Вы услышите легенды Старого Баку, в котором многовековые здания соседствуют с
Описание тура
Организационные детали
В Азербайджане не принимают карты российских банков, поэтому рекомендуем брать в поездку наличные доллары нового образца.
Проживание. Двухместное размещение в отелях 4* Austin Hotel (Баку) и Qebele Yeddi Gozel Hotel (Габала). *Фото отелей взяты с сайта Booking.com.
Питание. В стоимость тура входят завтраки и дегустация вин, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Азербайджан, прогулка по Старому Баку
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. В 14:00 пойдём гулять по Старому городу Ичери-Шехер. Послушаем правдивые истории и мистические легенды, осмотрим Девичью башню, мечети, бани, караван-сараи. Увидим места съёмок советских фильмов «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Тегеран-43».
Центр Гейдара Алиева, Нагорный парк
После завтрака увидим один из символов современного Баку — культурный центр Гейдара Алиева, третьего президента Азербайджана. За двухчасовую экскурсию осмотрим коллекцию личных вещей и автомобилей, пройдёмся по выставочным залам.
Продолжим променад в Нагорном парке, откуда весь Баку открывается как на ладони. На самый верх можно подняться как по лестнице, так и на фуникулёре.
Лагич и Габала
Позавтракаем и поедем в посёлок Лагич — старинный центр кустарного производства медной посуды. Большинство жителей тут промышляют гравировкой на бронзе и ковроткачеством.
Пообедаем в корчме традиционными блюдами и попробуем местные вина. Затем доберёмся до предгорья, где раскинулся курорт Габала — бывшая столица Кавказской Албании. Разместимся в отеле и отдохнём.
Водопад Семь красавиц, озеро Нохур, курорт Туфандаг, винодельня
Сегодняшний день начнём с природных жемчужин Азербайджана. Полюбуемся водопадом Семь красавиц и озером Нохур, покатаемся по канатной дороге над горнолыжным курортом Туфандаг.
На обратном пути в Баку заглянем на винодельню в долине Савалан и продегустируем вина. В столицу вернёмся к вечеру.
Храм Атешгях
Позавтракаем и поедем на Апшеронский полуостров, где расположен храм огня Атешгях. В разные эпохи он почитался зороастрийцами, индуистами и сикхами. А стоит он на месте вечно горящих выходов естественного газа. Пообедаем в национальном ресторане и отправимся обратно в азербайджанскую столицу.
Заповедник «Гобустан»
Сегодня программа на выбор — свободное время в Баку или поездка заповедник «Гобустан». На его территории обнаружили множество наскальных рисунков, древних стоянок, надгробных памятников и других многовековых объектов.
Свободный день
Отправляемся на шопинг! Рекомендуем самостоятельно посетить универмаги и торговые центры, где продаются изделия из арабского золота. А на Зелёном рынке стоит присмотреться к бакинским помидорам, грецким орехам, сочным гранатам и чёрной икре. Тут нужно обязательно дегустировать и торговаться!
Возвращение домой
Освобождение номеров — до 12:00. Будет время позавтракать, собрать чемоданы и докупить сувениры. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|87 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по программе на минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Завтраки, дегустация вин
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Баку и обратно
- Обеды и ужины - от 1500 ₽
- Медицинская страховка - от 2500 ₽