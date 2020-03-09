9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Сураханы, Гала и Мардакан — этнографический тур

Познакомиться с бытом и древней историей колоритных поселков Апшеронского полуострова

Офил
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Офил – ваш гид
Чтобы понять культуру Азербайджана, нужно не только прогуляться по старому Баку, но и посетить аутентичные поселки Апшеронского полуострова.

За один день вы побываете в поселке Сураханы с сохранившимся храмом огнепоклонников Атешгях.

Представите жизнь средневековых поселений в музее под открытым небом поселка Гала и согреетесь традиционным чаем с азербайджанским вареньем.

А в Мардакане пройдете по есенинским местам и подниметесь на вершину крепости, устоявшей под натиском монголо-татар.
От 70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Сураханы, Гала и Мардакан — этнографический тур
Сураханы, Гала и Мардакан — этнографический тур

Что вас ожидает

Наследие культа огня в поселке Сураханы
Первая остановка на нашем пути — самобытный поселок Сураханы, где вы посетите храм индийских огнепоклонников Атешгях 18 века. Я расскажу об истории этих мест, о традициях коренных жителей, о строительстве храма и древнем культе огня. Вы узнаете о новых исторических теориях, согласно которым Сураханы древнее своего официального возраста, а также увидите добычу нефти в старых кварталах поселения.

Гала — погружение в древний быт
В поселке Гала расположен единственный на Апшеронском полуострове историко-этнографический заповедник, который вам предстоит посетить. В музее под открытым небом вы познакомитесь с древним бытом азербайджанцев, осмотрите жилища, домашнюю утварь и наскальные рисунки 3 — 2 веков до нашей эры. По желанию здесь также можно посетить мини-зоопарк, музей антиквариата, нестандартный музей «От отходов к искусству» и осмотреть снаружи средневековую оборонительную башню. Во дворике 18 века за традиционным азербайджанским чаепитием с местными сортами варенья мы поговорим о средневековой жизни поселка, об уникальной породе галинских овец и местных древних катакомбах.

