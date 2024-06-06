Экскурсии к горе Янардаг

Найдено 25 экскурсий в категории «Янардаг» в Баку на русском языке, цены от €39, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
94 отзыва
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
«15:20 — Янардаг16:30 — Атешгях17:40 — Центр Гейдара Алиева»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5045 за человека
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
60 отзывов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
«Мы побываем в шиитской мечети Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты, остановимся у первой в мире нефтяной скважины и поднимемся на «горящую гору» Янардаг»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
160144 за всё до 3 чел.
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
186 отзывов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
«Янардаг — это неподдельное творение природы, естественный вечный огонь, который горит веками»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200180 за всё до 4 чел.
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
«Горящая гора Янардаг — вы увидите гору с природным вечным огнем, горящим на вершине с древних времен»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 155 за всё до 8 чел.
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
94 отзыва
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите это место в идеальное время — вечером, когда языки пламени освещают всё вокруг, и чувствуется особая атмосфера тайны и древности Янардага»
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:30
от 252 за всё до 6 чел.
Вечерний Баку и огненный Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
43 отзыва
Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу
Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
«Путешествие по городу будет дополнено поездкой к природной достопримечательности — негаснущей горе Янардаг»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
125 за всё до 2 чел.
Азербайджан - магия огня
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Азербайджан - магия огня: индивидуальная экскурсия по святыням Баку
Погрузитесь в удивительный мир древнего зороастризма и огненных чудес Азербайджана в индивидуальной экскурсии
«После отправимся к природному памятнику Янардаг: на склоне холма в селе Мухаммеди уже много веков пляшет пламя — из-за газа, вырывающегося из недр земли»
11 июня в 15:00
25 июня в 10:00
от 116 за всё до 6 чел.
Природные чудеса Апшерона
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
45 отзывов
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«У горящей горы Янардаг поймете, откуда взялось название «Страны огней» и почему именно здесь процветал Зороастризм — религия поклонения огню»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 270230 за всё до 10 чел.
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
«На местах «вечных огней» стали строить нефтяные вышки, но «горящей горе» Янардаг повезло – эта вершина обнаружена совсем недавно, и потому сохранила первозданное пламя»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 300 за всё до 20 чел.
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
Поразиться природным чудесам страны, открыть её духовное наследие и оценить технологический прогресс
«Дополнительные расходы: билет в археологический заповедник Гобустан — 10 манат (~$6) с человека, билет в Атешгях и на гору Янардаг — 15 манат ($8–9), обед — 20–25 манат ($12–15) с человека»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170153 за всё до 6 чел.
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
🚗 На машине
Групповая
9 часов
44 отзыва
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
«Обеденный перерыв15:20 — Янардаг16:10 — крепость Рамана17:00 — Атешгях18:00 — 18:30 — окончание экскурсии»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
39 за человека
Атешгях и Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Атешгях и Янардаг
Узнать, как жили индийские огнепоклонники, и увидеть природный вечный огонь
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
142 за всё до 4 чел.
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Групповая
8 часов
3 отзыва
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля или парных ворот Старого города
«Комплекс-заповедник «Янардаг» — месторождение природного газа и вечного пламени»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6458 за человека
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
176 отзывов
От Огненной горы до Гобустана: путешествие через 40 веков истории за 8 часов
Познакомьтесь с древней историей и уникальными природными явлениями Азербайджана в индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам Баку
Начало: В вашем отеле (Центральной части города Баку)
«А на склоне горы Янардаг увидите впечатляющее зрелище природного вечного огня, горящего с древнейших времен и выбрасывающего пламя шириной в десять метров»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 237143 за всё до 10 чел.
С ветерком по Баку и вокруг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
«Храм огня Атешгях и гора Янардаг: вы отправитесь за пределы столицы, чтобы прикоснуться к древней религии Азербайджана — зороастризму»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 250 за всё до 60 чел.
По огненным следам Шелкового пути
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Огненные следы Шелкового пути в Баку
Откройте для себя древние тайны Азербайджана, следуя по огненным следам Шелкового пути в Баку
Начало: У вашего отеля
«На «пылающей горе» Янардаг вы рассмотрите пламя, вырывающееся из-под земли и уцелевшее до наших дней»
29 июня в 11:00
30 июня в 11:00
от 280 за всё до 18 чел.
Зороастрийская история Азербайджана
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
7 отзывов
Зороастрийская история Азербайджана
Узнать о древней религии и истории апшеронского полуострова
Начало: в районе метро Ичери Шехер
«А после вы увидите уникальную гору Янардаг, у подножия которой в любое время года горит природный огонь»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
60 за человека
Мистические пейзажи недалеко от Баку
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Озеро с розовой водой, вечно горящая гора, место для исполнения желаний и другие чудеса
«Или Янардаг — место паломников со всего света»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150128 за всё до 4 чел.
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
Начало: По договоренности
««Горящая Гора Янардаг» Одно из самых известных и популярных среди туристов мест «вечного пламени» в Азербайджане – это гора Янардаг»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
Побывать на Марсе, увидеть необычное розовое озеро и посетить храм огнепоклонников
Начало: В вашем отеле
«Увидите вечно горящую гору Янардаг и раскроете её секрет»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Весь Баку и «огненный» Апшерон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
110 отзывов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
«Вновь встретиться с огнём вам предстоит вечером около уникальной горы Янардаг — пламя у её подножия никогда не гаснет благодаря выходу газа из-под земли»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
110 за всё до 3 чел.
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и горящая гора Янардаг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и горящая гора Янардаг
Начало: По договоренности
«В ходе экскурсии мы посетим храм огня Атещгях и горящую гору Янардаг»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:00
$170 за всё до 3 чел.
Магия огня: из Баку - по полуострову Апшерон и городу Сумгаит
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Магия огня: из Баку - по полуострову Апшерон и городу Сумгаит
Проникнуться духом «страны огня» в удивительных по своей энергетике местах
Начало: В холле вашего отеля
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
110 за всё до 3 чел.
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
«После прогулки по Старому городу доедем до мечети Биби-Эйбат, храма огня Атешгях и горящей горы Янардаг»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 110 за всё до 2 чел.
Янардаг, Гобустан и Каспийское море
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Янардаг, Гобустан и Каспийское море
Побывать на «огненной земле», увидеть грязевые вулканы и отдохнуть на пляже
Начало: у вашего отеля
«На обратном пути заедем на Янардаг — гору, где языки пламени вырываются из-под земли»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
150135 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Добрый день, выбор турфирмы был спонтанный, но оправдал наши ожидания. Благодаря таким экскурсиям узнаешь много информации за короткое время. Огромное
    читать дальше

    спасибо гиду Яшару. Группа была интернациональная, но сложностей не возникло, легко и интересно преподносится историческим материал. Спасибо за проведённое с вами время! Рекомендуем этот тур!

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    Мы рады, что заказали экскурсию у Керимова Рауфа и провели великолепную, незабываемую прогулку по Баку! Он не просто прекрасный человек,
    читать дальше

    но и опытный экскурсовод, который прекрасно знает город и его историю. Все наши пожелания были учтены и воплощены в жизнь на комфортабельном личном автомобиле Керимова, что позволило нам без забот насладиться всеми красотами и достопримечательностями Баку. Керимов Рауф был очень приветливым и внимательным, всегда готов ответить на любые вопросы и поделиться интересными фактами о городе. Мы остались очень довольны экскурсионным опытом и надеемся вернуться в Баку, чтобы еще раз насладиться его красотой под руководством такого компетентного и увлеченного своим делом экскурсовода, как Керимов Рауф! Спасибо за отличное время и яркие впечатления! С уважением, Наталья и Алиса Галатонова из г. Мурманск!

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
    Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
  • Е
    Ева
    4 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
    читать дальше

    туристов. Все посмотрели быстро и практически в одиночестве. Рауф хороший рассказчик в тех местах, где нужно рассказывать. Но в основном мы смотрели природные достопримечательности, там и так все понятно) Очень понравилась веселая поездка на старой Ниве по 15 минут туда-обратно от стоянки до грязевых вулканов. Из замечаний - совершенно не поняла розовое соляное озеро. Все очень грязное, смотреть нечего, на мой взгляд можно смело пропустить и сделать более интересную стоянку на кутабы в Гобустане или еще где. То есть в течение долгого дня с поездками сделать брейк, посидеть, отдохнуть и обсудить что-то еще по культуре и истории страны и Баку. Мне также очень не хватило каких-то подробностей нефтяного бума 19-20 века

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
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    в наш приезд; огонь и храм огня тоже интересно! В поездке усталость не чувствуется, что во многом определяется комфортабельной машиной и рассказами Рауфа. Планируем посетить Баку ещё раз и воспользоваться услугами Рауфа по другим направлениям!!!

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Вечерний Баку и огненный Янардаг
    Прекрасный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия с неожиданными фактами истории города. Все было отлично! Рекомендую.
  • С
    Станислав
    2 июня 2024
    Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
    Это было увлекательное путешествие. История, культура и природа воссоеденились в одном туре. И гид блестяще все это передаёт.
  • Я
    Яна
    1 июня 2024
    Гобустан - Апшерон (всё включено!)
    Отличная и познавательная экскурсия. Настрой изначально был не очень, так как из-за пробок всё было сдвинуто на 40 минут. Но
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    экскурсовод-Сяма очень ненавязчиво и информативно преподносила всю информацию - спасибо огромное! Места, которые посетили, считаю необходимыми при посещении Азербайджана. Потому что отличается природа и сама программа очень насыщенна исторически интересными и уникальными местами.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Янардаг»

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  1. Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
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  3. Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
  4. Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Янардаг" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 39 до 300 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 988 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 25 экскурсий на 2024 год по теме «Янардаг», 988 ⭐ отзывов, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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