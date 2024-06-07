Индивидуальные экскурсии в Бресте с личным гидом

Найдено 35 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Бресте, цены от 23 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Беловежскую пущу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Популярное предложение
Путешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
11 000 за всё до 6 чел.
Брест - город контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Популярное предложение
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
3 500 за всё до 6 чел.
Брестская крепость. Летопись истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
109 отзывов
Популярное предложение
Брестская крепость. Летопись истории
Нестандартная экскурсия по крепости, которая покажет ее настоящую, неприкрытую душу
Начало: На парковке у главного входа в крепость
Завтра в 10:00
24 июня в 14:00
7 700 за всё до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
от 5 500 за всё до 5 чел.
Полесье - край под белыми крыльями
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 990 за человека
Брест - это не только Брестская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
125 отзывов
В тренде
Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Брестская крепость: взгляд со всех сторон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Брестская крепость: путешествие сквозь время и судьбы
Познайте дух Брестской крепости, исследуя уцелевшие оборонительные сооружения и места боевой славы
Начало: Около кафе Незабудка
26 июня в 09:30
28 июня в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Пограничный Брест: неожиданные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пограничный Брест: неожиданные истории
Пешеходная экскурсия по Бресту откроет вам неожиданные истории города. Узнайте о польском периоде, уникальных домиках и вечерней церемонии зажжения фонарей
Начало: У входа в Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
11 июня в 19:00
20 июня в 20:00
5 000 за всё до 10 чел.
Удивительные окрестности Бреста
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Удивительные окрестности Бреста: церковь, костел, усадьба и форты
Брест - это не только крепость. Откройте для себя Свято-Крестовоздвиженскую церковь, костел Радзивиллов, усадьбу Немцевичей и форты Бреста
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 850 за всё до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
29 отзывов
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000 за всё до 3 чел.
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
40 отзывов
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Брест с локальным фонарщиком
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
3 авг в 15:00
4 авг в 15:00
11 600 за всё до 4 чел.
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
8 отзывов
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
Узнать о главных событиях в жизни тысячелетнего города и посетить его знаковые места
Начало: У парковки комплекса «Брестская крепость»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
890 за человека
Еврейское наследие Бреста
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Еврейское наследие Бреста: живая история в лицах и местах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бреста, узнав о его еврейской общине, исторических местах и судьбах людей
Начало: На площади Ленина
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Брест из окна автомобиля
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Автомобильная экскурсия по Бресту: от средневековья до современности
Вас ждет увлекательное путешествие по Бресту, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Советской
10 июля в 17:00
12 июля в 16:00
6 000 за всё до 6 чел.
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Понять историю города через судьбу сохранившихся домов
Начало: На площади Ленина
19 июня в 16:00
24 июня в 14:00
4 500 за всё до 5 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Красота Брестской земли: от Беловежской пущи до исторических памятников
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Дворцы и усадьбы Брестчины
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по дворцам и усадьбам Брестчины
Уже видели Брестскую крепость? Откройте для себя замки и усадьбы Брестчины. Подходит для взрослых и детей от 12 лет
12 июня в 08:30
18 июля в 08:30
15 800 за всё до 6 чел.
Брест в контексте мировой истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Брест в контексте мировой истории: уникальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с Брестом как никогда раньше: от исторических зданий до уникальных архитектурных стилей и живописных двориков
Начало: На площади Ленина
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 500 за всё до 5 чел.
Брест: город ставший крепостью
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Популярное предложение
Брест: город ставший крепостью
Узнайте историю древнего Берестья, посетите крепостные сооружения и откройте для себя уникальные объекты Брестской крепости
Начало: Просп. Машерова 1, Брест (кафе «Незабудка»)
Расписание: Ежедневно. Не проводится в период майских праздников.
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
210Br за всё до 6 чел.
