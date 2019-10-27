2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Нескучная прогулка по центру Баку и таинственные истории его достопримечательностей

Эвелина
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Эвелина – ваш гид
Старый город за крепостной стеной, или как его еще называют, Ичери Шехер, — это сердце Баку.

На узких улочках вас ждет захватывающее приключение.

Я помогу ощутить дух времени, расскажу об основных вехах в истории и поделюсь любопытными сюжетам и фактами о ключевых памятниках.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Секреты Старого города
Секреты Старого города

Что вас ожидает

Средневековый Баку
Мы пройдем по каменным переулкам — я раскрою их секреты, объясню, кто охраняет их на протяжении веков. Вы увидите мечети и тяжелые минареты, услышите о религиях, оставивших здесь свой след, и о династии правителей Ширваншахов. У стен загадочной Девичьей башни поговорим об апостоле Варфоломее, который является святым покровителем Баку. А еще я расскажу об устройстве караван-сараев и традициях восточных хамамов.

Новая история Баку
Перенесемся в 19-20 века. Стоя у домов, переживших своих владельцев, вы узнаете о нефтяных баронах, о влиянии европейской архитектуры и культуры на облик города. Я также расскажу о всемирно известных личностях, выросших в Старом городе. Покажу памятник поэту Алиага Вахиду, который врос корнями прямо в землю, и объясню, чем поэт заслужил любовь миллионов.

За «Бриллиантовой рукой»
У вас будет возможность «упасть» в том самом месте, где упал главный герой легендарного фильма. Заблудиться в лабиринтах улочек, как герой Миронова, и произнести фразу «Руссо туристо — облико морале», позируя у той самой двери. А пока вы будете это делать, я поделюсь малоизвестными фактами о съёмках фильма.
Вы также узнаете, куда много лет за помощью и исцелением приходят верующие любых конфессий. И сами сможете попросить об исполнении желаний в этом святом месте.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Обзорная экскурсия не предполагает посещение Девичьей башни и Дворца Ширваншахов, при желании вы сможете сделать это самостоятельно после экскурсии
Секреты Старого города
Секреты Старого города
Секреты Старого города
Секреты Старого города
Секреты Старого города
Секреты Старого города
Секреты Старого города
Секреты Старого города
Секреты Старого города
Секреты Старого города
Секреты Старого города
Секреты Старого города
Секреты Старого города
Секреты Старого города
Секреты Старого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эвелина
Эвелина
Уважаемые путешественники и гости Баку! Я русский сертифицированный гид-экскурсовод, переводчик, опытный водитель с многолетним стажем. Родилась и выросла в Азербайджане, поэтому не понаслышке знаю все о быте, культуре, образе жизни, кулинарных особенностях, традициях и ценностях этого гостеприимного народа. Занимаясь любимым делом, получаю огромное удовольствие от знакомства и общения с новыми людьми, с радостью отвечаю на вопросы и делюсь знаниями. Я приглашаю вас в Азербайджан, туда, где встречаются Европа и Азия! Помогу спланировать отдых с учетом личных пожеланий, чтобы сделать его максимально интересным и комфортным. Вы получите полезные советы относительно дальнейшего времяпровождения в Баку и соберете свой букет из воспоминаний и ощущений.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 октября 2019
26.10.19 была на экскурсии с Эвелиной. Бронировала экскурсию всего за день, Эвелина практически моментально среагировала и очень вежливо ответила на все мои вопросы.
Очень рада, что выбрала именно Эвелину, было такое ощущение, что я приехала в гости к подруге, которая составила мне приятную компанию и при этом отлично владеет информацией.
Эвелина приятный, лёгкий, позитивный, тактичный человек, и профессиональный гид, любит свой город и заражает этим своих гостей (так Эвелина зовёт своих экскурсантов). Эвелина легко адаптировала маршрут под мои просьбы, отвечала на все вопросы и пожелания. Я не только познакомились с Баку, но и узнала много интересного и любопытного о местных жителях, их культуре и менталитете. Получила массу удовольствий и впечатлений.
Эвелина, большое спасибо тебе за интересную экскурсию, замечательную фотосессию и приятную компанию! :)
Если вы едете в Баку, не упустите свой шанс и бронируйте экскурсию с Эвелиной! Уверена, Эвелина найдёт подход к любому туристу.
14 октября 2019
Мы с друзьями с большим интересом прогулялись с Эвелиной по улочкам Старого города. 3,5 часа пролетели совсем незаметно. Экскурсия была очень интересная и познавательная. У нас появилось желание еще раз вернуться в этот чудесный город, чтобы продолжить знакомство с ним.

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