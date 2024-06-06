1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
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Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
«Вечером вы увидите, как фонарщик зажигает керосиновые фонари на закате дня»
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пограничный Брест: неожиданные истории
Пешеходная экскурсия по Бресту откроет вам неожиданные истории города. Узнайте о польском периоде, уникальных домиках и вечерней церемонии зажжения фонарей
Начало: У входа в Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
«Побываем на вечерней церемонии зажжения керосиновых фонарей настоящим фонарщиком — человеком, который стал одним из символов нашего города»
11 июня в 19:00
20 июня в 20:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по вечернему Бресту
Начало: Пл. Ленина
Расписание: См. календарь
Завтра в 15:00
10 июня в 16:00
125Br за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Замечательный, знающий и эрудированный гид! Мне Татьяна очень понравилась. Рассказала много исторических фактов, ответила на все вопросы, была пунктуальна и приветлива. На удивление, я смогла много запомнить из экскурсии, что со мной редко бывает. Искренне всем рекомендую!!!
- ЮЮрий2 июня 2024Одна из лучших экскурсий в моей практике
- ММарина26 мая 2024Экскурсия по городу понравилась нестандартной подачей. Открыли для себя улочки Бреста, их историю. Татьяна живет городом, интересуется прошлым, сама пытается восстановить отдельные события, фрагменты прошлого. Получили позитивный заряд. Спасибо
- ННаталья15 мая 2024Спасибо Петр за такую увлекательную прогулку по Брестской крепости. Даже непослушный мальчик шести лет с интересом бродил по развалинам, разглядывая
- ЕЕлена14 мая 2024Экскурсия супер! Петр замечательно и интересно рассказывает! Просто здорово!!
- KKushnir10 мая 2024Было очень интересно, чувствуется что Петр увлечен темой. Может найти подход и к взрослым и к подросткам. Остались под большим впечатлением все;)
- ААнна10 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод очень интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Однозначно рекомендую.
- ББаженова5 мая 2024Брест - фонарщик - аллея фонарей - ёжик в 22 часа на центральной площади и Анна - все слилось воедино!
- ГГалина3 мая 2024Огромное спасибо Максиму за экскурсию! Великолепный гид! Увлёк интересным рассказом и взрослых, и подростков! Обсуждали с друзьями услышанное ещё весь отпуск!
- ААлина24 апреля 2024Спасибо большое Максиму за супер экскурсию по Бресту! Даже дождь нас не испугал! Нас было 13 человек, включая детей! Понравилось всем! Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Вечерние»
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