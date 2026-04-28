11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Старый центр — пожалуй, самое колоритное место в Баку. Вас очаруют лабиринты переулков, уютные балкончики и аутентичная архитектура. Я познакомлю вас с биографией города, его религиозной жизнью и торговым прошлым. А еще покажу главные достопримечательности и необычные места.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 8 чел.

Описание экскурсии

Погружение в историю

Наша прогулка начнется у центральных ворот в Старый Город. Я расскажу о появлении Баку и строительстве крепостных стен, о планировке центра и делении на богатые и бедные кварталы, которое существовало до начала XX века.

Возле Девичьей Башни вы услышите легенду о дочери шаха и узнаете истинное предназначение этого сооружения. У руин Святого Варфоломея, апостола Иисуса Христа, поговорим о христианстве и первой церкви в Азербайджане, а возле Джума-мечети — об исламе.

Баку торговый

Мы посетим самый большой в Старом Городе двухэтажный караван-сарай, а также самый старый караван-сарай (XII в.). На рыночной площади вы поймете, какие торговые пути вели в наш город и какие товары вывозили из страны в средние века. Кроме того, обсудим популярные сувениры и изделия, привлекающие современного туриста.

Бакинские изюминки

На прогулке по Губернаторскому Саду мы поговорим о его прошлом. Пройдем по местам съемок культового советского фильма «Бриллиантовая рука» и рассмотрим дом с кошками. Вы посетите мастерскую художника Али Шамси и заглянете в баню-хамам Ага Микаила, которая является памятником культуры! А в музее миниатюрной книги рассмотрите крошечные фолианты и подивитесь тонкой работе.

В программу не входит посещение Девичьей Башни и Дворца Ширваншахов, но я дам подробную информацию о том, что представляют эти сооружения и что можно увидеть внутри.

Организационные детали