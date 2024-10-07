На неспешной прогулке вы увидите главные достопримечательности Старого города: Девичью башню, Джума-мечеть, дворец Ширваншахов и не только. Я поделюсь историей Азербайджана — вы узнаете о традициях и культуре, о бакинцах разных эпох. А потом отправимся дегустировать национальную кухню: выбирайте, что бы вы хотели попробовать.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсии
Погуляем по Старому городу
Вы узнаете всё о Баку — от первых веков нашей эры до периода нефтяного бума. И увидите ключевые достопримечательности. Наш маршрут:
- Парные ворота
- Конституционный суд
- «Дворец счастья»
- Национальная академия наук
- Улица Азиза Алиева
- Караван-сараи раннего Средневековья
- Бани 15 века
- Медресе 16–17 веков
- Девичья башня
- Граффити в лабиринтах старого города
- Джума-мечеть
- Музей миниатюрных книг
- Дом Шарля де Голля
- Мечеть Мухаммеда
- Мастерская Али Шамси
- Дворцовый комплекс Ширванхов
- Места съёмок фильмов «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия»
И конечно, поедим!
Гастрономическая часть экскурсии зависит от ваших предпочтений: расскажите, что вы любите, а я отведу вас в одно из заведений, которые любят местные. Хотите попробовать плов или кутабы — а может, долму или традиционные сладости? Мы выберем лучшее место: в тёплой, дружеской атмосфере я расскажу о нашей кухне, а вы продегустируете национальные блюда.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи. По желанию вы можете посетить дворец Ширваншахов — 4 маната/взрослые; 0,4 маната/школьники
- Заказ в кафе/ресторане оплачивается отдельно по меню
- Пешая часть экскурсии — примерно 1,5 часа
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Сабира
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 242 туристов
Приветствую вас, дорогие гости Азербайджана! Меня зовут Джамал, я родился и вырос в Баку. Вожу экскурсии по всей стране уже более семи лет. С большой радостью знакомлю гостей с историей, традициями и кухней любимой страны. Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Байрамова
7 окт 2024
Хорошая экскурсия. Приятные впечатления. Мы остались довольны. Экскурсовод Джавид грамотный, вежливый, внимательный и заботливый. Спасибо ему большое!
Олеся
5 окт 2024
Огородная благодарность Джамалу. Интересная экскурсия. Рассказывал увлекательно и добавлял щепотку юмора. Отвечал на все вопросы, связанные с Баку и его историей. Грамотно говорит на русском. Гостеприимная страна и народ ☺️
Татьяна
5 окт 2024
Очень хотелось погулять по старому Баку, по его узким улочкам в компании хорошего толкового гида.
Были опасения, что сейчас походим по лабиринтам, услышим какие-нибудь «байки от местных» и все.
Мне просто очень
Были опасения, что сейчас походим по лабиринтам, услышим какие-нибудь «байки от местных» и все.
Мне просто очень
S
Svetlana
30 сен 2024
Экскурсию проводил экскурсовод Джамал, замечательный рассказчик, с хорошим знанием языка, эрудированный, ответил на все наши вопросы и рассказал множество интересных фактов и случаев, показал не только парадные улицы старого города и знаковые места, но и провел очень интересными лабиринтами и закоулками. Экскурсия понравилась, рекомендую.
Н
Наталья
26 сен 2024
Спасибо Джамалу за отлично проведенное время и за наше первое знакомство с историей Баку! От души рекомендую экскурсию тем, кто хочет составить первое впечатление о городе. Нам очень понравилось!
Людмила
25 сен 2024
Это была очень впечатляющая экскурсия!. . Джамал прекрасно владеет материалом, преподносит его доступно, увлеченно. Очень познавательно и атмосферно! 🌟
Виктория
20 сен 2024
Мы с семьей прекрасно провели время на экскурсии с Джамалом. Экскурсия включает в себя не популярный туристический маршрут, а заковыристый по лабиринтам старого города, отчего это было намного интересней. Читала
Наталья
20 сен 2024
В непринуждённой атмосфере и хорошей компании нашего гида Джамала прогулялись по достопримечательностям, знаковым местам и лабиринтам старого города, рекомендую 👍
Р
Роман
19 сен 2024
Отличная экскурсия с Джамалом, веселый, интересная подача информации, отвечает на любые вопросы, даже не касающиеся самой экскурсии. Рекомендую.
С
Саша
19 сен 2024
Очень интересно было
Интересно объяснил историю старого города
Интересно объяснил историю старого города
Карина
12 сен 2024
Путешествовали по Старому городу с гидом Джамалом. Очень понравилась манера Джамала преподносить информацию. Будто гуляешь со старым знакомым по улочкам города и он рассказывает интересные истории, отвечает на все вопросы
И
Ирина
28 авг 2024
Экскурсия по старому городу: чётко, структурировано, понятно, интересно, без воды, много нового узнали о стране и её истории. Джамал показал старый город таким, каким бы мы его самостоятельно не увидели, это точно. Ответил на все наши вопросы. Мря дочь- 16 лет- ещё долго вспоминала и пересказывала услышанное. Спасибо. Уже порекомендовала друзьям.
D
Dmitry
22 авг 2024
Конкретно, разнообразно. Содержательно. Рекомендую.
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