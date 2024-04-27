9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ленкорань
Исследовать южный город на побережье Каспия, сорвать фрукты в саду и побывать во Дворце любви
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
от €305 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
По восточным рынкам Баку: шопинг-тур
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
13 окт в 09:00
$70 за всё до 8 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ленкорань - субтропики Азербайджана. За цитрусами и к чайным плантациям
Начало: Начало экскурсии у отеля
Завтра в 12:00
13 окт в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Райский уголок Азербайджана: Ленкорань и Астара
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
13 окт в 09:00
от $200 за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Азербайджанские субтропики - Ленкорань
Начало: Баку
Расписание: По договоренности
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
от $190 за всё до 3 чел.
11 часов
Индивидуальная
Ленкорань: чайные плантации и Гирканский заповедник
Начало: Из вашего отеля или апартамента
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
$170 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в город Ленкорань на один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
13 окт в 09:00
от $150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММераб27 апреля 2024Легкая и непринкженная поездка из Баку в Ленкорань. 200 км, а совсем другая природа, климат. Более зелено, легко дышится. Эльнур чрезвычайно доброжелателей и профессиональный гид, который помог сделать поездку ещё более познавательной
Ответы на вопросы от путешественников по Ленкорани в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Ленкорани в октябре 2024
Сейчас в Ленкорани в категории "Индивидуальные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 70 до 305. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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