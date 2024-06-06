Вечерние экскурсии Бреста

Найдено 4 экскурсии в категории «Вечерние» в Бресте, цены от 125 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
от 5 500 за всё до 5 чел.
Брест - это не только Брестская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
125 отзывов
В тренде
Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
«Вечером вы увидите, как фонарщик зажигает керосиновые фонари на закате дня»
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Пограничный Брест: неожиданные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пограничный Брест: неожиданные истории
Пешеходная экскурсия по Бресту откроет вам неожиданные истории города. Узнайте о польском периоде, уникальных домиках и вечерней церемонии зажжения фонарей
Начало: У входа в Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
«Побываем на вечерней церемонии зажжения керосиновых фонарей настоящим фонарщиком — человеком, который стал одним из символов нашего города»
11 июня в 19:00
20 июня в 20:00
5 000 за всё до 10 чел.
Прогулка по вечернему Бресту
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Прогулка по вечернему Бресту
Начало: Пл. Ленина
Расписание: См. календарь
Завтра в 15:00
10 июня в 16:00
125Br за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Брест - это не только Брестская крепость
    Замечательный, знающий и эрудированный гид! Мне Татьяна очень понравилась. Рассказала много исторических фактов, ответила на все вопросы, была пунктуальна и приветлива. На удивление, я смогла много запомнить из экскурсии, что со мной редко бывает. Искренне всем рекомендую!!!
  • Ю
    Юрий
    2 июня 2024
    Брест - это не только Брестская крепость
    Одна из лучших экскурсий в моей практике
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Брест - это не только Брестская крепость
    Экскурсия по городу понравилась нестандартной подачей. Открыли для себя улочки Бреста, их историю. Татьяна живет городом, интересуется прошлым, сама пытается восстановить отдельные события, фрагменты прошлого. Получили позитивный заряд. Спасибо
  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Спасибо Петр за такую увлекательную прогулку по Брестской крепости. Даже непослушный мальчик шести лет с интересом бродил по развалинам, разглядывая
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    старинные надписи из разных столетий на стенах и задавал вопросы. Очень порадовала разносторонняя подача информации, помимо прогулки по заброшенной крепости, у организатора с собой был проектор, на котором очень атмосферно рассказ дополнялся архивными материалами с фото о тяжёлой судьбе людей и событий в этой местности. Всем кто неравнодушен к истории и чтит память предков, очень рекомендую данную экскурсию и конкретно Петра

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Экскурсия супер! Петр замечательно и интересно рассказывает! Просто здорово!!
  • K
    Kushnir
    10 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Было очень интересно, чувствуется что Петр увлечен темой. Может найти подход и к взрослым и к подросткам. Остались под большим впечатлением все;)
    Было очень интересно, чувствуется что Петр увлечен темой. Может найти подход и к взрослым и к подросткам
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Пограничный Брест: неожиданные истории
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод очень интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Однозначно рекомендую.
  • Б
    Баженова
    5 мая 2024
    Прогулка по вечернему Бресту
    Брест - фонарщик - аллея фонарей - ёжик в 22 часа на центральной площади и Анна - все слилось воедино!
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    Одна из самых интересных экскурсий за все посещение гостеприимной Белоруссии,. Анна, человек, живущий своим делом, очень интересный, углубленный, но при этом лёгкий рассказ и о прошлом и о настоящем города. Обязательно сходите на эту экскурсию!!! ❤️❤️❤️

  • Г
    Галина
    3 мая 2024
    Пограничный Брест: неожиданные истории
    Огромное спасибо Максиму за экскурсию! Великолепный гид! Увлёк интересным рассказом и взрослых, и подростков! Обсуждали с друзьями услышанное ещё весь отпуск!
  • А
    Алина
    24 апреля 2024
    Пограничный Брест: неожиданные истории
    Спасибо большое Максиму за супер экскурсию по Бресту! Даже дождь нас не испугал! Нас было 13 человек, включая детей! Понравилось всем! Рекомендуем!
    Спасибо большое Максиму за супер экскурсию по Бресту! Даже дождь нас не испугал! Нас было 13 человек, включая детей! Понравилось всем! Рекомендуем!Спасибо большое Максиму за супер экскурсию по Бресту! Даже дождь нас не испугал! Нас было 13 человек, включая детей! Понравилось всем! Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
  2. Брест - это не только Брестская крепость
  3. Пограничный Брест: неожиданные истории
  4. Прогулка по вечернему Бресту
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Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Вечерние" можно забронировать 4 экскурсии от 125 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 180 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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