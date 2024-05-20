Выездные туры из Баку

Найдено 30 туров в категории «Выездные» в Баку на русском языке, цены от $110, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$410 за всё до 3 чел.
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Научиться готовить национальные блюда, увидеть грязевые вулканы и полюбоваться шекинскими витражами
Начало: Аэропорт Баку, 14:30-17:00
14 июля в 14:30
4 авг в 14:30
$490 за человека
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
Завтра в 09:00
19 июня в 09:00
350$280 за всё до 3 чел.
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
Начало: Баку
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $360 за всё до 3 чел.
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $350 за всё до 3 чел.
Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
скидка
5%
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
Начало: По указанию клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 310$295 за всё до 3 чел.
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
🚶 Пешая
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 699$559 за всё до 4 чел.
Гах - «средневековье» на южном склоне Большого Кавказского хребта
Авторский тур
1 день
Гах - «средневековье» на южном склоне Большого Кавказского хребта
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за человека
Гёйгёльский район - живописнейший регион страны (2 дня, 1 ночь)
Авторский тур
2 дня
Гёйгёльский район - живописнейший регион страны (2 дня, 1 ночь)
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за человека
Древнее албанское, христианское государство (2 дня, 1 ночь)
Авторский тур
2 дня
Древнее албанское, христианское государство (2 дня, 1 ночь)
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями
Начало: Баку, утро
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
300 за всё до 7 чел.
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
скидка
35%
Авторский тур
7 дней
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
1205$784 за человека
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1547$1 393 за человека
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Начало: По месту проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 200 за человека
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Посетить водопад Хал-Хал, пройти по Исмаиллинскому мосту и увидеть древнюю Джума-мечеть
Начало: Баку, ул. Азиза Алиева, время обговаривается индив...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
190$171 за человека
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
Полюбоваться витражами Дворца шекинских ханов, побывать в храме огня и увидеть горящий Янардаг
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
550$523 за человека
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
Погрузиться в историю зороастризма, погулять по Баку и понаблюдать за языками пламени Янардага
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
310$295 за человека
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Увидеть, как собирают мозаику шебеке, заглянуть на шёлковую фабрику и побывать в поселении удинов
Начало: Баку, место встречи обговаривается индивидуально
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$110 за человека
Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
Авторский тур
3 дня
Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
Насладиться пейзажами «синего озера», увидеть Дворец шекинских ханов и подняться к горным вершинам
Начало: Баку, место и время встречи обговаривается индивид...
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$683 за всё до 2 чел.
По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
Авторский тур
7 дней
По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
Узнать, где делают лучшие шёлковые платки, побывать на землях молокан и погулять по улице Низами
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
69 531 за человека
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Авторский тур
3 дня
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Полюбоваться каналами "Малой Венеции", погулять по "Гобустану" и увидеть замок Рамана
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$500 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Погулять по торговым рядам «Зелёного рынка», увидеть нефтяные скважины и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$600 за всё до 2 чел.
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Авторский тур
5 дней
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Понаблюдать за грязевыми вулканами, увидеть «Малую Венецию» и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$750 за всё до 2 чел.
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$950 за всё до 2 чел.
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Сравнить старый и современный Баку, попробовать вина Савалана и подняться над Туфандагом
Начало: Аэропорт Баку, первая половина дня
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
87 000 за человека
Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
скидка
5%
Авторский тур
12 дней
Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Увидеть огни Апшерона, насладиться кахетинским вином и попробовать армянский коньяк
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
1190$1 131 за человека
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 999 за всё до 4 чел.
По знаковым местам Закавказья: тур по Азербайджану и Грузии
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
По знаковым местам Закавказья: тур по Азербайджану и Грузии
Прикоснуться к истории в Гобустане, погулять по городам Кахетии и побывать на винном заводе
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
710$675 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    20 мая 2024
    Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
    1. Гостиница в Баку. Расположение супер. Персонал отзывчивый, просьбы выполняли мгновенно. Завтрак очень скромный. Сантехника требует ремонта. Вай-фай по-разному. 2. Гид
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    много знает и интересно рассказывает. За это ему отлично. 3. Недостатки следующие. 3.1. Очень тяжелая дорога от Лагича в Щеки: 40км голдобин. 3.2. Рестораны, в которые водили гиды в большинстве случаев оставляют желать лучшего. Особенно в первый день в Баку: вся группа (7 человек) остались недовольными качеством еды. В последний день увезли за город в ресторан, в котором цены были на много выше средних, а некоторые туристы еще были недовольны качеством еды. 4. В целом поездка была хорошая.

  • м
    мила
    19 мая 2024
    Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
    Интересный маршрут. Очень приятный гид-Анар. Знающий и позитивный человек, всегда старающийся выполнить просьбы туристов. Претензии только к завтракам в отеле НЕМИ.
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку, переезды составлены грамотно, дорога
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    не утомляет, программа супер!! Первый день более познавательный, посмотрели петроглифы, посетили интересный музей в Гобустане, зашли в красивую мечеть. Но главное конечно это природа. Грязевые вулканы вызвали детский восторг)) розовое озеро действительно розовое)) обедали на берегу моря под крики чаек. Второй день в горах был прекрасен. Агатовые горы яркие и красивые. А у горы Бешбармаг просто альпийские луга с пасущимися стадами. На горе нас встретил чудесный человек, напоил чаем с домашней пахлавой, угостил местными блюдами, такие душевные посиделки получились. Латиф внимательный, доброжелательный, рассказывает интересно, нигде ничего не ждали, у него всё продумано. Впечатлений море!!!

    Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный и очень доброжелательный гид.
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    Ответит на любой вопрос, поможет, подскажет, посоветует, сфотографирует. По таймингу все четко. Рекомендую познакомиться с Азербайджаном благодаря Латифу. Вы увидите много красивых мест, узнаете их историю, выпьете вкусный чай на высоте 600 метров, от души заваренным Яшкой (с ним вы тоже обязательно познакомитесь), а какая там халва и пахлава.. мммм)) Если есть желание, можно покататься на очень упрямом ослике или на более покладистых лощадках и всё это будет сопровождаться нереальным позитивом!!! И несомненно 5+ экскурсии!

    От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный
  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы были в восторге!!! Спосибо
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    тем кто оставлял реальные отзывы, мы по ним выбрали гида и экскурсию на 2 дня, и нам очень повезло что так все сложилось! Латиф сердечно благодарим за прекрасно проведённое время в раскрытии таких красивых глубоких исторических сюжетов и фактов. Большая благодарность Латифу за время, проведенное вместе с нами. И обязательно до новых встреч!!! 🤗

    Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы
  • Е
    Елена
    10 апреля 2024
    Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
    Мы под впечатлением от поездки! Увидели много интересных мест: одну из самых древних мечетей Кавказа в Шемахе, Мавзолей Дири-Баба, впечатлила
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    история про древнее село Киш, где жители были исполинского роста 2,2-2,5 метра! Дворец хана в Шеки очень красивый, сохранилось 85 процентов оригинальной отделки убранства дворца! Посетили Караван-сарай в Шеки, озеро Нохур-Гёль и водопад "Семь красавиц"! Недаром брали тур на 2 дня, чтобы все успеть! Наш гид, он же водитель Камандар показал нам не только те места, которые были заявлены в программе тура - на обратном пути мы заехали в высокогорное село Лагич! Очень живописная и экстримальная дорога туда, но наш водитель - большой профессионал, поэтому нам было спокойно. Перед возвращением в Баку мы сделали остановку "пощекотать нервы" - пройти по подвесному мосту, соединяющему два скалистых берега! А ночевали в Шеки в отличном гостевом доме, где нас радушно приняла хозяйка, завтрак был отличный, особенно впечатлило пять видов варенья к чаю: из мандаринов, лепестков роз, грецкого ореха, алычи и малины! Очень рекомендую данный тур! Посмотрите Азербайджан с другой стороны, его историю, увидите много доброжелательных людей! Елена, Николай, Наталья. Химки, Московская область

  • Е
    Екатерина
    26 марта 2024
    Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
    Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация, вкусная кухня, душевные разговоры
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    и смех. Латиф принимал нас как любимых родственников, предупреждая наши желания и выполняя все «хотелки». Доброжелательный, отзывчивый и эрудированный, стремился к тому, чтобы наше путешествие вышло интересным, полезным и приятным, несмотря на плохую дорогу и погоду.

    Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информацияДва дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация
  • К
    Карина
    25 марта 2024
    2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
    Спасибо за прекрасную экскурсию! 2 дня в Шеки пролетели интересно и легко! Гид Анар - очень профессиональный и вежливый! Большое спасибо!
  • С
    Сергей
    3 марта 2024
    Шеки - двухдневное путешествие из Баку
    Решились с семьей выехать из Баку к горам. Искали подходящие экскурсии, переговорили с Азиком, он посоветовал двухдневное путешествие в Шеки.
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    Экскурсию вел Кенан, с знанием истории, комфортным автомобилем, и душевным общением. Одним словом, все прошло на высшем уровне. Если собираетесь в Азербайджан, обязательно посетите Шеки.

  • Е
    Елена
    27 февраля 2024
    2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
    Хочу сказать огромное спасибо гиду Нико за потрясающую экскурсию! Забрал прямо от отеля, далее ночь в невероятно уютном домике и утром
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    незабываемое путешествие в горы, через ущелье неописуемой красоты! Горы/ старая деревня/ таинственный туман/ лыжный комплекс с потрясными склонами/ канатная дорога/ вкуснейшая еда. Эти два дня были незабываемые! Отель- 5+ Экскурсия-5+ Виды-5+ Еда-5+ Чуткий гид с отменным чувством юмора и знанием истории! Однозначно рекомендую! Если хотите увидеть природу Азербайджана во всей красе- вам к Нико. Очень хочется вернуться в другое время года и точно знаю кто покажет все на высшем уровне

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 30
  1. Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
  2. Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
  3. Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
  4. 2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
  5. Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Выездные" можно забронировать 30 авторских туров от 110 до 87 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры по окрестностям Баку и местам Азербайджана в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана
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