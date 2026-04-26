2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулок по Старому городу Баку. В это время вы сможете насладиться атмосферой средневековых улиц и исторических памятников в полной мере. В теплые дни экскурсия становится особенно приятной, так как вы сможете проводить больше времени на свежем воздухе, погружаясь в историю города. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также стоит посетить Баку. Эти месяцы отличаются комфортной температурой, что делает прогулки по историческим местам удобными и увлекательными.

Ширваншахов и знаковых местах, таких как Девичья башня и караван-сараи. Вас ждет знакомство с местными традициями, религиозными памятниками и историями о знаменитых личностях, в том числе поэте Алиага Вахиду. На экскурсии вы также сможете пройти по следам культового фильма «Бриллиантовая рука» и, возможно, даже загадать желание в святом месте, известном своими чудотворными свойствами. Все это без дополнительных расходов и с возможностью самостоятельно посетить Девичью башню и Дворец Ширваншахов после экскурсии

Описание экскурсии

Средневековый Баку

Мы пройдем по каменным переулкам — я раскрою их секреты, объясню, кто охраняет их на протяжении веков. Вы увидите мечети и тяжелые минареты, услышите о религиях, оставивших здесь свой след, и о династии правителей Ширваншахов. У стен загадочной Девичьей башни поговорим об апостоле Варфоломее, который является святым покровителем Баку. А еще я расскажу об устройстве караван-сараев и традициях восточных хамамов.

Новая история Баку

Перенесемся в 19-20 века. Стоя у домов, переживших своих владельцев, вы узнаете о нефтяных баронах, о влиянии европейской архитектуры и культуры на облик города. Я также расскажу о всемирно известных личностях, выросших в Старом городе. Покажу памятник поэту Алиага Вахиду, который врос корнями прямо в землю, и объясню, чем поэт заслужил любовь миллионов.

За «Бриллиантовой рукой»

У вас будет возможность «упасть» в том самом месте, где упал главный герой легендарного фильма. Заблудиться в лабиринтах улочек, как герой Миронова, и произнести фразу «Руссо туристо — облико морале», позируя у той самой двери. А пока вы будете это делать, я поделюсь малоизвестными фактами о съёмках фильма.

Вы также узнаете, куда много лет за помощью и исцелением приходят верующие любых конфессий. И сами сможете попросить об исполнении желаний в этом святом месте.

Организационные детали