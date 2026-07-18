Из Браслава сквозь века и топи: Миоры - Вята - Ельня
Побывать в краю болот, храмов и озёр
Едем на север Беларуси, чтобы открыть один из самых живописных её уголков.
Вы побываете на древнем болоте Ельня, увидите крупнейший водопад страны, старинный неоготический костёл и живописные озёра. А я расскажу о природе, истории и людях, которые оставили след в судьбе Миорского края.
Описание экскурсии
Костёл Вознесения Девы Марии
Красивый неоготический храм. Вы прогуляетесь по набережной Миорского озера, рассмотрите старинные иконы, надгробные плиты князей Святополк-Мирских и памятник нерождённому ребёнку. Я расскажу историю строительства, закрытия и возрождения костёла.
Экотропа «Озеравки» и болото Ельня
Вы пройдёте по экотропе через крупнейшее верховое болото Беларуси, увидите живописные озёра и смотровую вышку. Узнаете, почему Ельню называют белорусской тундрой, чем уникальна её природа и какие редкие птицы и растения здесь встречаются.
Водопад на реке Вята
Самый большой водопад Беларуси с необычной янтарной водой. Рядом — остатки старой фабрики и электростанции. Вы услышите, как промышленный объект превратился в природную достопримечательность.
Агрогородок Идолта
Вы увидите место, где когда-то находился один из самых красивых замков этого края. Заглянете в часовню-усыпальницу династии Милошей на берегу озера Идолта, а я расскажу о старинной усадьбе и её владельцах.
Организационные детали
Возьмите с собой воду и перекус — у водопада есть места для отдыха
По желанию можно искупаться в озере — позаботьтесь о купальнике и сменной одежде
В дождливую погоду возьмите резиновые сапоги для экотропы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Браславе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я хозяин семейной фермы, гид по болоту Ельня и его окрестностям, бёрдвотчер (организую наблюдение за птицами). После знакомства с известным белорусским фотографом-анималистом я начал реализовывать свою любовь к природе: подкармливал читать дальшеуменьшить
зерном птиц так, что они охотно селились на территории и в округе моей усадьбы. В итоге стало возможным наблюдать самых разных птиц, в том числе краснокнижных. Всё это привело к тому, что я стал увлекаться экологическим туризмом и стал гидом.
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