Сокровища Апшерона - из Баку

Побывать в зороастрийском храме, увидеть горящую гору и отдохнуть у розового озера
Приглашаем в захватывающее путешествие, раскрывающее тайны и удивительные явления природы Апшеронского полуострова! Вы увидите горящую гору и поймёте, почему её нельзя потушить.

Посетите древний храм огнепоклонников и узнаете, как возникла первая в мире монотеистическая религия. Также мы покажем вам уникальное розовое озеро и познакомим с азербайджанской кухней.
5
1 отзыв
Сокровища Апшерона - из Баку
Сокровища Апшерона - из Баку
Сокровища Апшерона - из Баку
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Зороастрийский храм Атешгях

Древний храм огнепоклонников был основан в 17-18 веках на месте горения вечных огней — там, где выходил на поверхность природный газ. Благодаря этому храм и носит название «Атешгях», что переводится как «Дом огня». Здесь гид вам подробно расскажет о первой в мире моноатеистической религии под названием зороастризм.

Вечно горящая гора Янардаг

Одна из самых удивительных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Представляет собой охваченный пламенем склон горы, который невозможно ни потушить дождём, ни засыпать песком. Янардаг горит уже несколько тысячелетий.

Розовое озеро

Мы посетим солёное озеро Масазыр. Его также называют розовым или мёртвым. В мире всего восемь водоёмов с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли озеро принимает различные оттенки розового.

В заключение нашего путешествия вас ждёт знакомство с национальной кухней: вы сможете попробовать кутабы из верблюжатины в одном из уютных кафе.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном внедорожнике
  • В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, wi-fi в машине, бутилированная вода, услуги гида
  • Отдельно по желанию оплачивается питание
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — подробности в переписке
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
31 окт 2024
Хорошая экскурсия на целый день с обзором и достопримечательностей и местного колорита. все понравилось,гид был хороший и сам маршрут не был тяжёлым
Спасибо команде организаторов
Хорошая экскурсия на целый день с обзором и достопримечательностей и местного колорита. все понравилось,гид был хороший и сам маршрут не был тяжёлымХорошая экскурсия на целый день с обзором и достопримечательностей и местного колорита. все понравилось,гид был хороший и сам маршрут не был тяжёлымХорошая экскурсия на целый день с обзором и достопримечательностей и местного колорита. все понравилось,гид был хороший и сам маршрут не был тяжёлымХорошая экскурсия на целый день с обзором и достопримечательностей и местного колорита. все понравилось,гид был хороший и сам маршрут не был тяжёлымХорошая экскурсия на целый день с обзором и достопримечательностей и местного колорита. все понравилось,гид был хороший и сам маршрут не был тяжёлымХорошая экскурсия на целый день с обзором и достопримечательностей и местного колорита. все понравилось,гид был хороший и сам маршрут не был тяжёлым

Похожие экскурсии из Баку

Из Баку - в Гобустан, Апшерон и храм Атешгях
На машине
скидка
25%
34 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Баку - в Гобустан, Апшерон и храм Атешгях
Откройте для себя удивительные места Азербайджана: грязевые вулканы, Гобустан и вечный огонь Янардаг. Погрузитесь в атмосферу древних легенд
Начало: У вашего отеля
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
193145 за всё до 3 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
На машине
скидка
30%
332 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Начало: У вашего отеля в черте города
Завтра в 09:00
16 фев в 09:00
14098 за всё до 4 чел.
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
На машине
скидка
35%
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Апшеронского полуострова
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Апшерону, где вас ждут огненные горы, розовые озера и древние храмы. Откройте тайны природы
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
16 фев в 09:00
170111 за всё до 4 чел.