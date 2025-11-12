Откройте тайны «Кобринского ключа» — имения, подаренного Суворову самой Екатериной II.
Здесь вы увидите редкие исторические реликвии, узнаете малоизвестные факты о жизни полководца и его связи с Брестским краем.
В соседнем здании — впечатляющая экспозиция оружия, мундира и артефактов, словно сошедших со страниц истории. Погрузитесь в эпоху и прикоснитесь к наследию, которое чудом сохранилось до наших дней.
Описание экскурсииА вы знали, что на территория современной Брестской области напрямую связана с личностью легендарного российского полководца А. В. Суворова? Мы с вами отправимся на экскурсию в имение «Кобринский ключ», подаренное Александру Васильевичу Суворову Екатериной II в 1794 году. Оно сохранилось до наших дней и открывает уникальную возможность прикоснуться к личной истории великого полководца. На территории имения вы увидите редкие экспонаты: обмундирование, оружие, резную мебель, документы и личные вещи российских императоров и князей. Экскурсия познакомит вас не только с жизнью Суворова, но и с его связью с историей Беларуси и Брестского края. Рядом с поместьем находится здание, стилизованное под крепость, где размещена богатая коллекция военных реликвий, нумизматики и предметов искусства разных эпох. Вас ждут подлинные артефакты, уникальные экспозиции и живой рассказ гида о давно прошедших, но важных для всей Европы событиях. Организация тура:
- трансфер из Бреста и обратно по вашему адресу;
- комфортабельный микроавтобус на 6 пассажиров;
- сопровождение экскурсовода на протяжении всей поездки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Имение А.В. Суворова «Кобринский ключ»
- Военно-исторический музей ИМ.А.В. Суворова
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Входные билеты
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Брест, указанный вами адрес
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.