На неспешной прогулке вы увидите главные достопримечательности Старого города: Девичью башню, Джума-мечеть, дворец Ширваншахов и не только. Я поделюсь историей Азербайджана — вы узнаете о традициях и культуре, о бакинцах разных эпох. А потом отправимся дегустировать национальную кухню: выбирайте, что бы вы хотели попробовать.

Описание экскурсии

Погуляем по Старому городу

Вы узнаете всё о Баку — от первых веков нашей эры до периода нефтяного бума. И увидите ключевые достопримечательности. Наш маршрут:

Парные ворота

Конституционный суд

«Дворец счастья»

Национальная академия наук

Улица Азиза Алиева

Караван-сараи раннего Средневековья

Бани 15 века

Медресе 16–17 веков

Девичья башня

Граффити в лабиринтах старого города

Джума-мечеть

Музей миниатюрных книг

Дом Шарля де Голля

Мечеть Мухаммеда

Мастерская Али Шамси

Дворцовый комплекс Ширванхов

Места съёмок фильмов «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия»

И конечно, поедим!

Гастрономическая часть экскурсии зависит от ваших предпочтений: расскажите, что вы любите, а я отведу вас в одно из заведений, которые любят местные. Хотите попробовать плов или кутабы — а может, долму или традиционные сладости? Мы выберем лучшее место: в тёплой, дружеской атмосфере я расскажу о нашей кухне, а вы продегустируете национальные блюда.

Организационные детали