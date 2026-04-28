11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Поплутать по улочкам и увидеть самое интересное, раскрыть истории города и ощутить его атмосферу
Старый центр — пожалуй, самое колоритное место в Баку. Вас очаруют лабиринты переулков, уютные балкончики и аутентичная архитектура. Я познакомлю вас с биографией города, его религиозной жизнью и торговым прошлым. А еще покажу главные достопримечательности и необычные места.
Наша прогулка начнется у центральных ворот в Старый Город. Я расскажу о появлении Баку и строительстве крепостных стен, о планировке центра и делении на богатые и бедные кварталы, которое существовало до начала XX века. Возле Девичьей Башни вы услышите легенду о дочери шаха и узнаете истинное предназначение этого сооружения. У руин Святого Варфоломея, апостола Иисуса Христа, поговорим о христианстве и первой церкви в Азербайджане, а возле Джума-мечети — об исламе.
Баку торговый
Мы посетим самый большой в Старом Городе двухэтажный караван-сарай, а также самый старый караван-сарай (XII в.). На рыночной площади вы поймете, какие торговые пути вели в наш город и какие товары вывозили из страны в средние века. Кроме того, обсудим популярные сувениры и изделия, привлекающие современного туриста.
Бакинские изюминки
На прогулке по Губернаторскому Саду мы поговорим о его прошлом. Пройдем по местам съемок культового советского фильма «Бриллиантовая рука» и рассмотрим дом с кошками. Вы посетите мастерскую художника Али Шамси и заглянете в баню-хамам Ага Микаила, которая является памятником культуры! А в музее миниатюрной книги рассмотрите крошечные фолианты и подивитесь тонкой работе.
В программу не входит посещение Девичьей Башни и Дворца Ширваншахов, но я дам подробную информацию о том, что представляют эти сооружения и что можно увидеть внутри.
Организационные детали
Оплата может приниматься в российских рублях на карту сбербанка России по курсу ЦБ РФ на день оплаты или в долларах, азербайджанских манатах (наличными или на азербайджанскую карту) по курсу ЦБ Азербайджана на день оплаты
Экскурсия проводится также и для больших групп, до 15 человек. В этом случае дополнительная оплата обговаривается и зависит от конкретного числа участников
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1777 туристов
Коренной бакинец, член Ассоциации гидов Азербайджана. В туризме с 2008 года. В 2024 году отмечен почетной грамотой государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики. Имею сертификат Министерства туризма Греции. Являюсь главным читать дальшеуменьшить
редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель национальной туристической премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (вуз окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почётный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским и азербайджанским языками, говорю на польском, турецком и английском.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 185 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
183
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2
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–
2
–
1
–
Е
Елена
Спасибо большое Офилу за экскурсию, мне и детям было очень интересно! Мы впервые в Баку, считаю что очень емко и в то же время не перегружено было показано и интересно рассказано все основное. Обязательно еще приедем и именно к Офилу обратимся за другими экскурсиями, в этот раз только знакомимся с Баку.
Офил
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо за отзыв! Очень приятно, что Ваши дети внимательно все слушали, что им все интересно. Обязательно приезжайте ещё, всегда буду рад встречи с Вашей семьёй.
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Динар
Помимо интересной экскурсии, Офил еще помог нам в организации резервирования обеда в ресторане и трансфера в аэропорт. Рекомендую гида, все было чётко по времени
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А
Александр
Очень живая экскурсия по улочкам старого города, чай был приятным бонусом)
+2
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Лидия
Отличная экскурсия по старому городу! Рекомендую!
Офил
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Желаю много интересных путешествий!
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Ольга
Тут с Офилом получился очень познавательным, мы узнали много про Старый город, Баку и, в целом, про Азербайджан. Очень рекомендуем!
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Л
Людмила
Огромная благодарность Офилу за интесную экскурсию! Легкое, непринужденное повествование - время пролетело незаметно. Баку прекрасен, но после общения с Офилом просто влюбляешься в этот город и страну в целом. Рекомендуем!