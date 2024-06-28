После завтрака увидим один из символов современного Баку — культурный центр Гейдара Алиева, третьего президента Азербайджана. За двухчасовую экскурсию осмотрим коллекцию личных вещей и автомобилей, пройдёмся по выставочным залам.

Продолжим променад в Нагорном парке, откуда весь Баку открывается как на ладони. На самый верх можно подняться как по лестнице, так и на фуникулёре.