О Ольга Брест - это не только Брестская крепость Замечательный, знающий и эрудированный гид! Мне Татьяна очень понравилась. Рассказала много исторических фактов, ответила на все вопросы, была пунктуальна и приветлива. На удивление, я смогла много запомнить из экскурсии, что со мной редко бывает. Искренне всем рекомендую!!!

Ю Юрий Брест - это не только Брестская крепость Одна из лучших экскурсий в моей практике

М Марина Брест - это не только Брестская крепость Экскурсия по городу понравилась нестандартной подачей. Открыли для себя улочки Бреста, их историю. Татьяна живет городом, интересуется прошлым, сама пытается восстановить отдельные события, фрагменты прошлого. Получили позитивный заряд. Спасибо

Н Наталья Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости читать дальше старинные надписи из разных столетий на стенах и задавал вопросы. Очень порадовала разносторонняя подача информации, помимо прогулки по заброшенной крепости, у организатора с собой был проектор, на котором очень атмосферно рассказ дополнялся архивными материалами с фото о тяжёлой судьбе людей и событий в этой местности. Всем кто неравнодушен к истории и чтит память предков, очень рекомендую данную экскурсию и конкретно Петра Спасибо Петр за такую увлекательную прогулку по Брестской крепости. Даже непослушный мальчик шести лет с интересом бродил по развалинам, разглядывая

Е Елена Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости Экскурсия супер! Петр замечательно и интересно рассказывает! Просто здорово!!

K Kushnir Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости Было очень интересно, чувствуется что Петр увлечен темой. Может найти подход и к взрослым и к подросткам. Остались под большим впечатлением все;)

А Анна Пограничный Брест: неожиданные истории Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод очень интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Однозначно рекомендую.

Б Баженова Прогулка по вечернему Бресту читать дальше Одна из самых интересных экскурсий за все посещение гостеприимной Белоруссии,. Анна, человек, живущий своим делом, очень интересный, углубленный, но при этом лёгкий рассказ и о прошлом и о настоящем города. Обязательно сходите на эту экскурсию!!! ❤️❤️❤️ Брест - фонарщик - аллея фонарей - ёжик в 22 часа на центральной площади и Анна - все слилось воедино!

Г Галина Пограничный Брест: неожиданные истории Огромное спасибо Максиму за экскурсию! Великолепный гид! Увлёк интересным рассказом и взрослых, и подростков! Обсуждали с друзьями услышанное ещё весь отпуск!