и необычные места.
5
185 отзывов
Магия старого Баку
Магия старого Баку
Магия старого Баку

Описание экскурсии

Погружение в историю

Наша прогулка начнется у центральных ворот в Старый Город. Я расскажу о появлении Баку и строительстве крепостных стен, о планировке центра и делении на богатые и бедные кварталы, которое существовало до начала XX века.
Возле Девичьей Башни вы услышите легенду о дочери шаха и узнаете истинное предназначение этого сооружения. У руин Святого Варфоломея, апостола Иисуса Христа, поговорим о христианстве и первой церкви в Азербайджане, а возле Джума-мечети — об исламе.

Баку торговый

Мы посетим самый большой в Старом Городе двухэтажный караван-сарай, а также самый старый караван-сарай (XII в.). На рыночной площади вы поймете, какие торговые пути вели в наш город и какие товары вывозили из страны в средние века. Кроме того, обсудим популярные сувениры и изделия, привлекающие современного туриста.

Бакинские изюминки

На прогулке по Губернаторскому Саду мы поговорим о его прошлом. Пройдем по местам съемок культового советского фильма «Бриллиантовая рука» и рассмотрим дом с кошками. Вы посетите мастерскую художника Али Шамси и заглянете в баню-хамам Ага Микаила, которая является памятником культуры! А в музее миниатюрной книги рассмотрите крошечные фолианты и подивитесь тонкой работе.

В программу не входит посещение Девичьей Башни и Дворца Ширваншахов, но я дам подробную информацию о том, что представляют эти сооружения и что можно увидеть внутри.

Организационные детали

  • Оплата может приниматься в российских рублях на карту сбербанка России по курсу ЦБ РФ на день оплаты или в долларах, азербайджанских манатах (наличными или на азербайджанскую карту) по курсу ЦБ Азербайджана на день оплаты
  • Экскурсия проводится также и для больших групп, до 15 человек. В этом случае дополнительная оплата обговаривается и зависит от конкретного числа участников
  • Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь
  • Дополнительных расходов не предвидится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил
Офил — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1777 туристов
Коренной бакинец, член Ассоциации гидов Азербайджана. В туризме с 2008 года. В 2024 году отмечен почетной грамотой государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики. Имею сертификат Министерства туризма Греции. Являюсь главным
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редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель национальной туристической премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (вуз окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почётный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским и азербайджанским языками, говорю на польском, турецком и английском.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 185 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
183
4
2
3
2
1
Е
Спасибо большое Офилу за экскурсию, мне и детям было очень интересно! Мы впервые в Баку, считаю что очень емко и в то же время не перегружено было показано и интересно рассказано все основное. Обязательно еще приедем и именно к Офилу обратимся за другими экскурсиями, в этот раз только знакомимся с Баку.
Спасибо большое Офилу за экскурсию, мне и детям было очень интересно! Мы впервые в Баку, считаю
Офил
Офил
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо за отзыв! Очень приятно, что Ваши дети внимательно все слушали, что им все интересно. Обязательно приезжайте ещё, всегда буду рад встречи с Вашей семьёй.
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Динар
Помимо интересной экскурсии, Офил еще помог нам в организации резервирования обеда в ресторане и трансфера в аэропорт. Рекомендую гида, все было чётко по времени
Помимо интересной экскурсии, Офил еще помог нам в организации резервирования обеда в ресторане и трансфера в
Помимо интересной экскурсии, Офил еще помог нам в организации резервирования обеда в ресторане и трансфера в
Помимо интересной экскурсии, Офил еще помог нам в организации резервирования обеда в ресторане и трансфера в
Помимо интересной экскурсии, Офил еще помог нам в организации резервирования обеда в ресторане и трансфера в
Помимо интересной экскурсии, Офил еще помог нам в организации резервирования обеда в ресторане и трансфера в
Помимо интересной экскурсии, Офил еще помог нам в организации резервирования обеда в ресторане и трансфера в
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А
Очень живая экскурсия по улочкам старого города, чай был приятным бонусом)
Очень живая экскурсия по улочкам старого города, чай был приятным бонусом)
Очень живая экскурсия по улочкам старого города, чай был приятным бонусом)
Очень живая экскурсия по улочкам старого города, чай был приятным бонусом)
Очень живая экскурсия по улочкам старого города, чай был приятным бонусом)
Очень живая экскурсия по улочкам старого города, чай был приятным бонусом)
Очень живая экскурсия по улочкам старого города, чай был приятным бонусом)
Очень живая экскурсия по улочкам старого города, чай был приятным бонусом)
Очень живая экскурсия по улочкам старого города, чай был приятным бонусом)+2
Очень живая экскурсия по улочкам старого города, чай был приятным бонусом)
Очень живая экскурсия по улочкам старого города, чай был приятным бонусом)
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Лидия
Отличная экскурсия по старому городу! Рекомендую!
Офил
Офил
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Желаю много интересных путешествий!
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Ольга
Тут с Офилом получился очень познавательным, мы узнали много про Старый город, Баку и, в целом, про Азербайджан. Очень рекомендуем!
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Л
Огромная благодарность Офилу за интесную экскурсию! Легкое, непринужденное повествование - время пролетело незаметно. Баку прекрасен, но после общения с Офилом просто влюбляешься в этот город и страну в целом. Рекомендуем!
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