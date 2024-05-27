Экскурсионные туры на неделю в Баку

Найдено 4 тура в категории «7-дневные туры» в Баку на русском языке, цены от €784, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
5 отзывов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 199 за всё до 3 чел.
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
скидка
35%
Авторский тур
7 дней
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
1205$784 за человека
По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
Авторский тур
7 дней
По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
Узнать, где делают лучшие шёлковые платки, побывать на землях молокан и погулять по улице Низами
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
69 531 за человека
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$950 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Алена
    27 мая 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут на все 6 дней
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    нашего пребывания, решал любые вопросы которые у нас возникали, показал такие места, после которых друзья, который родились в Баку, сказали мы такого не видели. Так что если вы хотите насыщенного отпуска и ни отчем не переживать смело обращайтесь к Азику.

    Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрутВернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут
  • И
    Ирина
    25 января 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    программа тура составлена хорошо, по сравнению с другими турами на мой взгляд она оптимальная. Работа гида мне не понравилась: в
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    части тура мне бы хотелось больше информации от гида о стане и культуре в процессе экскурсий и переездов, даже пусть и воды, для меня было мало. Во вторых в последний день входит поснщение рынка, мы просили специи и варенье, гид везет к своим продавцам на некрамивом рынке, это в принципе приемлемо, тк он получант процент с продавца, это и не скрывается, нам без разницы где купить, а гиду приятно, НО продавец обманул нас с ценой на товар в 5 раз! Как бы в сумме это всего 3 тыс рублей но впечатление испорчено. Я не рекомендую данного гида своим знакомым. При этом мы были на аналогичных турах в узбекестане, армении, на кавказе - гиды настойчиво останавливали покупки при завышении цен на рынках ВСЕГДА. Поэтому лично для меня было неожидонностью такое поведение гида, тк тур индивидуальный и очень не дешовый.

  • А
    Анна
    7 января 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    Работал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездок, хорошее знание мест и истории. Рекомендую.
    Работал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездок
  • A
    Alionavo
    30 апреля 2023
    7 чудес Азербайджана или «Скромное обаяние буржуазии и ландшафтов Каспия»
    Потрясающая экскурсия! Обязательно стоит поехать! Во всей красе раскрывает многогранность Азербайджана. Невероятно чуткий, внимательный и профессиональный коллектив: гид, сопровождающий, водитель - все профессионалы высшего класса! Буду рекомендовать эту поездку всем своим друзьям и близким!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
  2. Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
  3. По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
  4. Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "7-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 784 до 69 531 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «7-дневные туры», 5 ⭐ отзывов, цены от €784. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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