Весь Брест в одной экскурсии
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Весь Брест в одной экскурсии: исторический центр, Новый Брест и граница
Приглашаем на автомобильно-пешеходную экскурсию по Бресту. Узнайте историю города, прогуляйтесь по довоенным улицам и проедьте вдоль границы
Начало: У памятника Тысячелетия (Советская, 48)
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
от 170Br за всё до 4 чел.
Потаенные уголки Брестской крепости
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Потаенные уголки Брестской крепости - индивидуальная экскурсия
Откройте для себя уникальные маршруты Брестской крепости. Посетите Западный форт и ощутите атмосферу довоенной истории
Начало: Пр. Машерова, 1 (кафе «Незабудка»)
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
160Br за всё до 6 чел.
Нетуристическая Брестская крепость
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Нетуристическая Брестская крепость
Начало: Героев обороны Брестской крепости, 58В
Расписание: Ежедневно по запросу
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 160Br за всё до 4 чел.
В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
Индивидуальная
7 часов
38 отзывов
Популярное предложение
В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
Любите природу? Тогда поездка в Беловежскую пущу - это то, что вам нужно! Узнайте историю леса, посетите старинные памятники и попробуйте пущанский самогон
Начало: Ваше место пребывания в черте города
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
16 июня в 09:00
24 июня в 09:00
от 350Br за всё до 4 чел.
Заповедный напев Беловежской пущи
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Заповедный напев Беловежской пущи: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Беловежской пуще, где вас ждут зубры, музей природы и резиденция Деда Мороза. Идеально для семейного отдыха
Начало: Место вашего проживания в Бресте
Расписание: Ежедневно. Оптимальное время выезда — 9:00.
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
350Br за всё до 6 чел.
Брест: улицами старого города
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Брест: улицами старого города
Экскурсия по Бресту позволит вам узнать больше о его историческом прошлом, прогуляться по центру города и увидеть знаменитые архитектурные объекты
Начало: Пл. Ленина
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
140Br за всё до 6 чел.
Улицами и двориками довоенного Бреста
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Улицами и двориками довоенного Бреста
Начало: Ленина, 3
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 18:00
10 июня в 13:00
150Br за всё до 7 чел.
Неизведанная Брестская крепость
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Неизведанная Брестская крепость: погружение в историю и секреты
Приглашаем на уникальное путешествие по Брестской крепости, где история оживает в каждом камне
Начало: Брест, пр-т Машерова, 1
Расписание: По договоренности
12 июня в 09:00
14 июня в 17:00
350Br за всё до 5 чел.
Путешествие по замкам Брестчины
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Уникальное путешествие по замкам Брестской области
Отправьтесь в увлекательное путешествие по замкам Брестчины и откройте для себя историю и архитектуру региона
Начало: Место вашего проживания в пределах Бреста
Расписание: Ср., чт. и пт. Время выезда — 8:30.
12 сен в 08:30
13 сен в 08:30
500Br за всё до 6 чел.
Брестская крепость: 180 лет истории
Индивидуальная
2 часа 45 минут
7 отзывов
Брестская крепость: 180 лет истории
Начало: Парковка Брестской крепости, ул. Зубачева
Расписание: Ежедневно кроме понедельника
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
250Br за всё до 6 чел.
Брестская крепость: история строительства и обороны в 1941 г
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Популярное предложение
Брестская крепость: история строительства и обороны в 1941 г
Начало: Брест, Крепостной проезд, 9
Расписание: В 10.30 и в 15.00.
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
180Br за всё до 4 чел.
Прогулка по вечернему Бресту
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Прогулка по вечернему Бресту
Начало: Пл. Ленина
Расписание: См. календарь
Завтра в 15:00
10 июня в 16:00
125Br за всё до 6 чел.
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Узнайте историю Бреста и насладитесь природой Беловежской пущи. Индивидуальная экскурсия из Минска подарит незабываемые впечатления
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
38 340 за всё до 10 чел.
