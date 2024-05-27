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Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€1 199 за всё до 3 чел.
скидка
35%
Авторский тур
7 дней
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
1205$784 за человека
Авторский тур
7 дней
По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
Узнать, где делают лучшие шёлковые платки, побывать на землях молокан и погулять по улице Низами
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
69 531₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$950 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ААлена27 мая 2024Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут на все 6 дней
- ИИрина25 января 2024программа тура составлена хорошо, по сравнению с другими турами на мой взгляд она оптимальная. Работа гида мне не понравилась: в
- ААнна7 января 2024Работал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездок, хорошее знание мест и истории. Рекомендую.
- AAlionavo30 апреля 20237 чудес Азербайджана или «Скромное обаяние буржуазии и ландшафтов Каспия»Потрясающая экскурсия! Обязательно стоит поехать! Во всей красе раскрывает многогранность Азербайджана. Невероятно чуткий, внимательный и профессиональный коллектив: гид, сопровождающий, водитель - все профессионалы высшего класса! Буду рекомендовать эту поездку всем своим друзьям и близким!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «7-дневные туры»
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