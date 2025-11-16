Мои заказы

Азербайджан за 7 дней / Пакет Комфорт

Добро пожаловать в Азербайджан! За 7 дней путешествия вы исследуете главные достопримечательности страны
Описание тура

Добро пожаловать в страну огней!

За 7 дней путешествия Вы исследуете главные достопримечательности столицы, полюбуетесь на уникальные объекты и редкие природные явления, попробуете национальную кухню и вино в лучших ресторанах и винодельнях.

Группа состоит из 5 - 10 человек.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Баку

  1. встреча в аэропорту и трансфер до отеля

  2. check-in с 15:00

ночь в г. Баку

2 день

Экскурсия по историческому центру Баку

начало в 10:00 у отеля / передвижение на автомобиле не предусмотрено

  1. 4-х часовая пешая экскурсия по Старому городу / объект Юнеско / место съемок эпизода советского фильма Бриллиантовая рука, Девичья Башня и др.

  2. перерыв на обед в ресторане Долма

  3. 2-х часовая пешая прогулка по кварталу периода нефтяного бума / дворцы нефтемагнатов 19 века, площадь фонтанов, губернаторский сад и др.

  4. смотровая площадка / подъём на фуникулере

  5. катание на гондолах по каналам малой Венеции

  6. приветственный ужин в ресторане Shakh Garden

ночь в г. Баку

3 день

Meysari

начало в 10:00 у отеля

  1. ферма альпак / кормление, фотографирование и обнимашки с милыми животными

  2. винодельня Meysari / cомелье проведет экскурсию по заводу и дегустацию в дегустационном зале, где гости попробуют 3 вида органического вина

  3. перерыв на обед в ресторане Abqora

  4. гости приготовят шекинское традиционное блюдо пити и поужинают в гостевом доме в сопровождении ансамбля национальных инструментов и танцев

ночь в г. Шеки в гостевом доме

4 день

Az Abrau

начало в 10:00 у отеля

  1. экскурсия по храму периода Кавказской Албании

  2. экскурсия по Дворцу Шекинских ханов (Юнеско)

  3. мастер класс по сборке шебеке — мозаика из стекла и дерева

  4. перерыв на обед в ресторане Vip Karavan

  5. посещение цеха по производству шелковых платков — кялагаи

  6. винодельня Az Abrau / cомелье проведет экскурсию по заводу и дегустацию в дегустационном зале, где гости попробуют 5 видов вина, портвейн, водку и поужинают

ночь в г. Шеки в гостевом доме

5 день

Savalan

начало в 10:00 у отеля

  1. горнолыжный комплекс Туфандаг / подъем по канатной дорожке на смотровую площадку 1920м.

  2. винодельня Savalan / cомелье проведет экскурсию по заводу и по музею вина / знакомство с самой большой в мире бочкой по хранению вина / в дегустационном зале гости попробуют 6 разновидностей местного вина и пообедают

  3. в 19:30 ужин в ресторане Mangal Steak House

ночь в г. Баку в отеле

6 день

Уникальные природные явления

начало в 09:30 у отеля

  1. музей петроглифов / экскурсия

  2. грязевые вулканы / гости смогут прикоснуться к редкому природному явлению

  3. перерыв на обед в рыбном ресторане Derya Fish House

  4. национальный музей истории Азербайджана / экскурсия по дворцу нефтемагната 19 века

  5. Янардаг — природный вечный огонь

  6. в 19:30 ужин в ресторане — музее Ширваншах

ночь в г. Баку в отеле

7 день

Заключительный день

  1. check out до 12:00

  2. трансфер в аэропорт / выезд за 3 часа до времени вылета

Окончание тура

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 4 ночи в Баку в отеле 4 звезды и 2 ночи в гостевом доме в Шеки (двухместное размещение)
  • Завтраки
  • Обеды и ужины (кроме дня прибытия и заключительного дня)
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Транспортные расходы по маршруту тура
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Катание на гондолах
  • Входные билеты на ферму альпак
  • Дегустация и экскурсия на винодельне Meysari
  • Входные билеты в храм в Кише
  • Входные билеты во Дворец Шекинских ханов
  • Мастер класс по работе с шебеке
  • Входные билеты в музей калягаи
  • Дегустация и экскурсия на винодельне Az Abrau
  • Билеты на канатную дорожку
  • Дегустация и экскурсия на винодельне Savalan
  • Входные билеты в музей петроглифов
  • Входные билеты в музей истории
  • Входные билеты на Янардаг
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины в день прибытия и заключительный день
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Эльнур
Эльнур — Тревел-эксперт
Доброго времени суток, дорогие гости! Меня зовут Эльнур (данные скрыты), я гид из Баку. Готов стать вашим другом и в теплой атмосфере влюбить Вас в страну огней! У Вас останутся приятные воспоминания об Азербайджане на всю жизнь!

Тур входит в следующие категории Баку

