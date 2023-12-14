Отправляйтесь с нами в захватывающее приключение по Апшеронскому полуострову, где каждый шаг становится новым открытием удивительных природных явлений и исторических тайн.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Зароострийский храм Атешгях
- Янардаг
- Соленое озеро Масазыр
Описание
Приглашаем вас отправиться в захватывающее приключение, раскрывающее тайны и удивительные явления природы Апшеронского полуострова. На нашем маршруте вас ждут уникальные впечатления. Присоединяйтесь к нам в это захватывающее путешествие, где каждый шаг — это новое открытие и возможность погрузиться в удивительные аспекты природы и истории этого удивительного региона.
Зароострийский храм Атешгях
Древний храм огнепоклонников был основан в 17-18 веках на месте горения вечных огней — месте выхода природного газа. Благодаря этому обстоятельству храм и носит название «Атешгях», что переводится как «Дом огня». Вам подробно расскажут о первой в мире моноатеистической религии под названием «Зороастризм».
Вечно горящая гора Янардаг
Янардаг — одна из самых удивительных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Представляет собой охваченный пламенем склон горы, который невозможно потушить ни дождем, ни засыпать песком, горящий на протяжении нескольких тысячелетий.
Розовое озеро
Мы посетим соленое озеро Масазыр. Его также называют розовым или мертвым озером. В мире всего восемь озер с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли в воде озеро принимает различные оттенки розового цвета. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида
- Водитель на комфортабельном автомобиле, который забирает по месту проживания
- Бутилированная вода
- Wi fi в машине
- Что не входит
- Трапеза
- Билеты на посещения
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место проживания туристаЗавершение: По желанию туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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