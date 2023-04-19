Экскурсия в деревню Хыналыг — это путешествие в другой мир, где время остановилось и загадки истории скрываются за каждым поворотом.



Здесь вы сможете увидеть уникальные традиции и обычаи местных жителей, которые являются потомками Ноя, и открыть для себя тайны этого удивительного места.



Селение расположено на высоте 2300 метров над уровнем моря, и дорога туда пролегает через горы, скалы, горные реки, леса и серпантинные дороги.