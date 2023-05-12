1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Погулять по старому и «новому» Баку, увидеть Бешбармаг и научиться выпекать национальные сладости
Начало: Аэропорт Баку, время встречи обговариваются индиви...
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$226 за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Пройтись по улицам Старого города, увидеть «Малую Венецию» и погрузиться в быт зороастрийцев
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$400 за всё до 2 чел.
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Погулять по торговым рядам «Зелёного рынка», увидеть нефтяные скважины и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$600 за всё до 2 чел.
Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$950 за всё до 2 чел.
скидка
5%
Авторский тур
12 дней
Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Увидеть огни Апшерона, насладиться кахетинским вином и попробовать армянский коньяк
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
1190$1 131 за человека
Последние отзывы на туры
- SSv0ya12 мая 2023Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городуБольшая, увлекательная, очень насыщенная экскурсия, во время которой впечатляешься и природными уникальными местами (грязевые вулканы), и древностями (петроглифы в Гобустане,
- ННадежда14 марта 2023Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городуС Орханом ездили на две экскурсии,, Гобустан,, и,, Радужные горы,, Остались очень довольны организацией. Орхан забирал нас из отеля и
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Апшерон»
Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
- Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
- Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
- Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
- Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Апшерон" можно забронировать 5 авторских туров от 226 до 1 131 со скидкой до 5%.
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 5 туров на 2024 год по теме «Апшерон», цены от $226. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август