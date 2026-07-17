9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сураханы, Гала и Мардакан - этнографическая экскурсия
Познакомиться с бытом и древней историей колоритных поселков Апшеронского полуострова
Чтобы понять культуру Азербайджана, нужно не только прогуляться по старому Баку, но и посетить аутентичные посёлки Апшеронского полуострова. За один день вы побываете в посёлке Сураханы с сохранившимся храмом огнепоклонников читать дальшеуменьшить
Атешгях.
Представите жизнь средневековых поселений в музее под открытым небом посёлка Гала и согреетесь традиционным чаем с азербайджанским вареньем.
А в Мардакане пройдёте по есенинским местам и подниметесь на вершину крепости, устоявшей под натиском монголо-татар.
Первая остановка на нашем пути — самобытный посёлок Сураханы, где вы посетите храм индийских огнепоклонников Атешгях 18 века. Я расскажу об истории этих мест, о традициях коренных жителей, о строительстве храма и древнем культе огня. Вы узнаете о новых исторических теориях, согласно которым Сураханы древнее своего официального возраста, а также увидите добычу нефти в старых кварталах поселения.
Гала — погружение в древний быт
В посёлке Гала расположен единственный на Апшеронском полуострове историко-этнографический заповедник, который вам предстоит посетить. В музее под открытым небом вы познакомитесь с древним бытом азербайджанцев, осмотрите жилища, домашнюю утварь и наскальные рисунки 3 — 2 веков до нашей эры. А также увидите мини-зоопарк, музей антиквариата, нестандартный музей «От отходов к искусству» и осмотрите снаружи средневековую оборонительную башню. Во дворике 18 века за традиционным азербайджанским чаепитием с местными сортами варенья мы поговорим о средневековой жизни посёлка, об уникальной породе галинских овец и местных древних катакомбах.
По следам Есенина в посёлке Мардакан
Древний посёлок Мардакан — место, где в 1924 — 1925 годах жил Сергей Есенин на бывшей даче миллионера и нефтепромышленника Мухтарова. Вы посетите есенинские места, а после у мусульманской святыни понаблюдаете за старинным обрядом по снятию болезней. Мы осмотрим мавзолеи Пир Хасана и Хаджи Абу Тураба, а у памятника миллионеру и меценату Тагиеву поговорим о жизни этого замечательного человека. Кроме того, вы посетите средневековую оборонительную крепость 12 века, которую не смогли покорить монголо-татары хана Тохтамыша: с вершины крепости вам откроется панорама всего Мардакана.
Организационные детали
Входные билеты в музеи не включены в стоимость экскурсии. Билеты в следующие объекты туристы приобретают на месте:
храм огнепоклонников Атешгях — около €8
крепость в Мардаканах — €1
музей под открытым небом и музей антиквариата и самоваров в посёлке Гала — €8
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, если отель в центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1779 туристов
Коренной бакинец, член Ассоциации гидов Азербайджана. В туризме с 2008 года. В 2024 году отмечен почетной грамотой государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики. Имею сертификат Министерства туризма Греции. Являюсь главным читать дальшеуменьшить
редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель национальной туристической премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (вуз окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почётный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским и азербайджанским языками, говорю на польском, турецком и английском.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Офил очень интересно и профессионально рассказывает и владеет материалом. На любой вопрос есть ответ, подтверждаемый фактами. Узнали много нового из разных сфер, не только истории, но и географии, языкознания, литературы. не было скучно ни минуты.
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Анастасия
Отличная поездка. Все положительные отзывы полностью соответствуют действительности! Офил прекрасный экскурсовод, подача информации хорошая. Городки милые и уютные. Стартовали вовремя, экскурсия достаточно легкая, но информативная. Всем, кто не хочет сидеть все время в Баку однозначно рекомендую.
Офил
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Всегда приятно, когда оценивают работу гида. Много хороших Вам путешествий!
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А
Алексей
Гид Офил. Отличная подготовка, чувствуется советская школа в лучшем смысле слова. Все просто, понятно, без политики и навязывания. Плюс отличное знание языка
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Мераб
Офил, безусловно весьма грамотный и профессиональный гид. Плюс отлично знает и готов поделиться информацией даже по нетривиальным маршрутам. Из недостатков: игнорирует по большей части вопросы во время экскурсии и как то порой немного политизирована подача информации. Впрочем, возможно, мне стоило сразу обозначить что нам интересно обсуждать во время экскурсии, а что нет.
Офил
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв и за время, проведённое вместе на экскурсии. Был рад познакомиться с вами и вашей семьёй. Хотел бы читать дальшеуменьшить
немного уточнить некоторые моменты, чтобы у будущих путешественников сложилось более полное представление об экскурсии. Политику я не затрагивал. Речь шла об исторических фактах, а не о политике. Видимо, здесь наши взгляды не совпадают. Жаль, что историю вы воспринимаете как политику. Когда я начал затрагивать тему Западного Азербайджана, вы попросили не продолжать её, и я сразу же сменил тему. Также хотел уточнить момент из отзыва о том, что я «по большей части игнорировал вопросы». Эта фраза мне совсем не понятна. Я учел все ваши пожелания во время экскурсии и я не мог игнорировать вопросы, так как на единственный ваш вопрос о моей религии - я ответил. Буду благодарен вам, если вы уточните вопросы, на который я не ответил. Думаю туристам также будет интересно узнать об этом. Надеюсь таким образом будет устранено недопонимание. Желаю вам много интересных путешествий и новых впечатлений. Буду рад видеть вас еще раз на Родине - в Баку.
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Евгения
Хорошая экскурсия, чтобы узнать поближе историю и самобытность Азербайджана. Офил прекрасный рассказчик, обладает уникальными познаниями истории родного края. Этот тот случай, когда гид делает максимально интересной экскурсию, так места могут показаться давольно обыденными. Из пожеланий: хотелось бы иметь возможность улучшать вид транспорта (мужу с его габаритами сложновато было в небольшой машинке)
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Анна
Экскурсию проводил суперпрофи -гид Офил Исмаилов,очень внимательный к нашим просьбам и проблемам,человек с великолепными энциклопедическим знаниям, влюблённый в свою страну. За время экскурсии нас накачал максимально историческими фактами,о которых навряд читать дальшеуменьшить
ли мы бы узнали из туристических общедоступных источников. По нашей просьбе,экскурсия была в день возвращения домой,заменил нам экскурсию в Гала на близлежащие от Баку Балаханы. Влюбились в этот милый посёлок с историческим прошлым,даже не подозревали,что такие местечки есть в Азербайджане,а не в какой-нибудь островной Греции👏Дочь была в восторге от цветочном изобилии и росписях на домах в посёлке. Офил мало того,что нам показал и познакомил с очень интересным и взаправдашним))смотрителем крепости 12 века(как сейчас помню;)), очень славным и добрым человеком(его подаренный букетик в знак уважения русских туристов из гортензии из садика при крепости до сих пор стоит у нас в вазочке;)),Офил помог нам в аэропорту с нашей поклажей и проводил вплоть до момента регистрации;)Много-много информации не только исторической,но и о жизни и традициях Азербайджана!!! Спасибо гиду огромное!!! Если бы могла поставить 10 баллов,обязательно бы это сделала!!! И Балаханы поставьте в программу плизз,пусть не только мы увидим это чудо Азербайджана🙏👏
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