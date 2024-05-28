Приглашаю вас в захватывающее приключение, раскрывающее тайны и удивительные явления природы Апшеронского полуострова! Вы отыщете «Дом огня» и окунётесь в историю Зороастризма. Увидите вечно горящую гору Янардаг и раскроете её секрет. Невообразимые марсианские пейзажи и уникальное розовое озеро — также в нашей программе.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Зороастрийский храм Атешгях. Древний храм огнепоклонников был основан в 17-18 веках на месте горения вечных огней, где из недр земли выходит природный газ. Благодаря этому он и носит название «Атешгях», что переводится как «Дом огня». Здесь вам подробно расскажут о первой в мире монотеистической религии под названием Зороастризм.

Вечно горящая гора Янардаг. Это одно из самых удивительных мест Апшеронского полуострова! Представляет собой охваченный пламенем склон, который невозможно потушить ни дождём, ни песком. Он горит на протяжении уже нескольких тысячелетий.

Розовое озеро Масазыр. Его также называют солёным или мёртвым. В мире всего 8 подобных чудес природы. В зависимости от освещения и концентрации соли в воде озеро принимает различные оттенки розового цвета.

Радужные горы. На обратном пути в Баку мы увидим одно из редчайших явлений в мире — радужные или агатовые горы с марсианскими пейзажами.

Организационные детали