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привозил куда говорили. Маршруты были насыщены разными объектами. В первой экскурсии мы были в восторге от горящей горы Янардаг и грязевых вулканов. Несмотря на то, что я турист со стажем, видела такие природные явления первый раз. Во второй поездке тоже Орхан смог удивить. Восторг был от марсианских гор и горы желаний Бешбармак. На вершине горы у ска