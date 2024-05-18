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Авторский тур
3 дня
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
Побывать в долине вулканов, погрузиться в местную культуру и посетить храм огнепоклонников
Начало: Аэропорт Баку
«Обязательный пункт программы — знакомство с шедеврами архитектуры»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$600 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
«После размещения начнём знакомство с Баку»
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
8900080 100₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
«Сегодня вы познакомитесь с Баку — внешним и внутренним»
Сегодня в 08:00
14 июня в 08:00
520$468 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
«После размещения начнём знакомство с Баку»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле
Начало: Баку, аэропорт, до 16:00
«А вечером вас ждёт 2-часовая обзорная экскурсия по городу (частично пешком, частично на автомобиле)»
20 июня в 16:00
27 июня в 16:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
«Начнём день с обзорной экскурсии по городу: посетим Дворец шекинских ханов, а затем посвятим время изучению местных ремёсел»
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Посетить водопад Хал-Хал, пройти по Исмаиллинскому мосту и увидеть древнюю Джума-мечеть
Начало: Баку, ул. Азиза Алиева, время обговаривается индив...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
190$171 за человека
Авторский тур
5 дней
«Город мой, Баку»: тур-знакомство с главными достопримечательностями столицы
Прокатиться на гондолах по «Малой Венеции» и изучить экспозиции бакинских музеев
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
36 233₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга18 мая 2024Была в Баку впервые и хочу высказать благодарность Рашаду за прекрасный тур. Он учел все пожелания, нам удалось увидеть даже
- ННаталия6 мая 2024На майские праздники открыли для себя теплый и гостеприимный Баку. Поскольку приехали впервые, то решили сразу взять трехдневный тур. И
- ВВлада29 апреля 2024Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные достопримечательности нужно смотреть с
- ЕЕлена11 апреля 2024Чингиз очень увлеченный рассказчик, нам все понравилось, за исключением того, что в дождь все-таки не надо посещать грязевые вулканы
- ННаталья14 февраля 2024Спасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказы о городе и окрестностях. Мы чувствовали себя гостями Рашада! Неожиданно для себя открыли такой необычный город - Ницца и Дубай вместе:)
- ВВладимир24 сентября 2023Поездка в Баку была интересна и познавательна! Спасибо за организацию!
- LLARISA8 июня 2022Тур в Гянджа - город сокровищМы заказали несколько экскурсий с гидом Анаром Рустамли, включая и этот тур в Гянджу. Посетили массу интересных и красивых мест
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Обзорные»
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- Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
- Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
- Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
- Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
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Сейчас в Баку в категории "Обзорные" можно забронировать 8 авторских туров от 171 до 80 100 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Изучение достопримечательностей города Баку нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Баку много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана на русском языке