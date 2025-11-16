Описание тура
Добро пожаловать в страну огней!
За 7 дней путешествия Вы исследуете главные достопримечательности столицы, полюбуетесь на уникальные объекты и редкие природные явления, попробуете национальную кухню и вино в лучших ресторанах и винодельнях.
Группа состоит из 5 - 10 человек.
Программа тура по дням
Прибытие в Баку
встреча в аэропорту и трансфер до отеля
check-in с 15:00
ночь в г. Баку
Экскурсия по историческому центру Баку
начало в 10:00 у отеля / передвижение на автомобиле не предусмотрено
4-х часовая пешая экскурсия по Старому городу / объект Юнеско / место съемок эпизода советского фильма Бриллиантовая рука, Девичья Башня и др.
перерыв на обед в ресторане Долма
2-х часовая пешая прогулка по кварталу периода нефтяного бума / дворцы нефтемагнатов 19 века, площадь фонтанов, губернаторский сад и др.
смотровая площадка / подъём на фуникулере
катание на гондолах по каналам малой Венеции
приветственный ужин в ресторане Shakh Garden
ночь в г. Баку
Meysari
начало в 10:00 у отеля
ферма альпак / кормление, фотографирование и обнимашки с милыми животными
винодельня Meysari / cомелье проведет экскурсию по заводу и дегустацию в дегустационном зале, где гости попробуют 3 вида органического вина
перерыв на обед в ресторане Abqora
гости приготовят шекинское традиционное блюдо пити и поужинают в гостевом доме в сопровождении ансамбля национальных инструментов и танцев
ночь в г. Шеки в гостевом доме
Az Abrau
начало в 10:00 у отеля
экскурсия по храму периода Кавказской Албании
экскурсия по Дворцу Шекинских ханов (Юнеско)
мастер класс по сборке шебеке — мозаика из стекла и дерева
перерыв на обед в ресторане Vip Karavan
посещение цеха по производству шелковых платков — кялагаи
винодельня Az Abrau / cомелье проведет экскурсию по заводу и дегустацию в дегустационном зале, где гости попробуют 5 видов вина, портвейн, водку и поужинают
ночь в г. Шеки в гостевом доме
Savalan
начало в 10:00 у отеля
горнолыжный комплекс Туфандаг / подъем по канатной дорожке на смотровую площадку 1920м.
винодельня Savalan / cомелье проведет экскурсию по заводу и по музею вина / знакомство с самой большой в мире бочкой по хранению вина / в дегустационном зале гости попробуют 6 разновидностей местного вина и пообедают
в 19:30 ужин в ресторане Mangal Steak House
ночь в г. Баку в отеле
Уникальные природные явления
начало в 09:30 у отеля
музей петроглифов / экскурсия
грязевые вулканы / гости смогут прикоснуться к редкому природному явлению
перерыв на обед в рыбном ресторане Derya Fish House
национальный музей истории Азербайджана / экскурсия по дворцу нефтемагната 19 века
Янардаг — природный вечный огонь
в 19:30 ужин в ресторане — музее Ширваншах
ночь в г. Баку в отеле
Заключительный день
check out до 12:00
трансфер в аэропорт / выезд за 3 часа до времени вылета
Окончание тура
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 4 ночи в Баку в отеле 4 звезды и 2 ночи в гостевом доме в Шеки (двухместное размещение)
- Завтраки
- Обеды и ужины (кроме дня прибытия и заключительного дня)
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Транспортные расходы по маршруту тура
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Катание на гондолах
- Входные билеты на ферму альпак
- Дегустация и экскурсия на винодельне Meysari
- Входные билеты в храм в Кише
- Входные билеты во Дворец Шекинских ханов
- Мастер класс по работе с шебеке
- Входные билеты в музей калягаи
- Дегустация и экскурсия на винодельне Az Abrau
- Билеты на канатную дорожку
- Дегустация и экскурсия на винодельне Savalan
- Входные билеты в музей петроглифов
- Входные билеты в музей истории
- Входные билеты на Янардаг
Что не входит в цену
- Обеды и ужины в день прибытия и заключительный день
- Авиабилеты
- Личные расходы