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Полезная информация о Бахрейне

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Флаг Бахрейна
Флаг Бахрейна
НазваниеБахрейн
Эмодзи флаг🇧🇭
Полное названиеКоролевство Бахрейн
По-английскиBahrain
СтолицаМанама
ГородаСписок городов
ВалютаБахрейнский динар
Площадь701 км²
Население1 397 000 чел.
Телефонный код+973
Код ISOBH
Основной домен.BH

Где находится Бахрейн на карте

Бахрейн фото страны
Бахрейн

Популярные экскурсии в Бахрейне

Загадочный Бахрейн
Загадочный Бахрейн
5
2 отзыва
90
за чел.
Посетить знаковые места королевства и узнать о местной жизни на автомобильной экскурсии
Манама

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