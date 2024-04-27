М Мераб

Легкая и непринкженная поездка из Баку в Ленкорань. 200 км, а совсем другая природа, климат. Более зелено, легко дышится. Эльнур чрезвычайно доброжелателей и профессиональный гид, который помог сделать поездку ещё более познавательной