9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чтобы понять культуру Азербайджана, нужно не только прогуляться по старому Баку, но и посетить аутентичные посёлки Апшеронского полуострова. За один день вы побываете в посёлке Сураханы с сохранившимся храмом огнепоклонников

Атешгях. Представите жизнь средневековых поселений в музее под открытым небом посёлка Гала и согреетесь традиционным чаем с азербайджанским вареньем. А в Мардакане пройдёте по есенинским местам и подниметесь на вершину крепости, устоявшей под натиском монголо-татар.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Наследие культа огня в посёлке Сураханы

Первая остановка на нашем пути — самобытный посёлок Сураханы, где вы посетите храм индийских огнепоклонников Атешгях 18 века. Я расскажу об истории этих мест, о традициях коренных жителей, о строительстве храма и древнем культе огня. Вы узнаете о новых исторических теориях, согласно которым Сураханы древнее своего официального возраста, а также увидите добычу нефти в старых кварталах поселения.

Гала — погружение в древний быт

В посёлке Гала расположен единственный на Апшеронском полуострове историко-этнографический заповедник, который вам предстоит посетить. В музее под открытым небом вы познакомитесь с древним бытом азербайджанцев, осмотрите жилища, домашнюю утварь и наскальные рисунки 3 — 2 веков до нашей эры. А также увидите мини-зоопарк, музей антиквариата, нестандартный музей «От отходов к искусству» и осмотрите снаружи средневековую оборонительную башню. Во дворике 18 века за традиционным азербайджанским чаепитием с местными сортами варенья мы поговорим о средневековой жизни посёлка, об уникальной породе галинских овец и местных древних катакомбах.

По следам Есенина в посёлке Мардакан

Древний посёлок Мардакан — место, где в 1924 — 1925 годах жил Сергей Есенин на бывшей даче миллионера и нефтепромышленника Мухтарова. Вы посетите есенинские места, а после у мусульманской святыни понаблюдаете за старинным обрядом по снятию болезней. Мы осмотрим мавзолеи Пир Хасана и Хаджи Абу Тураба, а у памятника миллионеру и меценату Тагиеву поговорим о жизни этого замечательного человека. Кроме того, вы посетите средневековую оборонительную крепость 12 века, которую не смогли покорить монголо-татары хана Тохтамыша: с вершины крепости вам откроется панорама всего Мардакана.

Организационные детали

Входные билеты в музеи не включены в стоимость экскурсии. Билеты в следующие объекты туристы приобретают на месте: