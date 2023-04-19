Экскурсия в деревню Хыналыг — это путешествие в другой мир, где время остановилось и загадки истории скрываются за каждым поворотом.
Здесь вы сможете увидеть уникальные традиции и обычаи местных жителей, которые являются потомками Ноя, и открыть для себя тайны этого удивительного места.
Селение расположено на высоте 2300 метров над уровнем моря, и дорога туда пролегает через горы, скалы, горные реки, леса и серпантинные дороги.
Здесь вы сможете увидеть уникальные традиции и обычаи местных жителей, которые являются потомками Ноя, и открыть для себя тайны этого удивительного места.
Селение расположено на высоте 2300 метров над уровнем моря, и дорога туда пролегает через горы, скалы, горные реки, леса и серпантинные дороги.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Розовое озеро Масазыр
- Скала Желаний Бешбармаг
- Деревня Хыналыг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Отправьтесь в захватывающее путешествие к загадочным местам Азербайджана, начиная с поездки к Розовому озеру Масазыр, где Вы сможете увидеть этот удивительный природный феномен своими глазами. Это озеро также известно как «Мертвое море Азербайджана» из-за своей высокой солености, а его розовый цвет добавляет ему таинственности.
- Далее мы поедем к Скале Желаний Бешбармаг — месту, о котором ходят легенды и которое считается святым у местных жителей. С этой скалы открывается великолепный вид на окружающие горы и долины.
- Затем мы посетим высокогорную деревню Хыналыг, включенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место находится на высоте 2300 метров над уровнем моря, и дорога туда пролегает через горы, скалы, горные реки, леса и серпантинные дороги. Это словно путешествие в другой мир, где время остановилось и загадки истории скрываются за каждым поворотом. В деревне Хыналыг вы сможете изучить уникальные традиции и обычаи местных жителей, которые являются потомками Ноя, и открыть для себя тайны этого удивительного места.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональный гид
- Водитель на комфортабельном автомобиле (забирает по месту вашего проживания)
- Бутилированная вода
- Wi-fi в машине
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По месту вашего проживанияЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании