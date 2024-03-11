В ходе этого тура мы совершим экскурсию в доисторические времена. Посетим современный интерактивный музей в поселке Гобустан. Заповедник, где обнаружены стоянки древних людей и наскальные изображения, живущих в различные периоды
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Об экскурсии: Баку это современный динамичный мегаполис. Однако сердце Баку это Старый город, в котором иногда кажется, что время остановило свой бег. В ходе нашей экскурсии мы обязательно окунемся в его потрясающую атмосферу. Баку смело можно назвать «Городом контрастов», как город в известном всем фильме «Бриллиантовая рука». Этот фильм как раз снимался в «Ичери Шехер» — то есть в старом городе. И кстати, не только этот фильм. Что вас ждет: Заповедника Гобустан Увлекательная экскурсия начнется с заповедника Гобустан. Вы посетите современный интерактивный музей парка в поселке Гобустан, где Вас ждут великолепно подобранные экспозиции с применением самой современной техники, которые помогут Вам узнать значение петроглифов (наскальных рисунков). Вы сможете увидеть наскальные рисунки, которые расскажут Вам о культуре, хозяйстве, обычаях людей, живущих в различные периоды истории на этой территории, начиная с XV тысячелетия до н. э. вплоть до средних веков. Грязевые вулканы Недалеко от Гобустанского заповедника находятся грязевые вулканы. Вас ожидают марсианские пейзажи и множество действующих грязевых вулканов. На территории Азербайджана сосредоточено самое большое количество грязевых вулканов в мире, около 60%. Иногда эти вулканы создают небольшие острова на Каспии. Однако вулканы эти совершенно безопасны. В самом большом из них даже принимала грязевые ванны ведущая передачи «Орел и решка». Обед в рыбном ресторане На обратном пути возможен обед в рыбном ресторане. Здесь вы можете заказать рыбу, которая водится на Каспии. Ее вылавливают в прибрежном поселке неподалеку. Мечеть Биби-Эйбат и нефтяная скважина Мы побываем в мечети Биби-Эйбат. Вы узнаете о необычной истории создания этой мечети, которая на протяжении нескольких столетий считалась одной из основных святынь исламского мира. Мы становимся у первой в мире нефтяной скважины, с которой началась мировая промышленная добыча нефти. Произошло это событие в Баку аж в 1848 году. Янардаг А также мы посетим Янардаг — горящую гору. Это редчайшее явление, которое наблюдается здесь на протяжении нескольких веков. О нём также сообщал Марко Поло. Ичери-Шехер В старом городе (Ичери-Шехер) мы осмотрим один из символов Баку — Девичью Башню, овеянную романтическими легендами. Увидим резиденцию древних правителей — Дворец Ширваншахов. Крепостные ворота или северные ворота. Мечети, построенные в различные периоды в этой части города. Древние караван-сараи и средневековую рыночную площадь, являющиеся в старину центрами общественной жизни. Памятник азербайджанскому поэту Алиаге Вахиду. Руины часовни святого Варфоломея, прибывшего в эти места в l веке проповедовать христианство. А также неотъемлемую часть восточной культуры хамамы, некоторые из которых функционируют по сегодняшний день. Заглянем в художественную мастерскую Али Шамси, музей миниатюрной книги. Кроме того мы пройдем по местам, где снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43» и «Человек-амфибия». Ознакомимся с дворцом Исмаилия, построенным в период нефтяного бума. В качестве бонуса по вашему желанию можно посетить восточный базар, где Вы сможете приобрести различные сладости, сухофрукты, орехи, специи и даже натуральную черную икру заранее продегустировав все это, попивая натуральный Ленкораньский чай.
По договоренности с туристом
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедника Гобустан
- Грязевые вулканы
- Мечеть Биби-Эйбат
- Первая нефтяная скважина
- Янардаг
- Ичери-Шехер
- Девичью Башню
- Дворец Ширваншахов
- Крепостные ворота
- Мечети
- Древние караван-сараи и средневековую рыночную площадь
- Памятник азербайджанскому поэту Алиаге Вахиду
- Руины часовни святого Варфоломея
- Хамамы
- Музей миниатюрной книги
- Дворцом Исмаилия
Что включено
- Авто-транспортные расходы
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Входные билеты во внутренние музеи на маршруте следования
Место начала и завершения?
Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Динара
11 мар 2024
Хочу выразить благодарность экскурсоводу Севде Алиевой. Экскурсия проходила 08.03.2024 года. Она настоящий профессионал своего дела и очень душевный человек любящий свой город. И огромное спасибо за очень уважительное отношение к туристам!
S
Sv0ya
12 мая 2023
Большая, увлекательная, очень насыщенная экскурсия, во время которой впечатляешься и природными уникальными местами (грязевые вулканы), и древностями (петроглифы в Гобустане, постройки в Ичери-Шехер), и современной архитектурой по дороге из города. Нас знакомил со всем этим Садагад - самый заботливый гид:) Благодаря ему многое узнали из истории Азербайджана, а также о современной жизни азербайджанцев.
Н
Надежда
14 мар 2023
С Орханом ездили на две экскурсии,, Гобустан,, и,, Радужные горы,, Остались очень довольны организацией. Орхан забирал нас из отеля и привозил куда говорили. Маршруты были насыщены разными объектами. В первой
Тур входит в следующие категории Баку
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