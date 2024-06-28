Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана

Сравнить старый и современный Баку, попробовать вина Савалана и подняться над Туфандагом
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Азербайджану, где вы откроете красоты и богатства древней земли и переплетение культур и традиций.

Вы услышите легенды Старого Баку, в котором многовековые здания соседствуют с
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современными небоскрёбами, посетите места съёмок советских фильмов.

Узнаете, как ремесленники делают медную посуду и ткут ковры, побываете в храме огня с вырывающими из-под земли языками пламени и увидите наскальные петроглифы заповедника «Гобустан».

А также полюбуетесь природными жемчужинами: водопадом Семь красавиц, озером Нохур и горнолыжным курортом Туфандаг.

Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

В Азербайджане не принимают карты российских банков, поэтому рекомендуем брать в поездку наличные доллары нового образца.

Проживание. Двухместное размещение в отелях 4* Austin Hotel (Баку) и Qebele Yeddi Gozel Hotel (Габала). *Фото отелей взяты с сайта Booking.com.

Питание. В стоимость тура входят завтраки и дегустация вин, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Азербайджан, прогулка по Старому Баку

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. В 14:00 пойдём гулять по Старому городу Ичери-Шехер. Послушаем правдивые истории и мистические легенды, осмотрим Девичью башню, мечети, бани, караван-сараи. Увидим места съёмок советских фильмов «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Тегеран-43».

Прибытие в Азербайджан, прогулка по Старому БакуПрибытие в Азербайджан, прогулка по Старому БакуПрибытие в Азербайджан, прогулка по Старому БакуПрибытие в Азербайджан, прогулка по Старому Баку
2 день

Центр Гейдара Алиева, Нагорный парк

После завтрака увидим один из символов современного Баку — культурный центр Гейдара Алиева, третьего президента Азербайджана. За двухчасовую экскурсию осмотрим коллекцию личных вещей и автомобилей, пройдёмся по выставочным залам.

Продолжим променад в Нагорном парке, откуда весь Баку открывается как на ладони. На самый верх можно подняться как по лестнице, так и на фуникулёре.

Центр Гейдара Алиева, Нагорный паркЦентр Гейдара Алиева, Нагорный паркЦентр Гейдара Алиева, Нагорный паркЦентр Гейдара Алиева, Нагорный паркЦентр Гейдара Алиева, Нагорный парк
3 день

Лагич и Габала

Позавтракаем и поедем в посёлок Лагич — старинный центр кустарного производства медной посуды. Большинство жителей тут промышляют гравировкой на бронзе и ковроткачеством.

Пообедаем в корчме традиционными блюдами и попробуем местные вина. Затем доберёмся до предгорья, где раскинулся курорт Габала — бывшая столица Кавказской Албании. Разместимся в отеле и отдохнём.

Лагич и ГабалаЛагич и ГабалаЛагич и ГабалаЛагич и Габала
4 день

Водопад Семь красавиц, озеро Нохур, курорт Туфандаг, винодельня

Сегодняшний день начнём с природных жемчужин Азербайджана. Полюбуемся водопадом Семь красавиц и озером Нохур, покатаемся по канатной дороге над горнолыжным курортом Туфандаг.

На обратном пути в Баку заглянем на винодельню в долине Савалан и продегустируем вина. В столицу вернёмся к вечеру.

Водопад Семь красавиц, озеро Нохур, курорт Туфандаг, винодельняВодопад Семь красавиц, озеро Нохур, курорт Туфандаг, винодельняВодопад Семь красавиц, озеро Нохур, курорт Туфандаг, винодельняВодопад Семь красавиц, озеро Нохур, курорт Туфандаг, винодельняВодопад Семь красавиц, озеро Нохур, курорт Туфандаг, винодельня
5 день

Храм Атешгях

Позавтракаем и поедем на Апшеронский полуостров, где расположен храм огня Атешгях. В разные эпохи он почитался зороастрийцами, индуистами и сикхами. А стоит он на месте вечно горящих выходов естественного газа. Пообедаем в национальном ресторане и отправимся обратно в азербайджанскую столицу.

Храм АтешгяхХрам АтешгяхХрам АтешгяхХрам Атешгях
6 день

Заповедник «Гобустан»

Сегодня программа на выбор — свободное время в Баку или поездка заповедник «Гобустан». На его территории обнаружили множество наскальных рисунков, древних стоянок, надгробных памятников и других многовековых объектов.

Заповедник «Гобустан»Заповедник «Гобустан»Заповедник «Гобустан»Заповедник «Гобустан»
7 день

Свободный день

Отправляемся на шопинг! Рекомендуем самостоятельно посетить универмаги и торговые центры, где продаются изделия из арабского золота. А на Зелёном рынке стоит присмотреться к бакинским помидорам, грецким орехам, сочным гранатам и чёрной икре. Тут нужно обязательно дегустировать и торговаться!

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Возвращение домой

Освобождение номеров — до 12:00. Будет время позавтракать, собрать чемоданы и докупить сувениры. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет87 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по программе на минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Завтраки, дегустация вин
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Баку и обратно
  • Обеды и ужины - от 1500 ₽
  • Медицинская страховка - от 2500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, первая половина дня
Завершение: Аэропорт Баку, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхСтарый городПопулярные местаГобустанВыездныеВинодельниВсе турыДевичья башняНагорный паркАтешгяхЦентр Гейдара АлиеваНа 8 днейПрирода и пейзажи

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