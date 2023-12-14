Приглашаем вас отправиться в захватывающее приключение, раскрывающее тайны и удивительные явления природы Апшеронского полуострова. На нашем маршруте вас ждут уникальные впечатления. Присоединяйтесь к нам в это захватывающее путешествие, где каждый шаг — это новое открытие и возможность погрузиться в удивительные аспекты природы и истории этого удивительного региона.

Зароострийский храм Атешгях

Древний храм огнепоклонников был основан в 17-18 веках на месте горения вечных огней — месте выхода природного газа. Благодаря этому обстоятельству храм и носит название «Атешгях», что переводится как «Дом огня». Вам подробно расскажут о первой в мире моноатеистической религии под названием «Зороастризм».

Вечно горящая гора Янардаг

Янардаг — одна из самых удивительных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Представляет собой охваченный пламенем склон горы, который невозможно потушить ни дождем, ни засыпать песком, горящий на протяжении нескольких тысячелетий.

Розовое озеро

Мы посетим соленое озеро Масазыр. Его также называют розовым или мертвым озером. В мире всего восемь озер с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли в воде озеро принимает различные оттенки розового цвета. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.