О коронавирусе в Бахрейн на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бахрейн на сегодня 29 марта 2020: 499 заражено, 4 умерло, 272 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Бахрейн, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бахрейн на сегодня 29 марта 2020: 499 заражено, 4 умерло, 272 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Бахрейн, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Бахрейн за всё время 499 +23 за 29 марта 2020 Выздоровели 272 +7 Умерли 4 Летальность 0.8% В критическом состоянии 1

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Бахрейн находится 0.07% (499 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 1 из них в критическом состоянии, 4 умерло, 272 выздоровело, а всего инфицированных осталось 223 человека. Самого первого зараженного человека в Бахрейн выявили 23 февраля 2020

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Бахрейн

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Бахрейн

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Бахрейн по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 49923 4 — 2727 ▲ 223+16 28 мар 2020 47610 4 — 26538 ▼ 207-28 27 мар 2020 4668 4 — 22723 ▼ 235-15 26 мар 2020 45839 4 — 20427 ▲ 250+12 25 мар 2020 41927 41 0.42% 177 ▲ 238+26 24 мар 2020 39215 31 0.47% 17728 ▼ 212-14 23 мар 2020 37743 2 — 149 ▲ 226+43 22 мар 2020 33429 21 0.55% 14924 ▲ 183+4 21 мар 2020 30520 1 — 12525 ▼ 179-5 20 мар 2020 2857 1 — 100 ▲ 184+7 19 мар 2020 27822 1 — 10012 ▲ 177+10 18 мар 2020 25628 1 — 887 ▲ 167+21 17 мар 2020 22814 1 — 814 ▲ 146+10 16 мар 2020 214 11 0.74% 7717 ▼ 136-18 15 мар 2020 2144 0 — 6016 ▼ 154-12 14 мар 2020 21015 0 — 44 ▲ 166+15 13 мар 2020 195 0 — 449 ▼ 151-9 11 мар 2020 19585 0 — 3513 ▲ 160+72 10 мар 2020 11015 0 — 228 ▲ 88+7 9 мар 2020 9510 0 — 1410 — 81 7 мар 2020 8525 0 — 4 ▲ 81+25 6 мар 2020 605 0 — 44 ▲ 56+1 5 мар 2020 553 0 — 0 ▲ 55+3 4 мар 2020 523 0 — 0 ▲ 52+3 2 мар 2020 492 0 — 0 ▲ 49+2 1 мар 2020 476 0 — 0 ▲ 47+6 29 фев 2020 415 0 — 0 ▲ 41+5 28 фев 2020 363 0 — 0 ▲ 36+3 26 фев 2020 3310 0 — 0 ▲ 33+10 25 фев 2020 2322 0 — 0 ▲ 23+22 24 фев 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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