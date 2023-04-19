В поисках утраченной цивилизации - экскурсия в деревню Хыналыг

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Экскурсия в деревню Хыналыг — это путешествие в другой мир, где время остановилось и загадки истории скрываются за каждым поворотом.

Здесь вы сможете увидеть уникальные традиции и обычаи местных жителей, которые являются потомками Ноя, и открыть для себя тайны этого удивительного места.

Селение расположено на высоте 2300 метров над уровнем моря, и дорога туда пролегает через горы, скалы, горные реки, леса и серпантинные дороги.
В поисках утраченной цивилизации - экскурсия в деревню Хыналыг
В поисках утраченной цивилизации - экскурсия в деревню Хыналыг
В поисках утраченной цивилизации - экскурсия в деревню Хыналыг
В поисках утраченной цивилизации - экскурсия в деревню Хыналыг
В поисках утраченной цивилизации - экскурсия в деревню Хыналыг
В поисках утраченной цивилизации - экскурсия в деревню Хыналыг
В поисках утраченной цивилизации - экскурсия в деревню Хыналыг
Ближайшие даты:
19
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Что вас ожидает:

  • Розовое озеро Масазыр
  • Скала Желаний Бешбармаг
  • Деревня Хыналыг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Отправьтесь в захватывающее путешествие к загадочным местам Азербайджана, начиная с поездки к Розовому озеру Масазыр, где Вы сможете увидеть этот удивительный природный феномен своими глазами. Это озеро также известно как «Мертвое море Азербайджана» из-за своей высокой солености, а его розовый цвет добавляет ему таинственности.
  • Далее мы поедем к Скале Желаний Бешбармаг — месту, о котором ходят легенды и которое считается святым у местных жителей. С этой скалы открывается великолепный вид на окружающие горы и долины.
  • Затем мы посетим высокогорную деревню Хыналыг, включенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место находится на высоте 2300 метров над уровнем моря, и дорога туда пролегает через горы, скалы, горные реки, леса и серпантинные дороги. Это словно путешествие в другой мир, где время остановилось и загадки истории скрываются за каждым поворотом. В деревне Хыналыг вы сможете изучить уникальные традиции и обычаи местных жителей, которые являются потомками Ноя, и открыть для себя тайны этого удивительного места.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
  • Водитель на комфортабельном автомобиле (забирает по месту вашего проживания)
  • Бутилированная вода
  • Wi-fi в машине
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту вашего проживания
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Горы
Природа и пейзажи
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