Полезная информация о Бахрейне
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Флаг Бахрейна
|Название
|Бахрейн
|Эмодзи флаг
|🇧🇭
|Полное название
|Королевство Бахрейн
|По-английски
|Bahrain
|Столица
|Манама
|Города
|Список городов
|Валюта
|Бахрейнский динар
|Площадь
|701 км²
|Население
|1 397 000 чел.
|Телефонный код
|+973
|Код ISO
|BH
|Основной домен
|.BH
Где находится Бахрейн на карте
Бахрейн
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