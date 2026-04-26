2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

🎥 Места съемок культового фильма «Бриллиантовая рука»
🕍 Возможность узнать о религиозных традициях и памятниках
🖼️ Знакомство с архитектурой и культурой 19-20 веков
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулок по Старому городу Баку. В это время вы сможете насладиться атмосферой средневековых улиц и исторических памятников в полной мере. В теплые дни экскурсия становится особенно приятной, так как вы сможете проводить больше времени на свежем воздухе, погружаясь в историю города. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также стоит посетить Баку. Эти месяцы отличаются комфортной температурой, что делает прогулки по историческим местам удобными и увлекательными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ичери-шехер
Девичья башня
Мечети и минареты
Караван-сараи
Восточные хамамы
Дома нефтяных баронов
Памятник Алиага Вахиду
Описание экскурсии
Средневековый Баку
Мы пройдем по каменным переулкам — я раскрою их секреты, объясню, кто охраняет их на протяжении веков. Вы увидите мечети и тяжелые минареты, услышите о религиях, оставивших здесь свой след, и о династии правителей Ширваншахов. У стен загадочной Девичьей башни поговорим об апостоле Варфоломее, который является святым покровителем Баку. А еще я расскажу об устройстве караван-сараев и традициях восточных хамамов.
Новая история Баку
Перенесемся в 19-20 века. Стоя у домов, переживших своих владельцев, вы узнаете о нефтяных баронах, о влиянии европейской архитектуры и культуры на облик города. Я также расскажу о всемирно известных личностях, выросших в Старом городе. Покажу памятник поэту Алиага Вахиду, который врос корнями прямо в землю, и объясню, чем поэт заслужил любовь миллионов.
За «Бриллиантовой рукой»
У вас будет возможность «упасть» в том самом месте, где упал главный герой легендарного фильма. Заблудиться в лабиринтах улочек, как герой Миронова, и произнести фразу «Руссо туристо — облико морале», позируя у той самой двери. А пока вы будете это делать, я поделюсь малоизвестными фактами о съёмках фильма. Вы также узнаете, куда много лет за помощью и исцелением приходят верующие любых конфессий. И сами сможете попросить об исполнении желаний в этом святом месте.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится
Обзорная экскурсия не предполагает посещение Девичьей башни и Дворца Ширваншахов, при желании вы сможете сделать это самостоятельно после экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эвелина — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3423 туристов
Уважаемые путешественники и гости Баку! Я русский сертифицированный гид-экскурсовод. Родилась и выросла в Азербайджане, поэтому не понаслышке знаю все о быте, культуре, образе жизни, кулинарных особенностях, традициях и ценностях этого читать дальшеуменьшить
гостеприимного народа.
Занимаясь любимым делом, получаю огромное удовольствие от знакомства и общения с новыми людьми, с радостью отвечаю на вопросы и делюсь знаниями.
Я приглашаю вас в Азербайджан, туда, где встречаются Европа и Азия! Помогу спланировать отдых с учетом личных пожеланий, чтобы сделать его максимально интересным и комфортным. Вы получите полезные советы относительно дальнейшего времяпровождения в Баку и соберете свой букет из воспоминаний и ощущений.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 134 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
134
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
Отличная экскурсия для 2-3х человек. Оригинальный маршрут по старому городу плюс интересное описание событий.
Эвелина
Ответ организатора:
Елена, благодарю за отзыв! Рада, что благодаря авторскому маршруту удалось не тооько интересно донести информацию, а еще и максимально погрузить вас в атмосферу Старого города. Новых путешествий и ярких впечатлений!
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Сразу оговорюсь, что Эвелина не просит оставлять отзывы об экскурсии, а следовательно, все пишут от души и искренне. Экскурсия замечательная, очень интересная по старому городу. Эвелина рассказывает не останавливаясь и читать дальшеуменьшить
не отвлекаясь, постоянно находясь в материале. Как уже здесь писали, подкупает чистейшая русская речь) Всё увидели, всё рассмотрели. Эвелина после экскурсии дала очень полезные советы, где поужинать, что стоит посетить, где купить сладости. На все вопросы ответила. Большое вам спасибо, Эвелина! Экскурсию рекомендуем однозначно.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алевтина
Потрясающая подготовка гида, отличный маршрут, демонстрация старых фотографий на айпаде - мы в восторге от Эвелины и Баку!
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Жанна
Замечательная экскурсия!) Много интересных моментов связанных с историей Азербайджана, нравами и обычаями. Информация подается Эвелиной очень легко и интересно, рассказ сопровождается иллюстрациями, старыми фотографиями, рисунками, что делает его еще более интересным и запоминающимся) Отдельное спасибо за ссылки по всем заинтересовавшим нас местам (рестораны, мызеи)
Эвелина
Ответ организатора:
Жанна, огромное спасибо за такой теплый отзыв! Было очень приятно провести время с вами. Рада, что ссылки оказались полезными. Всего Вам с Варварой самого доброго!
Вам был полезен этот отзыв?
Алина
Идеальная экскурсия для знакомства с городом! Позволяет почувствовать дух и атмосферу Баку, прогуляться по узким улочкам Старого города, узнать много деталей про жизнь купцов, Муслима Магомаева и, конечно, про съемки фильма Бриллиантовая рука. Эвелина отличный рассказчик - погружает, но не перегружает деталями! Очень рекомендую
Эвелина
Ответ организатора:
Алина, благодарю за отзыв! Мне очень приятно, что удалось передать вам волну бакинского настроения. Рада, что рассказы о купцах и легендарном читать дальшеуменьшить
Муслиме Магомаеве отозвались в вашем сердце. Надеюсь, что после прогулки по местам «Бриллиантовой руки» у вас остались только «бриллиантовые» впечатления. Буду счастлива видеть вас в Баку снова! P.S. Когда-нибудь я тоже доеду до Хабаровска 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Павел
Прекрасная экскурсия, интересная и увлекательная. Эвелина не скучно и на одном дыхании провела экскурсию, много любопытных фактов поведала, много показала и рассказала. Мы очень довольны, и рекомендуем!!!