Вечером Брест окутывает особая атмосфера.
Прогулка по городу в это удивительное время суток позволит вам не только познакомиться с его главными достопримечательностями, но и увидеть душу Бреста на прогулке по уютным дворикам и закоулкам.
Прогулка по городу в это удивительное время суток позволит вам не только познакомиться с его главными достопримечательностями, но и увидеть душу Бреста на прогулке по уютным дворикам и закоулкам.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Культурный и административный центр города
- Улица Леваневского
- Аллея кованных фонарей
- Уютные брестские дворики
- Зажжение фонарей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В вечернее время наш южный белорусский город окутан особым уютом и атмосферой. Прогулка по вечернему Бресту — это знакомство не только с его центральными улицами и известными достопримечательностями, но и уютными двориками, закоулками, в которых живет душа города и куда туристы самостоятельно не доходят.
Что вас ждетВо время большой прогулки по вечернему городу мы увидим культурный и административный центр города, где расположены здания театров, городская администрация, храмы, костелы. Побываем в квартале, который задумывался по концепции «город-сад» и сегодня является и одним из самых уютных уголков нашего города. Посетим аллею кованных фонарей, которая напоминает о том, что в Бресте живут творческие и креативные люди, которые любят свой теплый и светлый город. Заглянем в уютные брестские дворики, в которых можно перенестись во времени и пространстве — в городе первой половины XX века или в собственном детстве. Мы увидим знаменитого городского фонарщика, который с 2009 года ежедневно зажигает 19 керосиновых фонарей и является не только символом города, но и настоящим волшебником. Во время ритуала зажжения фонарей мы обязательно загадаем самые заветные желания, ведь желания, загаданные в Бресте, всегда исполняются.
Важная информация:•экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь — залог вашего удобства и хорошего настроения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Брест, ул. Мицкевича, 28 (Зимний сад)Завершение: г. Брест, ул. Советская, 105 (место зажжения фонарей)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Поэтому удобная обувь — залог вашего удобства и хорошего настроения
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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