Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку

Побывать на Марсе, увидеть необычное розовое озеро и посетить храм огнепоклонников
Приглашаю вас в захватывающее приключение, раскрывающее тайны и удивительные явления природы Апшеронского полуострова! Вы отыщете «Дом огня» и окунётесь в историю Зороастризма. Увидите вечно горящую гору Янардаг и раскроете её секрет. Невообразимые марсианские пейзажи и уникальное розовое озеро — также в нашей программе.
5
2 отзыва
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Зороастрийский храм Атешгях. Древний храм огнепоклонников был основан в 17-18 веках на месте горения вечных огней, где из недр земли выходит природный газ. Благодаря этому он и носит название «Атешгях», что переводится как «Дом огня». Здесь вам подробно расскажут о первой в мире монотеистической религии под названием Зороастризм.

Вечно горящая гора Янардаг. Это одно из самых удивительных мест Апшеронского полуострова! Представляет собой охваченный пламенем склон, который невозможно потушить ни дождём, ни песком. Он горит на протяжении уже нескольких тысячелетий.

Розовое озеро Масазыр. Его также называют солёным или мёртвым. В мире всего 8 подобных чудес природы. В зависимости от освещения и концентрации соли в воде озеро принимает различные оттенки розового цвета.

Радужные горы. На обратном пути в Баку мы увидим одно из редчайших явлений в мире — радужные или агатовые горы с марсианскими пейзажами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, услуги профессионального гида, вода и wi-fi в машине
  • Отдельно оплачиваются входные билеты — €8 евро/чел. и обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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I
28 мая 2024
Экскурсовода зовут Туран. Отличный рассказчик, отвечал на все вопросы, даже вне программы экскурсии.
О
2 мая 2024
Путешествовали с мужем в Баку и регионах с нашем гидом Шахином. Мы очень довольны! Шахин постарался сделать все так, чтобы нам было комфортно, уютно, вкусно и конечно же интересно. Еще, гид потрясающий автопилот, в горах вел машину безупречно! Будем рекомендовать нашим друзьям.
Путешествовали с мужем в Баку и регионах с нашем гидом Шахином. Мы очень довольны! Шахин постаралсяПутешествовали с мужем в Баку и регионах с нашем гидом Шахином. Мы очень довольны! Шахин постаралсяПутешествовали с мужем в Баку и регионах с нашем гидом Шахином. Мы очень довольны! Шахин постарался

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