По следам Есенина в поселке Мардакан
Древний поселок Мардакан — место, где в 1924 — 1925 годах жил Сергей Есенин на бывшей даче миллионера и нефтепромышленника Мухтарова. Вы посетите есенинские места, а после у мусульманской святыни понаблюдаете за старинным обрядом по снятию болезней. Мы осмотрим мавзолеи Пир Хасана и Хаджи Абу Тураба, а у памятника миллионеру и меценату Тагиеву поговорим о жизни этого замечательного человека. Кроме того, вы посетите средневековую оборонительную крепость 12 века, которую не смогли покорить монголо-татары хана Тохтамыша: с вершины крепости вам откроется панорама всего Мардакана.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Оборонительную крепость в Мардаканах, храм Атешгях в Сураханах, Музей антиквариата и открытый музей под небом в поселке Гала: стоимость билетов 2 евро (взрослый), 1 евро (студенты), 0.10 евро (школьники)
  • Также дополнительно оплачивается трансфер от вашего отеля и обратно — 30 евро
Сураханы, Гала и Мардакан — этнографический тур
Сураханы, Гала и Мардакан — этнографический тур
Сураханы, Гала и Мардакан — этнографический тур
Сураханы, Гала и Мардакан — этнографический тур
Сураханы, Гала и Мардакан — этнографический тур
Сураханы, Гала и Мардакан — этнографический тур
Сураханы, Гала и Мардакан — этнографический тур
Сураханы, Гала и Мардакан — этнографический тур
Сураханы, Гала и Мардакан — этнографический тур
Сураханы, Гала и Мардакан — этнографический тур
Сураханы, Гала и Мардакан — этнографический тур
Сураханы, Гала и Мардакан — этнографический тур
Сураханы, Гала и Мардакан — этнографический тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Офил
Офил
Коренной бакинец, в туризме работаю более 15 лет. Являюсь главным редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель Национальной Туристической Премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (ВУЗ окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почетный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским, азербайджанским, говорю на польском, турецком и английском.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Опытный гид,отработана четкая подача материала,вместе с тем экскурсия проходит легко,ненавязчиво,с юмором.Выбирали не длительную по километражу и времени поездку по Апшерону,ожидания полностью оправдались.Интересно,разнопланово,грамотно!Вместо оговоренного минивэна на 4х человек экскурсия проходила на предоставленном комфортным микроавтобусе.Все вопросы оговорили после бронирования.Понравилось угощение чаем,было приятно.Спасибо,рекомендуем!
25 января 2020
Офил- очень опытный гид, интересный рассказчик. Оперативно скорректировал программу экскурсии с учетом наших пожеланий и погодных условий. Посещение этнопарка в Гала - необычное сочетание реконструкции быта исторических поселений и музея современного искусства. Неожиданными были рассказы и посещение памятных мест, связанных с Сергеем Есениным. Впечатлило посещение хрустальной мечети, мусульманских святынь и прикосновение к неподдельной старине в крепости 12 века. Рекомендую!
30 октября 2019
Это была последняя экскурсия. и она оказалась достойным завершением нашей недельной поездки. Второй раз нашим гидом был Офил, и он предложил нам весьма разнообразный набор объектов, который оказался очень удачным.
Сураханы: огнепоклонники манят людей так же, как и сам огонь – последователей этой древнейшей религии осталось немного, жаль было бы не посетить храм Атешгях, существующий на этом месте с незапамятных времен.
Гала: музей под открытым небом – камни с рисунками и надписями, постройки, орудия труда, утварь. Все это плавно переходит в хозяйство, подобное тем, что существовали на этой земле веками – с постройками. разнообразными домашними животными и садом, в котором нас угостили чаем с прекрасным вареньем. А рядом современный музей работ любителей, претворяющий современный мусор в художественные произведения – удачный контраст с соседствующей стариной.
Мардакан: виллы бакинских миллионеров, где гостил Есенин, могилы знаменитых людей разных эпох, лучшие пляжи на Каспии (жаль, кончился купальный сезон!) и, наконец, четырехугольный замок 12 в. – детская мечта, замечательная маленькая крепость.
25 сентября 2019
Очень рекомендую и экскурсию и гида. Были в Баку впервые и всего два дня, зато одна экскурсия дала столько впечатлений и информации, что хочется вернуться ещё раз. Когда экскурсию проводит человек влюблённый в свою страну и свой народ, да ещё и обладающий энциклопедическими знаниями - результат всегда превосходит ваши ожидания. Огромное спасибо за подаренные впечатления! Рекомендую эту экскурсию всем путешественникам. Уверена вам понравится.
4 сентября 2019
Экскурсия очень интересная и насыщенная. Очень много информации и не только по теме экскурсии. Все сведения научно обоснованны, по данным из различных источников, но приподносятся в легкой и доступной форме, с юмором и вовлечением слушателя в процесс. Хочется не только посмотреть и послушать, но и подумать.
18 июня 2019
Офил открыл для меня Баку и Азербайджан! Влюбленный в свою профессию, историю и культуру страны, настоящий ученый, сравнивающий артефакты, и информацию из разных источников. С такими людьми невероятно интересно общаться. Отличный оратор, все очень понятно, логично, структурированно. Отдельное спасибо за терпение, потому, что экскурсия была индивидуальная и Офилу приходилось постоянно нас ждать, то фото, то чай, то покурить, то шелковицы с дерева поесть :) и т. д. Рекомендую однозначно. и неважно куда, поверьте, Вам будет, что послушать!
8 июня 2019
Интересная экскурсия к аутентичным памятникам, хорошо раскрывающая историю Апшеронского полустрова.
19 марта 2019
Были на экскурсии 19 марта 2019 года с подругой. Считаем что нам очень повезло с экскурсоводом, и мы очень пожалели, что мы ранее не обратились к Офилу, организация поездки была продумана детально и все четко по времени, в течении всего времени как проходила экскурсия мы получили огромный объем информации и не только по теме экскурсии , но и в общем о Баку, Азербайджане, было очень интересно, 6 часов пролетели незаметно. С удовольствием порекомендуем взять экскурсию друзьям
7 января 2019
Экскурсия очень интересная и насыщенная, охватывающая события, происходившие от древних времен до современности.

Офил проводит ещё 4 экскурсии

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