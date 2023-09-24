1 чел.
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скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
«Прогуляемся по территории Старого города Ичери-Шехер»
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
8900080 100₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
«Прогуляемся по улочкам старого города: посетим достопримечательности исторического центра и места съёмок советских фильмов «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия» и «Тегеран-43»»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Пройтись по улицам Старого города, увидеть «Малую Венецию» и погрузиться в быт зороастрийцев
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Именно на улицах старого города проходили съёмки фильма «Бриллиантовая рука»»
$400 за всё до 2 чел.
Авторский тур
8 дней
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Сравнить старый и современный Баку, попробовать вина Савалана и подняться над Туфандагом
Начало: Аэропорт Баку, первая половина дня
«В 14:00 пойдём гулять по Старому городу Ичери-Шехер»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
87 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир24 сентября 2023Поездка в Баку была интересна и познавательна! Спасибо за организацию!
- SSv0ya12 мая 2023Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городуБольшая, увлекательная, очень насыщенная экскурсия, во время которой впечатляешься и природными уникальными местами (грязевые вулканы), и древностями (петроглифы в Гобустане,
- ННадежда14 марта 2023Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городуС Орханом ездили на две экскурсии,, Гобустан,, и,, Радужные горы,, Остались очень довольны организацией. Орхан забирал нас из отеля и
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Старый город»
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