Край, где находится Ленкорань, насыщен многочисленными реками, водоёмами и располагает благоприятными условиями для отдыха. Этот город — древняя южная жемчужина и один из колоритнейших уголков Азербайджана. Рельеф региона состоит из двух частей: Ленкоранская низменность и Талышские горы. Более 20% территории здесь покрыты нетронутыми лесами.
В данном регионе представлено 7 климатических поясов из 13 существующих в мире, но преобладает влажный субтропический.
В данном регионе представлено 7 климатических поясов из 13 существующих в мире, но преобладает влажный субтропический.
Описание экскурсии
В программе:
- Дворец любви (Ханский дом) Дворец хана (Хан Еви) был построен местным ханом для своей жены в честь ее победы на конкурсе красоты. Строительство вели французские мастера, но с использованием национальных элементов и орнаментов. Это очень красивое здание. Сейчас здесь расположен государственный краеведческий музей. Среди экспонатов музея есть экспозиция композитора Муслима Магомаева, деда знаменитого певца.
- Гирганский национальный парк В Ленкорани есть замечательный Гирканский национальный парк, а в талышских лесах произрастают реликтовые деревья. Одно из них — железное дерево, у которого листья зимой не опадают, а высыхают и остаются на дереве.
- Ленкоранская крепость Когда-то она было одной из важнейших крепостей Талышского ханства – государства, которое существовало с XVIII по начало XIX вв. в юго-восточной части Азербайджана и на восточном краешке северо-западного Ирана, столицей был город Ленкорань. Сегодня от крепости остались лишь руины, но когда то крепость была просто устрашающей для противников – высокие мощные стены из камня, зубцы по краям, ров вокруг, который при оборонительной необходимости заполнялся водой.
- Древняя крепость в Ленкорани Другое сооружение, расположенное недалеко от реки Лянкяранчай, в годы царизма и позднее, в советские времена использовалось как тюрьма. Следует отметить, что согласно некоторым источникам, в 1903-1904 годах в этой крепости отбывал наказание Иосиф Сталин, известный в то время под псевдонимом Коба. Он был осужден за ограбление почтового поезда.
- Чайная фабрика Для истинных гурманов чая я предлагаю эксклюзивную и познавательную экскурсию на чайную фабрику. Здесь вы можете увидеть сам процесс производства чая, посетить чайный музей и плантацию. Это непременно скрасит и не без того увлекательную экскурсию.
- Истису (Масаллы) Масаллы издавна славится своими целебными источниками, наиболее известный из них — Истису (в переводе с азербайджанского «горячая вода»). Этот термальный источник пробивается в нескольких местах на берегу реки Виляшчай на склоне горы Домбалов выше уровня моря на 1650 метров. Вода поступает из недр земли с глубины 90-250 м. в горячем виде (около 69 градусов) и показана при лечении многих заболеваний.
- Озеро Ханбулан Ханбулан называют по-разному: рекой, озером, водохранилищем, и каждое из этих названий на самом деле верно. Красивейший источник Ханбулаг, берущий свое начало высоко в горах Гирканского заповедника, вместе с другими мелкими и более крупными реками сливается воедино между двумя деревнями Алексеевка и Даштатюрк.
- Дом-музей дважды героя Советского Союза Генерала Ази Асланова Память о героях нередко хранится в домах, где они родились и выросли. Во время нашей экскурсии мы посетим один из таких домов. Он находится в Лянкярани – дом-музей дважды Героя Советского союза Ази Ахад оглу Асланова.
Ежедневно, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец любви (Ханский дом)
- Гирганский национальный парк
- Ленкоранская крепость
- Древняя крепость в Ленкорани
- Озеро Ханбулан
- Дом-музей дважды героя Советского Союза Генерала Ази Асланова
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный автомобиль
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Входные билеты по маршруту
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ленкорани
Похожие экскурсии из Ленкорани
-
35%
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ленкорань
Погрузитесь в атмосферу Ленкорани, где каждый уголок дышит историей и природной красотой. Узнайте секреты региона и насладитесь его дарами
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
от €175
€269 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ленкорань - субтропики Азербайджана. За цитрусами и к чайным плантациям
Начало: Начало экскурсии у отеля
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ленкорань: южная жемчужина Азербайджана
Начало: Приедем за Вами в адресс проживания
Расписание: Ежедневно в 09:00
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
$220 за всё до 4 чел.