Описание тура

Об экскурсии: Баку это современный динамичный мегаполис. Однако сердце Баку это Старый город, в котором иногда кажется, что время остановило свой бег. В ходе нашей экскурсии мы обязательно окунемся в его потрясающую атмосферу. Баку смело можно назвать «Городом контрастов», как город в известном всем фильме «Бриллиантовая рука». Этот фильм как раз снимался в «Ичери Шехер» — то есть в старом городе. И кстати, не только этот фильм. Что вас ждет: Заповедника Гобустан Увлекательная экскурсия начнется с заповедника Гобустан. Вы посетите современный интерактивный музей парка в поселке Гобустан, где Вас ждут великолепно подобранные экспозиции с применением самой современной техники, которые помогут Вам узнать значение петроглифов (наскальных рисунков). Вы сможете увидеть наскальные рисунки, которые расскажут Вам о культуре, хозяйстве, обычаях людей, живущих в различные периоды истории на этой территории, начиная с XV тысячелетия до н. э. вплоть до средних веков. Грязевые вулканы Недалеко от Гобустанского заповедника находятся грязевые вулканы. Вас ожидают марсианские пейзажи и множество действующих грязевых вулканов. На территории Азербайджана сосредоточено самое большое количество грязевых вулканов в мире, около 60%. Иногда эти вулканы создают небольшие острова на Каспии. Однако вулканы эти совершенно безопасны. В самом большом из них даже принимала грязевые ванны ведущая передачи «Орел и решка». Обед в рыбном ресторане На обратном пути возможен обед в рыбном ресторане. Здесь вы можете заказать рыбу, которая водится на Каспии. Ее вылавливают в прибрежном поселке неподалеку. Мечеть Биби-Эйбат и нефтяная скважина Мы побываем в мечети Биби-Эйбат. Вы узнаете о необычной истории создания этой мечети, которая на протяжении нескольких столетий считалась одной из основных святынь исламского мира. Мы становимся у первой в мире нефтяной скважины, с которой началась мировая промышленная добыча нефти. Произошло это событие в Баку аж в 1848 году. Янардаг А также мы посетим Янардаг — горящую гору. Это редчайшее явление, которое наблюдается здесь на протяжении нескольких веков. О нём также сообщал Марко Поло. Ичери-Шехер В старом городе (Ичери-Шехер) мы осмотрим один из символов Баку — Девичью Башню, овеянную романтическими легендами. Увидим резиденцию древних правителей — Дворец Ширваншахов. Крепостные ворота или северные ворота. Мечети, построенные в различные периоды в этой части города. Древние караван-сараи и средневековую рыночную площадь, являющиеся в старину центрами общественной жизни. Памятник азербайджанскому поэту Алиаге Вахиду. Руины часовни святого Варфоломея, прибывшего в эти места в l веке проповедовать христианство. А также неотъемлемую часть восточной культуры хамамы, некоторые из которых функционируют по сегодняшний день. Заглянем в художественную мастерскую Али Шамси, музей миниатюрной книги. Кроме того мы пройдем по местам, где снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43» и «Человек-амфибия». Ознакомимся с дворцом Исмаилия, построенным в период нефтяного бума. В качестве бонуса по вашему желанию можно посетить восточный базар, где Вы сможете приобрести различные сладости, сухофрукты, орехи, специи и даже натуральную черную икру заранее продегустировав все это, попивая натуральный Ленкораньский чай.