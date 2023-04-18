В вечернее время наш южный белорусский город окутан особым уютом и атмосферой. Прогулка по вечернему Бресту — это знакомство не только с его центральными улицами и известными достопримечательностями, но и уютными двориками, закоулками, в которых живет душа города и куда туристы самостоятельно не доходят.

Что вас ждетВо время большой прогулки по вечернему городу мы увидим культурный и административный центр города, где расположены здания театров, городская администрация, храмы, костелы. Побываем в квартале, который задумывался по концепции «город-сад» и сегодня является и одним из самых уютных уголков нашего города. Посетим аллею кованных фонарей, которая напоминает о том, что в Бресте живут творческие и креативные люди, которые любят свой теплый и светлый город. Заглянем в уютные брестские дворики, в которых можно перенестись во времени и пространстве — в городе первой половины XX века или в собственном детстве. Мы увидим знаменитого городского фонарщика, который с 2009 года ежедневно зажигает 19 керосиновых фонарей и является не только символом города, но и настоящим волшебником. Во время ритуала зажжения фонарей мы обязательно загадаем самые заветные желания, ведь желания, загаданные в Бресте, всегда исполняются.

Важная информация:•экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь — залог вашего удобства и хорошего настроения.