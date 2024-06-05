1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
«Дополнительные расходы: билет в заповедник Гобустан — 10 AZN (~6$) с человека, билет в Атешгях и на гору Янардаг — 15 AZN (8-9$) с человека, обед — 20-25 AZN (12-15$) с человека»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50€45 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
«Следующая точка маршрута — гора Бешбармаг, ее еще называют горой желаний»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
150€128 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
«Летом гора Туфандаг раскрывает свои альпийские луга, идеальные для прогулок и наслаждения свежим горным воздухом»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€90 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
«Вы оцените необычную форму этой горы, а также услышите легенду, которая объясняет, почему здесь принято загадывать желания»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€120 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
«Мы побываем в шиитской мечети Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты, остановимся у первой в мире нефтяной скважины и поднимемся на «горящую гору» Янардаг»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160€144 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
«Агатовые или карамельные горы ни с чем не спутаешь: на пологих вершинах чередуются горизонтальные полосы красного, жёлтого, зелёного и оранжевого цветов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145€131 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
«Агатовые горы, или Азербайджанский Марс»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€128 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
«Посещать его древние города, проезжать через тёмно-зелёные леса, пересекать чарующие горы и стремительные реки»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€63 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
«Вы впечатлитесь склоном горы, охваченным пламенем»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
«Горящая гора Янардаг — вы увидите гору с природным вечным огнем, горящим на вершине с древних времен»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €155 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым
Начало: От места вашего проживания
«Агатовые, Радужные, или просто Цветные горы Хызы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
«Мы посетим Храм огня Атешгях и огненную гору Янардаг, остановимся у розового озера, завораживающего своим необычным цветом, и, наконец, въедем в селение Балаханы, где был построен первый на Кавказе нефтеперегонный завод»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Цветные горы Хызы: космические пейзажи Баку
Откройте для себя чудеса Азербайджана: розовое озеро, мистические горы Хызы и духовную гору Бешбармаг
Начало: ваш отель
«Горы Хызы: путешествие на Марс»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €300 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальная экскурсия в Хызы: Агатовые горы, Розовое озеро и история
Вас ждет незабываемое путешествие по Агатовым горам Хызы, где природа и история переплетаются в одном месте
«А также познакомитесь с поверьями, связанными с «Хыдырзинде», — местом поклонения на самой вершине горы»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Проехать маршрутами древних караванов на родину виноделия и народных ремёсел
Начало: Возле вашего отеля или апартаментов
«По дороге через горный серпантин сделаем несколько остановок, в том числе и у подвесного моста, где вас поразит панорама здешних мест»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €187 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
Поразиться природным чудесам страны, открыть её духовное наследие и оценить технологический прогресс
«Дополнительные расходы: билет в археологический заповедник Гобустан — 10 манат (~$6) с человека, билет в Атешгях и на гору Янардаг — 15 манат ($8–9), обед — 20–25 манат ($12–15) с человека»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170€153 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
В поисках природных чудес Азербайджана
Открыть удивительные ландшафты, редкие геологические образования и узнать о богатой культуре региона
«В регионе Хызы вас будут ждать полосатые горы с необычным окрасом и текстурой»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
180€162 за всё до 6 чел.
Групповая
11 часов
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено»
Начало: У Парных ворот Старого города
«Гора, напоминающая своими формами пять пальцев, является святыней местного значения»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€62 за человека
Групповая
9 часов
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
«Вы посетите мечеть Биби-Эйбат и храм Атешгях, увидите природное чудо возрастом в несколько тысячелетий — горящую гору Янардаг»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€39 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии
Начало: По месту вашего проживания в Баку
«По трассе Губа-Баку мы доберёмся до сказочной долины сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 169€144 за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: У парных ворот Cтарого города
«Расположенное глубоко в Талышских горах, оно покорит вас чарующими видами»
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
€73 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
«Вы можете остаться на ночь в Габале, чтобы охватить больше локаций и насладиться горными пейзажами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Посетить древнее кавказское село и насладиться альпийскими пейзажами на авто-пешеходной экскурсии
«И остановимся у мистической горы Бешбармаг — ее высота чуть более 500 метров, но покорить ее не удалось ни одному альпинисту»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мистическая гора и руины замка
Открыть тайны горы Бешбармаг и увидеть развалины 1600-летней крепости
«Эта известная в Азербайджане гора всегда была овеяна народными преданиями и легендами, о которых вы узнаете»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
от €288 за всё до 6 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
От Огненной горы до Гобустана: путешествие через 40 веков истории за 8 часов
Познакомьтесь с древней историей и уникальными природными явлениями Азербайджана в индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам Баку
Начало: В вашем отеле (Центральной части города Баку)
«А на склоне горы Янардаг увидите впечатляющее зрелище природного вечного огня, горящего с древнейших времен и выбрасывающего пламя шириной в десять метров»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 237€143 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг
Увидеть редкие горные пейзажи в космическом стиле
Начало: В центральной части города
«Агатовые горы Хызы — древние и уникальные по красоте горы, схожие с известным ландшафтом Долины смерти в США»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
от €145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Погулять по «городу мастеров», посетить Джума-мечеть и скальный мавзолей Дири-Бабы
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся в горные районы страны — с лесами, скалистыми горами и бурными реками»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Фантастические пейзажи, высеченный в скале мавзолей и древнейшая мечеть страны за 1 день
«Кроме того, на всем пути нас будут сопровождать шикарные виды на горы, густые леса и виноградники»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Гобустан: тайны грязевых вулканов и древних наскальных рисунков
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии по окрестностям Баку
Начало: От вашего отеля в Баку (если отель находится в чер...
