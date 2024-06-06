1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
«15:20 — Янардаг16:30 — Атешгях17:40 — Центр Гейдара Алиева»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50€45 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
«Мы побываем в шиитской мечети Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты, остановимся у первой в мире нефтяной скважины и поднимемся на «горящую гору» Янардаг»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
160€144 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
«Янардаг — это неподдельное творение природы, естественный вечный огонь, который горит веками»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
«Горящая гора Янардаг — вы увидите гору с природным вечным огнем, горящим на вершине с древних времен»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €155 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите это место в идеальное время — вечером, когда языки пламени освещают всё вокруг, и чувствуется особая атмосфера тайны и древности Янардага»
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:30
от €252 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу
Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
«Путешествие по городу будет дополнено поездкой к природной достопримечательности — негаснущей горе Янардаг»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Азербайджан - магия огня: индивидуальная экскурсия по святыням Баку
Погрузитесь в удивительный мир древнего зороастризма и огненных чудес Азербайджана в индивидуальной экскурсии
«После отправимся к природному памятнику Янардаг: на склоне холма в селе Мухаммеди уже много веков пляшет пламя — из-за газа, вырывающегося из недр земли»
11 июня в 15:00
25 июня в 10:00
от €116 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«У горящей горы Янардаг поймете, откуда взялось название «Страны огней» и почему именно здесь процветал Зороастризм — религия поклонения огню»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 270€230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
«На местах «вечных огней» стали строить нефтяные вышки, но «горящей горе» Янардаг повезло – эта вершина обнаружена совсем недавно, и потому сохранила первозданное пламя»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €300 за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
Поразиться природным чудесам страны, открыть её духовное наследие и оценить технологический прогресс
«Дополнительные расходы: билет в археологический заповедник Гобустан — 10 манат (~$6) с человека, билет в Атешгях и на гору Янардаг — 15 манат ($8–9), обед — 20–25 манат ($12–15) с человека»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170€153 за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
«Обеденный перерыв15:20 — Янардаг16:10 — крепость Рамана17:00 — Атешгях18:00 — 18:30 — окончание экскурсии»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€39 за человека
Индивидуальная
3 часа
Атешгях и Янардаг
Узнать, как жили индийские огнепоклонники, и увидеть природный вечный огонь
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€142 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
8 часов
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля или парных ворот Старого города
«Комплекс-заповедник «Янардаг» — месторождение природного газа и вечного пламени»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
64€58 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
От Огненной горы до Гобустана: путешествие через 40 веков истории за 8 часов
Познакомьтесь с древней историей и уникальными природными явлениями Азербайджана в индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам Баку
Начало: В вашем отеле (Центральной части города Баку)
«А на склоне горы Янардаг увидите впечатляющее зрелище природного вечного огня, горящего с древнейших времен и выбрасывающего пламя шириной в десять метров»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 237€143 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
«Храм огня Атешгях и гора Янардаг: вы отправитесь за пределы столицы, чтобы прикоснуться к древней религии Азербайджана — зороастризму»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 60 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Огненные следы Шелкового пути в Баку
Откройте для себя древние тайны Азербайджана, следуя по огненным следам Шелкового пути в Баку
Начало: У вашего отеля
«На «пылающей горе» Янардаг вы рассмотрите пламя, вырывающееся из-под земли и уцелевшее до наших дней»
29 июня в 11:00
30 июня в 11:00
от €280 за всё до 18 чел.
Мини-группа
5 часов
Зороастрийская история Азербайджана
Узнать о древней религии и истории апшеронского полуострова
Начало: в районе метро Ичери Шехер
«А после вы увидите уникальную гору Янардаг, у подножия которой в любое время года горит природный огонь»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€60 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Озеро с розовой водой, вечно горящая гора, место для исполнения желаний и другие чудеса
«Или Янардаг — место паломников со всего света»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€128 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
Начало: По договоренности
««Горящая Гора Янардаг» Одно из самых известных и популярных среди туристов мест «вечного пламени» в Азербайджане – это гора Янардаг»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
Побывать на Марсе, увидеть необычное розовое озеро и посетить храм огнепоклонников
Начало: В вашем отеле
«Увидите вечно горящую гору Янардаг и раскроете её секрет»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
«Вновь встретиться с огнём вам предстоит вечером около уникальной горы Янардаг — пламя у её подножия никогда не гаснет благодаря выходу газа из-под земли»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и горящая гора Янардаг
Начало: По договоренности
«В ходе экскурсии мы посетим храм огня Атещгях и горящую гору Янардаг»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:00
$170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Магия огня: из Баку - по полуострову Апшерон и городу Сумгаит
Проникнуться духом «страны огня» в удивительных по своей энергетике местах
Начало: В холле вашего отеля
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
«После прогулки по Старому городу доедем до мечети Биби-Эйбат, храма огня Атешгях и горящей горы Янардаг»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €110 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Янардаг, Гобустан и Каспийское море
Побывать на «огненной земле», увидеть грязевые вулканы и отдохнуть на пляже
Начало: у вашего отеля
«На обратном пути заедем на Янардаг — гору, где языки пламени вырываются из-под земли»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
150€135 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Добрый день, выбор турфирмы был спонтанный, но оправдал наши ожидания. Благодаря таким экскурсиям узнаешь много информации за короткое время. Огромное
- ННаталья6 июня 2024Мы рады, что заказали экскурсию у Керимова Рауфа и провели великолепную, незабываемую прогулку по Баку! Он не просто прекрасный человек,
- ВВиктория5 июня 2024Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
- ААлександра5 июня 2024Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
- ЕЕва4 июня 2024Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
- ММария3 июня 2024Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
- ЕЕкатерина3 июня 2024На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
- ННаталья2 июня 2024Прекрасный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия с неожиданными фактами истории города. Все было отлично! Рекомендую.
- ССтанислав2 июня 2024Это было увлекательное путешествие. История, культура и природа воссоеденились в одном туре. И гид блестяще все это передаёт.
- ЯЯна1 июня 2024Отличная и познавательная экскурсия. Настрой изначально был не очень, так как из-за пробок всё было сдвинуто на 40 минут. Но
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Янардаг»
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