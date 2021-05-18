Полезная информация о Гяндже
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Местное время в Гяндже
21:2927
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇿 Азербайджан
|Название города
|Гянджа
|По-английски
|Ganja
|Столица региона
|Гянджа является столицей региона
|Население города
|313 300 чел.
|Аэропорт
|Гянджа KVD
|Часовой пояс
|Asia/Baku
|Средняя высота
|417 м. от уровня моря
Где находится Гянджа на карте
Гянджа