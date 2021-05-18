Полезная информация о Гяндже

Что нужно знать о Гяндже: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Гянджа, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гяндже
21:2927
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇿 Азербайджан
Название городаГянджа
По-английскиGanja
Столица регионаГянджа является столицей региона
Население города313 300 чел.
АэропортГянджа KVD
Часовой поясAsia/Baku
Средняя высота417 м. от уровня моря

Где находится Гянджа на карте

Гянджа фото города
Гянджа

Когда лучше лететь в Гянджу

Расписание авиа-рейсов