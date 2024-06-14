Вы осмотрите Старый город в Баку, посетите храм Атешгях и заповедник «Гала», а также погуляете по Демирчи, Пиркули и Лагичу, наслаждаясь уютом этих поселений.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. Двухместное размещение в 3-, 4-, и 5-звёздочных отелях. Возможно одноместное размещение за доплату, а также бронь дополнительного места.
Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Приезд в Баку
Встретим вас в аэропорту Баку и поедем заселяться в отель, где вы отдохнёте после дороги.
Баку: история и современность
Позавтракав, направимся в Нагорный парк, расположенный в западной части города. Полюбуемся панорамой столицы и увидим знаменитые «Пламенные башни».
Затем пройдём по Бакинскому бульвару, посетим Площадь государственного флага республики, осмотрим Crystal Hall, Международный центр мугама и Музей ковра. Желающие смогут пообедать в национальном ресторане за дополнительную плату.
После этого отправимся в Старый город — Ичери-шехер. Здесь расположились Дворец ширваншахов, знаменитая Девичья башня, Музей миниатюрных книг и мастерская Али Шамси, куда вы сможете зайти, чтобы познакомиться с творчеством художника.
На улице Низами насладимся архитектурой неоготики, барокко и неоклассицизма, а потом вернёмся в отель.
Храм Атешгях и этнографический заповедник «Гала»
Сегодня начнём день с посещения храма огнепоклонников Атешгях. В таинственной и немного мистической атмосфере вы погрузитесь в историю зороастризма.
Затем переместимся в заповедник «Гала», созданный на месте археологических раскопок. В комплексе представлены найденные на Апшеронском полуострове наскальные рисунки, керамические изделия, предметы быта и украшения, оружия и монеты, а также развалины древнего поселения. Всё это относится ко временам от 3-2 вв. до н. э. до Средневековья.
Затем вернёмся в отель.
Центр Гейдара Алиева
После завтрака отправимся в Центр Гейдара Алиева. Внутри вы найдёте множество интересных экспозиций, например, с фотографиями традиционных блюд. Также в залах представлены национальные костюмы, музыкальные инструменты, предметы быта и даже Азербайджан в миниатюре. В этом месте вы погрузитесь в историю и культуру страны.
Шемаха, Демирчи, Пиркули и Лагич
После завтрака отправляемся в Шемаху. По прибытии вас ждёт обзорная экскурсия по городу. Именно здесь находится старейшая Джума-мечеть Кавказа и Ближнего Востока после дербентской Джума-мечети.
Далее посетим село Демирчи, которое считается самым древним селом Шемахинского района. Это место — центр кузнечного ремесла. Вы также увидите несколько караван-сараев.
Затем переместимся в Пиркули, расположенный на высоте 1400 метров. Посёлок создан на базе Шемахинской Астрофизической Обсерватории. Побываем в Лагиче, известном изготовлением медной утвари и холодного оружия.
Возвращаться в Шемаху будем через Исмаиллинский район. Сделаем несколько остановок, чтобы насладиться потрясающими видами.
Возвращение в Баку
Утром выезжаем в Баку. По приезде у вас будет свободное время. Рекомендуем посетить Зелёный базар и закупиться местными вкусностями, отдохнуть в современных торговых центрах или на площади Фонтанов, где находится много кафе, ресторанов и сувенирных лавок.
Свободный день
В этот день вы сможете успеть всё, что не удалось осуществить в предыдущие: погулять по столице, докупить сувениры, самостоятельно осмотреть интересующие вас достопримечательности. Выбор за вами!
Окончание тура
В 12:00 вы покинете отель, и мы проводим вас до аэропорта. Если вылет поздний, вы сможете отдохнуть в Баку.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3*
|59 139 ₽
|Отель 4*
|67 462 ₽
|В sapphire inn hotel 4*
|76 225 ₽
|Отель 5* или holiday inn 4*
|87 964 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение:
- В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 97 633 руб. за тур
- В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 105 443 руб
- В отеле Sapphire Inn Hotel 4* - 123 017 руб
- В Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5* или Holiday Inn 4* - 158 072 руб
- Дополнительное место:
- В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 42 958 руб. за тур
- В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 48 351 руб
- В отеле Sapphire Inn Hotel 4* - 56 069 руб
- В Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5* или Holiday Inn 4* - 67 320 руб
- Дополнительная ночь (двухместное/одноместное размещение):
- В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 6416 руб./6137 руб
- В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 8183 руб./7625 руб
- В отеле Sapphire Inn Hotel 4* - 10 414 руб./10 9 298 руб
- В Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5* или Holiday Inn 4* - 13 948 руб./13 204 руб