Впервые в Брестской крепости: аудиопрогулка сквозь века без билета
Аудиогид
2 часа
Впервые в Брестской крепости: аудиопрогулка сквозь века без билета
Познайте историю Брестской крепости, пройдя по её стенам с аудиогидом. Путешествие в прошлое без лишних хлопот
Начало: Ул. Героев Обороны Брестской Крепости, д. 60
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
23Br за человека
Впервые в Бресте: аудиопрогулка по крепости и центру города без билета
Аудиогид
2 часа
Впервые в Бресте: аудиопрогулка по крепости и центру города без билета
Начало: Звезда, Брест, Беларусь
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
28Br за человека
Улицами и переулками Бреста
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Улицами и переулками Бреста: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, прогуливаясь по его улицам и переулкам. Откройте для себя скрытые уголки города и узнайте интересные истории
Сегодня в 19:30
17 июня в 09:30
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Екатерина - опытный и грамотный гид. Очень интересно преподносит информацию. Время пролетело незаметно. Спасибо большое.
  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Брестская крепость. Летопись истории
    Были на экскурсии 4 июня. Гид - Максим. Профессионал своего дела. Три часа пролетели как три минуты. Очень интересная экскурсия.
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Брест - это не только Брестская крепость
    Замечательный, знающий и эрудированный гид! Мне Татьяна очень понравилась. Рассказала много исторических фактов, ответила на все вопросы, была пунктуальна и приветлива. На удивление, я смогла много запомнить из экскурсии, что со мной редко бывает. Искренне всем рекомендую!!!
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Замечательная поездка! Спасибо большое!!!! Рекомендую всем
  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Отдыхали в Бресте с 01.06 по 04.06, Забронировали обзорную экскурсию у Инны. Все очень понравилось! Организация, подача материала, все на высоком уровне. Видно, что Инна очень любит свой город, его историю. Рекомендую данную экскурсию и гида!
  • В
    Валентина
    6 июня 2024
    Брестская крепость. Летопись истории
    Спасибо за очень интересную и необычную экскурсию! Узнали столько новых фактов, увидели оборону Брестской крепости в деталях. Время пролетело незаметно.
  • В
    Валентина
    6 июня 2024
    Брест - город контрастов
    Спасибо Зое за прекрасную экскурсию! Мы влюбились в Брест!
  • У
    Ульяна
    6 июня 2024
    Брестская крепость. Летопись истории
    Спасибо огромное Максиму за потрясающую экскурсию. Столько интересного узнали. 3.5 часа пролетели незаметно. Обычно дети быстро устают или им становится скучно за такое время, но благодаря Максиму мой сын слушал внимательно.
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Это была замечательна экскурсия. Инна потрясающий рассказчик. Давно мечтала посетить Брестскую крепость и не прогадала с экскурсоводом. Посмотрели, послушали, узнали,
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    прониклись все и всем и даже больше. Интересно было всем: мне, давно мечтавшей, подростку, и даже тому, кто в Бресте не в первый раз)) Основные достопримечательности города, а также его историю Инна тоже нам рассказала. Очень пожалели, что мало времени на Брест заложили. Надо было остаться еще на денек и обойти все достопримечательности ногами.

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
    Очень длинный маршрут, который пешком за день не пройти) интересный рассказ о крепости, хоть и ведёт окольными путями, некоторые зоны
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    были закрыты. По 5 форту очень короткая история. В городе не слушали, слишком жарко было ходить в наушниках. Голос немного нудный, без выражения и желания заинтересовать, пока идёшь и смотришь, в голове сбивается о чем шла речь. На любителя.

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
  1. Путешествие в Беловежскую пущу
  2. Брест - город контрастов
  3. Брестская крепость. Летопись истории
  4. Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
  5. Полесье - край под белыми крыльями
Какие места ещё посмотреть в Бресте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Брестская Крепость
  2. Самое главное
  3. Железнодорожный вокзал
  4. Беловежская пуща
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Индивидуальные" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 23 до 38 340. Туристы уже оставили гидам 775 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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