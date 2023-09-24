Туры по Старому городу в Баку

Найдено 4 тура в категории «Старый город» в Баку на русском языке, цены от 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
«Прогуляемся по территории Старого города Ичери-Шехер»
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
8900080 100 за человека
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
«Прогуляемся по улочкам старого города: посетим достопримечательности исторического центра и места съёмок советских фильмов «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия» и «Тегеран-43»»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Пройтись по улицам Старого города, увидеть «Малую Венецию» и погрузиться в быт зороастрийцев
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Именно на улицах старого города проходили съёмки фильма «Бриллиантовая рука»»
$400 за всё до 2 чел.
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Сравнить старый и современный Баку, попробовать вина Савалана и подняться над Туфандагом
Начало: Аэропорт Баку, первая половина дня
«В 14:00 пойдём гулять по Старому городу Ичери-Шехер»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
87 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    24 сентября 2023
    Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
    Поездка в Баку была интересна и познавательна! Спасибо за организацию!
  • S
    Sv0ya
    12 мая 2023
    Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городу
    Большая, увлекательная, очень насыщенная экскурсия, во время которой впечатляешься и природными уникальными местами (грязевые вулканы), и древностями (петроглифы в Гобустане,
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    постройки в Ичери-Шехер), и современной архитектурой по дороге из города. Нас знакомил со всем этим Садагад - самый заботливый гид:) Благодаря ему многое узнали из истории Азербайджана, а также о современной жизни азербайджанцев.

  • Н
    Надежда
    14 марта 2023
    Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городу
    С Орханом ездили на две экскурсии,, Гобустан,, и,, Радужные горы,, Остались очень довольны организацией. Орхан забирал нас из отеля и
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    привозил куда говорили. Маршруты были насыщены разными объектами. В первой экскурсии мы были в восторге от горящей горы Янардаг и грязевых вулканов. Несмотря на то, что я турист со стажем, видела такие природные явления первый раз. Во второй поездке тоже Орхан смог удивить. Восторг был от марсианских гор и горы желаний Бешбармак. На вершине горы у ска

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Старый город»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
  2. Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
  3. Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
  4. Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Старый город" можно забронировать 4 тура от 400 до 87 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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