«Традиционно туристы массово посещают группу вулканов горы Дашгиль»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
от €155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Начало: У вашего отеля
«Азербайджан известен своей потрясающей природой: горными ландшафтами, глубокими каньонами, альпийскими лугами и чистыми реками»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
Этнографическая поездка в Лагич и дегустации в историческом селе Ивановка
«Откуда в азербайджанских горах взялась деревня с русским названием Ивановка»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от €310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Куба: неизведанный Азербайджан
Отправиться в древний горный город и раскрыть нетуристический колорит страны
«Среди них: мистическая гора Бешбармаг, ущелье Тенгеалты, водопады и арочный лес»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€165 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Баку - в гости к потомкам Ноя и к марсианским горам
Насладиться красотой гор Азербайджана, увидеть невероятные пейзажи и познакомиться с правнуками Ноя
Начало: Возле вашего отеля
«Экскурсия на север Азербайджана — и вы увидите радужные горы в районе Хызы»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €187 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Едем в Шахдаг: 2 дня среди головокружительных гор
Сбежать из города и насладиться разнообразными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Баку или Шахдаге
«Инопланетные горы Хызы — наша первая остановка»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от €590 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
5 часов
Джип-сафари в Гобустане
Прокатиться с ветерком по бездорожью, увидеть грязевые вулканы и восхититься дикой природой
Начало: У вашего отеля
«А также подниметесь с ветерком на вершину горы, с которой открывается изумительный вид на окрестности и Каспийское море»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€225 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Озеро с розовой водой, вечно горящая гора, место для исполнения желаний и другие чудеса
«Вы насладитесь видами скалистых сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-чёрный»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
2-дневное путешествие по северу Азербайджана: Губа, Гусар и многое другое
Откройте для себя уникальные уголки северного Азербайджана, включая деревню в облаках и мавзолей шейха Джунейда
«попьём ароматного чая на склоне горы Шахдаг (4 243 м), любуясь живописными пейзажами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€699 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Приключение в горах Шемахи: эксклюзивная семейная экскурсия
Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Когда-то море плескалось прямо у подножия этих гор, но потом отступило, оставив на отполированных кипельных скалах характерные рельефные следы»
Расписание: Все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $127 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг (2200метров за один день)
Начало: У вашего отеля
«Веками это село было отрезано от цивилизации труднодоступными горами с опасными скалистыми обрывами»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путевка в мир чудес: Розовое озеро, Бешбармаг и агатовые горы
Погрузитесь в атмосферу мистики и природных чудес во время экскурсии по радужным горам и Розовому озеру
Начало: По месту вашего проживания
«Это мистическая гора, с которой связано много легенд»
Расписание: Ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
Побывать на Марсе, увидеть необычное розовое озеро и посетить храм огнепоклонников
Начало: В вашем отеле
«На обратном пути в Баку мы увидим одно из редчайших явлений в мире — радужные или агатовые горы с марсианскими пейзажами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Алинджа - Кавказская «Мачу-пикчу»: Историческая экскурсия в Баку
Погрузитесь в историю Азербайджана с экскурсией в крепость Алинджагала, величественное сооружение с богатым прошлым
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Расположена в Джульфинском районе на правом берегу реки Алинджачай на вершине одноименной горы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$210 за человека
Индивидуальная
12 часов
Неизведанная Габала: Тайны древнего храма и суфийских мавзолеев
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Как раз сейчас, идеальные условия для прохождения этого маршрута для тех, кто любит зелёные луга и холмы, небольшие горы и интересные пейзажи, древние храмы и панораму»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Хызы: Леденцовые горы, Розовое озеро и гора Бешбармаг
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Чудо-озеро Горы, озера, реки и другие подобные творения природы всегда привлекают внимание туристов»
Расписание: все дни
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от $150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Благодарим Латифа за прекрасную экскурсию по красивейшим местам. Отдельное спасибо за фотосессию в шикарных локациях. Латиф очень коммуникабельный и доброжелательный. Идет навстречу пожеланиям туристов
- ВВалентина5 июня 2024Выбрала тур, опираясь на отзывы. Когда поехала, поняла, откуда столько похвалы. Маршрут идёт по безумно красивым, зелёным, природным местам. Озеро завораживает своей красотой, а горные виды и воздух создают непередаваемые ощущения
- ААлександра5 июня 2024Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
- ВВиктория5 июня 2024Экскурсия была индивидуальная для пожилых людей) очень понравилось, что подстроились под их ритм и желания! Большое спасибо, было очень увлекательно и интересно!
- ААнгелина4 июня 202403.06.24 посчастливилось принять участие в экскурсии в Шеки-получилась она практически, как индивидуальная (группа -3 человека). Дорога долгая, но предоставили удобный
- ГГалина4 июня 2024Это было классное пушешествие недалеко от Баку. Мой год Орхан встретил меня у отеля и мы поехали смотреть розовое озеро,
- ННина4 июня 2024Экскурсия интересная,познавательная. Увидели несколько климатических зон, узнали много нового. Гид Мурад хорошо знает русский язык, вежливый, внимательный. Неприятно удивил англоязычный гид,
- ЕЕлена4 июня 2024Розовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра и облачно. Повезло, что когда
- ЕЕва4 июня 2024Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
- ННаталья3 июня 2024Если Вы хотите получить день с незабываемыми впечатлениями, удивляться как ребенок, получить удовольствие от экскурсии, то не сомневайтесь и позвольте
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Горы»
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