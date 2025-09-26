Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Край, где находится Ленкорань, насыщен многочисленными реками, водоёмами и располагает благоприятными условиями для отдыха. Этот город — древняя южная жемчужина и один из колоритнейших уголков Азербайджана. Рельеф региона состоит из двух частей: Ленкоранская низменность и Талышские горы. Более 20% территории здесь покрыты нетронутыми лесами.



В данном регионе представлено 7 климатических поясов из 13 существующих в мире, но преобладает влажный субтропический.