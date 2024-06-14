Тур-погружение в историю и культуру Азербайджана: Баку, Шемаха и окрестности

Изучить экспозиции Центра Гейдара Алиева, погулять по Лагичу и увидеть древнейшую мечеть Кавказа
Приглашаем вас в путешествие по Азербайджану, в котором мы успеем увидеть достопримечательности крупных городов, побывать в посёлках с интересной историей и полюбоваться невероятными пейзажами.

Вы осмотрите Старый город в Баку, посетите храм Атешгях и заповедник «Гала», а также погуляете по Демирчи, Пиркули и Лагичу, наслаждаясь уютом этих поселений.
Тур-погружение в историю и культуру Азербайджана: Баку, Шемаха и окрестности
Тур-погружение в историю и культуру Азербайджана: Баку, Шемаха и окрестности
Тур-погружение в историю и культуру Азербайджана: Баку, Шемаха и окрестности
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. Двухместное размещение в 3-, 4-, и 5-звёздочных отелях. Возможно одноместное размещение за доплату, а также бронь дополнительного места.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Баку

Встретим вас в аэропорту Баку и поедем заселяться в отель, где вы отдохнёте после дороги.

2 день

Баку: история и современность

Позавтракав, направимся в Нагорный парк, расположенный в западной части города. Полюбуемся панорамой столицы и увидим знаменитые «Пламенные башни».

Затем пройдём по Бакинскому бульвару, посетим Площадь государственного флага республики, осмотрим Crystal Hall, Международный центр мугама и Музей ковра. Желающие смогут пообедать в национальном ресторане за дополнительную плату.

После этого отправимся в Старый город — Ичери-шехер. Здесь расположились Дворец ширваншахов, знаменитая Девичья башня, Музей миниатюрных книг и мастерская Али Шамси, куда вы сможете зайти, чтобы познакомиться с творчеством художника.

На улице Низами насладимся архитектурой неоготики, барокко и неоклассицизма, а потом вернёмся в отель.

Баку: история и современностьБаку: история и современностьБаку: история и современностьБаку: история и современность
3 день

Храм Атешгях и этнографический заповедник «Гала»

Сегодня начнём день с посещения храма огнепоклонников Атешгях. В таинственной и немного мистической атмосфере вы погрузитесь в историю зороастризма.

Затем переместимся в заповедник «Гала», созданный на месте археологических раскопок. В комплексе представлены найденные на Апшеронском полуострове наскальные рисунки, керамические изделия, предметы быта и украшения, оружия и монеты, а также развалины древнего поселения. Всё это относится ко временам от 3-2 вв. до н. э. до Средневековья.

Затем вернёмся в отель.

Храм Атешгях и этнографический заповедник «Гала»Храм Атешгях и этнографический заповедник «Гала»Храм Атешгях и этнографический заповедник «Гала»Храм Атешгях и этнографический заповедник «Гала»
4 день

Центр Гейдара Алиева

После завтрака отправимся в Центр Гейдара Алиева. Внутри вы найдёте множество интересных экспозиций, например, с фотографиями традиционных блюд. Также в залах представлены национальные костюмы, музыкальные инструменты, предметы быта и даже Азербайджан в миниатюре. В этом месте вы погрузитесь в историю и культуру страны.

Центр Гейдара АлиеваЦентр Гейдара АлиеваЦентр Гейдара АлиеваЦентр Гейдара Алиева
5 день

Шемаха, Демирчи, Пиркули и Лагич

После завтрака отправляемся в Шемаху. По прибытии вас ждёт обзорная экскурсия по городу. Именно здесь находится старейшая Джума-мечеть Кавказа и Ближнего Востока после дербентской Джума-мечети.

Далее посетим село Демирчи, которое считается самым древним селом Шемахинского района. Это место — центр кузнечного ремесла. Вы также увидите несколько караван-сараев.

Затем переместимся в Пиркули, расположенный на высоте 1400 метров. Посёлок создан на базе Шемахинской Астрофизической Обсерватории. Побываем в Лагиче, известном изготовлением медной утвари и холодного оружия.

Возвращаться в Шемаху будем через Исмаиллинский район. Сделаем несколько остановок, чтобы насладиться потрясающими видами.

Шемаха, Демирчи, Пиркули и ЛагичШемаха, Демирчи, Пиркули и ЛагичШемаха, Демирчи, Пиркули и ЛагичШемаха, Демирчи, Пиркули и Лагич
6 день

Возвращение в Баку

Утром выезжаем в Баку. По приезде у вас будет свободное время. Рекомендуем посетить Зелёный базар и закупиться местными вкусностями, отдохнуть в современных торговых центрах или на площади Фонтанов, где находится много кафе, ресторанов и сувенирных лавок.

Возвращение в БакуВозвращение в БакуВозвращение в БакуВозвращение в Баку
7 день

Свободный день

В этот день вы сможете успеть всё, что не удалось осуществить в предыдущие: погулять по столице, докупить сувениры, самостоятельно осмотреть интересующие вас достопримечательности. Выбор за вами!

8 день

Окончание тура

В 12:00 вы покинете отель, и мы проводим вас до аэропорта. Если вылет поздний, вы сможете отдохнуть в Баку.

До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3*59 139 ₽
Отель 4*67 462 ₽
В sapphire inn hotel 4*76 225 ₽
Отель 5* или holiday inn 4*87 964 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Обеды и ужины
  • Одноместное размещение:
  • В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 97 633 руб. за тур
  • В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 105 443 руб
  • В отеле Sapphire Inn Hotel 4* - 123 017 руб
  • В Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5* или Holiday Inn 4* - 158 072 руб
  • Дополнительное место:
  • В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 42 958 руб. за тур
  • В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 48 351 руб
  • В отеле Sapphire Inn Hotel 4* - 56 069 руб
  • В Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5* или Holiday Inn 4* - 67 320 руб
  • Дополнительная ночь (двухместное/одноместное размещение):
  • В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 6416 руб./6137 руб
  • В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 8183 руб./7625 руб
  • В отеле Sapphire Inn Hotel 4* - 10 414 руб./10 9 298 руб
  • В Sultan Inn/Shirvanshah Hotel/Sapphire City 5* или Holiday Inn 4* - 13 948 руб./13 204 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыНа ноябрьские праздникиНа 8 днейСвятые местаМусульманскиеМечети и Соборы

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