Приглашаем в захватывающее путешествие, раскрывающее тайны и удивительные явления природы Апшеронского полуострова! Вы увидите горящую гору и поймёте, почему её нельзя потушить. Посетите древний храм огнепоклонников и узнаете, как возникла первая в мире монотеистическая религия. Также мы покажем вам уникальное розовое озеро и познакомим с азербайджанской кухней.

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Описание экскурсии

Зороастрийский храм Атешгях

Древний храм огнепоклонников был основан в 17-18 веках на месте горения вечных огней — там, где выходил на поверхность природный газ. Благодаря этому храм и носит название «Атешгях», что переводится как «Дом огня». Здесь гид вам подробно расскажет о первой в мире моноатеистической религии под названием зороастризм.

Вечно горящая гора Янардаг

Одна из самых удивительных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Представляет собой охваченный пламенем склон горы, который невозможно ни потушить дождём, ни засыпать песком. Янардаг горит уже несколько тысячелетий.

Розовое озеро

Мы посетим солёное озеро Масазыр. Его также называют розовым или мёртвым. В мире всего восемь водоёмов с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли озеро принимает различные оттенки розового.

В заключение нашего путешествия вас ждёт знакомство с национальной кухней: вы сможете попробовать кутабы из верблюжатины в одном из уютных кафе.

Организационные детали