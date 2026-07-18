Едем на север Беларуси, чтобы открыть один из самых живописных её уголков. Вы побываете на древнем болоте Ельня, увидите крупнейший водопад страны, старинный неоготический костёл и живописные озёра. А я расскажу о природе, истории и людях, которые оставили след в судьбе Миорского края.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Костёл Вознесения Девы Марии

Красивый неоготический храм. Вы прогуляетесь по набережной Миорского озера, рассмотрите старинные иконы, надгробные плиты князей Святополк-Мирских и памятник нерождённому ребёнку. Я расскажу историю строительства, закрытия и возрождения костёла.

Экотропа «Озеравки» и болото Ельня

Вы пройдёте по экотропе через крупнейшее верховое болото Беларуси, увидите живописные озёра и смотровую вышку. Узнаете, почему Ельню называют белорусской тундрой, чем уникальна её природа и какие редкие птицы и растения здесь встречаются.

Водопад на реке Вята

Самый большой водопад Беларуси с необычной янтарной водой. Рядом — остатки старой фабрики и электростанции. Вы услышите, как промышленный объект превратился в природную достопримечательность.

Агрогородок Идолта

Вы увидите место, где когда-то находился один из самых красивых замков этого края. Заглянете в часовню-усыпальницу династии Милошей на берегу озера Идолта, а я расскажу о старинной усадьбе и её владельцах.

Организационные детали