Большая прогулка по вечернему Бресту

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Вечером Брест окутывает особая атмосфера.

Прогулка по городу в это удивительное время суток позволит вам не только познакомиться с его главными достопримечательностями, но и увидеть душу Бреста на прогулке по уютным дворикам и закоулкам.
Большая прогулка по вечернему Бресту
Большая прогулка по вечернему Бресту
Большая прогулка по вечернему Бресту
Большая прогулка по вечернему Бресту
Большая прогулка по вечернему Бресту
Большая прогулка по вечернему Бресту
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает:

  • Культурный и административный центр города
  • Улица Леваневского
  • Аллея кованных фонарей
  • Уютные брестские дворики
  • Зажжение фонарей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В вечернее время наш южный белорусский город окутан особым уютом и атмосферой. Прогулка по вечернему Бресту — это знакомство не только с его центральными улицами и известными достопримечательностями, но и уютными двориками, закоулками, в которых живет душа города и куда туристы самостоятельно не доходят.
Что вас ждетВо время большой прогулки по вечернему городу мы увидим культурный и административный центр города, где расположены здания театров, городская администрация, храмы, костелы. Побываем в квартале, который задумывался по концепции «город-сад» и сегодня является и одним из самых уютных уголков нашего города. Посетим аллею кованных фонарей, которая напоминает о том, что в Бресте живут творческие и креативные люди, которые любят свой теплый и светлый город. Заглянем в уютные брестские дворики, в которых можно перенестись во времени и пространстве — в городе первой половины XX века или в собственном детстве. Мы увидим знаменитого городского фонарщика, который с 2009 года ежедневно зажигает 19 керосиновых фонарей и является не только символом города, но и настоящим волшебником. Во время ритуала зажжения фонарей мы обязательно загадаем самые заветные желания, ведь желания, загаданные в Бресте, всегда исполняются.
Важная информация:•экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь — залог вашего удобства и хорошего настроения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Брест, ул. Мицкевича, 28 (Зимний сад)
Завершение: г. Брест, ул. Советская, 105 (место зажжения фонарей)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная
  • Поэтому удобная обувь — залог вашего удобства и хорошего настроения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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